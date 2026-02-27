Ще бъдат ли въвлечени САЩ в нова дълга война: вицепрезидентът изключи този сценарий

Вицепрезидентът на Доналд Тръмп - Джей Ди Ванс, заяви в интервю за американския в. "Вашингтон пост", че "няма шанс“ удар по Иран да въвлече САЩ в дълга война в региона, предаде БТА.
"Що се отнася до идеята, че ще бъдем въвлечени във война в Близкия изток години наред, няма шанс това да се случи“, каза Ванс.
"Мисля, че всички ние предпочитаме варианта на дипломацията", добави вицепрезидентът, отбелязвайки, че "наистина зависи какво правят и какво казват иранците“.
Вчера в Женева се състоя третият кръг от преговори между Техеран и Вашингтон с посредничеството на Оман за иранската ядрена програма. Преди тези преговори Джей Ди Ванс каза пред телевизия "Фокс Нюз", че президентът на САЩ Доналд Тръмп все още предпочита постигане на дипломатическо решение с Иран.
След непреките разговори в Швейцария иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че това е била "най-интензивната" среща с американците и е отбелязан "напредък".
По думите му разговорите със САЩ ще продължат в понеделник, като на този етап изгледите за споразумение са "по-сериозни от преди".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 кой му дреме
няма такива държава "Израел"
няма такива държава "Европа"
няма такива държава "Украйна"
няма такива държава "Македония"
Коментиран от #6
09:33 27.02.2026
2 Пич
09:34 27.02.2026
3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Те сами палят пожари по Света❗
09:35 27.02.2026
4 иван костов
09:36 27.02.2026
5 Тимур
Коментиран от #7, #9, #12
09:36 27.02.2026
6 Уникално
До коментар #1 от "кой му дреме":Ама ти си знаел и вицове,браво
09:37 27.02.2026
7 Звездоброец
До коментар #5 от "Тимур":Да си спомним Виетнам !
Коментиран от #8
09:38 27.02.2026
8 Тимур
До коментар #7 от "Звездоброец":Да си припомним коя година сме 2026
Коментиран от #11, #14
09:39 27.02.2026
9 Всички
До коментар #5 от "Тимур":Глупаци изглеждат по добре, когато мълчат!
Коментиран от #15
09:40 27.02.2026
10 Хмм
09:41 27.02.2026
11 Мурка
До коментар #8 от "Тимур":КОЯ ГОДИНА -ГОДИНАТА НА ЕПЩАИН
09:42 27.02.2026
12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #5 от "Тимур":имаХА ❗Светът вече е друг и ШАШт са първа цигулка , на която две струни са скъсани❗
Коментиран от #17
09:42 27.02.2026
13 иван костов
09:43 27.02.2026
14 Звездоброец
До коментар #8 от "Тимур":И си мислиш , че през това време някой е придобил интелект и морал ли в САЩ ?
09:43 27.02.2026
15 Тимур
До коментар #9 от "Всички":На тъпаците по- им проличава,когато говорят
09:43 27.02.2026
16 Хмм
09:43 27.02.2026
17 Тимур
До коментар #12 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Чудесно,поне имат цигулка. За нас остава гадулката с всички сруни
09:45 27.02.2026