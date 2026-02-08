Войната в Украйна е можело да свърши още април 2022 година

Мирът в Украйна можеше да бъде постигнат скоро след началото на конфликта, но това не се случи поради външна намеса.
„Споразумение за мир всъщност беше близо още през април 2022 г., но след това се появи Борис Джонсън (бивш британски премиер - бел. ред.)... имаше интерес този конфликт да се случи“, каза чешкият премиер Андрей Бабиш, м в интервю за TN.cz.
Той заяви, че войната в Украйна трябва да приключи, защото там умират хора. Бабиш също изрази мнение, че решение на конфликта трябва да се намери по време на текущите преговори.
„Разбира се, то трябва да има дипломатическо решение“, каза Бабиш. Според него без президента на САЩ Доналд Тръмп Европейският съюз няма да може да повлияе на разрешаването на ситуацията, но е важно „основни играчи“ да се включат в тези преговори от европейска страна, като например германския канцлер Фридрих Мерц, британския премиер Киър Стармър и италианския премиер Джорджо Мелони.
През януари 2025 г. словашкият премиер Роберт Фицо отбеляза, че подписването на мирно споразумение в Украйна е било осуетено под натиск от западни политици малко след началото на конфликта през 2022 г.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 сигурно
15:13 08.02.2026
4 БОЛШЕВИК
15:13 08.02.2026
5 Хохо Бохо
15:14 08.02.2026
6 Ами....
15:14 08.02.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Цвете
Коментиран от #136
15:16 08.02.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Цвете
Коментиран от #49
15:17 08.02.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Свири на... кФлейта.
Коментиран от #25
15:19 08.02.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Факти
Коментиран от #138
15:21 08.02.2026
20 Дзак
15:21 08.02.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 хаха🤣
15:22 08.02.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Балонът издиша
15:23 08.02.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Ами
Коментиран от #34
15:23 08.02.2026
30 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #25 от "Жоро Павето":Твоя вече..Фили, Джерко
15:23 08.02.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 хаха🤣
До коментар #24 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":тавариш, копейките нямат грам чувство за хумор...🤣🤣🤣
15:24 08.02.2026
33 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #28 от "Що бе?":Това как во значи, а еврожендьо?
15:24 08.02.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Факт
До коментар #25 от "Жоро Павето":И него Кой го инсталира?
15:25 08.02.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Факт
До коментар #36 от "стоян георгиев":Само анонимни лъжци с необосновани претенции!
15:28 08.02.2026
41 Някой
15:28 08.02.2026
42 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #38 от "Пумияр,":Готино си се кръстил "Пумияр"
Отива ти.
Коментиран от #91
15:29 08.02.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #17 от "Отвори":Пакси слушал снощи какво казва гаджето на кака ти в спалнята❗😀❗
15:33 08.02.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Ха, ха ха
До коментар #9 от "Хеми значи бензин":Я кажи кое е това предприятие и коя е годината??? Нещо послъгваш май...
15:35 08.02.2026
49 Брата
До коментар #11 от "Цвете":Защото англичанин е трябвало да продава оръжието си на Украйна
15:35 08.02.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 „Дмитрий Медведев заяви,
15:41 08.02.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Това е известно отдавна
Западът имаше за цел да победи чрез Украйна Русия и са краде богатствата както винаги.
Путин направи грешка и изтегли войските от Киевска и Харковска области.
Бандерите обявиха че са победили руснаците а техсе изтеглих.
Решението Путин обяви като знак за добра воля.
Коментиран от #56, #125
15:42 08.02.2026
55 Този пък
15:44 08.02.2026
56 Този конфликт
До коментар #54 от "Това е известно отдавна":не може да бъде решен чрез преговори. Ако можеше, отдавна да е направено.
Коментиран от #59
15:45 08.02.2026
57 смех
15:47 08.02.2026
58 ПРАВ Е ЧОВЕКА ...
15:48 08.02.2026
59 Не може
До коментар #56 от "Този конфликт":Поради скапаната европолитика
15:49 08.02.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 От екaрисажа
16:01 08.02.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Многоходовото
Коментиран от #72
16:04 08.02.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Затова ли наркомана
До коментар #70 от "Многоходовото":Вие на умряло
16:06 08.02.2026
73 Историк
До коментар #43 от "Ивелин Михайлов":Без Ленин, Сталин и Путин 80 000 000 руснаци щяха да са живи.
Коментиран от #75
16:06 08.02.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Както винаги
До коментар #73 от "Историк":Си пълен простак
16:07 08.02.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Мишел
Коментиран от #84, #140
16:10 08.02.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Ъхъ!!!
16:12 08.02.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Ха ХаХа
До коментар #78 от "Мишел":4 г.чякате Русия да се разпадне, но се разпада Украйна
16:13 08.02.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Така е
До коментар #22 от "Владимир Путин, президент":Освен това, България печели изключително много от тази война. От продажбата на снаряди и боеприпаси сме натрупали милиарди евро печалба за последните 4 г.
Коментиран от #137
16:14 08.02.2026
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #68 от "Верно ли бре":11 американски генерала са убили виетнамците, знаеш ли?
16:16 08.02.2026
90 Идиот
Монголците създават България Помакоф
16:17 08.02.2026
91 Ха-Ха
До коментар #42 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Твоя ник е като никовете на Волен Сидеров и Волгата.!
16:18 08.02.2026
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 На този съсел,
Страхлив, корумпиран доносник!
16:20 08.02.2026
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 Историк
До коментар #95 от "Ха ХаХа":Явно сте доста възрастен и сте учили по история преди 1989, която не отразява действителните събития.
Коментиран от #98, #104
16:23 08.02.2026
98 Не съм учил по история
До коментар #97 от "Историк":Чел съм история монголецо
Коментиран от #139
16:24 08.02.2026
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 1945
Коментиран от #106, #119
16:27 08.02.2026
102 Скоро ще разбереш
До коментар #96 от "ха, ха, ха...":Че долара е еврото нямат никакво покритие за разлика от рубли те които са със златно покритие.
При комунизма на всеки лев под чертата пишеше:
Обезпечен с активите на БНБ
16:27 08.02.2026
103 Този коментар е премахнат от модератор.
104 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #97 от "Историк":Те твойте събития ги променят на 4 г на американските избори. Дойде Тръмп и отмени многополовоста
16:28 08.02.2026
105 Този коментар е премахнат от модератор.
106 Този коментар е премахнат от модератор.
107 Този коментар е премахнат от модератор.
108 Този коментар е премахнат от модератор.
109 Този коментар е премахнат от модератор.
110 Този коментар е премахнат от модератор.
111 Този коментар е премахнат от модератор.
112 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #110 от "Надaрен":Ти явно мислиш с НАДАРЕНИТЕ си полукълба в панталона, а не с тези под шапката 🤠❗
16:37 08.02.2026
113 Владимир Путин, президент
До коментар #109 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Нямам идея кво се е случило и случва нито на Майдана, нито в Русия и не ме интересува !!! Аз съм пpocто пpocт Президент 😁
Коментиран от #116
16:38 08.02.2026
114 Този коментар е премахнат от модератор.
115 Този коментар е премахнат от модератор.
116 Че си прозЗЗзД,проЗЗЗД си
До коментар #113 от "Владимир Путин, президент":но за президент и девет живота да имаш, никога няма да станеш.
16:44 08.02.2026
117 Този коментар е премахнат от модератор.
118 АнтроПолог
До коментар #114 от "Ацтека":Откога на тези с три слънчеви бани по рождение Ацтеки им викат 😂😂😂 ?
16:51 08.02.2026
119 1944
До коментар #101 от "1945":Стояне ,стояне тайбее който и където те хване ,Десислава отдавна се уреди по въпроса .
16:54 08.02.2026
120 Историк
До коментар #85 от "Владимир Путин, президент":Муци ,явно си много горд с индопакистанският си произход и патладжанен тен .
16:57 08.02.2026
121 бабич
17:08 08.02.2026
122 Дайте да мърсуваме
Коментиран от #123
17:11 08.02.2026
123 Я пък тоя
До коментар #122 от "Дайте да мърсуваме":Добре че ти знаеш.
17:15 08.02.2026
124 Аха
Между другото, ко стана с био-лабораториите?
Коментиран от #126
17:19 08.02.2026
125 Смехуран
До коментар #54 от "Това е известно отдавна":Товапса пълни глупосни. Значи Путин се готви 20 години за тая война. Напада в стил операция "Багратион", в това време всички русофили крякате, че Путин ще приема парада на 9ти май в Киер и след месец и половина вече бил готов да подпише мир без да е превзел нито Донбас, нито Харков, нито Киев, без да е демилитаризирал и денацифицирал Украйна.
Аре бе! :))))) Нерно ли верваш в Дедо Мраз?
17:22 08.02.2026
126 Пyтлер
До коментар #124 от "Аха":Едни биолаборатории, 200 натовски генерала от Азовстал, някакви 5000 полски наемници, извънземни, елфи и какве ле не фантастични същества обещавахя да ни покажат.
17:24 08.02.2026
127 Този коментар е премахнат от модератор.
128 Аз пък казвам
Коментиран от #134
17:32 08.02.2026
129 Теорията е
До коментар #85 от "Владимир Путин, президент":Че сегашната война е част от продължаващото вече 800 години разпадане на Улус Джучи, тоест Монголския каганат.
17:34 08.02.2026
130 ...
17:46 08.02.2026
131 СТИГА БЕ
17:51 08.02.2026
132 Този коментар е премахнат от модератор.
133 Нормално
Коментиран от #135
17:55 08.02.2026
134 А ПЪК АЗ КАЗВАМ
До коментар #128 от "Аз пък казвам":ЧЕ СИ ОЛИГ...ОФРЕН
АКО МОЖЕХА ЩЯХА ДА ГО УНИЩОЖАТ АМА НЕ МОГАТ
Е СЕГА ША МУ ЦЕЛУВАТ Г......ЗА
18:06 08.02.2026
135 ТРОЛЕНЕТО
До коментар #133 от "Нормално":НА КУХОГЛАВИ УКРО...ПИ Е ГРАЖДАНСКИ ДЪЛГ
18:07 08.02.2026
136 АБВ
До коментар #8 от "Цвете":"ДОСТА МЪГЛЯВА ИСТОРИЯ. ПОРАДИ КАКВА ПРИЧИНА ДЖОНСЪН Е " ПОЖЕЛАЛ ВОЙНАТА ДА ПРОДЪЛЖИ? КОМУ Е БИЛО " ИЗГОДНО " ТАЗИ ОТВРАТИТЕЛНА СМЪРТ ДА ПРОДЪЛЖАВА И ДО ДНЕС? 4 ГОДИНИ. "
Проблемът ти е, че не четеш редовно. Именно английските медии разкриха връзките на Борис Джонсън с най-големите производители на оръжие във Великобритания и негови основни спонсори.
Коментиран от #146
18:23 08.02.2026
137 УСПЕХ УКРАЙНА
До коментар #87 от "Така е":Горд съм че български снаряди трепят блатни оркове
18:32 08.02.2026
138 АБВ
До коментар #19 от "Факти":"Можела е да свърши, ама друг път. През април 2022 г. Русия е държала 20% от Украйна - толкова, колкото и днес. Путин днес не е доволен на толкова малко, че в началото на войната ли щеше да се съгласи? Той тогава беше тръгнал да превзема Киев. "
Пълни глупости следствие зобмиране с англосаксонска пропаганда и пълна липса на критичност към поднасянето и.
Ако на Путин му е трябвала територия от Украйна, щеше да си я вземе през 2014 г., както направи с Крим и всичко щеше да приключи още тогава. Путин подходи малко несериозно, или беше подведен, че украинците няма да воюват. Затова влезе със 150 хиляди войници срещу 280 хилядната украинска армия. Но укропропагандата бе свършила добра работа, както и годините на измама с Минските споразумения. На англосаксонци и западняци въобще, доверие не може и не трябва да се има.
18:32 08.02.2026
139 Този коментар е премахнат от модератор.
140 Смешник
До коментар #78 от "Мишел":Тъй,тъй тя на Русия и свършиха ракетите още 2022г. според такива като теб. Е наложи се да разглабят перални за чипове ,та руснаците сега даже не се перат. А от къде се взеха тези по 400 дрона и 40 ракети на ден ,сигурно извънземни им ги доставят. Ехо Смешници сменете плочато,че тази се изтърка .
19:38 08.02.2026
141 Зозо1
20:49 08.02.2026
142 Този коментар е премахнат от модератор.
143 ганев
20:53 08.02.2026
144 Казуар
21:07 08.02.2026
145 ЛЕЧЕНИЕТО ОТ ЧУМА
В УКРАЙНА ПРОДЪЛЖАВА ПОВЕЧЕ ОТ 80 ГОДИНИ
ЖАЛКО Е САМО ЧЕ ПРЕДИ 65 СТАЛИН СЕ Е ПОКОЛЕБАЛ
ТОГАВА ЕДИН МИЛИОН ОКАЧЕНИ ПО ДЪРВЕТАТА ЩЯХА ДА РЕШАТ ПРОБЛЕМА ГЕНЕРАЛНО
СЕГА Е ПО СКЪПО ЗАРАДИ ИНФЛАЦИЯТА
21:30 08.02.2026
146 МИСЛЯ ЧЕ ПРОБЛЕМА
До коментар #136 от "АБВ":НА НОМЕР 8 Е ДРУГ
ИДИ.....ОТ Е
21:32 08.02.2026
147 ЩЕ ИМАЛИ СМЕЛИ ПРАСВНИ ИНСТИТУЦИИ
ЩЕ МУ СЕ ПОТЪРСИ ЛИ ОТГОВОРНСТ , КОЙ И КОГА!!!!???
ДО КОГА ЛАНОБРИТСКИТЕ ПОДСТРЕКАТЕЛИ ТЕРОРИСТИ ЩЕ СЕ ПОЛЗВАТ С ПРЕВИЛЕГИИ ВИНОВНИ ЗА УБИЙСТВОТО ДОРИ НА МИЛИОНИ!!??
А БЛАГОРОДНИЯ КРАЛСКИ СУПЕРХУМАНАН ЕЛИТ, ЩЕ СЕ СТРЕСНЕ ЛИ ОТ ДЕЙСТВИЯТА НА СЪНАРОДНИКА СИ , ИЛИ ЩЕ СЕ ПРАВЯТ, ЧЕ НЕ НИЩО ТАКОВА НЕ СЕ Е СЛУЧИЛО!!??
А ЖУРНАЛЯТА ИМ КЪДЕ СА ЗА ДА ПОПИТАТ ОТГОВОРИТЕ ВЛАСТИ , ДА ОГЛАСЯТ ТОВА КОВАРНО ДЕЯНИЕ НА ЕДИН ОТГОВОРЕН НА ВРЕМЕТО ПОЛИТИК! ВСИЧКИ СИ ТРАЯТ , ЗАЩО????????
21:34 08.02.2026
148 Ангел
СПАРТАНЦИ те ще останат в историята,а за другите
само руснаци...
21:41 08.02.2026
149 Ангел
21:44 08.02.2026