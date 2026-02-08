Новини
Свят »
Мароко »
Бурята "Марта" връхлетя Мароко, евакуираха десетки хиляди ВИДЕО

8 Февруари, 2026 20:59, обновена 8 Февруари, 2026 20:07 1 305 4

  • буря-
  • мароко-
  • евакуация

Преди това стихията причини значителни проблеми в Испания и Португалия

Бурята "Марта" връхлетя Мароко, евакуираха десетки хиляди ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Бурята „Марта“ достигна и Мароко. Донесените от нея поройни дъждове наложиха евакуацията на десетки хиляди хора, след като преди това стихията причини значителни проблеми в Испания и Португалия, предаде ДПА, позовавайки се на изявления на властите пред местните медии.

Над 154 000 души в северните марокански провинции бяха засегнати от бурята, съобщи днес Министерството на вътрешните работи пред информационната агенция МАП.

Град Ксар ел-Кебир на североизток от столицата Рабат беше един от тежко засегнатите райони. Повечето му жители са евакуирани заради покачващите се водни нива.

Достъпът до няколко села в региона беше отрязан, след като река Себу излезе от бреговете си в резултат на пороите.

Пауза в доскорошните тежки метеорологични условия обаче донесе облекчение на Португалия и Испания.

Въпреки че се очакваше да остане предимно слънчево и без валежи днес, обширни райони от двете страни все още са под вода, след преминаването на „Марта“ вчера.

Нивата на много реки все още са високи и се налага контролирано изпускане на язовирите.

Хиляди евакуирани бяха приютени в евакуационни центрове, а рискът от свлачища остава висок, съобщиха местните обществени телевизии в двете страни.

Метеорологичните служби в Испания и Португалия прогнозираха валежите да продължат, макар и не в количества като предните дни.

„Марта“ е седмата буря, преминала пред Иберийския полуостров от началото на годината, и донесе проливни дъждове, бурни ветрове и високи вълни по крайбрежието на Португалия и южната испанска област Андалусия.

Военни бяха мобилизирани в подкрепа на силите на гражданска защита, а щетите по инфраструктурата и земеделието бяха оценени на над 7 милиарда евро.

Едно предимство на валежите е, че въпреки екстремната жега и суша, не би трябвало да има обичайния недостиг на вода през предстоящото лято, защото водоемите в региона вече са пълни, отбелязва ДПА.


Мароко
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Владимир Путин, президент

    1 2 Отговор
    Как пък една буря, един тайфун не връхлетя Москвабад и мойта джамахирия......

    Коментиран от #4

    20:13 08.02.2026

  • 2 Швейк

    1 3 Отговор
    Те сега че заплачем за Мароко

    20:15 08.02.2026

  • 3 Механик

    0 2 Отговор
    Ох направо изтръпнах! Обърках Мароко с Алжир и се изплаших онази красавица Имане Халифата да не си е намокрила чукрата в това наводнение!

    20:39 08.02.2026

  • 4 Механик

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":

    Бурите и тайфуните посещават "атлантическото крайбрежие", а там знаеш коя държава го отнася.

    20:40 08.02.2026