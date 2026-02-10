Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Адвокатът на сътрудничката на Джефри Епстийн поиска помилване от Доналд Тръмп

Адвокатът на сътрудничката на Джефри Епстийн поиска помилване от Доналд Тръмп

10 Февруари, 2026 10:36, обновена 10 Февруари, 2026 10:37 1 403 30

Осъдената сътрудничка на Джефри Епстийн заявява готовност да свидетелства при условие за помилване

Адвокатът на сътрудничката на Джефри Епстийн поиска помилване от Доналд Тръмп - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Адвокатът на Гислейн Максуел е отправил искане към президента на САЩ Доналд Тръмп за нейното помилване, съобщава Euro News, предава News.bg.

Максуел, бивша приятелка и сътрудничка на Джефри Епстийн, която вече е осъдена, отказа да отговаря на въпроси пред Комисията по надзор на Камарата на представителите във връзка с разследването срещу Епстийн. В момента тя излежава 20-годишна присъда във федерален затвор в щата Тексас. Максуел заяви, че е готова да даде показания, че Доналд Тръмп и Бил Клинтън не са извършили нищо нередно във взаимоотношенията си с Епстийн, ако бъде помилвана.

Законодателите продължават да издирват лица, които биха могли да бъдат свързани с Епстийн. Имената на Бил Клинтън и Доналд Тръмп се появяват над 1000 пъти в документите, свързани с разследването на Джефри Епстийн.

В изявление пред комисията адвокатът на Максуел, Дейвид Оскар Маркъс, посочи, че „Максуел е готова да говори пълно и откровено, ако президентът Тръмп ѝ предостави помилване“.

Междувременно както републиканците, така и демократите се обявиха против искането на Максуел за промяна на присъдата ѝ. Тя продължава да се опитва да оспори осъждането си, като твърди, че присъдата е неправомерна, но Върховният съд отхвърли жалбата ѝ през миналата година.


  • 1 Сътрудник

    6 1 Отговор
    Ами да го помилва, ама както трябва и където трябва

    10:39 10.02.2026

  • 2 Давай, Тръмп

    13 1 Отговор
    Путин каза,бче е краят на бала на вампирите
    Унищожете ги!
    Вие сте перфектното дуо

    10:40 10.02.2026

  • 3 еббр

    15 0 Отговор
    Гислeейн е еeврейка. Дали е доставяла свежи еeврейки за удовоoлствие или само гои (ГОИ потърсете какво означава това) момичета и момчета?

    Коментиран от #14

    10:48 10.02.2026

  • 4 Много кофти

    17 1 Отговор
    Помилвай ме, иначе ще свидетелствам срещу теб... какво ви говори това?

    Коментиран от #5

    10:49 10.02.2026

  • 5 хич даже

    13 0 Отговор

    До коментар #4 от "Много кофти":

    Евреин срещу евреин няма да свидетелства.

    Коментиран от #7, #12

    10:50 10.02.2026

  • 6 Помилването

    6 0 Отговор
    става само с много милване...

    10:52 10.02.2026

  • 7 хехе

    11 0 Отговор

    До коментар #5 от "хич даже":

    когато се съдят евреин и арменец обикновено осъждат съдията, не ми се мисли какво ще се случи когато еврейка може да даде показания срещу евреин.

    10:53 10.02.2026

  • 8 Тома

    9 1 Отговор
    Бай Дончо обича да му целуват г.за каза роско водопада

    10:54 10.02.2026

  • 9 Учуден

    15 1 Отговор
    И защо съдят помощничката на Джефри Епстийн а не съдят никой от тези които са се възползвали от "услугите" им - някое козяче ще ми обясни ли.

    Значи тези които доставяли 13 годишни момичета са виновни ама тези които които са правили секс с малолетни не са виновни. Да живее "най-голямата демокрация в света" и "най-независимата съдебна система в света" - те ни водят и ние трябва да следваме техния пример а не на някакви захлюпени руснаци.

    10:57 10.02.2026

  • 10 Да попитам,

    8 0 Отговор
    Какво става с черната пантера бре? Къде се дяна?🤣

    10:59 10.02.2026

  • 11 Учуден

    3 13 Отговор
    Да разкаже и за бункерния плъх с ботокса, той се споменава над 100 пъти!

    Коментиран от #15, #18

    11:01 10.02.2026

  • 12 Много кофти

    10 3 Отговор

    До коментар #5 от "хич даже":

    Тръмп е боклук и ще я помилва, срещу това да излъже в показанията си под клетва, това е като 2+2... елементарно, а той вече помилва всички боклуци, които участваха в истъпленията на Капитолия, та тази ли няма да помилва, естествено, че ще го стори.

    11:01 10.02.2026

  • 13 Kaлпазанин

    9 0 Отговор
    А защо например ,не я закарат в Гуантанамо или е някой секретен затвор на ЦРУ каквото има по целия свят ,и без пазарлъци да я "помилват"

    Коментиран от #16

    11:02 10.02.2026

  • 14 Учуден

    10 1 Отговор

    До коментар #3 от "еббр":

    "Гислeейн е еeврейка"

    То за евреите всичко е пари - там е ясно. Но защо ли никой даже и не споменава че ще съдят някой от многото които са се възползвали от услугите на тази еврейка - доколкото знам в САЩ ако преспиш с малолетна те чакат поне 15 години затвор независимо дали е била съгласна или не.

    11:03 10.02.2026

  • 15 Запознат

    8 3 Отговор

    До коментар #11 от "Учуден":

    Не бе 100 000 пъти се споменава според пропагандата - трябва някак да издокарате че господарите ви не са сатанисти и перверзници.

    11:05 10.02.2026

  • 16 Запознат

    7 0 Отговор

    До коментар #13 от "Kaлпазанин":

    Е така де то много се раздуха и като Епстийн може случайно да умре в затвора - то май само тя остана - другите се "самоубиха" в затворите.

    11:09 10.02.2026

  • 17 Баш тази ли

    9 0 Отговор
    Що за правосъдие. Помилвай ме и ще кажа само хубави неща за вас г-н Президент. А тук една наша повяхнала евро-атлантичка е готова, ако я помилват, да свидетелства че е видяла лично няколко пъти и Путин на парти на острова. През ден точи лиги по телевизиите, свършили и кремовете от Полша .

    Коментиран от #19

    11:13 10.02.2026

  • 18 Антитрол

    7 0 Отговор

    До коментар #11 от "Учуден":

    "той се споменава над 100 пъти!"

    Е така де, споменава се пречел на далаверата - ама защо ли това го пропускате.

    Коментиран от #22

    11:15 10.02.2026

  • 19 Възмутен

    6 0 Отговор

    До коментар #17 от "Баш тази ли":

    "Що за правосъдие. Помилвай ме и ще кажа само хубави неща за вас г-н Президент"

    Ами същото като нашето - нали следваме техния пример. И там никой не съди тези които са се възползвали от услугите на Епстийн и са вършели престъпления с него заедно. Сега само той е виновен а всичките на които е доставял свежа плът те не са виновни. Всичките които са се събирали на острова нямат нищо общо с него.

    11:21 10.02.2026

  • 20 Антитрол

    1 9 Отговор
    Но има бая снимки бункерното как облизва дечица по мегданите, та може и да не са били делаверите сега като се замисля!

    Коментиран от #23

    11:23 10.02.2026

  • 21 Запознат

    1 9 Отговор
    Тя ще дава показания и срещу трупин като го завлекат в Хага окован, няма да му се разминат престъпленията както се надяват задунайските раби!

    Коментиран от #25

    11:25 10.02.2026

  • 22 Възмутен

    2 5 Отговор

    До коментар #18 от "Антитрол":

    Какви делавери бълнуваш, нали са пращали евтини девачки от блатата, и бункерния милиционер нали се пише 007, за това излиза навсякъде!

    Коментиран от #24, #26

    11:27 10.02.2026

  • 23 Учуден

    7 0 Отговор

    До коментар #20 от "Антитрол":

    И защо нашите козячета такъв страх ги тресе че ги е страх даже и със собствен ник да се покажат от дупките си а крадат чужди. Иначе много велики щели да громят руснаците - да се смееш ли да плачеш ли.

    Треперете от страх - все по зле ще става за вас.

    11:31 10.02.2026

  • 25 Козяче

    3 0 Отговор

    До коментар #21 от "Запознат":

    Защо такъв страх те тресе бе миличко че крадеш никове - покажи си муцунката

    11:37 10.02.2026

  • 27 Соваж бейби

    5 0 Отговор
    Тази Максуел приятелката на Епстийн,е работила в Мара лаго, Флорида с Тръмп .Пуснаха документален филм на журналистка и интервю с полицаи и жертви млади момичета ученички в Нетфликс вчера само 3 епизода успях да гледам Jeffrey Epstein : pouvoir, argent et perversion.Тези са за смъртна присъда ,каквото и да каже тази жена няма да говори истината замесени са много хора с власт и дълги години дори ФБР са бездействали.

    11:58 10.02.2026

  • 28 Опппааа

    3 0 Отговор
    И ще получи помилването. В противен случай записите на Тръмпи излизат в ю-туб канала за възрастни :D

    12:52 10.02.2026

  • 29 американец

    3 0 Отговор
    Джефри може да е жив. Потърсете видеото на Ким Айвърсън в ютюб. Много любопитни разкрития показва.
    New Evidence: Jeffrey Epstein Is ALIVE and in Israel

    Коментиран от #30

    13:41 10.02.2026

  • 30 Соваж бейби

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "американец":

    Отхвърля се да е истина и тук се върти видеото ,направено е с ИИ всичко има и друга снимка от документалния филм са му сложили брада и по дълга коса.При всички случаи е живо това чудовище такива като него не им стиска се самоубият,сложили са двойник в килията както го прави ФБР най добре има десетки истории.Вероятно е с пластична операция или латексова маска се разхожда на свобода.Епстиин е знаел предварително че ще го търсят и е изчезнал ,има и корумпирани федерални които са му давали информация.Мъск знае най много от всички нали той пусна материала с Тръмп и Епстиин ,с неговите сателити или е купил информация за милиони може би ?Спомняш ли си кога Тръмп го изгони и бе с насинено око Мъск ,бяха големи дружки постоянно заедно ,после излизе материала.

    14:14 10.02.2026