Техеран настоява за правото си да обогатява уран

Иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че страната му настоява за правото си да обогатява уран, дори ако това води до война.
„Защо настояваме и продължаваме да настояваме за обогатяване на уран и не сме готови да се откажем от него, дори ако ни бъде наложена война? Защото никой няма право да ни диктува какво трябва да правим“, цитиран е Арагчи в официалния му канал Telegram.
В същото време министърът подчерта, че Иран набляга на дипломацията и преговорите. „Ако изберат дипломацията, ние ще следваме същия път. Ако говорят с уважение към иранския народ, ние ще отговорим с уважение, но ако говорят с езика на силата, ние ще отговорим със сила“, заяви Арагчи.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ако
Коментиран от #3, #5, #11, #13, #14
10:55 08.02.2026
2 Пламен
10:58 08.02.2026
3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #1 от "Ако":Утре може би ще искаш да забранят производството на собствени самолети, после оръжия въобще....
а накрая дори кухненски ножове🤔❗
11:02 08.02.2026
4 Бай Ганьо
11:06 08.02.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Мишел
САЩ няма да посмеят да предприемат сериозни военни действия срещу Иран, защото над 300 американски бази са в обсега на над 100 000 балистични и хиперзвукови ракети на Иран.
Коментиран от #12
11:08 08.02.2026
7 Иван
11:08 08.02.2026
8 Цецко
11:08 08.02.2026
9 Льольо
11:10 08.02.2026
10 Уран обогатен
Коментиран от #16
11:10 08.02.2026
11 Иван
До коментар #1 от "Ако":А нацистки хазари с ядрено оръжие?
11:11 08.02.2026
12 Само
До коментар #6 от "Мишел":гледай колко още баница ще изядат :) Много други преди тях са си мислели че ще им се размине
Коментиран от #15
11:12 08.02.2026
13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #1 от "Ако":Липсва ти не само НИК , ами и знания❗
Персите не са ди ва ци, а светът не е само САЩ и Израел❗
Ще ти го пиша пак и пак , и пак ❗
И не виждам какво не ценз у рно има в тези истини‼️
11:20 08.02.2026
14 Мишел
До коментар #1 от "Ако":Диваците? Казваш, САЩ съществуват вече 250 г., а Персия едва над 5200г..
Коментиран от #20
11:20 08.02.2026
15 Мишел
До коментар #12 от "Само":Обади се, когато САЩ воюват с Иран .
11:27 08.02.2026
16 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #10 от "Уран обогатен":Това 6% с гледане в тавана или с бъркане в носа го сметна❗❓
НЯМА КАК със 7% обогатен уран да направиш атомна бомба❗
Коментиран от #23
11:28 08.02.2026
17 А50
11:42 08.02.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 гост
12:04 08.02.2026
22 йахудите
12:25 08.02.2026
23 От 6% нагоре
До коментар #16 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":е етап на достигане до 90% (оръжеен уран) като бяха стигнали до 20%. Ако наистина искат за ядрени реактори 6% е достатъчно. Козлодуйските ни реактори са с (3,6 - 4,4)%.
12:34 08.02.2026