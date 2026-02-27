Мъж беше арестуван за убийството на три монахини през 2014 г.

Петдесетгодишен мъж от Бурунди, който от няколко години живее край Парма, беше арестуван вчера по подозрение, че е организирал жестокото убийство на три възрастни италиански монахини в централноафриканската страна през 2014 г., предаде БТА, цитирайки АНСА.

Мъжът, идентифициран като земеделски работник на име Гийом Харушимана, е обвиняван в убийството, извършено в столицата на Бурунди - Бужумбура, в периода 7 и 8 септември 2014 г., съобщиха съдебни източници. Сестра Олга Рашиети (83 г.), сестра Лучия Пулици (75 г.) и сестра Бернардела Боджан (79 г.) бяха убити по време на две отделни атаки срещу мисията им в рамките на по-малко от 48 часа. По телата на жертвите бяха открити следи от жестоко насилие.

„Убийството на трите мисионерки произтича от средите на тайните служби на Бурунди, а разследването беше пропито от атмосфера на терор“, заяви главният прокурор на Парма Алфонсо Д’Авино на пресконференция.

„Подбудителят е генерал Адолф Ншимиримана, висш военен офицер в Бурунди, с когото Гийом Харушимана е бил в близки отношения", допълни той.

„Първоначално са били убити сестра Олга Рашиети и сестра Лучия Пулици. Техните гърла са били прерязани. По това време сестра Бернардела Боджан е била на летището да посрещне други монахини. Когато всички те се върнали в мисията, там заварили двата трупа и се обадили в полицията. Полицаи дошли да охраняват сградата, но това не попречило да бъде извършена трета атака, по време на която през нощта сестра Бернардела Боджан е била обезглавена.

Разследването е показало, че извършителите са се укривали в сградата още след първата атака, предрешени като полицаи, очевидно с униформи, получени от тайните служби.

Арестуваният в Парма не е направил самопризнания относно престъпленията. Той не е бил част от тайните служби на Бурунди, но е бил приятел на ръководителя на тайните служби в африканската страна и е бил доверен човек на монасите и монахините от ордена, към който са принадлежари трите убити монахини. Този орден е основал в столицата на Бурудни - Бужумбура, център, обединяващ млади хора от различни етнически групи, между които допреди това са враждували. „В този център арестуваният е действал като посредник, организатор и връзка между младежите и духовниците“, казва главният прокурор на Парма.

Той допълни, че измислил начин да дойде от Бурунди в Италия, след като името му е било споменато по бурундийска радиостанция през 2015 г. от двама души, представили се за извършители на екзекуцията на монахините“. По онова време радиостанцията "Африканско обществено радио", излъчила интервюто с двамата мъже, е била подпалена, което е довело до ареста на нейния директор, останал зад решетките за един месец. Един от двамата, признали за престъплението – Ндувимана Жювент Жювенали Кирага – също бил убит.

Разследването за убийството на трите монахини в Бурунди в даден момент беше преустановено. Но после беше подновено след представянето в Парма на 27 септември 2024 г. на книгата „В сърцето на мистериите“ от журналистката Джузи Байони. Въз основа на журналистическата работа прокуратурата в Парма е образувала ново производство и е възложила на разследващото звено на карабинерите да започне проверки.

Първоначалното разследване през 2014 г. е започнало въз основа на кратък доклад от италианското посолство в Кампала, Уганда, но делото срещу неизвестен извършител е било прекратено през 2015 г. поради липса на основания за италианска юрисдикция. През май 2018 г. посолството информира прокуратурата, че Гийом Харушимана е получил виза за Италия, за да участва в обучение, свързано с ролята му в асоциация в Парма. Тогава той е бил разпитан, но отрекъл участие в убийството и представил алиби. И този етап бил прекратен поради липса на доказателства. През септември 2024 г., след анализ на книгата на Байони, започнала трета фаза на разследването, включваща показания от няколко монахини, които никога не са били изслушвани от бурундийските власти. Показания дала и самата авторка.

Разследването е разкрило „климат на истински терор в Бурунди, свързан с факта, че всички участници по случая са били свързани по различен начин с тайните служби на страната, от чиито среди произлизат подбудителите, организаторите и извършителите на тройното убийство“, подчерта прокуратурата.

Харушимана живее в Парма поне от 2020 г., но пътува между Италия и Бурунди още от 2015 г. Работил е и за асоциацията "Парма Алимента", но по-късно бил освободен, когато започнали да се разпространяват слухове за неговото участие в случая, разказаха още разследващите.