Пет водещи европейски държави с общ план за военни дронове

Петте държави с най-големи военни разходи в Европа подготвят съвместна инициатива за инвестиции в безпилотни летателни апарати. Планът е част от по-широка стратегия за укрепване на европейската отбранителна индустрия на фона на руската инвазия в Украйна и съмненията относно бъдещия ангажимент на САЩ към НАТО, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Според документ, с който агенцията се е запознала, и информация от полското министерство на отбраната, страните възнамеряват да си сътрудничат в разработването на автономни дронове.
Войната в Украйна показа, че автономните дронове прехващачи могат да бъдат по-икономична и ефективна алтернатива на скъпите системи за противовъздушна отбрана. Европейските съюзници на Киев са готови да приложат научените уроци в собствените си отбранителни програми.
Министрите на отбраната на Франция, Германия, Италия, Полша и Великобритания ще обсъдят инициативата на среща в Краков. Паралелно европейските лидери търсят начини да засилят военните способности на континента в условията на растяща несигурност относно ролята на Вашингтон в рамките на Алианса.
Проектът на съвместно изявление предвижда значително разширяване на производствения капацитет на европейската отбранителна индустрия. В документа се приветства и намерението на ЕС да осигури по-голяма бюджетна гъвкавост за разходи за отбрана и да разработи нови механизми за финансиране.
В същото време се подчертава, че отговорността за развитието на отбранителните способности остава на национално равнище, като ролята на ЕС е подпомагаща.
Министрите ще потвърдят ангажимента си за координация в рамките на НАТО и ЕС срещу руските хибридни заплахи, както и за продължаваща подкрепа за Украйна. Те възнамеряват да стартират инициативата „Нискобюджетни ефектори и автономни платформи“, насочена към съвместна разработка и доставка на такива системи с реално бойно приложение.
Във военната терминология „ефектори“ са елементите, които въздействат пряко върху целта, а „автономни платформи“ обозначават безпилотни системи, способни да действат самостоятелно.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #2, #6
13:22 20.02.2026
2 хаха
До коментар #1 от "Последния Софиянец":ХАХАХА!
Дронове които печат чушки произвеждате в онова Блато.
13:24 20.02.2026
3 И тези
Коментиран от #14
13:29 20.02.2026
4 Маскалия бавно
За кой ли пореден път!
Коментиран от #33
13:29 20.02.2026
5 Ъхъъъъ....
13:31 20.02.2026
6 Още не,
До коментар #1 от "Последния Софиянец":но предстои. Ще строим завод за дронове.
Коментиран от #34
13:33 20.02.2026
7 ПЕНКО
13:33 20.02.2026
8 подчертава се
13:34 20.02.2026
9 Никой не им пречи
13:37 20.02.2026
10 име
13:38 20.02.2026
11 На всеки български пенсионер,
13:39 20.02.2026
12 Ужас
Запада е най големия агресор. всичките пари за войни да ги насочат в развитие и медицина. Само се чудят как да оправдаят всички тези безмислени харчове
Коментиран от #22, #24
13:40 20.02.2026
13 Да бе , да !? 🤔
Коментиран от #23
13:44 20.02.2026
14 !!!?
До коментар #3 от "И тези":Не европейски, а три от тях, са и водещи световни икономики - Франция, Германия и Великобритания
Коментиран от #16
13:50 20.02.2026
15 Много ще им вдигне БВП-то
13:52 20.02.2026
16 водещи
До коментар #14 от "!!!?":В какво? А кажи?
Коментиран от #30
13:53 20.02.2026
17 Русия от 70 г. с космически дрони
13:55 20.02.2026
18 На България за какво са и
Коментиран от #20, #27
13:57 20.02.2026
19 "Паника сред руските Z-блогъри:
Коментиран от #26
13:57 20.02.2026
20 Не ни трябват много,
До коментар #18 от "На България за какво са и":но е хубаво да си обновим парка, всичко е старо. Трябва се изхвърлят руски боклуци и да се заменят с нови по-съвременни продукти.
Коментиран от #35
13:58 20.02.2026
21 Владимир Путин
При война с Русия както ви се иска нали не си въобразявате че тя ще бъде както тази в Украйна.
Даже няма да имате време да стигнете до пултовете за управление на вашите дронове
защото просто вече ще сте изчезнали
Коментиран от #25
14:00 20.02.2026
23 Да бе , да !? 🤔
До коментар #13 от "Да бе , да !? 🤔":Но сега се сещам , че френско-германския проект , който трябваше да конкурира Сащ , Русия и Китай (FCAS) с изтребител от шесто поколение се провали окончателно само преди дни . , и явно сега не се отказват от заделените за проекта парички .
14:02 20.02.2026
26 Летописец
До коментар #19 от ""Паника сред руските Z-блогъри:":Серсеми ! На нас ни слагат боклуци за министри , и пак не се паникьосваме .
14:04 20.02.2026
28 Джиджи
14:10 20.02.2026
29 "Огромни загуби за руската петролна
14:18 20.02.2026
30 !!!?
До коментар #16 от "водещи":Водещи икономики в света за 2025 в трилиони $
1. САЩ-$30,62 2.Китай-$19,40 3.Германия -$5,01 4.Япония-$4,28 5.Индия -$4,13 6.Великобритания -$3,96 7.Франция - $3,21.
И трите, които съм посочил са не европейски, а световни сили и са съответно на 3,6 и 7 място в света.
Коментиран от #38
14:27 20.02.2026
31 ха ха
14:42 20.02.2026
32 От снимката се
16:21 20.02.2026
33 Както след ВСВ ли оттича или след
До коментар #4 от "Маскалия бавно":посещението им до Париж за ад проводят Наполеон 1812г.?
16:23 20.02.2026
34 Да,за да се произвеждат
До коментар #6 от "Още не,":чушкопеци за 3 чушки на веднъж.Кат гледам колко бързо строят пътищата и магистралите,заводите отидоа в 22 век,а до тогава я камилата,я камиларя. Освен това при правенето на дронове в огромни количества,трябва да се знае,че и срещу тях руснаците имат противооръжие,което е високо ефективно,но за сега не се ползва,за да не ес показва на порпаданляците и краварите. В момента се използват дронове камикадзе,които са и дрононосачи,от където излитат малки фпв дрончета които намират и унищожават противниковите дронове,а дрона майка се забива в някой пункт пълен с укропо наzисти или склад с боеприпаси и т.н. Срещу дронове са ефективни и ловните пушки със съчми,свалят дроновете без проблем и още други ефективни оръжия и боеприпаси.
16:31 20.02.2026
35 Руски "боклуци" ги изхвърли оня боклук
До коментар #20 от "Не ни трябват много,":Магарев,всичко изхвърли в WCкрайна и сега си гол като на павиан задния край,че талибани с копия,лъкове и камъни ще ни превземат. миналата година дори нямаше военна техника която да се покаже,под предлог да не се нарушавал празника,та Гергьов ден мина като траурен за и без това липсващата ни армия.
16:38 20.02.2026
36 Не мой да се уредим от вас
До коментар #24 от "хаха":бе шушляк съдран,не пускате уструмента за да дуете все вий.
16:40 20.02.2026
37 Оооо,не можем да ви
До коментар #25 от "хаха":над скимтиме бе запднало-атлантически килимчета пред входни врати. А,това,че нищо съществено да же не можеш да напишеш,показва мозъчното ти рудиментиране.
16:43 20.02.2026
38 И трите дето си ги посочил на
До коментар #30 от "!!!?":3,6,7 място са с отрицателен ръст и със сринали икономики. ФВ,затваря заводи в самата джендермания и над 35 000 остават на улицата за сега,като цифрата ще се увеличава,БАСФ лопна кепенци,още хиляди други големи,малки и средни предприятия и фирми фалираха и затвориха врати,при франсетата и нагличаните не е по-различно.Да,ти имам лъжливата западнала пропаганда,в краварника нещата също са трагични,за това рижавия ветропоказател го раздава световен разбойник и граби наред без да спазва никакви закони,но това няма да е за дълго,не ще си изкара мандата. Общо взето западналите демонократи са във водовъртежа на пропадането към дъното. Долара пропада,а след него и гейврото и то ще замине,а ние както винаги сме от страната на булята.
16:51 20.02.2026