Ще бъдат ли въвлечени САЩ в нова дълга война: вицепрезидентът изключи този сценарий

Вчера в Женева се състоя третият кръг от преговори между Техеран и Вашингтон с посредничеството на Оман за иранската ядрена програма

Вицепрезидентът на Доналд Тръмп - Джей Ди Ванс, заяви в интервю за американския в. "Вашингтон пост", че "няма шанс“ удар по Иран да въвлече САЩ в дълга война в региона, предаде БТА.

"Що се отнася до идеята, че ще бъдем въвлечени във война в Близкия изток години наред, няма шанс това да се случи“, каза Ванс.

"Мисля, че всички ние предпочитаме варианта на дипломацията", добави вицепрезидентът, отбелязвайки, че "наистина зависи какво правят и какво казват иранците“.

Вчера в Женева се състоя третият кръг от преговори между Техеран и Вашингтон с посредничеството на Оман за иранската ядрена програма. Преди тези преговори Джей Ди Ванс каза пред телевизия "Фокс Нюз", че президентът на САЩ Доналд Тръмп все още предпочита постигане на дипломатическо решение с Иран.

След непреките разговори в Швейцария иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че това е била "най-интензивната" среща с американците и е отбелязан "напредък".

По думите му разговорите със САЩ ще продължат в понеделник, като на този етап изгледите за споразумение са "по-сериозни от преди".


  • 1 кой му дреме

    7 1 Отговор
    няма такива държава "САЩ"
    няма такива държава "Израел"
    няма такива държава "Европа"
    няма такива държава "Украйна"
    няма такива държава "Македония"

    Коментиран от #6

    09:33 27.02.2026

  • 2 Пич

    9 1 Отговор
    Както ви казах, САЩ се поставиха в крайно глупава ситуация!!! Никой не ги пита какво искат! Ако ударят, Иран ще отвърнат унищожително, и САЩ и оръжията им ще станат за смях!!! Ако не ударят, ще станат за още по голям смях!!! На блъфьора не му се получи!!!

    09:34 27.02.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 1 Отговор
    Никой НЕ ГИ ВЪВЛИЧА❗
    Те сами палят пожари по Света❗

    09:35 27.02.2026

  • 4 иван костов

    5 1 Отговор
    САЩ имат боеприпаси за няколко дни!

    09:36 27.02.2026

  • 5 Тимур

    3 9 Отговор
    Няма такъв вариант с дълга война за сащ! Тва е патент само на педофила от кремъл. Сащ имат много други инструменти за въздействие, като икономическите да речем. Русия е просто едно джудже.

    Коментиран от #7, #9, #12

    09:36 27.02.2026

  • 6 Уникално

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "кой му дреме":

    Ама ти си знаел и вицове,браво

    09:37 27.02.2026

  • 7 Звездоброец

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Тимур":

    Да си спомним Виетнам !

    Коментиран от #8

    09:38 27.02.2026

  • 8 Тимур

    1 4 Отговор

    До коментар #7 от "Звездоброец":

    Да си припомним коя година сме 2026

    Коментиран от #11, #14

    09:39 27.02.2026

  • 9 Всички

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Тимур":

    Глупаци изглеждат по добре, когато мълчат!

    Коментиран от #15

    09:40 27.02.2026

  • 10 Хмм

    2 0 Отговор
    така говореха и за Югославия, а стигнаха дотам всички европейски държави да бомбардират Сърбия, да отцепят косово, помагаха на Тачи, сега го съдят, а на ракетите си бяха написали "за вашия Великден", а за били съюзници във всички войни срещу нас.

    09:41 27.02.2026

  • 11 Мурка

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Тимур":

    КОЯ ГОДИНА -ГОДИНАТА НА ЕПЩАИН

    09:42 27.02.2026

  • 12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Тимур":

    имаХА ❗Светът вече е друг и ШАШт са първа цигулка , на която две струни са скъсани❗

    Коментиран от #17

    09:42 27.02.2026

  • 13 иван костов

    1 0 Отговор
    В момента вървят преговори с Иран, как да излязат от ситуацията, без да изглеждат пълни глупаци! Също , както лятото когато се договориха , САЩ да избомби иранските джендеми и да се обяви за победител! Това твърдят американски наблюдатели.

    09:43 27.02.2026

  • 14 Звездоброец

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Тимур":

    И си мислиш , че през това време някой е придобил интелект и морал ли в САЩ ?

    09:43 27.02.2026

  • 15 Тимур

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "Всички":

    На тъпаците по- им проличава,когато говорят

    09:43 27.02.2026

  • 16 Хмм

    2 0 Отговор
    ако няма войни оръжейният бизнес ще фалира

    09:43 27.02.2026

  • 17 Тимур

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Чудесно,поне имат цигулка. За нас остава гадулката с всички сруни

    09:45 27.02.2026