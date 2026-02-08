Тръмп се нуждае от Гренландия, за да контролира природните ресурси

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се интересува от Гренландия заради природните ѝ ресурси, включително находищата на колтан, важна суровина за електрониката.
"Въпреки реториката на Тръмп, омаловажаваща значението на ресурсите на Гренландия, като набляга на сигурността, той все още разглежда острова като обещаващ източник на природни ресурси“, каза Алексей Пушков, ръководител на Комисията по информационна политика към Съвета на федерацията, в интервю за ТАСС.
„Първо, петролът: потенциалните запаси в североизточната част на острова са над 30 милиарда барела, сравними с всички петролни запаси на САЩ. Но не става въпрос само за петрол и газ. Има злато, сребро, мед и редки метали. Да не говорим за находищата на колтан, от съществено значение за електролитните кондензатори, до които никой все още не е успял да се добере. А без колтан, както знаем, никое електронно устройство не работи. И ако Тръмп дори е готов да отиде в Украйна за литий, тогава как е възможно да се вълнува от находищата на колтан на такова безопасно и близко място като Гренландия?“, отбеляза Пушков.
Според него „всички събития около Венецуела, Украйна и Гренландия имат един обединяващ фактор: контрол върху ресурсите“. „И на пръв поглед има съвкупност от привидно произволни действия, инициативи, заплахи и сделки. Но по някаква причина всички сделки водят до едно нещо – желанието за контрол на ресурсите. Това, струва ми се, е системата за отправна точка на Тръмп“, смята Пушков.
На 31 януари Тръмп обяви началото на преговорите за бъдещата собственост върху Гренландия и изрази надежда за добра сделка както за САЩ, така и за Европа. Според действащия президент на Белия дом, много неща вече са договорени. Настоящият ръководител на американската администрация многократно е заявявал необходимостта Гренландия да се присъедини към Съединените щати. Още по време на първия си мандат Тръмп предложи закупуването на острова, а през март 2025 г. изрази увереност, че той може да бъде анексиран.
Гренландия е автономна територия на Дания. През 1951 г. Вашингтон и Копенхаген, в допълнение към задълженията си към НАТО, подписаха Договора за отбрана на Гренландия. Съгласно него Съединените щати се ангажираха да защитават острова от евентуална агресия.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Омазана ватенка
Коментиран от #4, #5, #11
10:49 08.02.2026
2 КАК ПОЗНАХТЕ ВЕ.......
10:50 08.02.2026
3 Владимир Путин, президент
Коментиран от #18
10:50 08.02.2026
4 ДА, ДА ......
До коментар #1 от "Омазана ватенка":...ВЕРВА МЕ ТИ....😜
10:51 08.02.2026
5 Палячо
До коментар #1 от "Омазана ватенка":Каквато и статия да пуснат, все руснаци са ти в пр0стата тиква.Излез да се разходиш на вън.
10:51 08.02.2026
6 Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ
Коментиран от #12
10:53 08.02.2026
7 И кво ?
Коментиран от #16
10:55 08.02.2026
8 Ау!
10:56 08.02.2026
9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
10:56 08.02.2026
10 Русия
10:57 08.02.2026
11 ШЕФА
До коментар #1 от "Омазана ватенка":Омазан иди..т !!!!!!!!
11:00 08.02.2026
12 Госあ
До коментар #6 от "Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ":Баце и Желязко, дето набутаха България у пирамидата на паляка, сигурно ! Нема да мине номера на жидосаксоните. Тоя хаос, който сътвориха ще се успокои и ще бъдат изритани и от Венецуела и от Украйна. А току виж и от Европа. Краварника потъва.
Коментиран от #14
11:01 08.02.2026
13 Госあ
11:02 08.02.2026
14 Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ
До коментар #12 от "Госあ":Докато доларът е валута номер 1 и те си я печатът, няма как да се сринат САЩ.
Коментиран от #15, #20
11:02 08.02.2026
15 Госあ
До коментар #14 от "Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ":В БРИКС говорят друго. Дори ЕС говорят за дигитално евро. Рано или късно, ще се случи.
11:04 08.02.2026
16 Само че
До коментар #7 от "И кво ?":Тръмп иска ресурси в Гренландия,където няма руснаци,а Брюксел иска ресурси в Русия,където е бъкано с руснаци!Кой мислите ще спечели?!
11:07 08.02.2026
17 селяк
11:08 08.02.2026
18 Точно😉
До коментар #3 от "Владимир Путин, президент":Искаха нов световен ред, Тръмп го направи. Сега отново Русия недоволна.
11:11 08.02.2026
19 Шефа на любовта
11:12 08.02.2026
20 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #14 от "Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ":Доларът бавно, но сигурно потъва❗
Световните банки БЯГАТ от него и от НАД 70% той вече е около 50% от световните резерви❗
А и той не е на САЩ, а на ФЕД - САЩ го ползват срещу комисионна❗
Печатането му също зависи не от САЩ, а от ФЕД❗
Силата му идва от ПЕТРОДОЛАРА и оръжията ,
но СА отказа да поднови договора за петрол САМО срещу долари❗
Затова дрънкането на оръжия се засилва ❗
11:15 08.02.2026
21 !!!?
11:29 08.02.2026
22 Иван
Коментиран от #24
11:35 08.02.2026
23 Ами
Европа също иска да получи нещо което не и принадлежи.
Европа вече започва да осъзнава какво е чувството
когато някой поиска да вземе нещо което е твое :)
11:37 08.02.2026
24 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #22 от "Иван":Знаеш ли, че СССР/ Русия ни даваше касетки с уран за работа на АЕЦ, но си ПРИБИРАШЕ използваното гориво, а сега ЩЕ СЕ ПРЕВЪРНЕМ в склад за отработено гориво🤔❓❗
11:51 08.02.2026
25 Всички разбрахме
11:58 08.02.2026
26 Архимандрисандрит Бибиян
12:11 08.02.2026
27 1111
13:20 08.02.2026
28 Този
13:36 08.02.2026
29 Васил
14:00 08.02.2026