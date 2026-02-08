Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Техеран настоява за правото си да обогатява уран

8 Февруари, 2026 10:53 834 23

  • иран-
  • уран-
  • обогатяване-
  • абас арагчи

Иран набляга на дипломацията и преговорите

Техеран настоява за правото си да обогатява уран - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че страната му настоява за правото си да обогатява уран, дори ако това води до война.

„Защо настояваме и продължаваме да настояваме за обогатяване на уран и не сме готови да се откажем от него, дори ако ни бъде наложена война? Защото никой няма право да ни диктува какво трябва да правим“, цитиран е Арагчи в официалния му канал Telegram.

В същото време министърът подчерта, че Иран набляга на дипломацията и преговорите. „Ако изберат дипломацията, ние ще следваме същия път. Ако говорят с уважение към иранския народ, ние ще отговорим с уважение, но ако говорят с езика на силата, ние ще отговорим със сила“, заяви Арагчи.


Иран (Ислямска Република)
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ако

    9 19 Отговор
    продължава да настоява пак ще яде тоягата като миналото лято. Още диваци с ядрено оръжие светът не може да си позволи

    Коментиран от #3, #5, #11, #13, #14

    10:55 08.02.2026

  • 2 Пламен

    5 14 Отговор
    Ами значи скоро ще им пратят обеднен уран.

    10:58 08.02.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    18 5 Отговор

    До коментар #1 от "Ако":

    Утре може би ще искаш да забранят производството на собствени самолети, после оръжия въобще....
    а накрая дори кухненски ножове🤔❗

    11:02 08.02.2026

  • 4 Бай Ганьо

    18 3 Отговор
    Ивреите имат атомни бомби ..но на тях НИКОЙ не им търси сметка..а тръмписта е подлога ..на военнопрестъпника НИТАНЯУ..УУУ ПОЗОР ..И ЗА ЕС ..

    11:06 08.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Мишел

    13 6 Отговор
    В Иран са наясно, че само ако станат ядрена сила, ще ги оставят на мира. Затова ще продължат ядрената си програма.
    САЩ няма да посмеят да предприемат сериозни военни действия срещу Иран, защото над 300 американски бази са в обсега на над 100 000 балистични и хиперзвукови ракети на Иран.

    Коментиран от #12

    11:08 08.02.2026

  • 7 Иван

    6 3 Отговор
    България се отказа да притежава АЕЦ Козлодуй.

    11:08 08.02.2026

  • 8 Цецко

    5 11 Отговор
    Ако Иран се сдобие с ядрено оръжие, то световният ред ще се разруши.Глобалният юг не може да е в ръцете на радикални аятоласи.

    11:08 08.02.2026

  • 9 Льольо

    5 7 Отговор
    Късно са се сетили. Пакистан, Индия, Северна Корея са се сетили навреме и сега имат и никой не им поставя условия. Ама тия явно тогава са мислили за 100 девици и сега сърбат попарата от мързела им. Никой не им е виновен...

    11:10 08.02.2026

  • 10 Уран обогатен

    2 5 Отговор
    над 6% става единствено и само за атомна бомба. Нека си обогатяват до 6%, но да пускат инспектори от МАГАТЕ.

    Коментиран от #16

    11:10 08.02.2026

  • 11 Иван

    6 4 Отговор

    До коментар #1 от "Ако":

    А нацистки хазари с ядрено оръжие?

    11:11 08.02.2026

  • 12 Само

    5 3 Отговор

    До коментар #6 от "Мишел":

    гледай колко още баница ще изядат :) Много други преди тях са си мислели че ще им се размине

    Коментиран от #15

    11:12 08.02.2026

  • 13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "Ако":

    Липсва ти не само НИК , ами и знания❗
    Персите не са ди ва ци, а светът не е само САЩ и Израел❗
    Ще ти го пиша пак и пак , и пак ❗
    И не виждам какво не ценз у рно има в тези истини‼️

    11:20 08.02.2026

  • 14 Мишел

    8 4 Отговор

    До коментар #1 от "Ако":

    Диваците? Казваш, САЩ съществуват вече 250 г., а Персия едва над 5200г..

    Коментиран от #20

    11:20 08.02.2026

  • 15 Мишел

    3 2 Отговор

    До коментар #12 от "Само":

    Обади се, когато САЩ воюват с Иран .

    11:27 08.02.2026

  • 16 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 2 Отговор

    До коментар #10 от "Уран обогатен":

    Това 6% с гледане в тавана или с бъркане в носа го сметна❗❓
    НЯМА КАК със 7% обогатен уран да направиш атомна бомба❗

    Коментиран от #23

    11:28 08.02.2026

  • 17 А50

    2 4 Отговор
    Сащ се вкараха в голямо пиключение и им се иска да излезнат с една ПР бомбардировка , а иранците да ударят една тяхна празна военна база. Но на иранците им писна и твърдо заявяват , че всеки удар ще считат за пълномащабна война с всички последствия за Сащ в региона и въобще ще отслаби Сащ, да не говорим за блокирането на танкерите в Персийския залив, ще изстреля петрола нагоре. В тази ситуация няма как да принудят Иран и да им поставят условия.Русия и Китай активно помагат на Иран и Сащ могат само да подсмърчат и дрънкат железа на безопасно разстояние. А ако сащ прибегне до ядрено оръжие ще настъпят не по-добри последици. Успех на братята от Иран

    11:42 08.02.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 гост

    1 0 Отговор
    нали няма да се обидиш ако ти кажа че нищо не става от теб...

    12:04 08.02.2026

  • 22 йахудите

    2 0 Отговор
    да им помогнат като им пратят малко обогатен уран.с въздушна поща

    12:25 08.02.2026

  • 23 От 6% нагоре

    4 0 Отговор

    До коментар #16 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    е етап на достигане до 90% (оръжеен уран) като бяха стигнали до 20%. Ако наистина искат за ядрени реактори 6% е достатъчно. Козлодуйските ни реактори са с (3,6 - 4,4)%.

    12:34 08.02.2026

