Полша изгражда уникална система за защита от дронове

Полша планира до 2027 година да изгради на източната си граница уникална по рода си система за защита от нападения с дронове. SAN или „System Anty­ dronowy" ще осигурява пълна защита от безпилотни самолети с помощта на картечници, ракети и заглушители. Тя включва 18 батареи за противодействие на дронове, 52 взривни системи и 18 командни единици, както и над 700 транспортни средства, пише германският "Франкфуртер Алгемайне Цайтунг" (ФАЦ).

Система, базирана на опита от Украйна

"Това е исторически момент", заяви премиерът Доналд Туск, цитиран от изданието. „Днес сме свидетели на пълен пробив в ефективната отбрана на полската, европейската и източната граница на НАТО. Полша иска да осигури не само защитата на собствените си граници, но и да наложи нов стандарт за антидроновите системи на НАТО“, подчерта още полският премиер.

Полската система се изгражда на база на опита, натрупан в Украйна, уточни министърът на отбраната Владислав Косиняк-Камиш. „Благодарение на тях Полша въвежда модерна многостепенна система за отбрана срещу дронове, която осигурява реална защита на въздушното пространство и на най-важните държавни обекти“, допълни той.

През септември руски дронове за пореден път нарушиха въздушното пространство на Полша, а три от тях бяха свалени. Варшава и Брюксел обвиниха Русия в умишлена провокация, а инцидентът отново повдигна въпроса за възможностите на ЕС и НАТО да реагират на нападения с дронове и на каква цена.

След случая Владислав Косиняк-Камиш пътува до Украйна. В последните години Украйна натрупа сериозен опит в защитата от дронове, които се превърнаха в основно оръжие във войната, която Русия води срещу своята съседка. Украинците успяват на много по-ниска цена да свалят руските дронове за разлика от държавите от НАТО, които използват ракети за стотици хиляди евро, за да неутрализират евтините ирански дронове „Шахед“.

Полша дава милиарди за отбрана

„SAN е средство за много по-ефективно, евтино и интелигентно реагиране на въздушни атаки“, обяви Туск. Общо за целта са предвидени 15 милиарда злоти, които се равняват на около 3,6 милиарда евро, голяма част от които са от програмата SAFE на ЕС. Чрез нея бяха отпуснати общо 150 милиарда евро на държавите членки под формата на дългосрочни кредити за укрепване на отбранителните способности. Изграждането се поема от консорциум от полски и скандинавски производители и ще започне още през тази година, посочи полският премиер.

Системата е „в съответствие с новата концепция за сигурност на Балтийско море и е отговор на най-сериозните геостратегически предизвикателства по северния фланг на НАТО“, заяви Косиняк-Камиш. Той подчерта, че SAN е важна част от цялостната полска противовъздушна отбрана, включваща система за противовъздушна и противоракетна отбрана, за които в рамките на десет години са отпуснати общо 250 милиарда злоти или около 60 милиарда евро.

Плановете на Варшава включват и закупуването на осем американски противовъздушни системи „Пейтриът“, от които две вече са пуснати в експлоатация през декември 2025. Те се считат за универсална система срещу вражески самолети и ракети, но са неподходящи и преди всичко твърде скъпи за защитата от дронове.

Полша вече има най-голямата сухопътна армия в ЕС

Програмата за модернизация на полската противовъздушна отбрана е най-скъпата, но и една от най-важните за Европа и НАТО, казват военни експерти пред ФАЦ. След няколко години Полша може да разполага с една от най-модерните системи за противовъздушна отбрана в света. Правителството на Доналд Туск си е поставило за цел до 2035 година да увеличи армията на страната от 250 на 300 хиляди души. Полша вече разполага с най-голямата сухопътна армия в ЕС и третата най-голяма в НАТО след САЩ и Турция.

Полша е пета по численост страна в ЕС и шеста по силата на своята икономика в Общността. Варшава планира да изразходва близо 5% от брутния си вътрешен продукт за отбрана, посочва още ФАЦ. По този показател страната заема първо място сред всички страни от ЕС и НАТО, следвана от Литва и Естония. Канцлерът на Германия Фридрих Мерц също обяви намерение страната да изгради най-силната конвенционална армия в Европа. Бюджетът за отбрана на Федералната република за тази година възлиза на рекордните 108 милиарда евро.