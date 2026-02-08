Португалия избира президент на втори тур

В Португалия ще се проведе втори тур на президентските избори. Двамата кандидати, получили най-голяма подкрепа на избирателите на първия тур, ще се състезават за най-високия пост - това са Андре Вентура, лидер на крайнодясната партия „Стига!“, и Антонио Жозе Сегуро, бивш генерален секретар на Социалистическата партия.

Избирателните секции ще отворят в 8:00 ч. местно време и ще останат отворени до 19:00 ч. Очаква се предварителните резултати да бъдат обявени същата вечер.

Вторият тур на президентските избори беше необходим, тъй като нито един от кандидатите не получи повече от 50% от гласовете на първия тур. Последният път това се случи през 1986 г.

Според закона на страната президентът се избира чрез пряко, всеобщо и тайно гласуване за петгодишен мандат. Настоящият държавен глава, Марсело Ребело де Соуза, встъпи в длъжност през 2016 г. и беше преизбран през 2021 г. Той не можеше да се кандидатира отново, тъй като законът не позволява три последователни мандата.

Правомощията на президента, който е гарант на суверенитета, единството и териториалната цялост на държавата, са доста широки, но понякога са ограничени до представителни. Той е върховен главнокомандващ и назначава министър-председателя, като взема предвид резултатите от изборите. Президентът има и правото да разпуска Асамблеята на републиката (еднокамарния парламент), да налага вето върху закони и да помилва затворници.

Първият тур на президентските избори, с рекордните 11 претенденти, се проведе на 18 януари. Той бе белязан от висока избирателна активност. След резултатите от гласуването Сегуро си осигури подкрепата на над 31% от португалския народ, докато Вентура получи над 23%.

Преди гласуването, EFE цитира анкета, която прогнозира, че Сегуро може да излезе като победител на втория тур. Шестдесет и седем процента от анкетираните са заявили, че биха гласували за бившия генерален секретар на Социалистическата партия, докато 33% са подкрепили крайнодесния лидер.

63-годишният Сегуро е дългогодишен политик, но през последните години е преподавал в Автономния университет в Лисабон. Роден през 1962 г. в Пенамакор, близо до границата с Испания, той завършва международни отношения. Активно се занимава с политика от младостта си, като винаги е бил свързан със Социалистическата партия.

Той е служил в правителството на Антонио Гутериш, сега генерален секретар на ООН, бил е и евродепутат. От 2011 до 2014 г. Сегуро е генерален секретар на Социалистическата партия. Той напуска този пост след вътрешнопартийните избори, спечелени от тогавашния кмет на Лисабон Антонио Коща, който по-късно стана министър-председател на Португалия, а след това председател на Европейския съвет.

43-годишният Вентура заяви, че президентството ще бъде „най-добрият начин да се ръководи опозицията в Португалия“. Неговата партия „Достатъчно!“, основана едва през 2019 г., значително подобри позицията си след изборите през 2025 г. Крайнодесните увеличиха представителството си в 230-местния парламент с 10 места, превръщайки се във втората по големина сила в камарата след консерваторите.

Вентура, роден през 1983 г. близо до Лисабон, преди това е работил в местната телевизия и е писал колонка във вестник. Той беше претендент за премиерския пост. Дори и да бъде победен, той ще остане лидер на опозицията в парламента по време на настоящия си мандат.

В навечерието на гласуването Португалия беше ударена от бури, придружени от дъжд. Лошото време доведе до множество инциденти и щети. На 5 февруари Вентура дори призова за отлагане на втория тур на изборите. Междувременно португалският премиер Луиш Монтенегро изрази убеждението си, че въпреки неблагоприятната прогноза за времето, ще бъдат създадени необходимите условия за гласуване.

Националната избирателна комисия на Португалия в крайна сметка потвърди, че вторият тур на президентските избори ще се проведе на 8 февруари. Комисията повтори, че според закона кметовете могат да отложат гласуването при изключителни обстоятелства, по-специално когато условията за сигурност, достъпът на избирателите до избирателната секция или нейното функциониране не са гарантирани. В резултат на това няколко малки града в страната решиха да отложат изборите с една седмица, посочва ТАСС.