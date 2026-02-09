Отказаха медицински грижи на бебе, задържано в Тексас

18-месечно момиченце, задържано от американските имиграционни власти, е било върнато в център на задържане и са му били отказани медицински грижи след хоспитализация с животозастрашаващо респираторно заболяване.

Това става ясно от иск, предявен във федерален съд в щата Тексас, предаде Ройтерс, цитирана от БНР.



Бебето, посочено в иска с името "Амалия", и родителите му са били освободени от имиграционните власти, след като майка му и баща му подали иск в петък.



Семейството е било задържано по време на проверка на имиграционни служители на 11 декември и държано в център в Дили, Тексас, се посочва в иска. Бебето Амалия е било хоспитализирано от 18 до 28 януари и се е върнало в центъра в Дили в разгара на епидемия от дребна шарка.



Американското министерство на вътрешната сигурност засега не е отговорило на запитванията на Ройтерс за коментар по темата.