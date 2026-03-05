12 коалиции и 15 партии ще участват в предсрочните избори на 19 април

Изтече срокът за регистрацията на партии и коалиции, които искат да участват на предсрочните парламентарни избори на 19 април, предаде NOVA.

По данни на Централната избирателна комисия, 12 коалиции и 15 партии са подали документи. Сред тях са всички парламентарно представени формации, както и тази на Румен Радев - "Прогресивна България".

До 17 март е срокът за регистрация на кандидатските листи, а предизборната кампания започва в полунощ на 20 март. Съставите на секционните избирателни комисии ще са ясни до 24 март, тъй като това е крайната дата за назначаването им.

След като бъдат назначени секционните избирателни комисии (СИК), промени в персоналния им състав могат да се правят единствено и само по изключение – в случаите, упоменати в Изборния кодекс, или когато член на СИК не се яви в изборния ден.

Това съобщиха от Централната избирателна комисия (ЦИК) във Фейсбук, след като са взели решението на свое заседание, пише dariknews.bg.

От ЦИК допълват, че при назначаването на членовете и на ръководството на СИК се запазва съотношението между парламентарно представените партии и коалиции, като всяка комисия може да се състои от петима до девет членове. Консултациите за сформиране на съставите на СИК са публични и трябва да се проведат при кмета на общината до 14 март 2026 г.

По време на консултациите парламентарно представените партии и коалиции трябва да направят своите поименни предложения за членове на СИК. Срокът за назначаването на СИК е до 24 март 2026 г.

Междувременно стана ясно, че на 5 март, четвъртък, от 14.00 ч. ще се проведе първият редовен брифинг на Централната избирателна комисия във връзка с подготовката и произвеждането на изборите за народни представители, насрочени за 19 април 2026 г.

Брифингът ще се състои в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І“ № 1, вход откъм Ларгото.