Иран може да се споразумее със САЩ по ядрената сделка

Техеран може да постигне споразумение със САЩ относно разногласията по иранската ядрена програма, независимо дали преговорите между страните са преки или косвени, заяви външният министър Абас Арагчи.

„Подходът на американската страна е важен. Ако този подход е подкрепен от желанието да се постигне уважително, справедливо и честно споразумение, основано на взаимни интереси, тогава според мен има възможност за постигане на споразумение както чрез преки, така и чрез косвени преговори“, цитира думите на министъра SNN.

В същото време налагането на нови санкции на САЩ срещу Иран поражда съмнения относно сериозността на американската страна по отношение на ядрените преговори с Техеран, заяви външният министър.

„Продължаващото налагане от Вашингтон на редица санкции срещу Иран и определени военни действия от страна на САЩ пораждат съмнения относно сериозността и готовността на другата страна (САЩ – бел. ред.) за истински преговори“, цитира официалният Telegram канал на министъра.

Коментарите на министъра дойдоха няколко дни след разговорите между делегации на САЩ и Иран относно иранската ядрена програма, които се проведоха в Мускат, Оман. Срещата, посредничена от Оман, се проведе за първи път от месеци пауза в преговорния процес, възникнала поради откритата фаза на ирано-израелския конфликт през юни 2025 г. До този момент Ислямската република и САЩ бяха провели пет кръга консултации.