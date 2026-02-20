Пет водещи европейски държави с общ план за военни дронове

Петте държави с най-големи военни разходи в Европа подготвят съвместна инициатива за инвестиции в безпилотни летателни апарати. Планът е част от по-широка стратегия за укрепване на европейската отбранителна индустрия на фона на руската инвазия в Украйна и съмненията относно бъдещия ангажимент на САЩ към НАТО, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Според документ, с който агенцията се е запознала, и информация от полското министерство на отбраната, страните възнамеряват да си сътрудничат в разработването на автономни дронове.

Войната в Украйна показа, че автономните дронове прехващачи могат да бъдат по-икономична и ефективна алтернатива на скъпите системи за противовъздушна отбрана. Европейските съюзници на Киев са готови да приложат научените уроци в собствените си отбранителни програми.

Министрите на отбраната на Франция, Германия, Италия, Полша и Великобритания ще обсъдят инициативата на среща в Краков. Паралелно европейските лидери търсят начини да засилят военните способности на континента в условията на растяща несигурност относно ролята на Вашингтон в рамките на Алианса.

Проектът на съвместно изявление предвижда значително разширяване на производствения капацитет на европейската отбранителна индустрия. В документа се приветства и намерението на ЕС да осигури по-голяма бюджетна гъвкавост за разходи за отбрана и да разработи нови механизми за финансиране.

В същото време се подчертава, че отговорността за развитието на отбранителните способности остава на национално равнище, като ролята на ЕС е подпомагаща.

Министрите ще потвърдят ангажимента си за координация в рамките на НАТО и ЕС срещу руските хибридни заплахи, както и за продължаваща подкрепа за Украйна. Те възнамеряват да стартират инициативата „Нискобюджетни ефектори и автономни платформи“, насочена към съвместна разработка и доставка на такива системи с реално бойно приложение.

Във военната терминология „ефектори“ са елементите, които въздействат пряко върху целта, а „автономни платформи“ обозначават безпилотни системи, способни да действат самостоятелно.