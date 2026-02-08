Новини
Стармър: За мен беше чест да работи с Морган Максуийни

Стармър: За мен беше чест да работи с Морган Максуийни

8 Февруари, 2026 17:47

Началникът на премиерския кабинет се оттегли, защото повлиял на шефа си да назначи Манделсън за посланик в САЩ, въпреки близките му отношения с Епстийн

Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Британският премиер Киър Стармър каза, че за него е било "чест" да работи с висшия си сътрудник Морган Максуийни, подал оставка по-рано днес заради ролята си при назначаването на Питър Манделсън за посланик в САЩ, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Нашата партия и аз сме му много признателни и му благодаря за работата", посочи той и изтъкна заслугите на Максуийни за победата на Лейбъристката партия на изборите през 2024 г.

По-рано днес бе съобщено, че Максуийни подава оставка заради това, че е повлиял на премиера в избора му да назначи Манделсън за посланик в САЩ, въпреки че още тогава се е знаело, че Манделсън е бил в близки отношения със сексуалния престъпник Джефри Епстийн.

Заради назначението на Манделсън Стармър е поставен под сериозен политически натиск, след като наскоро излезе нова порция скандални документи около аферата "Епстийн", които предизвикаха бурни реакции по целия свят.

Морган Максуини, началникът на кабинета на британския премиер, подаде оставка заради скандала около назначаването на Питър Манделсън, който е бил приятел с осъдения американски финансист педофил Джефри Епщайн, за посланик в САЩ.

След внимателно обмисляне реших да подам оставка от правителството. Решението да назнача Питър Манделсън беше погрешно. Той навреди на нашата Лейбъристка партия и на страната ни и подкопа доверието в политиката. След като бях потърсен, препоръчах това назначение на премиера Кийр Стармър. Поемам пълна отговорност за тази препоръка“, каза Максуини в изявление, цитирано от Sky News.

Според The ​​Times, Максуини е изиграл ключова роля в назначаването на Манделсън за посланик във Вашингтон. В огромното мнозинство от случаите в британската политическа система ръководителят на дипломатическа мисия се избира измежду кариерните дипломати. Назначаването на Манделсън – един от най-влиятелните членове на управляващата Лейбъристка партия – обаче беше на практика наложено от канцлерството на Даунинг стрийт 10, без да се вземат предвид твърденията на британското външно министерство.

Според журналистката на Sky News Бет Ригби, Максуини е подал оставка, за да „спаси министър-председателя“. Тя обаче подчерта, че след напускането на 48-годишния Максуини, канцлерството на Стармър вероятно ще бъде в „пълен хаос“, тъй като именно началникът на кабинета до голяма степен е координирал и ръководил работата на правителството.

Максуини заема поста си от октомври 2024 г. Преди това е бил главен съветник на Стармър. Максуини се смята за архитект на предизборната кампания на Лейбъристката партия за общите избори през юли 2024 г., които позволиха на лейбъристите да се върнат на власт след 14 години в опозиция.

Фигурата на Манделсън

На 3 февруари Скотланд Ярд започна криминално разследване срещу Манделсън, който е заподозрян в предоставяне на поверителна информация на британското правителство на Епщайн. Според британски медии, които са прегледали досието на Епщайн, Манделсън е споделил с него поверителна информация през 2009 г. относно данъчната реформа на лейбъристкото правителство, а също така му е разкрил предстоящата програма за помощ на ЕС за южноевропейските страни, които бяха най-силно засегнати от световната финансова криза. На 6 февруари полицията е извършила обиски в два от домовете на Манделсън.

Манделсън е назначен за британски посланик в Съединените щати през февруари 2025 г. Той е освободен от този пост през септември, след като излязоха наяве нови подробности за приятелството му с Епщайн. Той е бил член на Камарата на общините (долната камара на британския парламент) от 1992 до 2004 г. и е бил държавен секретар за Северна Ирландия в правителството на Тони Блеър от 1999 до 2001 г. След това Манделсън е бил европейски комисар по търговията (2004-2008 г.) и държавен секретар по бизнеса и търговията (2008-2010 г.) в кабинета на Гордън Браун. През 2008 г. той е избран в Камарата на лордовете (горната камара).

На 1 февруари 2026 г. Манделсън обявява оставката си от Лейбъристката партия. На 3 февруари обявява оставката си и от Камарата на лордовете. Той запазва титлата си лорд, но правителството вече е обявило спешно законодателство за отнемане на Манделсън от пожизнената му титла.

Епщайн е арестуван от правоохранителните органи на щата Ню Йорк на 6 юли 2019 г. Прокурорите заявяват, че имат доказателства, че между 2002 и 2005 г. е организирал посещения в дома си в Манхатън за десетки непълнолетни момичета, най-малката от които е била на 14 години. Кръгът от приятели и познати на Епщайн включва множество настоящи и пенсионирани служители не само от САЩ, но и от много други страни (включително бивши държавни глави), видни бизнес лидери и знаменитости от шоубизнеса. Наказателното преследване на финансиста в САЩ е прекратено след самоубийството му в затворническата му килия през август 2019 г.


  • 1 Българин...

    24 0 Отговор
    Все на отговорни позиции са тея с тънките гласчета!

    17:57 08.02.2026

  • 2 Отвратителни разкрития

    23 0 Отговор
    А нещо за посещенията на Бил и Хилъри Клинтън...? А за Бил Гейтс и куп още западни политици,бизнесмени и обществени личности...? Или ще лъсне тоталното падение на западният елит и за това се мълчи в медиите... Че даже Макрони и няколко европейски кралски династии са били чести гости на тези оргии...-но...Тишина....

    17:58 08.02.2026

  • 3 И Киев е Руски

    16 0 Отговор
    "мъжка "ревност

    17:58 08.02.2026

  • 4 И Киев е Руски

    10 1 Отговор
    Паниката е най-добрият начин да се подготвите за това, което ви очаква. Невъзможно е наистина да се научите да се справяте с подобни ситуации, без сами да ги преживеете... Най-общо казано, тренировките и алармите се провеждат, за да се научат хората да изпълняват задълженията си във всяка ситуация, а не чрез паника. Пожарни аларми, аларми за вода, аларми за човек зад борда, а дори и военните имат тренировка, и всички те се практикуват, докато станат автоматични; дори преди да са напълно будни, те вече действат и изпълняват задълженията си. И всичко това се прави, за да се предотврати паника при извънредна ситуация. Но за северните папуаси всичко е различно

    18:00 08.02.2026

  • 5 Невероятен проблем

    14 0 Отговор
    Не се вписват в съвременният неолиберален и малко обратен розов цвят на европейската майджендърска реална соросня разграничаваща се от американската републиканска дошла на власт с Тръмп след демократите. В Европа е така нищо че половината от тях са чукнали красиви девойки но трябва да има разграничения.

    18:00 08.02.2026

  • 6 Урсулите от фес

    14 2 Отговор
    А стамър .....кога ??????

    18:08 08.02.2026

  • 7 Макарона съм

    10 0 Отговор
    Тоя със оставката много ми харесва. , ще го поканя на големия парад със розовите знаменца във париж !!!!

    18:10 08.02.2026

  • 8 Артилерист

    14 1 Отговор
    Английските тайни служби са обсебени от мания за величие и непогрешимост. Там всички са Джеймсбондовци. Те сами си ги създават тези легенди. А всъщност става дума за изпълнение на мръсни поръчки, които оставят следи и рано или късно се разкриват. В много от случаите има и типична британска наглост от сорта "защото сме най-великите". Иначе всеки трябва да е много внимателен с тяхното приятелство...

    18:14 08.02.2026

  • 9 Последния Софиянец

    9 0 Отговор
    Другата седмица Стармър ще подаде оставка.

    18:34 08.02.2026

  • 12 Майна

    6 0 Отговор
    Ха ха ха
    Кажете къде е във файловете в Епстийн
    В Англия са потресени..
    Сатанизъм за който разбират
    Стаймър си стяга куфарите, но още го държат...ха ха ха

    18:49 08.02.2026

  • 13 само помислете

    2 3 Отговор
    Къде са те, къде сме ние ?!!!

    18:57 08.02.2026

  • 16 Прогноза

    2 0 Отговор
    Пътник е стария Мър...

    19:32 08.02.2026

  • 17 РЕАЛИСТ

    3 0 Отговор
    Добре, поправите се с името Епстайн, дето го писахте дълго време Епстийн, без да отчитате , че имаме вече Айнстайн и Франкенщайн. Сега на ред е Менделсон, когото изписвате Манделсън, пък на сватби слушате Менделсон марш. Това е една и съща еврейска фамилия.

    19:35 08.02.2026

  • 18 РЕАЛИСТ

    5 0 Отговор
    Сега малко информация за този хубостник на снимката. Ирландец с дядо от ИРА. Напуснал образование и отишъл в кибуц в Израел. Връща се и става активист при лейбъристите. Заедно с Питър Менделсон развиват базата данни Ескалибур. Информация за всички свои членове и данни за всички политически противници. Така печелят изборите. Има ли нещо неясно.

    19:41 08.02.2026

  • 19 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Бушон ,

    23:46 08.02.2026

  • 20 Добре поне, че Менделсон

    0 0 Отговор
    е написал "Сватбения Марш"!!!

    01:11 09.02.2026

