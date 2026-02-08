Мъск: Знаех, че кореспонденцията ми с Епстийн може да бъде използвана за очернянето ми

Джефри Епстийн описва в имейл вечеря с Марк Зукърбърг, ръководител и основател на Meta, съоснователя на LinkedIn Рийд Хофман, главния изпълнителен директор на SpaceX и Tesla Илон Мъск и съоснователя на PayPal Питър Тийл, която той определя като „безумна“, според последните документи, публикувани от Министерството на правосъдието на САЩ по делото на американския финансист, съобщава New York Post.

Епстийн споменава това в имейл от 20 август 2015 г. до милиардера Томас Прицкер, който го пита дали планира да пътува до Ню Йорк по-късно същия месец. Финансистът отговаря: „Все още не съм сигурен. Вечерял съм със Зукърбърг, Мъск, Тийл, Хофман.“

За тази вечеря за първи път съобщава Vanity Fair през 2019 г. Според него съоснователят на LinkedIn е бил домакин на вечеря в Пало Алто, Калифорния, за невролога от MIT Ед Бойдън.

„Марк се срещна за кратко с Епстийн на вечеря в чест на учени, която не беше организирана от финансиста“, каза прессекретарят на Зукърбърг, Бен Лаболт, през 2019 г. Той каза, че след това никога не е общувал с него.

Vanity Fair твърди, че Мъск е запознал Зукърбърг с Епстийн, но бизнесменът го отрече. „Не си спомням да съм запознавал някого с Епстийн, защото не го познавам достатъчно добре, за да го направя“, каза Мъск по това време. „Епстийн очевидно е съмнителен персонаж, а Зукърбърг не ми е приятел“, добави той.

Публикувани имейли от Епстийн показват, че Хофман е обсъждал пътувания до частния остров, ранчото му в Ню Мексико и апартамента му в Ню Йорк. Съоснователят на LinkedIn каза, че съжалява, че е общувал с Епстийн.

В досиетата се споменава и кореспонденция с Мъск относно възможността за пътуването му до частния остров на финансиста, Литъл Сейнт Джеймс, съобщи The Telegraph.

В един имейл от ноември 2012 г. Епстийн попитал бизнесмена колко хора планира да покани на острова. Той отговорил: „Вероятно само аз и Талула.“ След това попитал за „най-щурото островно парти“. Предприемачът бе женен за актрисата Талула Райли от 2010 до 2013 г.

Година по-късно, на 13 декември 2013 г., Мъск написал на Епстийн: „Ще бъда в района на Британските Вирджински острови/Сейнт Бартелеми за празниците.“ Има ли подходящо време за посещение? „Винаги има място за теб“, отговорил финансистът.

Както отбелязва изданието, Мъск очевидно не е могъл да направи пътуването, но отделна кореспонденция показва, че Епстийн е уговорил посещение в съоръжение на SpaceX и обяд с Мъск.

В отговор на последното публикуване на документи от Министерството на правосъдието, предприемачът заяви: „Никой не е настоявал по-силно за публикуването на досиетата на Епстийн от мен и се радвам, че това най-накрая се случва.“

Той каза, че е водил малка кореспонденция с него и многократно е отказвал покани да посети острова му или да лети с частния му самолет Lolita Express. „Но бях напълно наясно, че някои от имейлите ми с него биха могли да бъдат погрешно тълкувани и използвани от критици, за да ме очернят“, каза Мъск.

„Не ме интересува това, а как да се опитаме да подведем под отговорност онези, които са извършили сериозни престъпления с Епстийн, особено във връзка с ужасяващата експлоатация на непълнолетни момичета“, добави той.