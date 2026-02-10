Отломки от дрон бяха открити на плаж в най-големия румънски курорт на Черно море

Отломки от дрон са били открити на плаж в най-големия и известен курорт в Румъния на Черно море – Мамая, предават местните медии. Жител на Констанца се е обадил на номер 112 в понеделник вечерта, за да подаде сигнала, съобщи БТА.
Пристигналите на място гранични полицаи са идентифицирали метални отломки, а полицейски служители са отцепили района. Случаят се разследва под координацията на прокуратурата към Апелативния съд в Констанца.
Очаква се властите да установят дали става въпрос за въздушен или морски дрон и дали е превозвал товар. Източници, запознати със случая, не изключват, че става въпрос за дрон-примамка или симулатор на цел без пиротехнически заряд.
„Отломки от дрон са били донесени от водата на плажа в района на хотел „Виктория“ в Мамая“, съобщи в ефира на телевизия Антена 3 Си Ен Ен министърът на отбраната Раду Мируца.
Той информира още, че на място трябва да пристигнат също представители на румънската разузнавателна служба и служители от специализирания отдел в Министерството на отбраната, които да възстановят частите от дрона, за да могат да бъдат използвани за евентуална експертиза.
1 хихи
11:42 10.02.2026
2 Запознат източник
Ха ха ха - обаче източниците никак не могат да разберат има ли заряд или няма, никак не им се получава да го разпознаят като украински. Абе мъка
11:45 10.02.2026
3 Зевзек
11:49 10.02.2026
4 Тагарев
11:50 10.02.2026
5 Бързо
11:51 10.02.2026
6 Уборка на плажа
11:52 10.02.2026
7 Ауу,
11:53 10.02.2026
8 хъ хъ ъ хъ
12:01 10.02.2026
9 Чудо голямо
12:06 10.02.2026
10 Еколог
Коментиран от #18
12:08 10.02.2026
11 Евродебил
12:09 10.02.2026
12 Един от дроните на
12:10 10.02.2026
13 Миндич
12:13 10.02.2026
14 Урсула от брюксел
Коментиран от #16
12:15 10.02.2026
15 Дан
12:19 10.02.2026
16 Копейка
До коментар #14 от "Урсула от брюксел":Казаха да не викаме за САЩ
12:22 10.02.2026
17 Янко Виа
12:28 10.02.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Чета коментари
Коментиран от #20, #22
12:35 10.02.2026
20 Байо
До коментар #19 от "Чета коментари":Лягай си бе, .ейтак.Не само си .ъп ами и .0(ран!
12:38 10.02.2026
21 Киро
12:39 10.02.2026
22 Абе
До коментар #19 от "Чета коментари":Лапуркай бе тррръбаррр ,никой няма нужда от мнението ти !
12:39 10.02.2026