Мирът в Украйна можеше да бъде постигнат скоро след началото на конфликта, но това не се случи поради външна намеса.

„Споразумение за мир всъщност беше близо още през април 2022 г., но след това се появи Борис Джонсън (бивш британски премиер - бел. ред.)... имаше интерес този конфликт да се случи“, каза чешкият премиер Андрей Бабиш, м в интервю за TN.cz.

Той заяви, че войната в Украйна трябва да приключи, защото там умират хора. Бабиш също изрази мнение, че решение на конфликта трябва да се намери по време на текущите преговори.

„Разбира се, то трябва да има дипломатическо решение“, каза Бабиш. Според него без президента на САЩ Доналд Тръмп Европейският съюз няма да може да повлияе на разрешаването на ситуацията, но е важно „основни играчи“ да се включат в тези преговори от европейска страна, като например германския канцлер Фридрих Мерц, британския премиер Киър Стармър и италианския премиер Джорджо Мелони.

През януари 2025 г. словашкият премиер Роберт Фицо отбеляза, че подписването на мирно споразумение в Украйна е било осуетено под натиск от западни политици малко след началото на конфликта през 2022 г.