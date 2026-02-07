Новини
Примирието в Украйна може да засили руската заплаха за източния фланг на НАТО
Примирието в Украйна може да засили руската заплаха за източния фланг на НАТО

7 Февруари, 2026 15:36 1 740 90

Председателят на Мюнхенската конференция Волфганг Ишингер предупреждава за рискове при спиране на огъня

Примирието в Украйна може да засили руската заплаха за източния фланг на НАТО - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руската заплаха за източния фланг на НАТО може да се увеличи, ако бъде въведено примирие в Украйна, смята председателят на Мюнхенската конференция по сигурността Волфганг Ишингер, цитиран от ДПА, предава БТА.

„Докато Украйна защитава Европа, опасността не е толкова голяма“, посочва Ишингер в интервю за „Тагесшпигел“. По думите му руските армии са в момента ангажирани в украинските територии и Путин губи хиляди войници всяка седмица.

Според експерта обаче ситуацията ще се промени при евентуално спиране на огъня. „Тогава Путин ще може спокойно да продължи с превъоръжаването си и заплахата за източния фланг на НАТО ще се увеличи“, предупреждава Ишингер, седмица преди 62-ото издание на международната конференция по сигурността в Мюнхен.

Въпреки това германският дипломат подчертава, че основното е да бъде сложен край на кръвопролитието в Украйна. „Няма нищо по-важно за народа на Украйна. Но руската заплаха за нас, германците, ще нарасне, ако примирието не бъде придружено от значително намаляване на военния потенциал в западните военни окръзи на Русия“, допълва той.

Ишингер отбелязва, че това е малко вероятно и затова „самото примирие не означава, че можем да си отдъхнем“.

По думите му изходът от войната в Украйна е ключов за съдбата на Германия и цяла Европа, тъй като днес Киев защитава не само своята територия, но и сигурността на целия континент.

На предстоящата конференция се очаква да присъства и украинският президент Володимир Зеленски.

Украйна се бори почти четири години със западна подкрепа, за да отблъсне нахлулите руски войски, като САЩ в момента се опитват да договорят край на боевете, отбелязва ДПА.


Оценка 1.2 от 36 гласа.
Оценка 1.2 от 36 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Лост

    67 1 Отговор
    Значи докато свършат украинците.После ще му мислим.

    Коментиран от #19

    15:39 07.02.2026

  • 2 Питам:

    69 2 Отговор
    Кои искат войната да продължи? А отговорът е ясен дори от заглавието!

    Коментиран от #82, #83

    15:39 07.02.2026

  • 3 Глупост

    58 2 Отговор
    След глупост

    15:41 07.02.2026

  • 4 Тц, тц, тц!

    66 2 Отговор
    Мирът е изключително опасен за НАТО!😲

    Коментиран от #55

    15:43 07.02.2026

  • 5 Лицемерието на Запада

    63 1 Отговор
    в пълния му блясък.

    15:44 07.02.2026

  • 6 Тоя ако мое да се гръмне...

    57 1 Отговор
    "... ако примирието не бъде придружено от значително намаляване на военния потенциал в западните военни окръзи на Русия..."

    А искате ли Русия да ви даде ядрените си ракети на отговорно пазене?
    Или може би да се разоръжи тотално?
    Щото последния път изгуби 20 милиона души благодарение на вас.

    15:47 07.02.2026

  • 7 Мдаааа дааа... и извода е

    43 1 Отговор
    СВО да не спира до белия байряк на Зелю..... и тогава ще да мирне света и гейюровоенолюбците ша се кротнат!!!

    15:55 07.02.2026

  • 8 Ясно

    45 1 Отговор
    Вижда се кой не иска войната да спре. Долни лицемери!

    15:56 07.02.2026

  • 9 Този конфликт

    30 1 Отговор
    не може да се реши чрез преговори. Ако можеше, досега да е решен.

    15:58 07.02.2026

  • 10 защо

    35 0 Отговор
    "Докато Украйна защитава Европа, опасността не е толкова голяма“

    "при евентуално спиране на огъня. „Тогава Путин ще може спокойно да продължи с превъоръжаването си и заплахата за източния фланг на НАТО ще се увеличи“

    "основното е да бъде сложен край на кръвопролитието в Украйна. „Няма нищо по-важно за народа на Украйна. Но руската заплаха за нас, германците, ще нарасне"

    "самото примирие не означава, че можем да си отдъхнем“.По думите му изходът от войната в Украйна е ключов за съдбата на Германия и цяла Европа"

    Факти, що не направите един разбор? Може да дадете и награда на най-добре представилият се.

    15:59 07.02.2026

  • 11 нннн

    32 0 Отговор
    ,,Войната е мир. Мирът е война."
    Тия съвсем откачиха.

    16:04 07.02.2026

  • 12 За да има мир

    31 2 Отговор
    Е нужно да спре СВО, а за да спре СВО дребна да се махнат причините за започването и т.е. Х0х0лия да не влиза в НАТЮ и НАТЮ и пудели да престанат да пре0при-пикават оградата на мечката или иначе казано да си приберат играчките и да са на прилично разстояние от оградата и!!!

    Коментиран от #14, #17, #25

    16:05 07.02.2026

  • 13 Картаген

    22 1 Отговор
    Русия прехвърли войските си отсам Урал , за да не е заплаха за Аляска и Западния фланг.Обаче това е заплаха за Източния фланг.Сега ще ги мести в Камчатка,но ще бъдат заплаха за Япония.
    Затова се кани да ги мести на Монголската граница,но това е очевидна заплаха за Австралия.Планира местене в делтата на река Об.Но северните мечки ревнаха,че ще бъдат застрашени.
    Затова Владимир Владимирович решително Го премести отляво на дясно и каза : Абе,аз мога ли да ви е...(следва цитат от цветистия речник на Христо Стоичков).Така , че дгенералите нека се притесняват...

    16:10 07.02.2026

  • 14 Е, това се знае, че са

    5 7 Отговор

    До коментар #12 от "За да има мир":

    измислени причини, не е това повод за войната. По тази логика и НАТО можеше да каже, че разполагането на ракети в Беларус и Русия на границата е причина за война. Всяка държава може да си разполага каквото реши, след като не пречи на останалите.

    16:11 07.02.2026

  • 15 Сатана Z

    8 1 Отговор
    Волфганг Ишингер е родственик на специалиста на свободна практика по уши,нос и гърло д-р Менгеле.

    16:13 07.02.2026

  • 17 Саша Грей

    2 15 Отговор

    До коментар #12 от "За да има мир":

    "за да спре СВО дребна да се махнат причините за започването"

    Тука си напълно прав. Но причината за СВО е Русия и тя трябва да бъде напълно премахната. Изцяло, окончателно, завинаги. И ще има мир.

    Коментиран от #18, #20, #30, #38

    16:13 07.02.2026

  • 18 мдаааа

    14 4 Отговор

    До коментар #17 от "Саша Грей":

    Путин в Мюнхен още през 2007-а: Когато балансът на силите бъде нарушен, ние ще отговорим.....
    На 10 февруари 2007-а Владимир Путин говори в Мюнхен на годишата конференция по сигурност. Реч, която се оказа историческа и която по признание на световни лидери и експерти, тогава не е била чута. Казаното дава отговори на много въпроси, свързани с настоящите международни отношения и кризата, чиито очертания се виждаха още тогава.
    И днес Тръмп.... 2025 -та
    Президентът на САЩ Доналд Тръмп вече е разбрал, че страната му и Украйна са загубили от Русия и иска да прекрати този конфликт.
    „Мисля, че войната в Украйна може да приключи скоро, до седмици, ако сме умни", каза Тръмп в Овалния кабинет. "Ако обаче не сме умни, тя ще продължи, а ние не искаме това. Помнете какво казах - това може да ескалира в трета световна война, ние също не искаме това", категоричен беше държавият глава на САЩ.
    Тръмп призна, дори под сурдинка, вината на САЩ за случката с Украйна.
    Затова и иска да спре това безумие!
    Даже Рубио каза че,това е прокси война на САЩ срещу Русия.
    Тръмп каза още за вината на Зеленски: Не съм доволен от Зеленски и не съм му голям фен. Ако си умен, не воюваш, щом си по-слаб...

    Коментиран от #21

    16:17 07.02.2026

  • 19 Прудльооо

    5 14 Отговор

    До коментар #1 от "Лост":

    Украинците няма да свършат! Ще трепят по 1500 ватенки месечно.

    Коментиран от #39

    16:20 07.02.2026

  • 20 Калоян

    17 3 Отговор

    До коментар #17 от "Саша Грей":

    Сашка,стой си в четиризвездното хотелче на Слънчака и не мъдрувай.
    ,,Премахване на Русия " е Трета Световна,а големите играчи са намерили бу наци да се репчат на Мечката и нямат никакво намерение да бъдат сурвакани с Орешници.Такива мисли могат да минават само през главите на Свръхпинчери като Литва Латвия Естония ,даже и на някои нашенски камбани.

    Коментиран от #23

    16:21 07.02.2026

  • 21 Ихууууу ганьовата

    3 6 Отговор

    До коментар #18 от "мдаааа":

    Сънища ,мечти и халюцинации коментирай в тайгата на пейката,тук не са удачни! Никоя държава от бившия соц не пожела Русия да я пази,Оговори си сам(а) защо,ако можеш де!

    Коментиран от #32, #43, #69

    16:26 07.02.2026

  • 22 евроатлантик

    7 2 Отговор
    Никакво примирие! Ще воюват до последния украинец, без почивки. хи хи хи

    Коментиран от #28

    16:27 07.02.2026

  • 23 Пръдльовче

    4 2 Отговор

    До коментар #20 от "Калоян":

    Не се ежи толкова с Русия да не се биеш сам в главата

    Коментиран от #29

    16:28 07.02.2026

  • 24 8888

    3 3 Отговор
    Това идва от зеленски, Урсула и другите дето "искат примирие"

    16:29 07.02.2026

  • 25 Ще стане

    3 2 Отговор

    До коментар #12 от "За да има мир":

    АМА НА КУКОВ ДЕН И КОГА БОР РОДИ КРУШИ!

    Коментиран от #57

    16:31 07.02.2026

  • 26 БАНко

    14 3 Отговор
    НАТООООООВЦИ , КЪДЕ ПРОЧЕТОХТЕ , КЪДЕ ЧУХТЕ , ЧЕ НЯКОЙ ВИ ЗАПЛАШВА ??? ТАКА , С ТЕЗИ ОПРАВДАНИЯ ЗАПОЧНАХТЕ ВОЙНАТА СРЕЩУ РУСИЯ И С ТРИТЕ ДНИ ЗА КИЕВ , МАДРИД И ЛИСАБОН , КОИТО НАПИСАХТЕ НА ЗНАМЕТО НА УРСУСЕЛКОВЦИТЕ !!!

    Коментиран от #31

    16:31 07.02.2026

  • 27 Луд с картечница в мол

    7 1 Отговор
    Абе кой ви каза ,че ще има примирие бре 🏳️‍🌈 гийй оттверренни ,руснаците такова нещо не са споменавали ,следва само яко млатене до откат .

    16:32 07.02.2026

  • 28 Сельооо

    3 5 Отговор

    До коментар #22 от "евроатлантик":

    Няма украинци на фронта.роботи и дронове бият ватенките,ама още не са разбрали.На тях и на тебе само украинци ви се привиждат.

    Коментиран от #58

    16:34 07.02.2026

  • 29 Сульоо

    4 3 Отговор

    До коментар #23 от "Пръдльовче":

    Оди да ръгг ашш оная мрррзлифффката ,адвокатката от укрофондацията Хмммхмм с паренето ,сррррбежа и неприятната мррррзма в интимната област и не си губи време тук ,може и някой лев да изкараш .

    16:35 07.02.2026

  • 30 Дон Калверо

    9 2 Отговор

    До коментар #17 от "Саша Грей":

    Причината за Ес-Ве-О-то е , че Укрия е един петокласник , който гледа ,че осмокласниците пафкат и иска да се влее в бандата.
    А осмокласниците му казват да нап сува ей оня дванадесетокласник ,дето тренира бокс откак се помни и ще ти дадем да си дръпнеш.Петокласникът пита ,,Ама той няма ли да ме ошамари?",,Не бой се.Ние ще ти дадем гаранции,а и сме цяла банда"
    Видяхме меракът на петокласника и гаранциите на осмокласниците.
    Изводът е , че цигарите са много вредни за децата.

    Коментиран от #40

    16:37 07.02.2026

  • 32 Алексбг

    2 1 Отговор

    До коментар #21 от "Ихууууу ганьовата":

    Аз се чудя теб коя те е пожелала като си такъв чепат ,постоянно надрусан на черешата ,на всичкото отгоре пллл Шифффф и грррЗенн 🤣🤣🤣 ?

    16:37 07.02.2026

  • 33 Урсулите:

    15 1 Отговор
    Мира в Украйна е Опасен!
    Той е заплаха за НАТО и ЕС!
    Никакъв Мир, Война до последната Укра!
    За какво им наливаме Милиарди!

    16:38 07.02.2026

  • 34 Урсулите:

    8 2 Отговор
    Мира в Украйна е Опасен!
    Той е заплаха за НАТО и ЕС!
    Никакъв Мир, Война до последната Укра!
    За какво им наливаме Милиарди!

    Коментиран от #41

    16:38 07.02.2026

  • 35 бойко делянов

    2 1 Отговор
    Стига публикувахте тъпотии!!

    16:40 07.02.2026

  • 38 Тачо Пармака

    2 2 Отговор

    До коментар #17 от "Саша Грей":

    Саше кво ша кайш за бърз неангажиращ анна алле ен сеее ..ссс ?

    Коментиран от #54

    16:44 07.02.2026

  • 39 Зелен педофил

    5 2 Отговор

    До коментар #19 от "Прудльооо":

    А защо укроп искат парно и топла вода,а не отидат да превземат Москва?

    Коментиран от #45, #87

    16:44 07.02.2026

  • 42 Дон Калверо

    3 0 Отговор

    До коментар #40 от "Пръдльо дементен":

    С нахлуването в Курска област си подписахте присъдата.Но мърси,брадър!

    Коментиран от #50

    16:49 07.02.2026

  • 43 Навремето

    8 1 Отговор

    До коментар #21 от "Ихууууу ганьовата":

    Русия ги пазеше да не бягат на запад, но и да не ги бие запада. Сега НАТО не ги пази а ги насъсква да се бият с Русия. След Украйна ще насъскват страните от бившия соц. лагер. Важното е друг да воюва срещу Русия. Нали за това алианса беше разширен на изток.

    Коментиран от #46

    16:49 07.02.2026

  • 44 3333

    6 1 Отговор
    Тези хора дали самите те си вярват в тези клупости, които говорят.

    16:49 07.02.2026

  • 47 анонимен

    4 1 Отговор
    За путин Третата световна война беше Студената война, която СССР и Русия загубиха. Следователно целта му в тази четвърта война не е просто да завземе територия. Украйна е важна стъпка, защото без нея няма Руска империя. Но проектът на Путин е отмъщение срещу Запада, западният свят, който е изграден върху право и консенсус, и да се върне към свят, където силният определя правото.

    Коментиран от #49, #51

    16:54 07.02.2026

  • 48 истината

    4 2 Отговор
    В началото на войната в Украйна руският голтак нахлу с 350 хиляди души. То не бяха опити за десанти, не беше чудо. Тотално фиаско да заловят Зеленски. Мадуро поръча от жалка смешна Русия изтребители, противокорабни ракети, безаналогова ПВО и беше унизен за 30 минути. Показна операция как се прави. Препратка как Израел унизи Иран за 2 часа и Иран млъкна на момента. Браво на САЩ! Русофилите газ пикааят.

    Коментиран от #72

    16:55 07.02.2026

  • 49 защо

    2 2 Отговор

    До коментар #47 от "анонимен":

    Я пак, върху какво е изграден западният свят?

    Коментиран от #52

    16:57 07.02.2026

  • 51 С други думи

    5 2 Отговор

    До коментар #47 от "анонимен":

    Путин иска да възвърне геополитическото лидерство на сесессрето,което се срина с гръм и трясък,но няма да се получи.Няма как провалил се лидер отново да е лидер!

    Коментиран от #63

    17:04 07.02.2026

  • 53 истината

    6 4 Отговор
    Алексей Толстой:
    "Има две Руси. Първата - Киев има своите корени в световната и най-малкото в европейската култура. Тази Русия разбираше идеите за доброта, чест, свобода, справедливост така, както ги разбираше целият западен свят. И има втора Рус - Москва. Това е Русия от тайгата", монголска, дива, зверска. Тази Рус е направила кървавия деспотизъм и дивата ярост свой национален идеал. Тази Московска Русия отдавна е, е и ще бъде пълно отричане на всичко европейско и заклет враг на Европа"

    Коментиран от #59, #65, #66

    17:07 07.02.2026

  • 54 Сашка в момента

    1 5 Отговор

    До коментар #38 от "Тачо Пармака":

    заличава Русия.

    17:08 07.02.2026

  • 56 истината

    3 4 Отговор
    Финландия подписа споразумение със САЩ за разполагане на американски сили в страната. Военните на САЩ ще имат достъп до 15 военни бази в страната. След това Дания обяви сключването на подобно споразумение с Вашингтон. Швеция бе първата държава от региона, която подписа такъв договор със САЩ. Скандинавските страни осъзнават, че се нуждаят от подкрепата на САЩ, за да се защитят от "агресивната Русия на Путин".

    17:10 07.02.2026

  • 57 Абе назнайва се....

    3 1 Отговор

    До коментар #25 от "Ще стане":

    От едната страна има човек с топки а от другата са неудачници юрогейвоенолюбци...

    17:11 07.02.2026

  • 58 Така е, виждал съм ги

    0 1 Отговор

    До коментар #28 от "Сельооо":

    Терминаторенко с плазмен авомат 60 Вата.

    17:11 07.02.2026

  • 61 истината

    2 4 Отговор
    ПРИГОЖИН ЗА ВОЙНАТА": От 2014 до 2022 г. Донбас беше разграбен. Разграбен от различни хора, някои от които част от президентската администрация (на Путин – бел. ред.), ФСБ, олигарси. Тези хора крадяха пари от хората в Донбас, базирани в непризнатите Донецка и Луганска народна република. В ДНР и ЛНР имаше армия, която в случай на атака от украинците, трябваше да предприема отговор. Обаче тези армейски части не съществуваха. На практика, имаше минимален брой войници и определен брой генерали, които просто крадяха пари“.Пригожин също каза, че руското ръководство е можело да избегне войната, като е преговаряло с президента на Украйна Володимир Зеленски.“Когато Зеленски стана президент, той беше готов за споразумения. Всичко, което трябваше да се направи, беше да слязат от планината Олимп/ да не се държат като богове/ и да преговарят с него“, каза той.

    Коментиран от #70

    17:18 07.02.2026

  • 62 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 3 Отговор
    Александр Роджерс:"Ещё раз, для особо тупых: по уравнениям Ланчестера-Осипова потери сторон обратно пропорциональны квадрату их ОГНЕВОЙ МОЩИ"

    Коментиран от #64

    17:18 07.02.2026

  • 63 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    2 4 Отговор

    До коментар #51 от "С други думи":

    От руснак войник не става.В това е проблема.

    17:18 07.02.2026

  • 64 Ха ХаХа

    3 2 Отговор

    До коментар #62 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Идиот.
    Тук се пише на български.

    Коментиран от #77

    17:19 07.02.2026

  • 66 Абе то

    5 2 Отговор

    До коментар #53 от "истината":

    Тая първата рус Kийф си е чисто бaн.дep0ф.Ъш.иcтkа що биля са сторили през ВСВ като ортаци на Хитлер.... те за това и сеги са пристанали на юp0г.eйв0е.н0лю.бците и това ша им изяде главата!!!

    17:29 07.02.2026

  • 67 ЕПЩАЙН

    4 2 Отговор
    Важно е да ната да не спира, за да може Зеленски да ни доставя редовно окраински дечица за сатанинските ни ритуали и канибалските вечери.

    17:29 07.02.2026

  • 68 Украйна направи достатъчно, за да

    8 2 Отговор

    До коментар #40 от "Пръдльо дементен":

    си заслужи нападението.
    Американски лаборатории, САЩ искат база в Крим, членство в НАТО и то не на пудел като Латвия а голяма държава като Украйна, евентуално американски ракети в Харков, насочени срещу Москва и всякакви други последици.
    Американците това щяха ли да го търпят в Мексико примерно?
    Или в Куба?
    Ааа, то руснаците искаха да сложат ракети в Куба и светът беше на 15 минути от ядрена война.

    17:31 07.02.2026

  • 69 Всичките тия

    4 0 Отговор

    До коментар #21 от "Ихууууу ганьовата":

    новоизлюпени демокрации, ние включително, искаха в ЕС заради високия стандарт.
    Но условието беше първо НАТО и после ЕС.

    17:33 07.02.2026

  • 70 Абе той

    5 1 Отговор

    До коментар #61 от "истината":

    Зелю можеше да спаси Х0х0лия и още 2022 в Истанбул с добри условия ама послуша рошовия ингилиз и сега олеле!!!

    17:34 07.02.2026

  • 71 Георгиев

    3 1 Отговор
    Аз непрекъснато пиша: примирие там няма да има, докато не се изпълнят руските условия. Това включва и да се ликвидира фашисткия режим в Киев. С от конференцията се вижда, че те точно този режим искат и не искат мир. Искат намаляне на руските сили в западните окръзи, за да могат безопасно уж да пазят мира, да се настанят на територията и да се стартира война срещу Москва. Единствения мирен изход е смяна на режимите в Германия, Франция и другаде, мирен диалог, обща дейност срещу фашизма. Вече се вижда светлина напред.

    17:35 07.02.2026

  • 72 Абе оня как ти беше името...

    3 0 Отговор

    До коментар #48 от "истината":

    Ама ти НЕ СИ УМЕН, знаеш си... нали!!!

    17:41 07.02.2026

  • 73 В края на краищата... историята казва

    4 1 Отговор
    Победителя Русия взима всичко, той и определя всички условия, репарации и т.н.

    17:45 07.02.2026

  • 74 Мухаа ха!

    5 1 Отговор
    До последния ураинец! Този буквално им се изплю в лицата..Ще умирате до последно! За да ни опазите от " Руската заплаха".

    Коментиран от #84

    17:45 07.02.2026

  • 75 истината

    3 2 Отговор
    България ще продължи да отстоява международното право и да осъжда употребата на сила срещу суверенитета, териториалния интегритет и независимостта на държавите. Настояваме Русия да преустанови военните си действия, които продължават да причиняват опустошение и човешко страдание и безусловно да изтегли всички свои сили и военна екипировка от Украйна. Настояваме Беларус да спре подкрепата си за руската агресия. Ще продължим да стоим зад Украйна и да подпомагаме нейните възможности за самозащита, толкова дълго, колкото е необходимо. Ще продължим да подкрепяме усилията за търсене на отговорност за всяко военно престъпление, извършено по време на руската агресия.

    Коментиран от #81, #90

    17:47 07.02.2026

  • 76 Наритай руснак

    4 3 Отговор
    Наритай руснак, предоврати убийство, грабеж или изнасилване

    17:48 07.02.2026

  • 77 ША ПИША КАКТО ИСКАМ

    3 1 Отговор

    До коментар #64 от "Ха ХаХа":

    А ТИ МОЖЕШ ДА СИ ОБЪРШЕШ УМНОКРАСИВИЯ СОПОЛ

    Коментиран от #85

    17:49 07.02.2026

  • 78 Зайци

    3 2 Отговор
    Западът съвсем от сянката си почна да се стряска. Каквото и да стане, Русия го заплашва, а тълпите главорези, които любезно заселиха на територията си, те не плашат никого.

    Коментиран от #88, #89

    17:49 07.02.2026

  • 79 анонимен

    2 2 Отговор
    Трябва много ясно да разбираме, че Путин в собствените си представи е възглавил "кръстоносен поход" срещу международната система на света, за нейната промяна. Това е и опит да върнат Русия в миналото, когато човешкият живот не струваше нищо, когато насилието на държавата срещу гражданите беше нормално нещо.Това, което се опитва да направи Путин е да издигне насилието не просто в култ, а да го направи нещо напълно допустимо, инструмент, който може да се използва за постигане на собствените цели.

    17:50 07.02.2026

  • 80 Ти си

    5 0 Отговор
    Това е някакъв вид шизофрения ! Уж Русия била бензиностанция с ракети , уж фалират, уж била слаба и немогла да победи Украйна а пък в един момент била заплаха за Европа и западния фланг на НАТО !
    Някои от така наречените лидери се нуждаят от осеидртрлдтване ......

    17:58 07.02.2026

  • 81 Ееее па нема лабаво... колко е простичко

    2 1 Отговор

    До коментар #75 от "истината":

    Зелю + ментори да развеят белия байряк и света ще мирне!!!

    Коментиран от #86

    18:06 07.02.2026

  • 82 Отговорче

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Питам:":

    Заглавието е за кълвящите на гола кука с маджун.

    18:13 07.02.2026

  • 83 Просто е

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Питам:":

    Остави го заглавието!Спомни си кой започна войната!Същия този,който я започна иска да я продължи! Поради простия факт,че за четири години нищо не свърши и ще му бъде потърсена сметка от своите защо.Има ли нещо не ясно?? И не си мисли,че всички,които не мислим като тебе сме от детската градина!

    18:20 07.02.2026

  • 84 Бууухахахаха

    1 2 Отговор

    До коментар #74 от "Мухаа ха!":

    Роботи и дронове трепят орките,оремашки мислителю.Иди привечер да се напиеш от мъка,вместо да се радваш.

    18:23 07.02.2026

  • 85 Така ли бе

    1 0 Отговор

    До коментар #77 от "ША ПИША КАКТО ИСКАМ":

    Тук е България и ще пишеш НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ,абезян- мешале!

    18:26 07.02.2026

  • 87 Прудльооо

    0 1 Отговор

    До коментар #39 от "Зелен педофил":

    И това ще стане! Пригожин 200 км нямаше кой да го спре.Следващата зима се очакват много ниски температури.Москва и Питер без газ и електроенергия.

    18:47 07.02.2026

  • 88 Сульо красний

    1 1 Отговор

    До коментар #78 от "Зайци":

    Запада не е Русия!Най малко го е страх от нея! Вече четири години и половина в Украйна-ЕДНО ГОЛЯМО НИЩО!Докато САЩ направиха ДЕМОНСТРАЦИЯ на джуджака как се прави.Русия стана за смях.

    18:56 07.02.2026

  • 90 ганев

    0 0 Отговор

    До коментар #75 от "истината":

    ПО ГЕЙСКИ...НАЛИ

    19:02 07.02.2026

