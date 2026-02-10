Новини
Лондон призова Израел да отмени решението си за разширяване на контрола над Западния бряг

10 Февруари, 2026 07:27

Великобритания се присъедини към Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства, които също разкритикуваха тази стъпка

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Великобритания снощи призова Израел да отмени решението си за разширяване на контрола над Западния бряг, като се присъедини към Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства, които също разкритикуваха тази стъпка, предаде Ройтерс.

„Великобритания остро осъжда вчерашното решение на израелския кабинет за сигурност да разшири израелския контрол над Западния бряг“, се казва в изявление на британското правителство. Критици заявиха, че решението на Израел да приеме мерки за улесняване на разширяването на селищата и за разширяване на контрола си на Западния бряг е стъпка в посока анексиране на окупираните територии.

„Какъвто и да било едностранен опит да се промени географската или демографската структура на Палестина е напълно неприемлив и би бил в противоречие с международното право. Призоваваме Израел да отмени незабавно тези решения“, добави британското правителство.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ФЕС

    3 0
    Ингилизите играят на сляпа баба до вчера даваха координати за бомбардиране..

    07:13 10.02.2026

