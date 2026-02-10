Военните в Херсон съобщиха за гибелта на екипажа на украински Ми-24, изпълнявал бойна мисия

Екипажът на хеликоптер Ми-24 загина по време на бойна мисия. Това беше съобщено в понеделник, 9 февруари, от 11-та отделна армейска авиационна бригада в Херсон, предаде New Voice.



"Със съжаление ви съобщаваме за непоправимата загуба. Нашите братя - екипажът на хеликоптера Ми-24 - не се завърнаха от бойната мисия. Само най-добрите синове на Украйна са способни да защитават Родината така героично и отчаяно, борейки се в небето с окупатора. Те бяха истински патриоти, достойни хора и офицери с главна буква. Тази загуба е голяма болка... За нас те завинаги ще останат в небето...“ - се казва в изявлението.



На 17 декември 2025 г. екипажът на хеликоптер Ми-24 от 12-та отделна армейска авиационна бригада на името на генерал-лейтенант Виктор Павленко загина по време на изпълнение на бойна мисия.



По-рано, докато изпълнява бойна мисия на самолет Су-27, на 8 декември 2025 г., загина старши штурман на 39-та тактическа авиационна бригада, подполковник Иванов Евгений Виталийович.



В нощта на 23 август 2025 г. загина пилотът на изтребителя МиГ-29. 46-годишният майор Бондар Сергей Викторович почина след изпълнение на бойна мисия по време на заход за кацане.



Бригадата не уточни мястото и часа на падането на военния хеликоптер.

Подполковник от Службата за сигурност на Украйна (СБУ) Руслан Петренко е убит в района на Купянск.

Той е служил в специалното звено "Алфа“ и е координирал оператори на дронове, извършващи удари по руски региони. Това съобщиха днес руските служби за сигурност пред ТАСС.



"Подполковник Руслан Петренко, офицер от специалното звено "Алфа“ на СБУ, е убит в района на Купянск. Старшият офицер е бил известен с организирането на разузнавателни и диверсионни операции и координирането на групи от дронове, извършващи удари по руска територия“, съобщи източникът на агенцията.