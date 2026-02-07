Хаос по железниците на Италия: Повредени линии заплашват транспортната връзка към Олимпиадата

Италианската полиция разследва възможен саботаж след повреда на електропроводи, захранващи железопътни линии близо до северния град Болоня, съобщава Ройтерс, като се позовава на официален източник, предава БТА.
Държавната железопътна компания „Феровие дело стато“ (FS) уточни, че проблемът, възникнал в първия пълен ден на Зимните олимпийски игри, не е причинен от техническа неизправност.
Инцидентът засегна един от най-натоварените железопътни възли в страната - линии между Болоня и Милано, както и между Болоня и Венеция - и предизвика закъснения до 90 минути за високоскоростните, междуградските и регионалните влакове.
Милано е един от домакините на Зимните олимпийски игри, заедно с Кортина, до която се стига с влак от Венеция.
За сравнение, по време на Летните олимпийски игри през 2024 г. в Париж саботьори атакуваха високоскоростната железопътна мрежа TGV в ранните сутрешни часове, причинявайки хаос в транспорта преди церемонията по откриването.
1 Сатана Z
16:55 07.02.2026
2 Херлок Шолмс
17:00 07.02.2026
3 Където има
До коментар #1 от "Сатана Z":саботиране на нещо чуждо, руснаците се виновни.
Успешно върви само тяхното СВО. Светът върви напред, те се заклиниха в Украйна и наникъде.
Затова ще режат лентата за петата година.
17:04 07.02.2026
4 стоян георгиев
17:04 07.02.2026
5 Пламен
Йотова с какво ще се прибере ?
17:04 07.02.2026
6 Не е било нужно
До коментар #4 от "стоян георгиев":да мислиш толкова екстремно физиологически.
И децата знаят, че Путин саботира всичко.
Виж, че и СВО-то сам си саботира.
17:07 07.02.2026
8 Лично мнение!
Пълно разочарование !
17:16 07.02.2026
9 Ами
17:18 07.02.2026
10 Хаха
До коментар #8 от "Лично мнение!":А "макрончо" се издъни. Струполи се,ако си видял.Беше най отпред.
17:20 07.02.2026
11 Някой
17:22 07.02.2026
12 Опааа
17:24 07.02.2026
13 Хаха
17:25 07.02.2026
14 Пълна
17:27 07.02.2026
15 Европеец
До коментар #8 от "Лично мнение!":Прав си, откриването беше пълно разочарование....Гледах от самото начало 15-тина минути и се отказах... Днес в YouTube намерих откриването на зимната олимпиада в Сочи.... Разликата от тук до небето.... А пък и лятното в Париж изобщо Не си струва да си го спомням и коментирам.....
17:33 07.02.2026
16 Ясно е
17:45 07.02.2026
17 Пасивен Кремълски педофил с токчета
До коментар #1 от "Сатана Z":Този път не бях аз, защото останах в бункера, при откраднатите украински малки момченца, проблема е, че още ме болят задните части
17:46 07.02.2026
18 стоян
До коментар #1 от "Сатана Z":До 1 ком - другар путин не е ама са неговите гавази - малко остана до фалита и разпада на мюслюманската федерация - икономисти казват август свършват парите
18:17 07.02.2026
19 Хейт
19:29 07.02.2026