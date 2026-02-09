Русия атакува Украйна с дронове и балистични ракети, майка и 10-годишният ѝ син бяха убити

Руски среднощни атаки с дронове в различни части на Украйна са отнели живота на най-малко четирима души, сред които майка и нейния 10-годишен син, и са оставили без електричество десетки хиляди хора, съобщиха днес украински официални лица, цитирани от Ройтерс, предаде БТА.
Момчето и майка му са загинали при удар по жилищен район в град Богодухов в Харковска област, съобщи областната прокуратура. По нейни данни при атаката в региона са били ранени шестима души. Харковска област е честа мишена на удари в продължаващата близо четири години война, започнала с пълномащабното нахлуване на Русия на 24 февруари 2022 г.
Военновъздушните сили на Украйна съобщиха, че Русия е изстреляла 11 балистични ракети и 149 дрона срещу Украйна през нощта. От тях 116 дрона са били свалени или неутрализирани, а част от ракетите са били прехванати и не са достигнали целите си.
Атаките срещу Украйна продължават въпреки водените с посредничеството на САЩ мирни преговори с Русия. Президентът Володимир Зеленски заяви, че администрацията на Доналд Тръмп иска Москва и Киев да намерят решение за прекратяване на войната преди лятото.
Масирана руска атака с дронове срещу южния пристанищен град Одеса е отнела живота на един човек и е ранила още двама, съобщи съобщи началникът на Одеската областна военна администрация Олег Кипер. По думите му са били повредени жилищна инфраструктура и газопровод.
Атака с дрон в северната Черниговска област е убила 71-годишен мъж и е ранила най-малко още четирима души, съобщи председателят на областна военна администрация Вячеслав Чаус. „Хората спяха“, заяви Чаус, като добави, че при удара някои сгради са били напълно разрушени, а други сериозно повредени.
Девет души, сред които 13-годишно момиче, са били ранени и при атака с дрон в Днепропетровска област, съобщи ръководителят на областната военна администрация Олександър Ханжа.
Русия е повредила високоволтова подстанция край град Нововолинск във Волинска област, която граничи с държавата член на НАТО Полша, съобщи кметът на Нововолинск Борис Карпус. В резултат повече от 80 000 души са останали без електричество.
По думите му стратегическата инфраструктура в града в момента работи с генератори, докато екипи се опитват да възстановят електрозахранването.
От есента на 2025 г. Москва засили атаките по украинската електропреносна мрежа и друга енергийна инфраструктура, като по този начин остави милиони хора без ток и отопление при минусови температури.
Украинските железници съобщиха също за нови среднощни атаки срещу железопътна инфраструктура в Сумска и Черниговска област.
2 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
13:07 09.02.2026
3 Някой
Обаче, всеки повод за пропаганда се използва безскрупулно.
13:08 09.02.2026
4 урсула
13:09 09.02.2026
6 хаха🤣
Коментиран от #61
13:09 09.02.2026
10 А пакестинчетата колко са
Коментиран от #15
13:12 09.02.2026
11 щурия
До коментар #7 от "Историк":Звучиш ми, като Огито Минчев, онзи специалиста по научен комунизъм!
13:13 09.02.2026
12 Зеленски съм
13:14 09.02.2026
13 Няма край
Коментиран от #46
13:14 09.02.2026
14 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
Коментиран от #31
13:15 09.02.2026
15 Швейк
До коментар #10 от "А пакестинчетата колко са":Какви са тия паКестинчета?
Коментиран от #16, #17
13:16 09.02.2026
16 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
До коментар #15 от "Швейк":Те са от Лондон. Там кмета е пакЕстанец. Имаха и премиер пакЕстанец.
Коментиран от #27
13:19 09.02.2026
18 стоян георгиев- стъки
Коментиран от #21, #22
13:20 09.02.2026
19 Антирашист
Коментиран от #28, #30, #34
13:24 09.02.2026
20 Отец Сатанаил
Коментиран от #41
13:24 09.02.2026
21 Костадин Костадинов
До коментар #18 от "стоян георгиев- стъки":Интересно как Вова освобождава руснаци като ги убива?
Коментиран от #23
13:25 09.02.2026
22 хаха🤣
До коментар #18 от "стоян георгиев- стъки":дедо Вовчик вече е старчок, не може в права линия да ходи сам 🤣 какво да удря, най-много да си удари главата като падне🤣
Коментиран от #33
13:30 09.02.2026
23 стоян георгиев- стъки
До коментар #21 от "Костадин Костадинов":Абе пука ти на дебеуиа ...3 кво правил Путин с руснаците ,небинарна кукло 👄,яж ,пий ,носи синовитеб прашки редовно и се стягай за голям Прайд през юни .
Коментиран от #40
13:31 09.02.2026
24 Един
Коментиран от #38
13:32 09.02.2026
26 Карго 200
Коментиран от #29
13:36 09.02.2026
27 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #16 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":The Telegraph: Европа снова облажалась с Россией — она стала сильнее, все повторилось
Коментиран от #36
13:37 09.02.2026
29 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #26 от "Карго 200":До момента, всичко което бандеровците са пожелали и опитали да направят на Русия, се случва само на тях. Зеленский обеща блэкаут на Москва, хахаха, а в Киев няма и ток и парни т н. По всички точки
13:40 09.02.2026
31 Лука
До коментар #14 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":Това е рашистка пропаганда от най ниско ниво. Разбрахме че в сайта пишит рашисти и се опитват да манипулират българите!
Коментиран от #35
13:42 09.02.2026
32 Мдаа...
13:42 09.02.2026
33 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #22 от "хаха🤣":Стрчока се къпе на Кръстов ден в реката, на минусови температури.Ти поне студен душ можеш ли?
13:42 09.02.2026
35 Димо
До коментар #31 от "Лука":Лапуркай бе ,тръбарррр !
Коментиран от #43
13:44 09.02.2026
36 Ало рашиста
До коментар #27 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Пиши на български !
Коментиран от #39
13:44 09.02.2026
37 Смърфиета
13:44 09.02.2026
38 петро порошенко
До коментар #24 от "Един":Нашите деца ще ходят на училище и ще си играят на детските площадки, техните деца ще стоят на студено и тъмно в мазетата.
Kармата се оказа изключително гадна и злопаметна kyчka.
Коментиран от #42, #60
13:44 09.02.2026
39 Лука
До коментар #36 от "Ало рашиста":Сокай бибека и не протестирай !
Коментиран от #55
13:45 09.02.2026
40 Лука
До коментар #23 от "стоян георгиев- стъки":Тук мирише на фашизъм!Давайте си сметка че загиват хора !
13:49 09.02.2026
42 Разкрит !
До коментар #38 от "петро порошенко":Копейски фейк.
13:55 09.02.2026
43 Лука
До коментар #35 от "Димо":Хеи димо дабеше казал че си рубльовка ,щях да ти обясня че няма да те приемат там .
Коментиран от #49
14:00 09.02.2026
44 Истината е, че от цялата тая война,
Коментиран от #47
14:09 09.02.2026
45 падналия ангел
14:31 09.02.2026
46 Нов
До коментар #13 от "Няма край":Украинската просия и безпомощност са пословични, да разчиташ друг да те снабдява с оръжие и да се бие заради теб е доста наивно.
Коментиран от #58
14:34 09.02.2026
47 Лука
До коментар #44 от "Истината е, че от цялата тая война,":А на теб ква ти е личната далавера в случая бе ,прррррр деллллл ?
Коментиран от #57
14:38 09.02.2026
48 Мишел
Коментиран от #50, #51
14:41 09.02.2026
49 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
До коментар #43 от "Лука":Ти в Рубльовка можеш да си купиш кучешка колибка с твоите тролски доходи.
14:42 09.02.2026
50 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
До коментар #48 от "Мишел":Русия е най-голямата страна в света. Ще им намерят място на хората. Да му мислят киевляни след ответния удар къде ще бягат.
14:44 09.02.2026
51 Лука
До коментар #48 от "Мишел":Кай честно, манн.... гооо -Мишелле,включи ли се ти лично в декадата на ромското включване или те включиха в група на телефонни измамници ?
Коментиран от #56
14:48 09.02.2026
53 Яхве
15:22 09.02.2026
54 да питам
15:25 09.02.2026
55 Лука ПАК КРАДЕШ
До коментар #39 от "Лука":Не знаех че си върхът на нахалството,разбрах го !
15:34 09.02.2026
56 Лука ПРОДЪЛЖАВАШ ДА КРАДЕШ
До коментар #51 от "Лука":Опитваш да объркаш хората не ти се получава !
15:41 09.02.2026
57 Лука ПРОДЪЛЖАВАШ ДА КРАДЕШ
До коментар #47 от "Лука":Опитваш да объркаш хората не ти се получава !
15:43 09.02.2026
58 Лука
До коментар #46 от "Нов":Не си прав ние също разчитаме на НАТО .
15:45 09.02.2026
59 Минка
15:53 09.02.2026
60 Един
До коментар #38 от "петро порошенко":Ами, то така ще стане след време. Жалко само за невинните руснаци, които ще трябва да изкупуват греховете на другата част от народа си.
15:58 09.02.2026
61 Цензор Ганю от Шуменския ПУЦ
До коментар #6 от "хаха🤣":Каква дума е “пуся” и защо ли не е цензурирана???
16:16 09.02.2026