Русия атакува Украйна с дронове и балистични ракети, майка и 10-годишният ѝ син бяха убити
  Тема: Украйна

Русия атакува Украйна с дронове и балистични ракети, майка и 10-годишният ѝ син бяха убити

9 Февруари, 2026 13:03

Атаките срещу Украйна продължават въпреки водените с посредничеството на САЩ мирни преговори с Русия

Русия атакува Украйна с дронове и балистични ракети, майка и 10-годишният ѝ син бяха убити - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Руски среднощни атаки с дронове в различни части на Украйна са отнели живота на най-малко четирима души, сред които майка и нейния 10-годишен син, и са оставили без електричество десетки хиляди хора, съобщиха днес украински официални лица, цитирани от Ройтерс, предаде БТА.

Момчето и майка му са загинали при удар по жилищен район в град Богодухов в Харковска област, съобщи областната прокуратура. По нейни данни при атаката в региона са били ранени шестима души. Харковска област е честа мишена на удари в продължаващата близо четири години война, започнала с пълномащабното нахлуване на Русия на 24 февруари 2022 г.

Военновъздушните сили на Украйна съобщиха, че Русия е изстреляла 11 балистични ракети и 149 дрона срещу Украйна през нощта. От тях 116 дрона са били свалени или неутрализирани, а част от ракетите са били прехванати и не са достигнали целите си.

Атаките срещу Украйна продължават въпреки водените с посредничеството на САЩ мирни преговори с Русия. Президентът Володимир Зеленски заяви, че администрацията на Доналд Тръмп иска Москва и Киев да намерят решение за прекратяване на войната преди лятото.

Масирана руска атака с дронове срещу южния пристанищен град Одеса е отнела живота на един човек и е ранила още двама, съобщи съобщи началникът на Одеската областна военна администрация Олег Кипер. По думите му са били повредени жилищна инфраструктура и газопровод.

Атака с дрон в северната Черниговска област е убила 71-годишен мъж и е ранила най-малко още четирима души, съобщи председателят на областна военна администрация Вячеслав Чаус. „Хората спяха“, заяви Чаус, като добави, че при удара някои сгради са били напълно разрушени, а други сериозно повредени.

Девет души, сред които 13-годишно момиче, са били ранени и при атака с дрон в Днепропетровска област, съобщи ръководителят на областната военна администрация Олександър Ханжа.

Русия е повредила високоволтова подстанция край град Нововолинск във Волинска област, която граничи с държавата член на НАТО Полша, съобщи кметът на Нововолинск Борис Карпус. В резултат повече от 80 000 души са останали без електричество.

По думите му стратегическата инфраструктура в града в момента работи с генератори, докато екипи се опитват да възстановят електрозахранването.

От есента на 2025 г. Москва засили атаките по украинската електропреносна мрежа и друга енергийна инфраструктура, като по този начин остави милиони хора без ток и отопление при минусови температури.

Украинските железници съобщиха също за нови среднощни атаки срещу железопътна инфраструктура в Сумска и Черниговска област.


Украйна
  • 2 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    47 32 Отговор
    Майка и малко дете винаги присъстват в "бюлетина на загиналите", даже и да няма такива...

    13:07 09.02.2026

  • 3 Някой

    41 33 Отговор
    Хм, ама тази майка и детето й, да не са убити след намесата на украинското ПВО? Щото, така става обикновено в Украйна.
    Обаче, всеки повод за пропаганда се използва безскрупулно.

    13:08 09.02.2026

  • 4 урсула

    31 16 Отговор
    това е невъзможно по колко пъти да повтарям, че руснаците нямат перални.

    13:09 09.02.2026

  • 6 хаха🤣

    10 24 Отговор
    Ех, Пуся, Пуся така и не се научи как се прави военна операция🤣 Със спиране на ток и парно и събаряне на къщи, няма да стане, учи се от САЩ как се прави🤣

    Коментиран от #61

    13:09 09.02.2026

  • 10 А пакестинчетата колко са

    19 2 Отговор
    Пиши, не се срамувайю

    Коментиран от #15

    13:12 09.02.2026

  • 11 щурия

    21 0 Отговор

    До коментар #7 от "Историк":

    Звучиш ми, като Огито Минчев, онзи специалиста по научен комунизъм!

    13:13 09.02.2026

  • 12 Зеленски съм

    26 3 Отговор
    Точен съм, свалих лошата руска ракета! Дайте сега некви пари!

    13:14 09.02.2026

  • 13 Няма край

    4 23 Отговор
    руската БЕЗПОМОЩНОСТ, няма...

    Коментиран от #46

    13:14 09.02.2026

  • 14 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    25 2 Отговор
    Русия проявява добра воля и не изстрелва по 1000 ударни дрона дневно, колкото е нейното производство. Същото се отнася за балистичните и крилати ракети. Има съпътстващи жертви сред мирното население, но те са по-малко от жертвите от ДТП в нашата страна.

    Коментиран от #31

    13:15 09.02.2026

  • 15 Швейк

    3 12 Отговор

    До коментар #10 от "А пакестинчетата колко са":

    Какви са тия паКестинчета?

    Коментиран от #16, #17

    13:16 09.02.2026

  • 16 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    19 3 Отговор

    До коментар #15 от "Швейк":

    Те са от Лондон. Там кмета е пакЕстанец. Имаха и премиер пакЕстанец.

    Коментиран от #27

    13:19 09.02.2026

  • 18 стоян георгиев- стъки

    18 21 Отговор
    Уудрий Вова ,да се пукат коалициите черни душмански !

    Коментиран от #21, #22

    13:20 09.02.2026

  • 19 Антирашист

    22 15 Отговор
    Според мен скоро ще има ескалация ...

    Коментиран от #28, #30, #34

    13:24 09.02.2026

  • 20 Отец Сатанаил

    12 6 Отговор
    Майка и син са предали богудух в Богодухов .Ами след като си избрал да живееш в Богодухов какво друго очакваш да се случи ?

    Коментиран от #41

    13:24 09.02.2026

  • 21 Костадин Костадинов

    8 18 Отговор

    До коментар #18 от "стоян георгиев- стъки":

    Интересно как Вова освобождава руснаци като ги убива?

    Коментиран от #23

    13:25 09.02.2026

  • 22 хаха🤣

    8 17 Отговор

    До коментар #18 от "стоян георгиев- стъки":

    дедо Вовчик вече е старчок, не може в права линия да ходи сам 🤣 какво да удря, най-много да си удари главата като падне🤣

    Коментиран от #33

    13:30 09.02.2026

  • 23 стоян георгиев- стъки

    11 1 Отговор

    До коментар #21 от "Костадин Костадинов":

    Абе пука ти на дебеуиа ...3 кво правил Путин с руснаците ,небинарна кукло 👄,яж ,пий ,носи синовитеб прашки редовно и се стягай за голям Прайд през юни .

    Коментиран от #40

    13:31 09.02.2026

  • 24 Един

    5 14 Отговор
    Този отгоре вижда. Не действа бързо, но отърване няма...рашистите ще си понесат заслуженото.

    Коментиран от #38

    13:32 09.02.2026

  • 26 Карго 200

    4 15 Отговор
    Кой преди нас можеше да направи това на руснаците? Никой", каза Зеленски, като цитатът е публикуван и в официалния му канал в Telegram.

    Коментиран от #29

    13:36 09.02.2026

  • 27 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    13 2 Отговор

    До коментар #16 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":

    The Telegraph: Европа снова облажалась с Россией — она стала сильнее, все повторилось

    Коментиран от #36

    13:37 09.02.2026

  • 29 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    13 3 Отговор

    До коментар #26 от "Карго 200":

    До момента, всичко което бандеровците са пожелали и опитали да направят на Русия, се случва само на тях. Зеленский обеща блэкаут на Москва, хахаха, а в Киев няма и ток и парни т н. По всички точки

    13:40 09.02.2026

  • 31 Лука

    3 16 Отговор

    До коментар #14 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":

    Това е рашистка пропаганда от най ниско ниво. Разбрахме че в сайта пишит рашисти и се опитват да манипулират българите!

    Коментиран от #35

    13:42 09.02.2026

  • 32 Мдаа...

    17 2 Отговор
    А няма ли някоя загинала котка? Щото те руснаците по това стрелят, кучета, котки и детски градини. Затова в у крайна най сигурните места са военни бази и военна инфраструктура. Досега не съм чул да има уцелено нещо такова. Затова и загиналите на фронта xoxoли са само 55хил, повечето от приятелски огън, подхлъзвания в банята и ковид 19.

    13:42 09.02.2026

  • 33 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    13 3 Отговор

    До коментар #22 от "хаха🤣":

    Стрчока се къпе на Кръстов ден в реката, на минусови температури.Ти поне студен душ можеш ли?

    13:42 09.02.2026

  • 35 Димо

    9 3 Отговор

    До коментар #31 от "Лука":

    Лапуркай бе ,тръбарррр !

    Коментиран от #43

    13:44 09.02.2026

  • 36 Ало рашиста

    1 13 Отговор

    До коментар #27 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Пиши на български !

    Коментиран от #39

    13:44 09.02.2026

  • 37 Смърфиета

    4 1 Отговор
    Това тотално няма да свърши скоро.

    13:44 09.02.2026

  • 38 петро порошенко

    16 1 Отговор

    До коментар #24 от "Един":

    Нашите деца ще ходят на училище и ще си играят на детските площадки, техните деца ще стоят на студено и тъмно в мазетата.

    Kармата се оказа изключително гадна и злопаметна kyчka.

    Коментиран от #42, #60

    13:44 09.02.2026

  • 39 Лука

    9 4 Отговор

    До коментар #36 от "Ало рашиста":

    Сокай бибека и не протестирай !

    Коментиран от #55

    13:45 09.02.2026

  • 40 Лука

    4 12 Отговор

    До коментар #23 от "стоян георгиев- стъки":

    Тук мирише на фашизъм!Давайте си сметка че загиват хора !

    13:49 09.02.2026

  • 42 Разкрит !

    4 12 Отговор

    До коментар #38 от "петро порошенко":

    Копейски фейк.

    13:55 09.02.2026

  • 43 Лука

    0 11 Отговор

    До коментар #35 от "Димо":

    Хеи димо дабеше казал че си рубльовка ,щях да ти обясня че няма да те приемат там .

    Коментиран от #49

    14:00 09.02.2026

  • 44 Истината е, че от цялата тая война,

    3 11 Отговор
    най-много го отнесе Русия. Освен, че претърпя тежки репутационни загуби и унижения, загуби доверието на партньорите си, беше позорно изгонена от Сирия, предаде съюзниците си Иран и Венецуела. Цялото руско влияние беше бързо отнето от САЩ и Турция. Русия не успя да постигне целта се, но пък реализира огромни финансови загуби и колосални загуби на жива сила. Безспорно най-лошото последствие за Русия от войната беше тоталната загуба на влияние навсякъде, дори и това в Близкия Изток и Кавказ. Това, заедно с факта, че НАТО разшири значително границите си, на практика е стратегическа геополитическа катастрофа за Русия.

    Коментиран от #47

    14:09 09.02.2026

  • 45 падналия ангел

    1 7 Отговор
    Укрите май са започнали укронаступ в Днепропетровса и Запорожка област. Изчакали са спирането на Старлинга, руснаците са пуснали карти.

    14:31 09.02.2026

  • 46 Нов

    9 2 Отговор

    До коментар #13 от "Няма край":

    Украинската просия и безпомощност са пословични, да разчиташ друг да те снабдява с оръжие и да се бие заради теб е доста наивно.

    Коментиран от #58

    14:34 09.02.2026

  • 47 Лука

    6 1 Отговор

    До коментар #44 от "Истината е, че от цялата тая война,":

    А на теб ква ти е личната далавера в случая бе ,прррррр деллллл ?

    Коментиран от #57

    14:38 09.02.2026

  • 48 Мишел

    2 3 Отговор
    "В Белгородска област започва евакуация. "Изключително трудна ситуация. И, разбира се, за нас, за Белгородска област, това е поредното изпитание. Усилията на нашите специалисти по енергетика и отопление през последните 2 дни все още не дадоха дългоочакваните резултати". Това сподели в две свои различни публикации губернаторът на Белгородска област Вячеслав Гладков. Причината за липсата на ток и парно са серията от украински удари срещу ТЕЦ-ове и енергийна инфраструктура в Белгородска област."

    Коментиран от #50, #51

    14:41 09.02.2026

  • 49 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    5 1 Отговор

    До коментар #43 от "Лука":

    Ти в Рубльовка можеш да си купиш кучешка колибка с твоите тролски доходи.

    14:42 09.02.2026

  • 50 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    6 1 Отговор

    До коментар #48 от "Мишел":

    Русия е най-голямата страна в света. Ще им намерят място на хората. Да му мислят киевляни след ответния удар къде ще бягат.

    14:44 09.02.2026

  • 51 Лука

    4 2 Отговор

    До коментар #48 от "Мишел":

    Кай честно, манн.... гооо -Мишелле,включи ли се ти лично в декадата на ромското включване или те включиха в група на телефонни измамници ?

    Коментиран от #56

    14:48 09.02.2026

  • 53 Яхве

    2 4 Отговор
    Като мръсната Москалия няма друга отврат, проклети да са шиб@ните москали

    15:22 09.02.2026

  • 54 да питам

    0 1 Отговор
    верно ли най-новата руска космическа станция катастрофира на луната ?

    15:25 09.02.2026

  • 55 Лука ПАК КРАДЕШ

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "Лука":

    Не знаех че си върхът на нахалството,разбрах го !

    15:34 09.02.2026

  • 56 Лука ПРОДЪЛЖАВАШ ДА КРАДЕШ

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "Лука":

    Опитваш да объркаш хората не ти се получава !

    15:41 09.02.2026

  • 57 Лука ПРОДЪЛЖАВАШ ДА КРАДЕШ

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от "Лука":

    Опитваш да объркаш хората не ти се получава !

    15:43 09.02.2026

  • 58 Лука

    0 1 Отговор

    До коментар #46 от "Нов":

    Не си прав ние също разчитаме на НАТО .

    15:45 09.02.2026

  • 59 Минка

    3 0 Отговор
    По нашите пътища,жертвите са много повече.

    15:53 09.02.2026

  • 60 Един

    0 3 Отговор

    До коментар #38 от "петро порошенко":

    Ами, то така ще стане след време. Жалко само за невинните руснаци, които ще трябва да изкупуват греховете на другата част от народа си.

    15:58 09.02.2026

  • 61 Цензор Ганю от Шуменския ПУЦ

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "хаха🤣":

    Каква дума е “пуся” и защо ли не е цензурирана???

    16:16 09.02.2026

