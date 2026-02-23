Съединени американски щати започнаха изтегляне от ключова база в Североизточна Сирия

Американските сили са започнали изтегляне от най-голямата си база в североизточната част на Сирия, съобщи Ройтерс, предава News.bg.

По информацията десетки камиони, част от които натоварени с бронирана техника, са напуснали базата в Касрак в провинция Хасеке. По-късно колоната е била забелязана да се движи по магистрала край град Камишли.

Изтеглянето е част от по-широк процес на прегрупиране на американското присъствие в района, на фона на консолидирането на властта от съюзеното със САЩ управление в Дамаск.

Дори при пълно напускане на Касрак, водената от Вашингтон коалиция ще запази присъствие в базата Рмелан (известна и като Хараб ал-Джир), разположена в близост до иракската граница.

Касрак е сред основните логистични центрове на международната коалиция срещу групировката Ислямска държава. Американските сили се разположиха там преди повече от десетилетие и действаха съвместно със Сирийските демократични сили, доминирани от кюрдски формирования, в операциите срещу джихадистите.