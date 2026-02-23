Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
САЩ »
Съединени американски щати започнаха изтегляне от ключова база в Североизточна Сирия

Съединени американски щати започнаха изтегляне от ключова база в Североизточна Сирия

23 Февруари, 2026 13:18 1 359 18

  • сащ-
  • ключова база-
  • сирия-
  • изтегляне-
  • база

Колона с военна техника напусна Касрак, докато проамериканските сили в Дамаск затвърждават контрола си

Съединени американски щати започнаха изтегляне от ключова база в Североизточна Сирия - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Американските сили са започнали изтегляне от най-голямата си база в североизточната част на Сирия, съобщи Ройтерс, предава News.bg.

По информацията десетки камиони, част от които натоварени с бронирана техника, са напуснали базата в Касрак в провинция Хасеке. По-късно колоната е била забелязана да се движи по магистрала край град Камишли.

Изтеглянето е част от по-широк процес на прегрупиране на американското присъствие в района, на фона на консолидирането на властта от съюзеното със САЩ управление в Дамаск.

Дори при пълно напускане на Касрак, водената от Вашингтон коалиция ще запази присъствие в базата Рмелан (известна и като Хараб ал-Джир), разположена в близост до иракската граница.

Касрак е сред основните логистични центрове на международната коалиция срещу групировката Ислямска държава. Американските сили се разположиха там преди повече от десетилетие и действаха съвместно със Сирийските демократични сили, доминирани от кюрдски формирования, в операциите срещу джихадистите.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 БРАВО

    22 3 Отговор
    Има ли достатъчно място по колесниците за всички?

    Коментиран от #10

    13:23 23.02.2026

  • 3 Янки Янкев подстрекател

    19 3 Отговор
    Драги кюрди, вързахме ви, но е време да си го признаем. За сега, чао!

    13:24 23.02.2026

  • 4 Последния Софиянец

    4 20 Отговор
    Сириеца нарита бункерното с ботокса от всички бази, ще му връща и Асад скора.

    Коментиран от #8

    13:25 23.02.2026

  • 5 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗

    4 18 Отговор
    Ботокса беше сказал 2017та , че са в Сирия навсегда и са победили, что случилас❗❗

    13:27 23.02.2026

  • 6 Това означава, че

    7 12 Отговор
    Тръмп ще бомби Иран!
    Да светна русодебилите!

    Коментиран от #11

    13:29 23.02.2026

  • 7 Пенчо

    17 1 Отговор
    Що така правят!? Нали щяха да помагат на "демократично" назначеното правителство!

    13:33 23.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Врачанин

    4 2 Отговор
    Га те натегнаа pycите мъжаги, много ли те пориа? @нално ффустата!

    13:36 23.02.2026

  • 10 55555

    4 13 Отговор

    До коментар #2 от "БРАВО":

    Чети между редовете-Това значи че Иран оттече в канализацията,следва Русийката.!!!!

    Коментиран от #12

    13:37 23.02.2026

  • 11 Иран пък ще бомби израел

    14 3 Отговор

    До коментар #6 от "Това означава, че":

    Да светна жидодебилите.

    13:39 23.02.2026

  • 12 Врачанин

    2 13 Отговор

    До коментар #10 от "55555":

    Нищо не остана от блатния нужник, Зеленски го унищожи за няма и 4г!

    13:41 23.02.2026

  • 13 Утре

    7 4 Отговор
    Почват да бобят Иран, и всичко в обсега на Иран се изтегля....толкова е просто, а как всичко това ще ескалира и миранската вълна може да ни помете

    13:43 23.02.2026

  • 14 Тома

    17 2 Отговор
    Персите казаха че ще бомбят краварските бази в региона и те си тръгнаха кротичко

    14:10 23.02.2026

  • 15 Ердоган каза и Тръмп реши

    9 0 Отговор
    Малко така се получи.

    14:31 23.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Хи хи хи

    3 0 Отговор
    тиА, ианките де , с катафалки ли се изтеглят /снимката горе/ ???!

    15:54 23.02.2026

  • 18 Истината

    1 0 Отговор
    Накрая всички клякат пред султана Ердоган!

    16:46 23.02.2026