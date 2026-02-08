Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Иран може да се споразумее със САЩ по ядрената сделка

8 Февруари, 2026 15:37 1 592 10

Налагането на санкции от страна на САЩ, обаче пораждат съмнения относно сериозността на американската страна

Иран може да се споразумее със САЩ по ядрената сделка - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Техеран може да постигне споразумение със САЩ относно разногласията по иранската ядрена програма, независимо дали преговорите между страните са преки или косвени, заяви външният министър Абас Арагчи.

„Подходът на американската страна е важен. Ако този подход е подкрепен от желанието да се постигне уважително, справедливо и честно споразумение, основано на взаимни интереси, тогава според мен има възможност за постигане на споразумение както чрез преки, така и чрез косвени преговори“, цитира думите на министъра SNN.

В същото време налагането на нови санкции на САЩ срещу Иран поражда съмнения относно сериозността на американската страна по отношение на ядрените преговори с Техеран, заяви външният министър.

„Продължаващото налагане от Вашингтон на редица санкции срещу Иран и определени военни действия от страна на САЩ пораждат съмнения относно сериозността и готовността на другата страна (САЩ – бел. ред.) за истински преговори“, цитира официалният Telegram канал на министъра.

Коментарите на министъра дойдоха няколко дни след разговорите между делегации на САЩ и Иран относно иранската ядрена програма, които се проведоха в Мускат, Оман. Срещата, посредничена от Оман, се проведе за първи път от месеци пауза в преговорния процес, възникнала поради откритата фаза на ирано-израелския конфликт през юни 2025 г. До този момент Ислямската република и САЩ бяха провели пет кръга консултации.


Иран (Ислямска Република)
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 А50

    5 15 Отговор
    О не, сащ отчаяно имат нужда от сделка, за да изтеглят голямото си корито без позор. Но ще продължат с мръсотиите си в самия Иран

    Коментиран от #5, #6

    15:53 08.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 да си го кажем

    15 10 Отговор

    До коментар #3 от "А50":

    И на Иран им стана ясно,че САЩ ще ги разпилее за не повече от 2 часа без джагалите дори да разберат колко бързо е станало.От друга страна им е ясно и ,че руските смешници от страх зарязаха поредния си съюзник в лицето на Иран.Не ти трябват врагове когато имаш съюзник като Русия.

    16:07 08.02.2026

  • 6 русия е ислям

    13 5 Отговор

    До коментар #3 от "А50":

    Това да не ти е позора с име русия бе абдал?

    16:08 08.02.2026

  • 7 Соваж бейби

    7 4 Отговор
    На иранци няма им се размине ,даже се ядосвам че Тръмп ги бави !Дано не му се случи нещо докато оправи Иран ,после да правят какво искат с Дончо или гражданска война в Америка все ми е тази.

    17:44 08.02.2026

  • 8 кривоглед калпазанин

    3 10 Отговор
    ако ше се подписва тва спорузумение требет много внимателно да се прочете между редовете щот трЪМпезиSS го намисля други по лоши последици в региона там

    18:45 08.02.2026

  • 9 Тръмп

    12 1 Отговор
    Като закарам самолетоносача, и сделката се случва :)

    19:16 08.02.2026

  • 10 Някой

    7 0 Отговор
    Кучето скача според тоягата. Голямата тояга е налична.

    21:34 08.02.2026

Новини по държави:
