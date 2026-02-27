The Washington Post: Президентът Доналд Тръмп още обмисля военните варианти

Вицепрезидентът на Съединените американски щати Джей Ди Ванс заяви днес, че ''няма шанс евентуални военни атаки на САЩ срещу Иран да доведат до многогодишна война в Близкия изток'', предава The Washington Post, цитиран от Фокус.
В интервю за The Washington Post Ванс посочва, че президентът на САЩ Доналд Тръмп обмисля варианти - от военни удари, за да се предотврати придобиването на ядрени оръжия от Иран. Според него обаче, евентуална нова атака няма да въвлече САЩ в многогодишен конфликт.
"Идеята, че ще бъдем във война в Близкия изток с години без видим край - няма начин това да се случи“, смята Ванс.
1 Сталин
Коментиран от #19
17:45 27.02.2026
2 Пич
17:46 27.02.2026
3 Бендида
17:47 27.02.2026
4 Нито глас за oкраинците от ППДБ!
17:47 27.02.2026
5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
ама да е сам не му стиска❗
17:47 27.02.2026
6 Русофил
Коментиран от #8
17:47 27.02.2026
7 Русодебил
17:50 27.02.2026
8 Нито глас за oкраинците от ППДБ!
До коментар #6 от "Русофил":Има ли препълнени памперси и преливащи кeнефиии на плаващия коралов риф? Имаааааааа!
Коментиран от #12
17:51 27.02.2026
9 Сатана Z
17:52 27.02.2026
10 ще се отеглят,изплашени са
17:54 27.02.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Ние българските простацци
До коментар #8 от "Нито глас за oкраинците от ППДБ!":Ще гласуваме за Коце Циганина от възраждането
Той ще преоснове България
Преди гласувахме за Атака
17:57 27.02.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Превод в ефир
Коментиран от #18
18:00 27.02.2026
15 Ицо
18:01 27.02.2026
16 ЦИРК
Ванс казва "...няма начин това да се случи..." и открито заявява че САЩ нямат нито планове нито желание да участват дълго във война. Т.е. "каквото и да се случи не ни бройте да ви подкрепяме с години" то голяма война може и да има ама без САЩ да участват пряко, разбира се продажбата на оръжие за която и да е от страните в даден конфликт не се счита за пряко участие.
Така че това е по-скоро към Израел, да не си правят планове че САЩ ще се бият там десетилетия със собственна армия и оръжия. По-рано през седмицата в една израелска медия излязоха изказвания на висши функционери около Натаняху, които са напълно обедени че войната е неизбежна.
18:03 27.02.2026
17 Ха Ха
18:06 27.02.2026
18 ЦИРК
До коментар #14 от "Превод в ефир":Всъщност точно обратното...
Най-вероятният план е Израел да атакува Иран първи, след което Иран да поразят военни бази на САЩ. Така САЩ имат директен предлог да се намесят със всички сили в конфликта. С други думи първият удар ще го понесе САЩ. А Тръмп под "обмисляне на военни планове" се има в предид, как да действат за да може да САЩ да не се набута в дълга и кръвопролитна война в региона. Защото подобна авантюра ще бъде Афганистан х 1000 - 20 години, десетки милиони жертви (поне един милион американски войници), и десетки трилиони разходи. Да не слагаме в сметките и възможната употреба на ЯО.
18:10 27.02.2026
19 Бийк
До коментар #1 от "Сталин":Сталине като навестяваш Аятолаха в Москалската панелка
Да му предадеш много поздрави
И му изпей
БАЙ БАЙ ЛАВ ,БАЙ БАЙ ХЕПИНЕС ,ХИЛОУ ЛОНЛИНЕС....
Айде със здраве
И както е казал твоя съименник
Ниет Аятоллах Ниет праблемах
18:50 27.02.2026
20 Калоян
агресор,да се мъчат да изучат смисъла на думичката ,,Мир"
Пълна тишина и всички в хралупите.Кака Ка-я ,малката гриза нка, няма ли да каже : ,,Църр,църр?
18:51 27.02.2026