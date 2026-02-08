Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Войната в Украйна е можело да свърши още април 2022 година
  Тема: Украйна

Войната в Украйна е можело да свърши още април 2022 година

8 Февруари, 2026

Появата на Борис Джонсън, обаче е обърнала нещата, според чешкия премиер Бабиш

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова

Мирът в Украйна можеше да бъде постигнат скоро след началото на конфликта, но това не се случи поради външна намеса.

„Споразумение за мир всъщност беше близо още през април 2022 г., но след това се появи Борис Джонсън (бивш британски премиер - бел. ред.)... имаше интерес този конфликт да се случи“, каза чешкият премиер Андрей Бабиш, м в интервю за TN.cz.

Той заяви, че войната в Украйна трябва да приключи, защото там умират хора. Бабиш също изрази мнение, че решение на конфликта трябва да се намери по време на текущите преговори.

„Разбира се, то трябва да има дипломатическо решение“, каза Бабиш. Според него без президента на САЩ Доналд Тръмп Европейският съюз няма да може да повлияе на разрешаването на ситуацията, но е важно „основни играчи“ да се включат в тези преговори от европейска страна, като например германския канцлер Фридрих Мерц, британския премиер Киър Стармър и италианския премиер Джорджо Мелони.
През януари 2025 г. словашкият премиер Роберт Фицо отбеляза, че подписването на мирно споразумение в Украйна е било осуетено под натиск от западни политици малко след началото на конфликта през 2022 г.


Чехия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 сигурно

    80 11 Отговор
    Можеше и въобще да не започне, но също заради намеса не се случи.

    15:13 08.02.2026

  • 4 БОЛШЕВИК

    70 21 Отговор
    Има честни чехи на високите постове още. А оня Петър и Павел си е марионетка и подлога!

    15:13 08.02.2026

  • 5 Хохо Бохо

    75 19 Отговор
    Ние това мбого добре го знаем. Може ли е салобандерите да се откажат от нато и са си имат донбас, и да се спестят милионите убити. Ама инцеста Джонсън се намеси заедно и изкуфелия бай дън

    15:14 08.02.2026

  • 6 Ами....

    21 12 Отговор
    Ко стана.....?

    15:14 08.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Цвете

    34 29 Отговор
    ДОСТА МЪГЛЯВА ИСТОРИЯ. ПОРАДИ КАКВА ПРИЧИНА ДЖОНСЪН Е " ПОЖЕЛАЛ ВОЙНАТА ДА ПРОДЪЛЖИ? КОМУ Е БИЛО " ИЗГОДНО " ТАЗИ ОТВРАТИТЕЛНА СМЪРТ ДА ПРОДЪЛЖАВА И ДО ДНЕС? 4 ГОДИНИ.

    Коментиран от #136

    15:16 08.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Цвете

    20 28 Отговор
    ДОСТА МЪГЛЯВА ИСТОРИЯ. ПОРАДИ КАКВА ПРИЧИНА ДЖОНСЪН Е " ПОЖЕЛАЛ ВОЙНАТА ДА ПРОДЪЛЖИ? КОМУ Е БИЛО " ИЗГОДНО " ТАЗИ ОТВРАТИТЕЛНА СМЪРТ ДА ПРОДЪЛЖАВА И ДО ДНЕС? 4 ГОДИНИ.

    Коментиран от #49

    15:17 08.02.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    26 21 Отговор

    До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Свири на... кФлейта.

    Коментиран от #25

    15:19 08.02.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Факти

    22 50 Отговор
    Можела е да свърши, ама друг път. През април 2022 г. Русия е държала 20% от Украйна - толкова, колкото и днес. Путин днес не е доволен на толкова малко, че в началото на войната ли щеше да се съгласи? Той тогава беше тръгнал да превзема Киев.

    Коментиран от #138

    15:21 08.02.2026

  • 20 Дзак

    12 8 Отговор
    Няма ли писмени документи кой водил войната!

    15:21 08.02.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 хаха🤣

    23 18 Отговор
    щом руската Баба казва, значи е така...🤣🤣🤣

    15:22 08.02.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Балонът издиша

    12 11 Отговор
    Наякакви си стотина хиляди спамове?

    15:23 08.02.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Ами

    40 17 Отговор
    Е можело. Наркомана и есесовците казваха че за 2 месеца Русия ще рухне, и нацистите ще правят парад във Москва. Точно през април. Ама Путин не мисли така. Още ще ви сгъва.

    Коментиран от #34

    15:23 08.02.2026

  • 30 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    9 11 Отговор

    До коментар #25 от "Жоро Павето":

    Твоя вече..Фили, Джерко

    15:23 08.02.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 хаха🤣

    12 18 Отговор

    До коментар #24 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    тавариш, копейките нямат грам чувство за хумор...🤣🤣🤣

    15:24 08.02.2026

  • 33 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    14 12 Отговор

    До коментар #28 от "Що бе?":

    Това как во значи, а еврожендьо?

    15:24 08.02.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Факт

    7 5 Отговор

    До коментар #25 от "Жоро Павето":

    И него Кой го инсталира?

    15:25 08.02.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Факт

    8 8 Отговор

    До коментар #36 от "стоян георгиев":

    Само анонимни лъжци с необосновани претенции!

    15:28 08.02.2026

  • 41 Някой

    15 12 Отговор
    А пуснете си по ютуб "Как Путин Завладя Крим", ДА видите как изкарват "героите" по бели гащи от казармите.И тея щели да спечелят войната.

    15:28 08.02.2026

  • 42 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    17 11 Отговор

    До коментар #38 от "Пумияр,":

    Готино си се кръстил "Пумияр"
    Отива ти.

    Коментиран от #91

    15:29 08.02.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    11 8 Отговор

    До коментар #17 от "Отвори":

    Пакси слушал снощи какво казва гаджето на кака ти в спалнята❗😀❗

    15:33 08.02.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Ха, ха ха

    10 8 Отговор

    До коментар #9 от "Хеми значи бензин":

    Я кажи кое е това предприятие и коя е годината??? Нещо послъгваш май...

    15:35 08.02.2026

  • 49 Брата

    17 6 Отговор

    До коментар #11 от "Цвете":

    Защото англичанин е трябвало да продава оръжието си на Украйна

    15:35 08.02.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 „Дмитрий Медведев заяви,

    8 15 Отговор
    че Русия трябва да приложи модела на севернокорейската икономика. В интервю за ТАСС той отбеляза „изключителните резултати“ на Северна Корея под строга блокада, като подчерта способността на страната да изгради отбранителна промишленост и да гарантира националната сигурност. Според вицепремиера Медведев, Северна Корея демонстрира ефективна мобилизация, строги икономии на средства и продоволствени ресурси. Макар Северна Корея да е в пълна изолация от света, тя продължава успешно да оцелява и да се развива от десетки години. Той определи сътрудничеството на Русия със Северна Корея като „съюзническо и братско“ по своята същност.„

    15:41 08.02.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Това е известно отдавна

    24 11 Отговор
    След Истанбулското споразумение което Украйна подписа, турският внук Б.Джонсън отиде и дадеэ1 млрд.д.на наркомана да се откаже от споразумението.
    Западът имаше за цел да победи чрез Украйна Русия и са краде богатствата както винаги.
    Путин направи грешка и изтегли войските от Киевска и Харковска области.
    Бандерите обявиха че са победили руснаците а техсе изтеглих.
    Решението Путин обяви като знак за добра воля.

    Коментиран от #56, #125

    15:42 08.02.2026

  • 55 Този пък

    13 10 Отговор
    …дали си въобразява , че казва нещо ново? И бебетата знаят тази история.

    15:44 08.02.2026

  • 56 Този конфликт

    10 7 Отговор

    До коментар #54 от "Това е известно отдавна":

    не може да бъде решен чрез преговори. Ако можеше, отдавна да е направено.

    Коментиран от #59

    15:45 08.02.2026

  • 57 смех

    18 9 Отговор
    нищо ново под слънцето,само много убити руснаци и украинци,а какво и пука на ционистката хиена боря джоунсън?

    15:47 08.02.2026

  • 58 ПРАВ Е ЧОВЕКА ...

    19 11 Отговор
    Ама след дъжд качулка! 2 милиона братя се избиха едни други! Сложиха зелю евреина на власт и евреите от цял свят Европа Англия. Америка Канада му доставиха милиарди долари и военна техника!

    15:48 08.02.2026

  • 59 Не може

    15 9 Отговор

    До коментар #56 от "Този конфликт":

    Поради скапаната европолитика

    15:49 08.02.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 От екaрисажа

    11 15 Отговор
    Погледнете от позитивната страна на нещата! Ако беше прекратена толкова рано, едни около милион руснака нямаше да бъдат чувалирани! Ай хаирлия!

    16:01 08.02.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Многоходовото

    11 16 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай..

    Коментиран от #72

    16:04 08.02.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Затова ли наркомана

    14 12 Отговор

    До коментар #70 от "Многоходовото":

    Вие на умряло

    16:06 08.02.2026

  • 73 Историк

    13 14 Отговор

    До коментар #43 от "Ивелин Михайлов":

    Без Ленин, Сталин и Путин 80 000 000 руснаци щяха да са живи.

    Коментиран от #75

    16:06 08.02.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Както винаги

    7 9 Отговор

    До коментар #73 от "Историк":

    Си пълен простак

    16:07 08.02.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Мишел

    12 11 Отговор
    "Математиката е безмилостна. Бюджетният дефицит на Русия нарастна до рекордни стойности. Председателя на Съвета на федерацията Валентина Матвиенко поиска "най-строги икономии", но това е много трудно . Запасите от съветско оръжие, които първоначално подхранваха войната в Украйна, са почти изчерпани, което изисква производство на ново и скъпоструващо оръжие. При липса на приходи, ситуацията става още по-трудна. "

    Коментиран от #84, #140

    16:10 08.02.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Ъхъ!!!

    11 4 Отговор
    То по тая логика и Втората световна война можеше да не се случи! Ако Сталин се беше предал безусловно на Хитлер и ако САЩ бяха капитулирали пред Япония нямаше да има Втора световна война!

    16:12 08.02.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Ха ХаХа

    15 12 Отговор

    До коментар #78 от "Мишел":

    4 г.чякате Русия да се разпадне, но се разпада Украйна

    16:13 08.02.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Така е

    11 8 Отговор

    До коментар #22 от "Владимир Путин, президент":

    Освен това, България печели изключително много от тази война. От продажбата на снаряди и боеприпаси сме натрупали милиарди евро печалба за последните 4 г.

    Коментиран от #137

    16:14 08.02.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    7 8 Отговор

    До коментар #68 от "Верно ли бре":

    11 американски генерала са убили виетнамците, знаеш ли?

    16:16 08.02.2026

  • 90 Идиот

    8 8 Отговор
    Прочети за Иван Грозни ,ако можеш да четеш и изчезвай.
    Монголците създават България Помакоф

    16:17 08.02.2026

  • 91 Ха-Ха

    8 4 Отговор

    До коментар #42 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Твоя ник е като никовете на Волен Сидеров и Волгата.!

    16:18 08.02.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 На този съсел,

    10 6 Отговор
    ако му избият семейството, запалят къщата и вземат бизнеса, друга песен ще запее.
    Страхлив, корумпиран доносник!

    16:20 08.02.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Историк

    7 10 Отговор

    До коментар #95 от "Ха ХаХа":

    Явно сте доста възрастен и сте учили по история преди 1989, която не отразява действителните събития.

    Коментиран от #98, #104

    16:23 08.02.2026

  • 98 Не съм учил по история

    5 7 Отговор

    До коментар #97 от "Историк":

    Чел съм история монголецо

    Коментиран от #139

    16:24 08.02.2026

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 1945

    12 10 Отговор
    Бабиш беше няколко години в затвора за кражби и измамни схеми европари

    Коментиран от #106, #119

    16:27 08.02.2026

  • 102 Скоро ще разбереш

    15 14 Отговор

    До коментар #96 от "ха, ха, ха...":

    Че долара е еврото нямат никакво покритие за разлика от рубли те които са със златно покритие.
    При комунизма на всеки лев под чертата пишеше:
    Обезпечен с активите на БНБ

    16:27 08.02.2026

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    7 8 Отговор

    До коментар #97 от "Историк":

    Те твойте събития ги променят на 4 г на американските избори. Дойде Тръмп и отмени многополовоста

    16:28 08.02.2026

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 7 Отговор

    До коментар #110 от "Надaрен":

    Ти явно мислиш с НАДАРЕНИТЕ си полукълба в панталона, а не с тези под шапката 🤠❗

    16:37 08.02.2026

  • 113 Владимир Путин, президент

    11 6 Отговор

    До коментар #109 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Нямам идея кво се е случило и случва нито на Майдана, нито в Русия и не ме интересува !!! Аз съм пpocто пpocт Президент 😁

    Коментиран от #116

    16:38 08.02.2026

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 Че си прозЗЗзД,проЗЗЗД си

    6 8 Отговор

    До коментар #113 от "Владимир Путин, президент":

    но за президент и девет живота да имаш, никога няма да станеш.

    16:44 08.02.2026

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 АнтроПолог

    3 6 Отговор

    До коментар #114 от "Ацтека":

    Откога на тези с три слънчеви бани по рождение Ацтеки им викат 😂😂😂 ?

    16:51 08.02.2026

  • 119 1944

    3 6 Отговор

    До коментар #101 от "1945":

    Стояне ,стояне тайбее който и където те хване ,Десислава отдавна се уреди по въпроса .

    16:54 08.02.2026

  • 120 Историк

    4 7 Отговор

    До коментар #85 от "Владимир Путин, президент":

    Муци ,явно си много горд с индопакистанският си произход и патладжанен тен .

    16:57 08.02.2026

  • 121 бабич

    5 4 Отговор
    търси дедич

    17:08 08.02.2026

  • 122 Дайте да мърсуваме

    10 7 Отговор
    Тоя Бабиш комуниснически милиардер явно е присъствал на срещата щом знае. Нито Путин нито Зеленски са казвали, че са били близо до мир, но Бабиш знае.

    Коментиран от #123

    17:11 08.02.2026

  • 123 Я пък тоя

    2 5 Отговор

    До коментар #122 от "Дайте да мърсуваме":

    Добре че ти знаеш.

    17:15 08.02.2026

  • 124 Аха

    9 4 Отговор
    Претопляме руски опорки?
    Между другото, ко стана с био-лабораториите?

    Коментиран от #126

    17:19 08.02.2026

  • 125 Смехуран

    8 6 Отговор

    До коментар #54 от "Това е известно отдавна":

    Товапса пълни глупосни. Значи Путин се готви 20 години за тая война. Напада в стил операция "Багратион", в това време всички русофили крякате, че Путин ще приема парада на 9ти май в Киер и след месец и половина вече бил готов да подпише мир без да е превзел нито Донбас, нито Харков, нито Киев, без да е демилитаризирал и денацифицирал Украйна.

    Аре бе! :))))) Нерно ли верваш в Дедо Мраз?

    17:22 08.02.2026

  • 126 Пyтлер

    10 4 Отговор

    До коментар #124 от "Аха":

    Едни биолаборатории, 200 натовски генерала от Азовстал, някакви 5000 полски наемници, извънземни, елфи и какве ле не фантастични същества обещавахя да ни покажат.

    17:24 08.02.2026

  • 127 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 128 Аз пък казвам

    10 8 Отговор
    Войната в Украйна можеше и хич да не почва, ако Западът ясно беше заявил на Путин, че ако нападне, ще го унищожат.

    Коментиран от #134

    17:32 08.02.2026

  • 129 Теорията е

    6 5 Отговор

    До коментар #85 от "Владимир Путин, президент":

    Че сегашната война е част от продължаващото вече 800 години разпадане на Улус Джучи, тоест Монголския каганат.

    17:34 08.02.2026

  • 130 ...

    8 8 Отговор
    Путин е агент на МИ6 и върши перфектно работата по разграбването и фалирането на Русия и унищожаването на руския народ.

    17:46 08.02.2026

  • 131 СТИГА БЕ

    2 1 Отговор
    Ами като сте знаели, че е възможно, защо не го направихте

    17:51 08.02.2026

  • 132 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 133 Нормално

    13 3 Отговор
    Поредната,папагалска глупост от поредната, заблудена копейка.

    Коментиран от #135

    17:55 08.02.2026

  • 134 А ПЪК АЗ КАЗВАМ

    2 4 Отговор

    До коментар #128 от "Аз пък казвам":

    ЧЕ СИ ОЛИГ...ОФРЕН
    АКО МОЖЕХА ЩЯХА ДА ГО УНИЩОЖАТ АМА НЕ МОГАТ
    Е СЕГА ША МУ ЦЕЛУВАТ Г......ЗА

    18:06 08.02.2026

  • 135 ТРОЛЕНЕТО

    3 4 Отговор

    До коментар #133 от "Нормално":

    НА КУХОГЛАВИ УКРО...ПИ Е ГРАЖДАНСКИ ДЪЛГ

    18:07 08.02.2026

  • 136 АБВ

    9 4 Отговор

    До коментар #8 от "Цвете":

    "ДОСТА МЪГЛЯВА ИСТОРИЯ. ПОРАДИ КАКВА ПРИЧИНА ДЖОНСЪН Е " ПОЖЕЛАЛ ВОЙНАТА ДА ПРОДЪЛЖИ? КОМУ Е БИЛО " ИЗГОДНО " ТАЗИ ОТВРАТИТЕЛНА СМЪРТ ДА ПРОДЪЛЖАВА И ДО ДНЕС? 4 ГОДИНИ. "

    Проблемът ти е, че не четеш редовно. Именно английските медии разкриха връзките на Борис Джонсън с най-големите производители на оръжие във Великобритания и негови основни спонсори.

    Коментиран от #146

    18:23 08.02.2026

  • 137 УСПЕХ УКРАЙНА

    5 9 Отговор

    До коментар #87 от "Така е":

    Горд съм че български снаряди трепят блатни оркове

    18:32 08.02.2026

  • 138 АБВ

    6 7 Отговор

    До коментар #19 от "Факти":

    "Можела е да свърши, ама друг път. През април 2022 г. Русия е държала 20% от Украйна - толкова, колкото и днес. Путин днес не е доволен на толкова малко, че в началото на войната ли щеше да се съгласи? Той тогава беше тръгнал да превзема Киев. "

    Пълни глупости следствие зобмиране с англосаксонска пропаганда и пълна липса на критичност към поднасянето и.
    Ако на Путин му е трябвала територия от Украйна, щеше да си я вземе през 2014 г., както направи с Крим и всичко щеше да приключи още тогава. Путин подходи малко несериозно, или беше подведен, че украинците няма да воюват. Затова влезе със 150 хиляди войници срещу 280 хилядната украинска армия. Но укропропагандата бе свършила добра работа, както и годините на измама с Минските споразумения. На англосаксонци и западняци въобще, доверие не може и не трябва да се има.

    18:32 08.02.2026

  • 139 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 140 Смешник

    4 3 Отговор

    До коментар #78 от "Мишел":

    Тъй,тъй тя на Русия и свършиха ракетите още 2022г. според такива като теб. Е наложи се да разглабят перални за чипове ,та руснаците сега даже не се перат. А от къде се взеха тези по 400 дрона и 40 ракети на ден ,сигурно извънземни им ги доставят. Ехо Смешници сменете плочато,че тази се изтърка .

    19:38 08.02.2026

  • 141 Зозо1

    2 4 Отговор
    Това не е новина. И баба ми го знае това. Един хейзълнът по биг бен. Това заслужават ония от албион.

    20:49 08.02.2026

  • 142 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 143 ганев

    3 2 Отговор
    ВСИЧКИ ..НОРМАЛНИ ГО ЗНАЯТ....А ЗА БОРКО..ДЖОНА....САМО.....АБЕ ВИЕ ЗНАЕТЕ

    20:53 08.02.2026

  • 144 Казуар

    4 0 Отговор
    Другарю Бабиш, другарю Фицо, войната в Украйна можеше да свърши през април 2022 ако Украйна се беше съгласила да стане Беларус 2 и управник да и бъде докаран от Москва.

    21:07 08.02.2026

  • 145 ЛЕЧЕНИЕТО ОТ ЧУМА

    2 3 Отговор
    Е БАВНО И СКЪПО
    В УКРАЙНА ПРОДЪЛЖАВА ПОВЕЧЕ ОТ 80 ГОДИНИ
    ЖАЛКО Е САМО ЧЕ ПРЕДИ 65 СТАЛИН СЕ Е ПОКОЛЕБАЛ
    ТОГАВА ЕДИН МИЛИОН ОКАЧЕНИ ПО ДЪРВЕТАТА ЩЯХА ДА РЕШАТ ПРОБЛЕМА ГЕНЕРАЛНО
    СЕГА Е ПО СКЪПО ЗАРАДИ ИНФЛАЦИЯТА

    21:30 08.02.2026

  • 146 МИСЛЯ ЧЕ ПРОБЛЕМА

    1 0 Отговор

    До коментар #136 от "АБВ":

    НА НОМЕР 8 Е ДРУГ
    ИДИ.....ОТ Е

    21:32 08.02.2026

  • 147 ЩЕ ИМАЛИ СМЕЛИ ПРАСВНИ ИНСТИТУЦИИ

    1 3 Отговор
    ТОВА Е ИЗВЕСТНО С ДОКАЗАТАЛСТВА ОТДАВНА !!!!! ПРОБЛЕМНО ЧУДНО Е ,ЗАЩО СВЕТОВНИТЕ ПРАВНИ ИНСТИТУЦИИ СЕ ПРАВЯТ НА УГЛОШЕЛИ И НЕ ЗАПОЧНАТ РАЗСЛЕДВАНЕ С/У ТОЯ УБИЕЦ , ЗАРАДИ КОЙТО ПРОДЪЛЖАВА ВОЙНАТА , КОЯТО МОЖЕШЕ ДА ПРИКЛЮЧИ ТОГАВА САМО ТРИ МЕСЕЦА СЛЕД НАЧАЛОТО Ѝ. ТОЗИ БЕЗМОЗЪЧЕН БЕЗОТГОВОРЕН ТИП НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА МИЛИОНИТЕ УБИТИ СЛЕД ТОВА !!!
    ЩЕ МУ СЕ ПОТЪРСИ ЛИ ОТГОВОРНСТ , КОЙ И КОГА!!!!???
    ДО КОГА ЛАНОБРИТСКИТЕ ПОДСТРЕКАТЕЛИ ТЕРОРИСТИ ЩЕ СЕ ПОЛЗВАТ С ПРЕВИЛЕГИИ ВИНОВНИ ЗА УБИЙСТВОТО ДОРИ НА МИЛИОНИ!!??
    А БЛАГОРОДНИЯ КРАЛСКИ СУПЕРХУМАНАН ЕЛИТ, ЩЕ СЕ СТРЕСНЕ ЛИ ОТ ДЕЙСТВИЯТА НА СЪНАРОДНИКА СИ , ИЛИ ЩЕ СЕ ПРАВЯТ, ЧЕ НЕ НИЩО ТАКОВА НЕ СЕ Е СЛУЧИЛО!!??
    А ЖУРНАЛЯТА ИМ КЪДЕ СА ЗА ДА ПОПИТАТ ОТГОВОРИТЕ ВЛАСТИ , ДА ОГЛАСЯТ ТОВА КОВАРНО ДЕЯНИЕ НА ЕДИН ОТГОВОРЕН НА ВРЕМЕТО ПОЛИТИК! ВСИЧКИ СИ ТРАЯТ , ЗАЩО????????

    21:34 08.02.2026

  • 148 Ангел

    4 1 Отговор
    Какво още бе хора? Поклон пред УКРАИНСКИТЕ
    СПАРТАНЦИ те ще останат в историята,а за другите
    само руснаци...

    21:41 08.02.2026

  • 149 Ангел

    3 0 Отговор
    И ти ли Бруте! ЖАЛКИ СТЕ.

    21:44 08.02.2026

