33-годишен мъж заплашил с убийство вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс

Мъж на 33 години ще се изправи пред съд в САЩ, след като е заплашил с убийство вицепрезидента Джей Ди Ванс по време на посещението му в щата Охайо през януари, съобщи американското Министерство на правосъдието, цитирано от Франс прес, предава БТА.
Срещу Шанън Матре, жител на Толедо, Охайо, са повдигнати обвинения за заплахи с убийство и физическо насилие срещу вицепрезидента на САЩ. Според изявлението на ведомството, мъжът е заявил, че ще „открие къде се намира Джей Ди Ванс“ и че възнамерява да го убие с автоматична пушка М14. Точните обстоятелства и местоположение, където са отправяни заплахите, не се уточняват.
Матре е арестуван от агенти на тайните служби на САЩ. При обиска у него са открити няколко файла с детска порнография. Заподозреният е задържан в предварителен арест и ще се яви пред федерален съдия на 11 февруари.
Това е поредният инцидент, свързан с вицепрезидента Ванс. В началото на януари той съобщи, че мъж се е опитал да проникне в дома му в Охайо, удряйки по прозорците. В този момент Джей Ди Ванс и семейството му не са били вкъщи, а предполагаемият нарушител е бил задържан.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 айде пак тоя с очната линия
18:31 07.02.2026
3 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
Един се опита да гърми преди година и половина - за съжаление неточно, само му одраска ухото...
Коментиран от #7
18:31 07.02.2026
4 Майна
Удари, Тръмп!
18:31 07.02.2026
5 Ами да, те
18:31 07.02.2026
6 А ГДЕ
Коментиран от #8
18:43 07.02.2026
7 Така е
До коментар #3 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":А момчетата на Буданов не пропускат.
Коментиран от #9
18:45 07.02.2026
8 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #6 от "А ГДЕ":Търсят му главата.
18:49 07.02.2026
9 Да те питам
До коментар #7 от "Така е":Кой Буданов - дето е без една ръка и половин крак ли?
Защо няма негова снимка или показване по телевизията от 1 година?
Коментиран от #10
18:51 07.02.2026
10 Христо
До коментар #9 от "Да те питам":Руската пропагандна е за глупака.
18:58 07.02.2026
11 Личи му
19:03 07.02.2026
12 дядо поп
19:36 07.02.2026