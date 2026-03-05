Новини
България »
12 коалиции и 15 партии ще участват в предсрочните избори на 19 април

12 коалиции и 15 партии ще участват в предсрочните избори на 19 април

5 Март, 2026 07:23, обновена 5 Март, 2026 06:31 537 2

  • избори-
  • партии-
  • коалиции-
  • регистрация

Изтече срокът за регистрацията за вота

12 коалиции и 15 партии ще участват в предсрочните избори на 19 април - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Изтече срокът за регистрацията на партии и коалиции, които искат да участват на предсрочните парламентарни избори на 19 април, предаде NOVA.

По данни на Централната избирателна комисия, 12 коалиции и 15 партии са подали документи. Сред тях са всички парламентарно представени формации, както и тази на Румен Радев - "Прогресивна България".

До 17 март е срокът за регистрация на кандидатските листи, а предизборната кампания започва в полунощ на 20 март. Съставите на секционните избирателни комисии ще са ясни до 24 март, тъй като това е крайната дата за назначаването им.

След като бъдат назначени секционните избирателни комисии (СИК), промени в персоналния им състав могат да се правят единствено и само по изключение – в случаите, упоменати в Изборния кодекс, или когато член на СИК не се яви в изборния ден.

Това съобщиха от Централната избирателна комисия (ЦИК) във Фейсбук, след като са взели решението на свое заседание, пише dariknews.bg.

От ЦИК допълват, че при назначаването на членовете и на ръководството на СИК се запазва съотношението между парламентарно представените партии и коалиции, като всяка комисия може да се състои от петима до девет членове. Консултациите за сформиране на съставите на СИК са публични и трябва да се проведат при кмета на общината до 14 март 2026 г.

По време на консултациите парламентарно представените партии и коалиции трябва да направят своите поименни предложения за членове на СИК. Срокът за назначаването на СИК е до 24 март 2026 г.

Междувременно стана ясно, че на 5 март, четвъртък, от 14.00 ч. ще се проведе първият редовен брифинг на Централната избирателна комисия във връзка с подготовката и произвеждането на изборите за народни представители, насрочени за 19 април 2026 г.

Брифингът ще се състои в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І“ № 1, вход откъм Ларгото.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Коко

    1 0 Отговор
    Коалиции не трябва да участват в избори всяка партия самостоятелно.Също така трябва да се гласува само на територията на страната не в чужбина.Неграмотните не трябва да имат право на глас.И лица които са били депутати да нямат право втори път.Заплатата им да е минималната и да могат да се отзовават с 40%от гласовете с които са избрани.

    06:47 05.03.2026

  • 2 лоза

    0 0 Отговор
    "Регресиране на България" е,а не "Прогресивна България".

    06:55 05.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове