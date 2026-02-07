Новини
33-годишен мъж заплашил с убийство вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс

33-годишен мъж заплашил с убийство вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс

7 Февруари, 2026 18:27 823 12

Заподозреният е арестуван, а при обиск са открити файлове с детска порнография; следва изслушване на 11 февруари

33-годишен мъж заплашил с убийство вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Мъж на 33 години ще се изправи пред съд в САЩ, след като е заплашил с убийство вицепрезидента Джей Ди Ванс по време на посещението му в щата Охайо през януари, съобщи американското Министерство на правосъдието, цитирано от Франс прес, предава БТА.

Срещу Шанън Матре, жител на Толедо, Охайо, са повдигнати обвинения за заплахи с убийство и физическо насилие срещу вицепрезидента на САЩ. Според изявлението на ведомството, мъжът е заявил, че ще „открие къде се намира Джей Ди Ванс“ и че възнамерява да го убие с автоматична пушка М14. Точните обстоятелства и местоположение, където са отправяни заплахите, не се уточняват.

Матре е арестуван от агенти на тайните служби на САЩ. При обиска у него са открити няколко файла с детска порнография. Заподозреният е задържан в предварителен арест и ще се яви пред федерален съдия на 11 февруари.

Това е поредният инцидент, свързан с вицепрезидента Ванс. В началото на януари той съобщи, че мъж се е опитал да проникне в дома му в Охайо, удряйки по прозорците. В този момент Джей Ди Ванс и семейството му не са били вкъщи, а предполагаемият нарушител е бил задържан.


САЩ
