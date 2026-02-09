Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Отказаха медицински грижи на бебе, задържано в Тексас

Отказаха медицински грижи на бебе, задържано в Тексас

9 Февруари, 2026 04:16, обновена 9 Февруари, 2026 04:21 858 8

  • бебе-
  • сащ-
  • грижи-
  • тексас-
  • медицина

То е било върнато в център на задържане след хоспитализация с животозастрашаващо респираторно заболяване

Отказаха медицински грижи на бебе, задържано в Тексас - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

18-месечно момиченце, задържано от американските имиграционни власти, е било върнато в център на задържане и са му били отказани медицински грижи след хоспитализация с животозастрашаващо респираторно заболяване.

Това става ясно от иск, предявен във федерален съд в щата Тексас, предаде Ройтерс, цитирана от БНР.

Бебето, посочено в иска с името "Амалия", и родителите му са били освободени от имиграционните власти, след като майка му и баща му подали иск в петък.

Семейството е било задържано по време на проверка на имиграционни служители на 11 декември и държано в център в Дили, Тексас, се посочва в иска. Бебето Амалия е било хоспитализирано от 18 до 28 януари и се е върнало в центъра в Дили в разгара на епидемия от дребна шарка.

Американското министерство на вътрешната сигурност засега не е отговорило на запитванията на Ройтерс за коментар по темата.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Доналд Трамп, президент США

    6 5 Отговор
    Вот вам амеиканская демократия!

    Коментиран от #4

    04:23 09.02.2026

  • 2 Жоро

    6 6 Отговор
    100% поредната фалшива новина.Медиите са враг на народа!

    04:26 09.02.2026

  • 3 Онзи

    10 5 Отговор
    Що за гора са да откажат на 18месечно дете медицинска помощ.

    Коментиран от #8

    04:27 09.02.2026

  • 4 хехе

    4 5 Отговор

    До коментар #1 от "Доналд Трамп, президент США":

    ама как иначе бебето е бъдещ наркотрафикант

    04:27 09.02.2026

  • 5 Защо

    3 8 Отговор
    не си седят в Мексико, там бебето ще му окажат всякаква помощ Защо се бутат нелегално в загниващия САЩ?

    04:30 09.02.2026

  • 6 Лопата Орешник

    6 4 Отговор
    Американската мечта, другарки и другари!

    04:32 09.02.2026

  • 7 Лопата Орешник

    6 4 Отговор
    Американската мечта, другарки и другари!

    04:32 09.02.2026

  • 8 Пустиня(к)

    5 2 Отговор

    До коментар #3 от "Онзи":

    Или па да го задържат? Само дет не пишат за кво престъпление са го бутнали у ареста пеленачето. И за колко часа.

    05:18 09.02.2026