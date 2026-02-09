Отказаха медицински грижи на бебе, задържано в Тексас

18-месечно момиченце, задържано от американските имиграционни власти, е било върнато в център на задържане и са му били отказани медицински грижи след хоспитализация с животозастрашаващо респираторно заболяване.
Това става ясно от иск, предявен във федерален съд в щата Тексас, предаде Ройтерс, цитирана от БНР.
Бебето, посочено в иска с името "Амалия", и родителите му са били освободени от имиграционните власти, след като майка му и баща му подали иск в петък.
Семейството е било задържано по време на проверка на имиграционни служители на 11 декември и държано в център в Дили, Тексас, се посочва в иска. Бебето Амалия е било хоспитализирано от 18 до 28 януари и се е върнало в центъра в Дили в разгара на епидемия от дребна шарка.
Американското министерство на вътрешната сигурност засега не е отговорило на запитванията на Ройтерс за коментар по темата.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Доналд Трамп, президент США
Коментиран от #4
04:23 09.02.2026
2 Жоро
04:26 09.02.2026
3 Онзи
Коментиран от #8
04:27 09.02.2026
4 хехе
До коментар #1 от "Доналд Трамп, президент США":ама как иначе бебето е бъдещ наркотрафикант
04:27 09.02.2026
5 Защо
04:30 09.02.2026
6 Лопата Орешник
04:32 09.02.2026
7 Лопата Орешник
04:32 09.02.2026
8 Пустиня(к)
До коментар #3 от "Онзи":Или па да го задържат? Само дет не пишат за кво престъпление са го бутнали у ареста пеленачето. И за колко часа.
05:18 09.02.2026