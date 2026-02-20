Новини
Пет водещи европейски държави с общ план за военни дронове

Пет водещи европейски държави с общ план за военни дронове

20 Февруари, 2026 13:20

Франция, Германия, Италия, Полша и Великобритания залагат на автономни системи и по-силна отбранителна индустрия

Пет водещи европейски държави с общ план за военни дронове - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Петте държави с най-големи военни разходи в Европа подготвят съвместна инициатива за инвестиции в безпилотни летателни апарати. Планът е част от по-широка стратегия за укрепване на европейската отбранителна индустрия на фона на руската инвазия в Украйна и съмненията относно бъдещия ангажимент на САЩ към НАТО, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Според документ, с който агенцията се е запознала, и информация от полското министерство на отбраната, страните възнамеряват да си сътрудничат в разработването на автономни дронове.

Войната в Украйна показа, че автономните дронове прехващачи могат да бъдат по-икономична и ефективна алтернатива на скъпите системи за противовъздушна отбрана. Европейските съюзници на Киев са готови да приложат научените уроци в собствените си отбранителни програми.

Министрите на отбраната на Франция, Германия, Италия, Полша и Великобритания ще обсъдят инициативата на среща в Краков. Паралелно европейските лидери търсят начини да засилят военните способности на континента в условията на растяща несигурност относно ролята на Вашингтон в рамките на Алианса.

Проектът на съвместно изявление предвижда значително разширяване на производствения капацитет на европейската отбранителна индустрия. В документа се приветства и намерението на ЕС да осигури по-голяма бюджетна гъвкавост за разходи за отбрана и да разработи нови механизми за финансиране.

В същото време се подчертава, че отговорността за развитието на отбранителните способности остава на национално равнище, като ролята на ЕС е подпомагаща.

Министрите ще потвърдят ангажимента си за координация в рамките на НАТО и ЕС срещу руските хибридни заплахи, както и за продължаваща подкрепа за Украйна. Те възнамеряват да стартират инициативата „Нискобюджетни ефектори и автономни платформи“, насочена към съвместна разработка и доставка на такива системи с реално бойно приложение.

Във военната терминология „ефектори“ са елементите, които въздействат пряко върху целта, а „автономни платформи“ обозначават безпилотни системи, способни да действат самостоятелно.


  • 1 Последния Софиянец

    4 8 Отговор
    В България се произвеждат най модерните дронове.

    Коментиран от #2, #6

    13:22 20.02.2026

  • 2 хаха

    3 5 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    ХАХАХА!

    Дронове които печат чушки произвеждате в онова Блато.

    13:24 20.02.2026

  • 3 И тези

    16 3 Отговор
    водещи европейски държави какво точно водят? Водят по дългове и по бюджетни дефицити водят

    Коментиран от #14

    13:29 20.02.2026

  • 4 Маскалия бавно

    5 12 Отговор
    утича у каналя!
    За кой ли пореден път!

    Коментиран от #33

    13:29 20.02.2026

  • 5 Ъхъъъъ....

    6 2 Отговор
    (Министрите ще потвърдят ангажимента си..) А дали ще питат някой дали да ги потвърдят преди това ? А?

    13:31 20.02.2026

  • 6 Още не,

    8 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    но предстои. Ще строим завод за дронове.

    Коментиран от #34

    13:33 20.02.2026

  • 7 ПЕНКО

    5 0 Отговор
    ...... СЛЕД "ДРОНОВ ДЪЖД " ---" ДРОНОВА КАЧУЛКА " !?!?!?!?!?!??

    13:33 20.02.2026

  • 8 подчертава се

    6 1 Отговор
    че "отговорността" за развитието на отбранителните способности остава на национално равнище, като ролята на ЕС е подпомагаща ! За информация на нашето изкукало министърче на отбраната и смехотворният служебен кабинет!

    13:34 20.02.2026

  • 9 Никой не им пречи

    9 0 Отговор
    да си сътрудничат в разработването на автономни дронове. И до сега никой не им е пречил

    13:37 20.02.2026

  • 10 име

    12 3 Отговор
    Ние пък залагаме на доказани класики във военната промишленост, като супер запазени Кен Еф16ки БЛОК от 70те години на ХХ век, на цена съвсем малко по-скъпи от Ф35 за Полша, обаче цената им само ще скача, щото са модерни класики и са в много добро състояние. И на някакви ракетки земя-земя, с които ще плашим гаргите покрай летищата, щото за друго не стават. Хората вече ползват дронове с камери, ама ние сме класици. Гарантирано от ГРОБ и ПП-ДБ

    13:38 20.02.2026

  • 11 На всеки български пенсионер,

    9 3 Отговор
    работещ, студент и ученик тва му е най важното. Военни дронове и пръдни

    13:39 20.02.2026

  • 12 Ужас

    11 4 Отговор
    Какво укрепват, кой ги напада?!
    Запада е най големия агресор. всичките пари за войни да ги насочат в развитие и медицина. Само се чудят как да оправдаят всички тези безмислени харчове

    Коментиран от #22, #24

    13:40 20.02.2026

  • 13 Да бе , да !? 🤔

    9 3 Отговор
    Най- добрите постижения в конструирането имат Сащ , Русия ( не използва силните си модели в Украйна ) , Израел . От месец вече и Турция има заявка за силен дрон . Тези петте от статията , освен да смучат хазните си за опитни разработки , не знам какво ще правят .

    Коментиран от #23

    13:44 20.02.2026

  • 14 !!!?

    6 6 Отговор

    До коментар #3 от "И тези":

    Не европейски, а три от тях, са и водещи световни икономики - Франция, Германия и Великобритания

    Коментиран от #16

    13:50 20.02.2026

  • 15 Много ще им вдигне БВП-то

    6 1 Отговор
    тоя план за военни дронове... Направо ще отхвърчи като дрон

    13:52 20.02.2026

  • 16 водещи

    1 2 Отговор

    До коментар #14 от "!!!?":

    В какво? А кажи?

    Коментиран от #30

    13:53 20.02.2026

  • 17 Русия от 70 г. с космически дрони

    5 2 Отговор
    А тея се занимават още с балони

    13:55 20.02.2026

  • 18 На България за какво са и

    3 3 Отговор
    отбранителни способности ? А на Гърция?

    Коментиран от #20, #27

    13:57 20.02.2026

  • 19 "Паника сред руските Z-блогъри:

    6 4 Отговор
    Спират ни Телеграм, готви се сделка да отстъпим в Украйна: Z-канал алармира. Готвят тайни споразумения, за да спрат войната, без Русия да е постигнала целта си."

    Коментиран от #26

    13:57 20.02.2026

  • 20 Не ни трябват много,

    4 6 Отговор

    До коментар #18 от "На България за какво са и":

    но е хубаво да си обновим парка, всичко е старо. Трябва се изхвърлят руски боклуци и да се заменят с нови по-съвременни продукти.

    Коментиран от #35

    13:58 20.02.2026

  • 21 Владимир Путин

    6 2 Отговор
    Защо само лъжете вашите данъкоплатци.
    При война с Русия както ви се иска нали не си въобразявате че тя ще бъде както тази в Украйна.
    Даже няма да имате време да стигнете до пултовете за управление на вашите дронове
    защото просто вече ще сте изчезнали

    Коментиран от #25

    14:00 20.02.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Да бе , да !? 🤔

    5 3 Отговор

    До коментар #13 от "Да бе , да !? 🤔":

    Но сега се сещам , че френско-германския проект , който трябваше да конкурира Сащ , Русия и Китай (FCAS) с изтребител от шесто поколение се провали окончателно само преди дни . , и явно сега не се отказват от заделените за проекта парички .

    14:02 20.02.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Летописец

    3 2 Отговор

    До коментар #19 от ""Паника сред руските Z-блогъри:":

    Серсеми ! На нас ни слагат боклуци за министри , и пак не се паникьосваме .

    14:04 20.02.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Джиджи

    3 1 Отговор
    Имат кинти за усвояване(крадене) има проекти.След 2 г. отиват за скрап.Преди 10 г. Германия вложи 660 млн. в дронове, които не получиха разрешение за летене в ЕС. Сега стоят на топло и сухо в хангара,а може и по музеите.

    14:10 20.02.2026

  • 29 "Огромни загуби за руската петролна

    3 2 Отговор
    и газова индустрия заради украинските дронове. Украинските въздушни атаки, най-вече с далекобойни дронове, са нанесли преки и косвени щети и поражения от около 1 трилион рубли на руския петролен и газов сектор само за няколко месеца. Поради нарастващия брой атаки с дронове и саботажни актове в Русия, застрахователните компании в страната не искат да правят застраховки "на тази тема", защото е нерентабилно, загубите за тях растат експоненциално."

    14:18 20.02.2026

  • 30 !!!?

    3 2 Отговор

    До коментар #16 от "водещи":

    Водещи икономики в света за 2025 в трилиони $

    1. САЩ-$30,62 2.Китай-$19,40 3.Германия -$5,01 4.Япония-$4,28 5.Индия -$4,13 6.Великобритания -$3,96 7.Франция - $3,21.

    И трите, които съм посочил са не европейски, а световни сили и са съответно на 3,6 и 7 място в света.

    Коментиран от #38

    14:27 20.02.2026

  • 31 ха ха

    1 0 Отговор
    явно е такъв петилетния план , за всеки гражданин на ес да има приготвен по един дрон с данни от личните документи с чип

    14:42 20.02.2026

  • 32 От снимката се

    0 0 Отговор
    вижда,че руския БТР 80 е с гуми за тежки терени,а кретащите след него западанли и краварски недоразумения са направо със сликове. От тук си личи кой прави успешна и сигурна военна техника.Това бе малко извън темата,а по нея,ще кажа това:сетила се Мара да се побара. За да правиш дронове в достатъчни количества,трябва да имаш сигурни доставчици на кочпоненти за тях или заводи да ги произвеждат. Западналите нямат нито едното нито другото. парите си могат да си ги заварт дето слънце не ги огрява,а може и вече да си събуват кюлотите и да заемат поза Ге за да може да им пече отверстията,за ад станат един цвят,за да не им се налага да ги избелват с белина.

    16:21 20.02.2026

  • 33 Както след ВСВ ли оттича или след

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Маскалия бавно":

    посещението им до Париж за ад проводят Наполеон 1812г.?

    16:23 20.02.2026

  • 34 Да,за да се произвеждат

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Още не,":

    чушкопеци за 3 чушки на веднъж.Кат гледам колко бързо строят пътищата и магистралите,заводите отидоа в 22 век,а до тогава я камилата,я камиларя. Освен това при правенето на дронове в огромни количества,трябва да се знае,че и срещу тях руснаците имат противооръжие,което е високо ефективно,но за сега не се ползва,за да не ес показва на порпаданляците и краварите. В момента се използват дронове камикадзе,които са и дрононосачи,от където излитат малки фпв дрончета които намират и унищожават противниковите дронове,а дрона майка се забива в някой пункт пълен с укропо наzисти или склад с боеприпаси и т.н. Срещу дронове са ефективни и ловните пушки със съчми,свалят дроновете без проблем и още други ефективни оръжия и боеприпаси.

    16:31 20.02.2026

  • 35 Руски "боклуци" ги изхвърли оня боклук

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Не ни трябват много,":

    Магарев,всичко изхвърли в WCкрайна и сега си гол като на павиан задния край,че талибани с копия,лъкове и камъни ще ни превземат. миналата година дори нямаше военна техника която да се покаже,под предлог да не се нарушавал празника,та Гергьов ден мина като траурен за и без това липсващата ни армия.

    16:38 20.02.2026

  • 36 Не мой да се уредим от вас

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "хаха":

    бе шушляк съдран,не пускате уструмента за да дуете все вий.

    16:40 20.02.2026

  • 37 Оооо,не можем да ви

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "хаха":

    над скимтиме бе запднало-атлантически килимчета пред входни врати. А,това,че нищо съществено да же не можеш да напишеш,показва мозъчното ти рудиментиране.

    16:43 20.02.2026

  • 38 И трите дето си ги посочил на

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "!!!?":

    3,6,7 място са с отрицателен ръст и със сринали икономики. ФВ,затваря заводи в самата джендермания и над 35 000 остават на улицата за сега,като цифрата ще се увеличава,БАСФ лопна кепенци,още хиляди други големи,малки и средни предприятия и фирми фалираха и затвориха врати,при франсетата и нагличаните не е по-различно.Да,ти имам лъжливата западнала пропаганда,в краварника нещата също са трагични,за това рижавия ветропоказател го раздава световен разбойник и граби наред без да спазва никакви закони,но това няма да е за дълго,не ще си изкара мандата. Общо взето западналите демонократи са във водовъртежа на пропадането към дъното. Долара пропада,а след него и гейврото и то ще замине,а ние както винаги сме от страната на булята.

    16:51 20.02.2026

