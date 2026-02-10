Новини
Свят »
Румъния »
Отломки от дрон бяха открити на плаж в най-големия румънски курорт на Черно море

10 Февруари, 2026 11:40 1 157 22

  • дронове-
  • румъния-
  • дрон-
  • черно море-
  • мамая

Пристигналите на място гранични полицаи са идентифицирали метални отломки, а полицейски служители са отцепили района

Отломки от дрон бяха открити на плаж в най-големия румънски курорт на Черно море - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Отломки от дрон са били открити на плаж в най-големия и известен курорт в Румъния на Черно море – Мамая, предават местните медии. Жител на Констанца се е обадил на номер 112 в понеделник вечерта, за да подаде сигнала, съобщи БТА.

Пристигналите на място гранични полицаи са идентифицирали метални отломки, а полицейски служители са отцепили района. Случаят се разследва под координацията на прокуратурата към Апелативния съд в Констанца.

Очаква се властите да установят дали става въпрос за въздушен или морски дрон и дали е превозвал товар. Източници, запознати със случая, не изключват, че става въпрос за дрон-примамка или симулатор на цел без пиротехнически заряд.

„Отломки от дрон са били донесени от водата на плажа в района на хотел „Виктория“ в Мамая“, съобщи в ефира на телевизия Антена 3 Си Ен Ен министърът на отбраната Раду Мируца.

Той информира още, че на място трябва да пристигнат също представители на румънската разузнавателна служба и служители от специализирания отдел в Министерството на отбраната, които да възстановят частите от дрона, за да могат да бъдат използвани за евентуална експертиза.


Румъния
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хихи

    22 1 Отговор
    Нема страшно! Дрона е Украински т.е. демократичен...

    11:42 10.02.2026

  • 2 Запознат източник

    16 1 Отговор
    "Източници, запознати със случая, не изключват, че става въпрос за дрон-примамка или симулатор на цел без пиротехнически заряд"

    Ха ха ха - обаче източниците никак не могат да разберат има ли заряд или няма, никак не им се получава да го разпознаят като украински. Абе мъка

    11:45 10.02.2026

  • 3 Зевзек

    17 1 Отговор
    Така е те руснаците като пуснат РЕБ и укродроновете вместо кримския мост улучват "най-големия румънски курорт" - съвсем слабо отклонение - ей я къде е Румъния. Почти едно до друго са.

    11:49 10.02.2026

  • 4 Тагарев

    3 2 Отговор
    Това е моя идея!

    11:50 10.02.2026

  • 5 Бързо

    6 2 Отговор
    Сменяйте памперсите!

    11:51 10.02.2026

  • 6 Уборка на плажа

    11 0 Отговор
    "Най-големите румънски курорти" на Черно море са златните и слънчака, няколко часа с кола от Букурещ.

    11:52 10.02.2026

  • 7 Ауу,

    4 2 Отговор
    веднага да се задейства член 5 !!!

    11:53 10.02.2026

  • 8 хъ хъ ъ хъ

    7 3 Отговор
    Румънцы обасрались...

    12:01 10.02.2026

  • 9 Чудо голямо

    8 1 Отговор
    Нещо довлякло морето

    12:06 10.02.2026

  • 10 Еколог

    3 10 Отговор
    руските орки са вредни замърсяват околната среда и водите.

    Коментиран от #18

    12:08 10.02.2026

  • 11 Евродебил

    12 1 Отговор
    Северните ни комшиите са се забатачили в евроинтеграцията точно като нас.Скоро с тях ще почнем да изплащаме дълга на богаташкия ЕСССР-клуб,а после коренното население ще изчезне от тези земи.Все пак с територии също се плащат борчове и репарации.Нашето беломорие е пример за това.Каквото не загубихме в Ньой,го дадохме като репарации на гърците.

    12:09 10.02.2026

  • 12 Един от дроните на

    3 1 Отговор
    Калушковците ще да е

    12:10 10.02.2026

  • 13 Миндич

    11 1 Отговор
    Защо ли тия органи на съседите ужасно ми напомнят на нашите "храбри" сапьори дето се суетяха около една морска мина ,ако се не лъжа до скалите на Калиакра.Още не били разбрали дали дрона носел боен заряд нотовските експерти.

    12:13 10.02.2026

  • 14 Урсула от брюксел

    12 2 Отговор
    Мислим си,че в НАТО(като изключим САЩ) са събрани пълни дебили.

    Коментиран от #16

    12:15 10.02.2026

  • 15 Дан

    10 0 Отговор
    Егати и властите, ако тепърва ще установяват дали е въздушен или морски! Или по-скоро егати и журналистите дето пишат глупости.

    12:19 10.02.2026

  • 16 Копейка

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "Урсула от брюксел":

    Казаха да не викаме за САЩ

    12:22 10.02.2026

  • 17 Янко Виа

    5 1 Отговор
    Въпреки че не разбрахме чий е бил дронът ,така или иначе маммалиггите напълника q лотите .

    12:28 10.02.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Чета коментари

    0 7 Отговор
    Е, нема по големтъпак от русофила

    Коментиран от #20, #22

    12:35 10.02.2026

  • 20 Байо

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "Чета коментари":

    Лягай си бе, .ейтак.Не само си .ъп ами и .0(ран!

    12:38 10.02.2026

  • 21 Киро

    2 0 Отговор
    Аз предлагам нашите еврозаробени събратя румънците да викнат нашия овчар дето оня ден откри кемпера,че с тия натовските тренирани леви резби няма да стане.

    12:39 10.02.2026

  • 22 Абе

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "Чета коментари":

    Лапуркай бе тррръбаррр ,никой няма нужда от мнението ти !

    12:39 10.02.2026

Новини по държави:
