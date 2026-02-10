Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Военните в Херсон съобщиха за гибелта на екипажа на украински Ми-24, изпълнявал бойна мисия
  Тема: Украйна

Военните в Херсон съобщиха за гибелта на екипажа на украински Ми-24, изпълнявал бойна мисия

10 Февруари, 2026 06:20, обновена 10 Февруари, 2026 06:25 488 5

Подполковник от Службата за сигурност на Украйна (СБУ) Руслан Петренко е убит в района на Купянск

Военните в Херсон съобщиха за гибелта на екипажа на украински Ми-24, изпълнявал бойна мисия - 1
Снимка: YouTube
Фокус Фокус

Екипажът на хеликоптер Ми-24 загина по време на бойна мисия. Това беше съобщено в понеделник, 9 февруари, от 11-та отделна армейска авиационна бригада в Херсон, предаде New Voice.

"Със съжаление ви съобщаваме за непоправимата загуба. Нашите братя - екипажът на хеликоптера Ми-24 - не се завърнаха от бойната мисия. Само най-добрите синове на Украйна са способни да защитават Родината така героично и отчаяно, борейки се в небето с окупатора. Те бяха истински патриоти, достойни хора и офицери с главна буква. Тази загуба е голяма болка... За нас те завинаги ще останат в небето...“ - се казва в изявлението.

На 17 декември 2025 г. екипажът на хеликоптер Ми-24 от 12-та отделна армейска авиационна бригада на името на генерал-лейтенант Виктор Павленко загина по време на изпълнение на бойна мисия.

По-рано, докато изпълнява бойна мисия на самолет Су-27, на 8 декември 2025 г., загина старши штурман на 39-та тактическа авиационна бригада, подполковник Иванов Евгений Виталийович.

В нощта на 23 август 2025 г. загина пилотът на изтребителя МиГ-29. 46-годишният майор Бондар Сергей Викторович почина след изпълнение на бойна мисия по време на заход за кацане.

Бригадата не уточни мястото и часа на падането на военния хеликоптер.

Подполковник от Службата за сигурност на Украйна (СБУ) Руслан Петренко е убит в района на Купянск.

Той е служил в специалното звено "Алфа“ и е координирал оператори на дронове, извършващи удари по руски региони. Това съобщиха днес руските служби за сигурност пред ТАСС.

"Подполковник Руслан Петренко, офицер от специалното звено "Алфа“ на СБУ, е убит в района на Купянск. Старшият офицер е бил известен с организирането на разузнавателни и диверсионни операции и координирането на групи от дронове, извършващи удари по руска територия“, съобщи източникът на агенцията.


  • 1 Болка за някои

    2 0 Отговор
    Радост за други.

    06:30 10.02.2026

  • 2 Гориил

    2 0 Отговор
    Характерът на съвременната война се е променил. Бойните въздушни машини могат да действат далеч от бойното поле, но никога близо до него. Шведските „Грипени“ и „Юрофайтъри“ не са способни да нанасят удари на далечни разстояния. Ето защо Украйна изисква руски МиГ-ове от Полша.

    06:31 10.02.2026

  • 3 Наблюдател

    3 0 Отговор
    Ще пишат на гроба им:
    Геройски загинал за интересите на бандеровските фашисти и техните нацистко-реваншистки спонсори от Европа и Америка.

    06:32 10.02.2026

  • 4 Ний ша Ва упрайм

    0 0 Отговор
    ежедневие!?

    06:36 10.02.2026

  • 5 Георгиев

    0 0 Отговор
    Алооо, това небе беше на СССР, на територията на УССР. Която след Беловежкото споразумение кликата най нагло заграби. Време е да се коригира неправдата и правоприемникът на СССР да си върне обратно територията.

    06:37 10.02.2026

