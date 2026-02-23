Съединени американски щати започнаха изтегляне от ключова база в Североизточна Сирия

Американските сили са започнали изтегляне от най-голямата си база в североизточната част на Сирия, съобщи Ройтерс, предава News.bg.
По информацията десетки камиони, част от които натоварени с бронирана техника, са напуснали базата в Касрак в провинция Хасеке. По-късно колоната е била забелязана да се движи по магистрала край град Камишли.
Изтеглянето е част от по-широк процес на прегрупиране на американското присъствие в района, на фона на консолидирането на властта от съюзеното със САЩ управление в Дамаск.
Дори при пълно напускане на Касрак, водената от Вашингтон коалиция ще запази присъствие в базата Рмелан (известна и като Хараб ал-Джир), разположена в близост до иракската граница.
Касрак е сред основните логистични центрове на международната коалиция срещу групировката Ислямска държава. Американските сили се разположиха там преди повече от десетилетие и действаха съвместно със Сирийските демократични сили, доминирани от кюрдски формирования, в операциите срещу джихадистите.
2 БРАВО
Коментиран от #10
13:23 23.02.2026
3 Янки Янкев подстрекател
13:24 23.02.2026
4 Последния Софиянец
Коментиран от #8
13:25 23.02.2026
5 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗
13:27 23.02.2026
6 Това означава, че
Да светна русодебилите!
Коментиран от #11
13:29 23.02.2026
7 Пенчо
13:33 23.02.2026
9 Врачанин
13:36 23.02.2026
10 55555
До коментар #2 от "БРАВО":Чети между редовете-Това значи че Иран оттече в канализацията,следва Русийката.!!!!
Коментиран от #12
13:37 23.02.2026
11 Иран пък ще бомби израел
До коментар #6 от "Това означава, че":Да светна жидодебилите.
13:39 23.02.2026
12 Врачанин
До коментар #10 от "55555":Нищо не остана от блатния нужник, Зеленски го унищожи за няма и 4г!
13:41 23.02.2026
13 Утре
13:43 23.02.2026
14 Тома
14:10 23.02.2026
15 Ердоган каза и Тръмп реши
14:31 23.02.2026
17 Хи хи хи
15:54 23.02.2026
18 Истината
16:46 23.02.2026