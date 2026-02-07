Новини
Хаос по железниците на Италия: Повредени линии заплашват транспортната връзка към Олимпиадата

Хаос по железниците на Италия: Повредени линии заплашват транспортната връзка към Олимпиадата

7 Февруари, 2026 16:54 943 19

Повредени електропроводи предизвикаха закъснения до 90 минути на линии към Милано и Венеция

Хаос по железниците на Италия: Повредени линии заплашват транспортната връзка към Олимпиадата - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Италианската полиция разследва възможен саботаж след повреда на електропроводи, захранващи железопътни линии близо до северния град Болоня, съобщава Ройтерс, като се позовава на официален източник, предава БТА.

Държавната железопътна компания „Феровие дело стато“ (FS) уточни, че проблемът, възникнал в първия пълен ден на Зимните олимпийски игри, не е причинен от техническа неизправност.

Инцидентът засегна един от най-натоварените железопътни възли в страната - линии между Болоня и Милано, както и между Болоня и Венеция - и предизвика закъснения до 90 минути за високоскоростните, междуградските и регионалните влакове.

Милано е един от домакините на Зимните олимпийски игри, заедно с Кортина, до която се стига с влак от Венеция.

За сравнение, по време на Летните олимпийски игри през 2024 г. в Париж саботьори атакуваха високоскоростната железопътна мрежа TGV в ранните сутрешни часове, причинявайки хаос в транспорта преди церемонията по откриването.


Италия
