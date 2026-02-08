Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Всички държави »
Тръмп се нуждае от Гренландия, за да контролира природните ресурси

Тръмп се нуждае от Гренландия, за да контролира природните ресурси

8 Февруари, 2026 10:45 1 271 29

  • гренлания-
  • сащ-
  • доналд тръмп-
  • природни ресурси-
  • влияние

Всички събития около Венецуела, Украйна и Гренландия имат един обединяващ фактор: контрол над ресурсите

Тръмп се нуждае от Гренландия, за да контролира природните ресурси - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се интересува от Гренландия заради природните ѝ ресурси, включително находищата на колтан, важна суровина за електрониката.

"Въпреки реториката на Тръмп, омаловажаваща значението на ресурсите на Гренландия, като набляга на сигурността, той все още разглежда острова като обещаващ източник на природни ресурси“, каза Алексей Пушков, ръководител на Комисията по информационна политика към Съвета на федерацията, в интервю за ТАСС.

Първо, петролът: потенциалните запаси в североизточната част на острова са над 30 милиарда барела, сравними с всички петролни запаси на САЩ. Но не става въпрос само за петрол и газ. Има злато, сребро, мед и редки метали. Да не говорим за находищата на колтан, от съществено значение за електролитните кондензатори, до които никой все още не е успял да се добере. А без колтан, както знаем, никое електронно устройство не работи. И ако Тръмп дори е готов да отиде в Украйна за литий, тогава как е възможно да се вълнува от находищата на колтан на такова безопасно и близко място като Гренландия?“, отбеляза Пушков.

Според него „всички събития около Венецуела, Украйна и Гренландия имат един обединяващ фактор: контрол върху ресурсите“. „И на пръв поглед има съвкупност от привидно произволни действия, инициативи, заплахи и сделки. Но по някаква причина всички сделки водят до едно нещо – желанието за контрол на ресурсите. Това, струва ми се, е системата за отправна точка на Тръмп“, смята Пушков.

На 31 януари Тръмп обяви началото на преговорите за бъдещата собственост върху Гренландия и изрази надежда за добра сделка както за САЩ, така и за Европа. Според действащия президент на Белия дом, много неща вече са договорени. Настоящият ръководител на американската администрация многократно е заявявал необходимостта Гренландия да се присъедини към Съединените щати. Още по време на първия си мандат Тръмп предложи закупуването на острова, а през март 2025 г. изрази увереност, че той може да бъде анексиран.

Гренландия е автономна територия на Дания. През 1951 г. Вашингтон и Копенхаген, в допълнение към задълженията си към НАТО, подписаха Договора за отбрана на Гренландия. Съгласно него Съединените щати се ангажираха да защитават острова от евентуална агресия.


Всички държави
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Омазана ватенка

    6 21 Отговор
    1,2 милиона ушанки станха на природни ресурси в Донбас.

    Коментиран от #4, #5, #11

    10:49 08.02.2026

  • 2 КАК ПОЗНАХТЕ ВЕ.......

    29 1 Отговор
    "Тръмп се нуждае от Гренландия, за да контролира природните ресурси " ДА НЕ СМЯТАТЕ ЧЕ ............... НИЕ СИ МИСЛИХМЕ ЧЕ ИСКА ДА РИНЕ СНЕГ ТАМ.......

    10:50 08.02.2026

  • 3 Владимир Путин, президент

    9 16 Отговор
    24 февруари 2022г Русия заяви че иска Нов Световен Ред и че ООН е излишна, нефункционираща организация !!! Е...сега вече Русия получи Нов Световен Ред и нов Съвет за Мир, какво ривье ?

    Коментиран от #18

    10:50 08.02.2026

  • 4 ДА, ДА ......

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "Омазана ватенка":

    ...ВЕРВА МЕ ТИ....😜

    10:51 08.02.2026

  • 5 Палячо

    20 1 Отговор

    До коментар #1 от "Омазана ватенка":

    Каквато и статия да пуснат, все руснаци са ти в пр0стата тиква.Излез да се разходиш на вън.

    10:51 08.02.2026

  • 6 Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ

    11 2 Отговор
    Кой допусна тази новина?

    Коментиран от #12

    10:53 08.02.2026

  • 7 И кво ?

    17 1 Отговор
    Тръмп се нуждае от Гренландия, Украйна и Венецуела за да контролира природните ресурси . Това го знае всяко дете , бе ! Язък за западните наемници , дето станаха на тор в Украйна . И Брюксел лаком , ама си беше направил сметката без Вашингтон . Къде дават така ,бе ? Хе-хе !

    Коментиран от #16

    10:55 08.02.2026

  • 8 Ау!

    17 1 Отговор
    Ти да видиш, като се обърна палачинката и фактите започнаха да назовават истината с инстинските им имена, ти да видиш, имаш надежда за тях май май! Сега и на София като излязат сметките за токът на 17ти феврури и да видиш какво ще става!!! Ама кой купи с огромни заеми фотоволтаици, които СЕГА не произвеждат НИЩО и на кой спешно му трябва НАРОДЪТ да плати падежите по заемите от пишмат технологията, м? Сега що мълчите?! Пожелавам ви оттук нататък американосите по четири пъти по=скъпи енергийни ресурси да ви продава, купувайки ги от кого????!!!! ми от руснаците естествено!!!!! Що мълчите сега, м?!

    10:56 08.02.2026

  • 9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    10 1 Отговор
    Дълг от 38 888 888 888 888 $$$ не е шега❗❗❗

    10:56 08.02.2026

  • 10 Русия

    11 1 Отговор
    Шизоф.... нещо се е объркал,той негрите в Минесота не може да контролира тръгнал Гренландия хахахахаахаааа,а и основният му проблем е че не е искал разрешение от В.Путин !!!

    10:57 08.02.2026

  • 11 ШЕФА

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Омазана ватенка":

    Омазан иди..т !!!!!!!!

    11:00 08.02.2026

  • 12 Госあ

    10 2 Отговор

    До коментар #6 от "Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ":

    Баце и Желязко, дето набутаха България у пирамидата на паляка, сигурно ! Нема да мине номера на жидосаксоните. Тоя хаос, който сътвориха ще се успокои и ще бъдат изритани и от Венецуела и от Украйна. А току виж и от Европа. Краварника потъва.

    Коментиран от #14

    11:01 08.02.2026

  • 13 Госあ

    6 1 Отговор
    С краварника трябва да се действа по китайски. Бавно и полека, но с постоянство и без излишни сътресения.

    11:02 08.02.2026

  • 14 Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ

    2 9 Отговор

    До коментар #12 от "Госあ":

    Докато доларът е валута номер 1 и те си я печатът, няма как да се сринат САЩ.

    Коментиран от #15, #20

    11:02 08.02.2026

  • 15 Госあ

    3 1 Отговор

    До коментар #14 от "Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ":

    В БРИКС говорят друго. Дори ЕС говорят за дигитално евро. Рано или късно, ще се случи.

    11:04 08.02.2026

  • 16 Само че

    6 2 Отговор

    До коментар #7 от "И кво ?":

    Тръмп иска ресурси в Гренландия,където няма руснаци,а Брюксел иска ресурси в Русия,където е бъкано с руснаци!Кой мислите ще спечели?!

    11:07 08.02.2026

  • 17 селяк

    1 1 Отговор
    А стига бе неко най накрая стопли :Д браво браво има надежда начи

    11:08 08.02.2026

  • 18 Точно😉

    2 6 Отговор

    До коментар #3 от "Владимир Путин, президент":

    Искаха нов световен ред, Тръмп го направи. Сега отново Русия недоволна.

    11:11 08.02.2026

  • 19 Шефа на любовта

    6 0 Отговор
    В Русия имат Министерство на информацията, при Тръмп, Съвет за мир, а в Българийка: Министерство на любовта

    11:12 08.02.2026

  • 20 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 0 Отговор

    До коментар #14 от "Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ":

    Доларът бавно, но сигурно потъва❗
    Световните банки БЯГАТ от него и от НАД 70% той вече е около 50% от световните резерви❗
    А и той не е на САЩ, а на ФЕД - САЩ го ползват срещу комисионна❗
    Печатането му също зависи не от САЩ, а от ФЕД❗
    Силата му идва от ПЕТРОДОЛАРА и оръжията ,
    но СА отказа да поднови договора за петрол САМО срещу долари❗
    Затова дрънкането на оръжия се засилва ❗

    11:15 08.02.2026

  • 21 !!!?

    1 6 Отговор
    Ресурсите, и да ги имаш, ако не знаеш как да ги използваш и не инвестираш в икономиката, не носят никаква полза. Пример - Венецуела, Русия, Либия и др. Имат ресурси, но са много зле икономически.

    11:29 08.02.2026

  • 22 Иван

    4 1 Отговор
    АЕЦ Козлодуй се нуждае от американско гориво и нацистки равин да го пази.

    Коментиран от #24

    11:35 08.02.2026

  • 23 Ами

    5 0 Отговор
    Тръмп иска да получи нещо което не му принадлежи, защото
    Европа също иска да получи нещо което не и принадлежи.
    Европа вече започва да осъзнава какво е чувството
    когато някой поиска да вземе нещо което е твое :)

    11:37 08.02.2026

  • 24 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 0 Отговор

    До коментар #22 от "Иван":

    Знаеш ли, че СССР/ Русия ни даваше касетки с уран за работа на АЕЦ, но си ПРИБИРАШЕ използваното гориво, а сега ЩЕ СЕ ПРЕВЪРНЕМ в склад за отработено гориво🤔❓❗

    11:51 08.02.2026

  • 25 Всички разбрахме

    0 0 Отговор
    Какво бил казал Пушков!....Не разбрахме какво казва авторката, какъв е нейният прочит...Или за нея е важно само какво бил казал Пушков?

    11:58 08.02.2026

  • 26 Архимандрисандрит Бибиян

    0 2 Отговор
    Путилитайпът си батю Пундю твърдо натърти и избухна каде че земе на Мойсея жезльокът,ма да се разбереме-само требе да е талантливо и по религиозному оформен! Внетен ли е?

    12:11 08.02.2026

  • 27 1111

    1 0 Отговор
    Аве, най-малко пък му трябват природни ресурси на Тръмп. Погледнете кълбото откъде е прекият път на руските ракети (упс лопати) от Сибир към САЩ и ще ви стане ясно закво му е Гренландия на Тръмп.

    13:20 08.02.2026

  • 28 Този

    1 0 Отговор
    Тръмп се оказа много крайно нуждаещ. Цял свят не може да му осигури минималните нужди.

    13:36 08.02.2026

  • 29 Васил

    0 0 Отговор
    А случайно не се ли нуждае и от България????

    14:00 08.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания