Хаос по железниците на Италия: Повредени линии заплашват транспортната връзка към Олимпиадата

Италианската полиция разследва възможен саботаж след повреда на електропроводи, захранващи железопътни линии близо до северния град Болоня, съобщава Ройтерс, като се позовава на официален източник, предава БТА.

Държавната железопътна компания „Феровие дело стато“ (FS) уточни, че проблемът, възникнал в първия пълен ден на Зимните олимпийски игри, не е причинен от техническа неизправност.

Инцидентът засегна един от най-натоварените железопътни възли в страната - линии между Болоня и Милано, както и между Болоня и Венеция - и предизвика закъснения до 90 минути за високоскоростните, междуградските и регионалните влакове.

Милано е един от домакините на Зимните олимпийски игри, заедно с Кортина, до която се стига с влак от Венеция.

За сравнение, по време на Летните олимпийски игри през 2024 г. в Париж саботьори атакуваха високоскоростната железопътна мрежа TGV в ранните сутрешни часове, причинявайки хаос в транспорта преди церемонията по откриването.