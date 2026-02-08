Президентът на САЩ Доналд Тръмп се интересува от Гренландия заради природните ѝ ресурси, включително находищата на колтан, важна суровина за електрониката.

"Въпреки реториката на Тръмп, омаловажаваща значението на ресурсите на Гренландия, като набляга на сигурността, той все още разглежда острова като обещаващ източник на природни ресурси“, каза Алексей Пушков, ръководител на Комисията по информационна политика към Съвета на федерацията, в интервю за ТАСС.

„Първо, петролът: потенциалните запаси в североизточната част на острова са над 30 милиарда барела, сравними с всички петролни запаси на САЩ. Но не става въпрос само за петрол и газ. Има злато, сребро, мед и редки метали. Да не говорим за находищата на колтан, от съществено значение за електролитните кондензатори, до които никой все още не е успял да се добере. А без колтан, както знаем, никое електронно устройство не работи. И ако Тръмп дори е готов да отиде в Украйна за литий, тогава как е възможно да се вълнува от находищата на колтан на такова безопасно и близко място като Гренландия?“, отбеляза Пушков.

Според него „всички събития около Венецуела, Украйна и Гренландия имат един обединяващ фактор: контрол върху ресурсите“. „И на пръв поглед има съвкупност от привидно произволни действия, инициативи, заплахи и сделки. Но по някаква причина всички сделки водят до едно нещо – желанието за контрол на ресурсите. Това, струва ми се, е системата за отправна точка на Тръмп“, смята Пушков.

На 31 януари Тръмп обяви началото на преговорите за бъдещата собственост върху Гренландия и изрази надежда за добра сделка както за САЩ, така и за Европа. Според действащия президент на Белия дом, много неща вече са договорени. Настоящият ръководител на американската администрация многократно е заявявал необходимостта Гренландия да се присъедини към Съединените щати. Още по време на първия си мандат Тръмп предложи закупуването на острова, а през март 2025 г. изрази увереност, че той може да бъде анексиран.

Гренландия е автономна територия на Дания. През 1951 г. Вашингтон и Копенхаген, в допълнение към задълженията си към НАТО, подписаха Договора за отбрана на Гренландия. Съгласно него Съединените щати се ангажираха да защитават острова от евентуална агресия.