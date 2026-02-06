Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Идеята за стена срещу дронове в Полша е утопия
  Тема: Украйна

6 Февруари, 2026 11:25 1 420 9

  • дронове-
  • раду мируца-
  • румъния-
  • полша-
  • нато-
  • русия-
  • отбрана

Министърът коментира още, че от две години Румъния постоянно увеличава разходите си за отбрана и сега трябва да развие отбранителната си индустрия

Идеята за стена срещу дронове в Полша е утопия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министърът на националната отбрана на Румъния Раду Мируца заяви в ефира на Диджи24, че очакването всеки летящ обект да бъде спиран на границата е правилно, но идеята за стена срещу дронове е утопия, която не съществува никъде, предаде БТА.

„Идеята за стена срещу дроновете е нереалистична. Все още нямаме стена. Няма (такава) стена в Полша, няма стена в скандинавските страни. Тази стена от дронове, където някой, както в компютърна игра, поставя завеса, през която не минава абсолютно нищо, е утопия“, обясни Мируца.

Още новини от Украйна

Той увери, че властите защитават населените места и задействат наземни мханизми в зависимост от стратегията на руските атаки по Дунав. По думите му досега тази стратегия е проработила.

В коментар за интензивността на руските атаки с дронове по Дунав и факта, че фрагменти от тях често пресичат румънското въздушно пространство, Раду Мируца отбеляза: „Виждам последователност, която се различава малко в зависимост от метеорологичните условия“.

Според министъра залогът на тези атаки са пристанищата на Дунав в Украйна, разположени на 100-200 метра от румънския бряг.

На въпрос за обещаната система за защита срещу дронове, Мируца потвърди, че тя съществува, но не е напълно оперативна.

„Системата може да извършва атаки, но има ограничения при свързването с други системи, които допринасят за възпирането на дронове“, уточни той.

По време на интервюто си за Диджи24 министърът коментира още, че от две години Румъния постоянно увеличава разходите си за отбрана и сега трябва да развие отбранителната си индустрия. Той сравни ситуацията със семейство с двустаен апартамент.

„Едната стая, румънската армия, е чиста, а другата стая, която би трябвало да произвежда, има счупени прозорци и ние се самосаботираме. Плащаме двойно за поддръжка, защото прозорците там са счупени и топлината излиза навън. Трябва да спрем това“, отбеляза Мируца.

На въпроса дали Румъния е обезпокоена от евентуално изтегляне на американски войници от Европа, в контекста, в който еврокомисарят по отбраната Андрюс Кубилюс заяви, че Европа трябва да бъде подготвена за този сценарий, Раду Мируца отговори:

„Трябва да се загрижим за това Румъния да е в състояние да защити Румъния, Европа да е в състояние да защити Европа, НАТО да е в състояние да защити страните членки на НАТО. Що се отнася до американците, имаше ротация в края на миналата година. Нямам информация да предстои нова такава в Румъния“.

В рамките на интервюто министърът съобщи, че полигонът „Смърдан“, където през изминалите дни се проведоха съвместни учения с американско участие, ще бъде разширен.


Румъния
  • 1 Росен Желязков

    15 3 Отговор
    В хотел Хаяши строя стена от водопади срещу руските дронове.

    Коментиран от #3

    11:28 06.02.2026

  • 2 Лютеница "Брей"

    9 1 Отговор
    Гласът на разума ли говори?

    11:29 06.02.2026

  • 3 Разбира се

    12 1 Отговор

    До коментар #1 от "Росен Желязков":

    Идеята е утопия, но парите ще са съвсем реални.
    Подобни утипии са космическите пътеществия, златен, железен и т. п куполи, уникални лекарства, демокрацията, разоръжаването, зелената сделка и т. н

    11:35 06.02.2026

  • 4 Пич

    9 1 Отговор
    Нема а се плашиш , поляците са го измИслили ! Че фърчат бомбардировачи , но вместо бомби ще фърлят рибарски мрежи , и - цък , дроновете фанати !!!

    11:36 06.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ловец и рибар

    3 1 Отговор
    За дребни риби се използва ситна мрежа, а за дребни летящи гадини, като пъдпъдъци и яребици се използват ситни съчми.

    11:42 06.02.2026

  • 7 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    6 2 Отговор
    Орешник минава отвсякъде.....

    Коментиран от #8

    11:46 06.02.2026

  • 8 хехеее

    2 3 Отговор

    До коментар #7 от "🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️":

    вярваш ли си, че някой ще изстрелва орешници по Европа 😂

    Коментиран от #9

    11:51 06.02.2026

  • 9 Легитимни цели

    5 1 Отговор

    До коментар #8 от "хехеее":

    Ако Украйна е в Европа, вече изстреляха няколко по тях, така че си блиндирай мазето и като чуеш бг алерт, залягай.

    12:27 06.02.2026

Новини по държави:
