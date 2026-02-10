Адвокатът на сътрудничката на Джефри Епстийн поиска помилване от Доналд Тръмп

Адвокатът на Гислейн Максуел е отправил искане към президента на САЩ Доналд Тръмп за нейното помилване, съобщава Euro News, предава News.bg.

Максуел, бивша приятелка и сътрудничка на Джефри Епстийн, която вече е осъдена, отказа да отговаря на въпроси пред Комисията по надзор на Камарата на представителите във връзка с разследването срещу Епстийн. В момента тя излежава 20-годишна присъда във федерален затвор в щата Тексас. Максуел заяви, че е готова да даде показания, че Доналд Тръмп и Бил Клинтън не са извършили нищо нередно във взаимоотношенията си с Епстийн, ако бъде помилвана.

Законодателите продължават да издирват лица, които биха могли да бъдат свързани с Епстийн. Имената на Бил Клинтън и Доналд Тръмп се появяват над 1000 пъти в документите, свързани с разследването на Джефри Епстийн.

В изявление пред комисията адвокатът на Максуел, Дейвид Оскар Маркъс, посочи, че „Максуел е готова да говори пълно и откровено, ако президентът Тръмп ѝ предостави помилване“.

Междувременно както републиканците, така и демократите се обявиха против искането на Максуел за промяна на присъдата ѝ. Тя продължава да се опитва да оспори осъждането си, като твърди, че присъдата е неправомерна, но Върховният съд отхвърли жалбата ѝ през миналата година.