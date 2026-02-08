Техеран настоява за правото си да обогатява уран

Иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че страната му настоява за правото си да обогатява уран, дори ако това води до война.

„Защо настояваме и продължаваме да настояваме за обогатяване на уран и не сме готови да се откажем от него, дори ако ни бъде наложена война? Защото никой няма право да ни диктува какво трябва да правим“, цитиран е Арагчи в официалния му канал Telegram.

В същото време министърът подчерта, че Иран набляга на дипломацията и преговорите. „Ако изберат дипломацията, ние ще следваме същия път. Ако говорят с уважение към иранския народ, ние ще отговорим с уважение, но ако говорят с езика на силата, ние ще отговорим със сила“, заяви Арагчи.