Мъск: Знаех, че кореспонденцията ми с Епстийн може да бъде използвана за очернянето ми

8 Февруари, 2026 06:47, обновена 8 Февруари, 2026 06:58 1 814 19

Важно е да подведем под отговорност свързаните с ужасяващата експлоатация на непълнолетни момичета, заяви предприемачът

Мъск: Знаех, че кореспонденцията ми с Епстийн може да бъде използвана за очернянето ми - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Джефри Епстийн описва в имейл вечеря с Марк Зукърбърг, ръководител и основател на Meta, съоснователя на LinkedIn Рийд Хофман, главния изпълнителен директор на SpaceX и Tesla Илон Мъск и съоснователя на PayPal Питър Тийл, която той определя като „безумна“, според последните документи, публикувани от Министерството на правосъдието на САЩ по делото на американския финансист, съобщава New York Post.

Епстийн споменава това в имейл от 20 август 2015 г. до милиардера Томас Прицкер, който го пита дали планира да пътува до Ню Йорк по-късно същия месец. Финансистът отговаря: „Все още не съм сигурен. Вечерял съм със Зукърбърг, Мъск, Тийл, Хофман.“

За тази вечеря за първи път съобщава Vanity Fair през 2019 г. Според него съоснователят на LinkedIn е бил домакин на вечеря в Пало Алто, Калифорния, за невролога от MIT Ед Бойдън.

„Марк се срещна за кратко с Епстийн на вечеря в чест на учени, която не беше организирана от финансиста“, каза прессекретарят на Зукърбърг, Бен Лаболт, през 2019 г. Той каза, че след това никога не е общувал с него.

Vanity Fair твърди, че Мъск е запознал Зукърбърг с Епстийн, но бизнесменът го отрече. „Не си спомням да съм запознавал някого с Епстийн, защото не го познавам достатъчно добре, за да го направя“, каза Мъск по това време. „Епстийн очевидно е съмнителен персонаж, а Зукърбърг не ми е приятел“, добави той.

Публикувани имейли от Епстийн показват, че Хофман е обсъждал пътувания до частния остров, ранчото му в Ню Мексико и апартамента му в Ню Йорк. Съоснователят на LinkedIn каза, че съжалява, че е общувал с Епстийн.

В досиетата се споменава и кореспонденция с Мъск относно възможността за пътуването му до частния остров на финансиста, Литъл Сейнт Джеймс, съобщи The Telegraph.

В един имейл от ноември 2012 г. Епстийн попитал бизнесмена колко хора планира да покани на острова. Той отговорил: „Вероятно само аз и Талула.“ След това попитал за „най-щурото островно парти“. Предприемачът бе женен за актрисата Талула Райли от 2010 до 2013 г.

Година по-късно, на 13 декември 2013 г., Мъск написал на Епстийн: „Ще бъда в района на Британските Вирджински острови/Сейнт Бартелеми за празниците.“ Има ли подходящо време за посещение? „Винаги има място за теб“, отговорил финансистът.

Както отбелязва изданието, Мъск очевидно не е могъл да направи пътуването, но отделна кореспонденция показва, че Епстийн е уговорил посещение в съоръжение на SpaceX и обяд с Мъск.

В отговор на последното публикуване на документи от Министерството на правосъдието, предприемачът заяви: „Никой не е настоявал по-силно за публикуването на досиетата на Епстийн от мен и се радвам, че това най-накрая се случва.“

Той каза, че е водил малка кореспонденция с него и многократно е отказвал покани да посети острова му или да лети с частния му самолет Lolita Express. „Но бях напълно наясно, че някои от имейлите ми с него биха могли да бъдат погрешно тълкувани и използвани от критици, за да ме очернят“, каза Мъск.

„Не ме интересува това, а как да се опитаме да подведем под отговорност онези, които са извършили сериозни престъпления с Епстийн, особено във връзка с ужасяващата експлоатация на непълнолетни момичета“, добави той.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 12 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Смърфиета

    8 4 Отговор
    Който мбе и продава децка плът, изкачва своя последен Петрохан.

    07:10 08.02.2026

  • 2 2554

    13 0 Отговор
    Абе, доста милиардери, президенти и кралски особи са топн.ли чушката на острова на Епстийн. Той за това побърза да си отиде преди да го разкъсат.

    07:43 08.02.2026

  • 3 Хохо Бохо

    18 1 Отговор
    Ако напишете Епстийн вместо Епщайн това по-малко евреин ли го прави???

    07:56 08.02.2026

  • 4 Антисоросоид

    4 3 Отговор
    И ти излезе голям боклук, дядо ти се обръща в гроба той е имал партия в Квебек която е публикувала откъси от „Протоколите на сионските мъдреци“. Самият той изразява антисемитски възгледи, твърдейки например, че евреите са създали антисемитизъм ...

    07:57 08.02.2026

  • 5 Епщайн Мепщайн

    13 0 Отговор
    Ех тоя Епщайн бе. Все вечери и кореспонденция с милиардери, кралски особи, политици. И те всичките нямали нищо общо с него, ама се срещали и не е ясно, какво толкова са обсъждали. Как пък пустия Епщайн няма кореспонденция или вечеря с Тошо тракториста, Пешо кофражиста или с бай Иван шлосера

    Коментиран от #8

    08:09 08.02.2026

  • 6 Кевън

    2 1 Отговор
    голям Какаванин се оказа

    08:27 08.02.2026

  • 7 Найлон и той

    2 0 Отговор
    света вода.

    08:42 08.02.2026

  • 8 Дзак

    4 2 Отговор

    До коментар #5 от "Епщайн Мепщайн":

    Кофражиста, Тракториста, Шлосера едва ли висят денонощно във факти.бг

    Коментиран от #9, #10

    09:07 08.02.2026

  • 9 Мак

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Дзак":

    Колкото да кажеш нещо

    09:09 08.02.2026

  • 10 Факт

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Дзак":

    Кофражистите не се ли събират?

    09:16 08.02.2026

  • 11 Балонът издиша

    2 1 Отговор
    Дописки - пълнежи за изцеждане на пари!

    09:18 08.02.2026

  • 12 Канибали

    8 2 Отговор
    Защо не пишете за сатанистките ритуали и канабализма с деца в които са участвали евро-атлантическия елит и леви и десни?! Теорията на конспирацията че ни управляват сатанисти вече не е теория а факт!

    09:23 08.02.2026

  • 13 МЕЧКА СТРЪВНИЦА

    1 0 Отговор
    Който хапне веднъж човешко остава канибал завинаги.

    09:29 08.02.2026

  • 14 Кой му

    1 3 Отговор
    дреме…

    09:30 08.02.2026

  • 15 Сатанисти

    4 0 Отговор
    "В един от най-тревожните документи от публикуваните се говори за канибализъм. Това е документ на детективския отдел на нюйоркската полиция от август 2019 г., появил се с новите публикации. В него пише, че президентът Джордж Буш-старши е изнасилил свидетеля, който е мъж, на яхта. Свидетелят е видял още разчленяване на бебета."

    Коментиран от #17

    09:42 08.02.2026

  • 16 Колко деца са избили тия izrodi

    4 0 Отговор
    И преди това са ги изтезавали , за да увеличат нивата на адреналин от страх и болка в телата им и после да го пият тоя адренохром и от това получаваха кръвоизливи около очите и се хвалеха с това ... Вижте , че няма един от тоя извратен клуб на "богати" izrodi в краварника, който да не се е снимал с гордост с посинялото си око....Чудно ли ви е, че тия ни унищожиха държавата и продължават да изпразват през гробарската тиква и розовия хой Хаяшито милиардите от бюджета ни, довеждайки българския народ до гладна смърт и бездомници, ровещи по кофите

    10:05 08.02.2026

  • 17 А обвиняваха Путин

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "Сатанисти":

    ..че е ял бебета...
    Izrodiiii

    10:09 08.02.2026

  • 18 9689

    0 0 Отговор
    Извратен,защо си кореспондирал?

    11:47 08.02.2026

  • 19 Историк

    0 1 Отговор
    Много интересно е защо навсякъде по света свързаните с Епстийн биват наказани и изхвърлени от обществения живот, а в Тръмпландия, където се е зародила тази отвратителна и гнусна дълнопробна мрежа нищо не се случва освен приказки. Отговорът е ясен- защото главният заподозрян се казва тръмп. Този огромен световен скандал неслучайно води към замислен и изпълнен перфектно от КГБ план за изработване на мрежа от зависимости в САЩ и Западна и Източна Европа. Колкото и факти да излязат за Путин и Тръмп, те няма да бъдат наказани и отстранени,защото диктаторите си имат държави, а демократичните държави отстраняват провинилите се политици. Така се отваря пътя на диктатурите, които процъфтяват чрез насилие,страх и хаос и липса на законност и правосъдие.

    12:57 08.02.2026