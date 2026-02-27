Новини
The Washington Post: Президентът Доналд Тръмп още обмисля военните варианти

27 Февруари, 2026 17:42 995 20

  • доналд тръмп-
  • джей ди ванс-
  • иран-
  • израел-
  • ормузки проток-
  • аятолах али хаменей-
  • фордо-
  • абас арагчи

Вицепрезидентът на Съединените американски щати Джей Ди Ванс заяви днес, че няма шанс евентуални военни атаки на САЩ срещу Иран да доведат до многогодишна война в Близкия изток

The Washington Post: Президентът Доналд Тръмп още обмисля военните варианти - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Washington Post The Washington Post

Вицепрезидентът на Съединените американски щати Джей Ди Ванс заяви днес, че ''няма шанс евентуални военни атаки на САЩ срещу Иран да доведат до многогодишна война в Близкия изток'', предава The Washington Post, цитиран от Фокус.

В интервю за The Washington Post Ванс посочва, че президентът на САЩ Доналд Тръмп обмисля варианти - от военни удари, за да се предотврати придобиването на ядрени оръжия от Иран. Според него обаче, евентуална нова атака няма да въвлече САЩ в многогодишен конфликт.

"Идеята, че ще бъдем във война в Близкия изток с години без видим край - няма начин това да се случи“, смята Ванс.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    20 4 Отговор
    Тръмп е най добрият президент който Израел някога са имали

    Коментиран от #19

    17:45 27.02.2026

  • 2 Пич

    15 5 Отговор
    Като при Мелания ! Много му се иска , но не му рипа...

    17:46 27.02.2026

  • 3 Бендида

    23 3 Отговор
    Е защо обмисля военни варианти? Нали е мега миротворец, прекратил 8 война. :)))

    17:47 27.02.2026

  • 4 Нито глас за oкраинците от ППДБ!

    13 4 Отговор
    Айде, бе рижа деменцио, л@йнонос@ч@ Джералд Форд преля.

    17:47 27.02.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    13 2 Отговор
    На ТръмПича много му се иска,
    ама да е сам не му стиска❗

    17:47 27.02.2026

  • 6 Русофил

    7 10 Отговор
    Другари копеи Бащицата ни зове на фронта.За Путину за Родину

    Коментиран от #8

    17:47 27.02.2026

  • 7 Русодебил

    5 6 Отговор
    Путинее, памаги!

    17:50 27.02.2026

  • 8 Нито глас за oкраинците от ППДБ!

    8 2 Отговор

    До коментар #6 от "Русофил":

    Има ли препълнени памперси и преливащи кeнефиии на плаващия коралов риф? Имаааааааа!

    Коментиран от #12

    17:51 27.02.2026

  • 9 Сатана Z

    10 2 Отговор
    Бай Дончо трябва да мисли правилно и премисли какво го чака там,а не с рогите напред

    17:52 27.02.2026

  • 10 ще се отеглят,изплашени са

    7 1 Отговор
    Страхливите американци осъзнаха,че това не им са беззащитните жертви на агресията им досега и ще си го получат от Иран.

    17:54 27.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Ние българските простацци

    1 6 Отговор

    До коментар #8 от "Нито глас за oкраинците от ППДБ!":

    Ще гласуваме за Коце Циганина от възраждането

    Той ще преоснове България

    Преди гласувахме за Атака

    17:57 27.02.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Превод в ефир

    6 1 Отговор
    "Президентът Доналд Тръмп още обмисля военните варианти": Тръмоча още търси баламурници, тоест съюзници, да поемат първият удар заедно с Израел, че да не отнесе Израел първият шамар, защото това може да ги заличи от картата. Най-лошото е, че в Израел напълно го съзнават това и може да са готови да ударят с ядрено оръжие, а те имат. Е тогава вече уиде коня у ряката. Не знам обаче Тръмпоча осъзнава ли какво се случва реално

    Коментиран от #18

    18:00 27.02.2026

  • 15 Ицо

    0 5 Отговор
    Има ли ръъъгани копейки?

    18:01 27.02.2026

  • 16 ЦИРК

    2 1 Отговор
    Слаба статия, типично доказателство как се преиначават думи...

    Ванс казва "...няма начин това да се случи..." и открито заявява че САЩ нямат нито планове нито желание да участват дълго във война. Т.е. "каквото и да се случи не ни бройте да ви подкрепяме с години" то голяма война може и да има ама без САЩ да участват пряко, разбира се продажбата на оръжие за която и да е от страните в даден конфликт не се счита за пряко участие.

    Така че това е по-скоро към Израел, да не си правят планове че САЩ ще се бият там десетилетия със собственна армия и оръжия. По-рано през седмицата в една израелска медия излязоха изказвания на висши функционери около Натаняху, които са напълно обедени че войната е неизбежна.

    18:03 27.02.2026

  • 17 Ха Ха

    4 0 Отговор
    Ако няма Удар?Кой ще покрие разноските по логистика мобилизиране и позициониране в атака и защита на американската армия по целия свят , само този ход на белият дом струва стотици милиони долари!

    18:06 27.02.2026

  • 18 ЦИРК

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Превод в ефир":

    Всъщност точно обратното...

    Най-вероятният план е Израел да атакува Иран първи, след което Иран да поразят военни бази на САЩ. Така САЩ имат директен предлог да се намесят със всички сили в конфликта. С други думи първият удар ще го понесе САЩ. А Тръмп под "обмисляне на военни планове" се има в предид, как да действат за да може да САЩ да не се набута в дълга и кръвопролитна война в региона. Защото подобна авантюра ще бъде Афганистан х 1000 - 20 години, десетки милиони жертви (поне един милион американски войници), и десетки трилиони разходи. Да не слагаме в сметките и възможната употреба на ЯО.

    18:10 27.02.2026

  • 19 Бийк

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    Сталине като навестяваш Аятолаха в Москалската панелка
    Да му предадеш много поздрави
    И му изпей
    БАЙ БАЙ ЛАВ ,БАЙ БАЙ ХЕПИНЕС ,ХИЛОУ ЛОНЛИНЕС....
    Айде със здраве
    И както е казал твоя съименник
    Ниет Аятоллах Ниет праблемах

    18:50 27.02.2026

  • 20 Калоян

    1 0 Отговор
    Не се вижда европейските орли да са увесили иранското знаме по мегданите си,да наричат Перчема
    агресор,да се мъчат да изучат смисъла на думичката ,,Мир"
    Пълна тишина и всички в хралупите.Кака Ка-я ,малката гриза нка, няма ли да каже : ,,Църр,църр?

    18:51 27.02.2026