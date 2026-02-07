Примирието в Украйна може да засили руската заплаха за източния фланг на НАТО

Руската заплаха за източния фланг на НАТО може да се увеличи, ако бъде въведено примирие в Украйна, смята председателят на Мюнхенската конференция по сигурността Волфганг Ишингер, цитиран от ДПА, предава БТА.
„Докато Украйна защитава Европа, опасността не е толкова голяма“, посочва Ишингер в интервю за „Тагесшпигел“. По думите му руските армии са в момента ангажирани в украинските територии и Путин губи хиляди войници всяка седмица.
Според експерта обаче ситуацията ще се промени при евентуално спиране на огъня. „Тогава Путин ще може спокойно да продължи с превъоръжаването си и заплахата за източния фланг на НАТО ще се увеличи“, предупреждава Ишингер, седмица преди 62-ото издание на международната конференция по сигурността в Мюнхен.
Въпреки това германският дипломат подчертава, че основното е да бъде сложен край на кръвопролитието в Украйна. „Няма нищо по-важно за народа на Украйна. Но руската заплаха за нас, германците, ще нарасне, ако примирието не бъде придружено от значително намаляване на военния потенциал в западните военни окръзи на Русия“, допълва той.
Ишингер отбелязва, че това е малко вероятно и затова „самото примирие не означава, че можем да си отдъхнем“.
По думите му изходът от войната в Украйна е ключов за съдбата на Германия и цяла Европа, тъй като днес Киев защитава не само своята територия, но и сигурността на целия континент.
На предстоящата конференция се очаква да присъства и украинският президент Володимир Зеленски.
Украйна се бори почти четири години със западна подкрепа, за да отблъсне нахлулите руски войски, като САЩ в момента се опитват да договорят край на боевете, отбелязва ДПА.
