Адвокатът на сътрудничката на Джефри Епстийн поиска помилване от Доналд Тръмп

Адвокатът на Гислейн Максуел е отправил искане към президента на САЩ Доналд Тръмп за нейното помилване, съобщава Euro News, предава News.bg.
Максуел, бивша приятелка и сътрудничка на Джефри Епстийн, която вече е осъдена, отказа да отговаря на въпроси пред Комисията по надзор на Камарата на представителите във връзка с разследването срещу Епстийн. В момента тя излежава 20-годишна присъда във федерален затвор в щата Тексас. Максуел заяви, че е готова да даде показания, че Доналд Тръмп и Бил Клинтън не са извършили нищо нередно във взаимоотношенията си с Епстийн, ако бъде помилвана.
Законодателите продължават да издирват лица, които биха могли да бъдат свързани с Епстийн. Имената на Бил Клинтън и Доналд Тръмп се появяват над 1000 пъти в документите, свързани с разследването на Джефри Епстийн.
В изявление пред комисията адвокатът на Максуел, Дейвид Оскар Маркъс, посочи, че „Максуел е готова да говори пълно и откровено, ако президентът Тръмп ѝ предостави помилване“.
Междувременно както републиканците, така и демократите се обявиха против искането на Максуел за промяна на присъдата ѝ. Тя продължава да се опитва да оспори осъждането си, като твърди, че присъдата е неправомерна, но Върховният съд отхвърли жалбата ѝ през миналата година.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сътрудник
10:39 10.02.2026
2 Давай, Тръмп
Унищожете ги!
Вие сте перфектното дуо
10:40 10.02.2026
3 еббр
Коментиран от #14
10:48 10.02.2026
4 Много кофти
Коментиран от #5
10:49 10.02.2026
5 хич даже
До коментар #4 от "Много кофти":Евреин срещу евреин няма да свидетелства.
Коментиран от #7, #12
10:50 10.02.2026
6 Помилването
10:52 10.02.2026
7 хехе
До коментар #5 от "хич даже":когато се съдят евреин и арменец обикновено осъждат съдията, не ми се мисли какво ще се случи когато еврейка може да даде показания срещу евреин.
10:53 10.02.2026
8 Тома
10:54 10.02.2026
9 Учуден
Значи тези които доставяли 13 годишни момичета са виновни ама тези които които са правили секс с малолетни не са виновни. Да живее "най-голямата демокрация в света" и "най-независимата съдебна система в света" - те ни водят и ние трябва да следваме техния пример а не на някакви захлюпени руснаци.
10:57 10.02.2026
10 Да попитам,
10:59 10.02.2026
11 Учуден
Коментиран от #15, #18
11:01 10.02.2026
12 Много кофти
До коментар #5 от "хич даже":Тръмп е боклук и ще я помилва, срещу това да излъже в показанията си под клетва, това е като 2+2... елементарно, а той вече помилва всички боклуци, които участваха в истъпленията на Капитолия, та тази ли няма да помилва, естествено, че ще го стори.
11:01 10.02.2026
13 Kaлпазанин
Коментиран от #16
11:02 10.02.2026
14 Учуден
До коментар #3 от "еббр":"Гислeейн е еeврейка"
То за евреите всичко е пари - там е ясно. Но защо ли никой даже и не споменава че ще съдят някой от многото които са се възползвали от услугите на тази еврейка - доколкото знам в САЩ ако преспиш с малолетна те чакат поне 15 години затвор независимо дали е била съгласна или не.
11:03 10.02.2026
15 Запознат
До коментар #11 от "Учуден":Не бе 100 000 пъти се споменава според пропагандата - трябва някак да издокарате че господарите ви не са сатанисти и перверзници.
11:05 10.02.2026
16 Запознат
До коментар #13 от "Kaлпазанин":Е така де то много се раздуха и като Епстийн може случайно да умре в затвора - то май само тя остана - другите се "самоубиха" в затворите.
11:09 10.02.2026
17 Баш тази ли
Коментиран от #19
11:13 10.02.2026
18 Антитрол
До коментар #11 от "Учуден":"той се споменава над 100 пъти!"
Е така де, споменава се пречел на далаверата - ама защо ли това го пропускате.
Коментиран от #22
11:15 10.02.2026
19 Възмутен
До коментар #17 от "Баш тази ли":"Що за правосъдие. Помилвай ме и ще кажа само хубави неща за вас г-н Президент"
Ами същото като нашето - нали следваме техния пример. И там никой не съди тези които са се възползвали от услугите на Епстийн и са вършели престъпления с него заедно. Сега само той е виновен а всичките на които е доставял свежа плът те не са виновни. Всичките които са се събирали на острова нямат нищо общо с него.
11:21 10.02.2026
20 Антитрол
Коментиран от #23
11:23 10.02.2026
21 Запознат
Коментиран от #25
11:25 10.02.2026
22 Възмутен
До коментар #18 от "Антитрол":Какви делавери бълнуваш, нали са пращали евтини девачки от блатата, и бункерния милиционер нали се пише 007, за това излиза навсякъде!
Коментиран от #24, #26
11:27 10.02.2026
23 Учуден
До коментар #20 от "Антитрол":И защо нашите козячета такъв страх ги тресе че ги е страх даже и със собствен ник да се покажат от дупките си а крадат чужди. Иначе много велики щели да громят руснаците - да се смееш ли да плачеш ли.
Треперете от страх - все по зле ще става за вас.
11:31 10.02.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Козяче
До коментар #21 от "Запознат":Защо такъв страх те тресе бе миличко че крадеш никове - покажи си муцунката
11:37 10.02.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Соваж бейби
11:58 10.02.2026
28 Опппааа
12:52 10.02.2026
29 американец
New Evidence: Jeffrey Epstein Is ALIVE and in Israel
Коментиран от #30
13:41 10.02.2026
30 Соваж бейби
До коментар #29 от "американец":Отхвърля се да е истина и тук се върти видеото ,направено е с ИИ всичко има и друга снимка от документалния филм са му сложили брада и по дълга коса.При всички случаи е живо това чудовище такива като него не им стиска се самоубият,сложили са двойник в килията както го прави ФБР най добре има десетки истории.Вероятно е с пластична операция или латексова маска се разхожда на свобода.Епстиин е знаел предварително че ще го търсят и е изчезнал ,има и корумпирани федерални които са му давали информация.Мъск знае най много от всички нали той пусна материала с Тръмп и Епстиин ,с неговите сателити или е купил информация за милиони може би ?Спомняш ли си кога Тръмп го изгони и бе с насинено око Мъск ,бяха големи дружки постоянно заедно ,после излизе материала.
14:14 10.02.2026