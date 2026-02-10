Администрацията на Тръмп ще финансира усилия за защита на свободата на словото в Европа

Администрацията на Доналд Тръмп планира да финансира инициативи за насърчаване на свободата на словото в западните страни, съюзници на САЩ, съобщи високопоставен служител на Държавния департамент, по време на посещение в Европа, насочено към противодействие на европейски регулации, които американските власти определят като цензура, предава „Ройтерс“, цитирана от News.bg.
Американските власти остро критикуват онлайн правила като Закона за цифровите услуги на ЕС и Закона за онлайн безопасност на Великобритания, които според Вашингтон ограничават свободата на словото и натоварват американските технологични компании. Европейските защитници на тези закони твърдят, че те се борят срещу речта на омразата, дезинформацията и злоупотребата с информация онлайн.
Заместник-държавният секретар по публична дипломация Сара Роджърс, водеща фигура в инициативата, ще обсъди въпросите за свободата на словото и цифровата свобода с европейски официални лица по време на пътуването си до Дъблин, Будапеща, Варшава и Мюнхен. „Един от начините, по които моят офис ще работи, е да бъдем откровени и прозрачни за всичко, което правим. Искам да насърчавам свободата на словото в западните демокрации и това ще правим чрез грантове“, заяви Роджърс.
Според доклад на Financial Times, миналата седмица Роджърс е обсъдила с британската опозиционна партия Reform UK план за финансиране на мозъчни тръстове и благотворителни организации, съобразени с политиката на Тръмп „Да направим Америка отново велика“. Говорител на Държавния департамент не потвърди конкретно финансиране, но нарече инициативата „прозрачно и законно използване на ресурси за насърчаване на интересите и ценностите на САЩ в чужбина“.
В Стратегията за национална сигурност на администрацията от декември се отбелязва, че европейските лидери цензурират свободата на словото и потискат опозицията срещу имиграционните политики, което според САЩ рискува „цивилизационно заличаване“ за континента. В отговор Вашингтон издаде забрани за визи на бивш комисар на ЕС и четирима активисти срещу дезинформацията, за които твърди, че участват в цензурирането на американски социални медийни платформи.
Американски служители също така са се ангажирали с крайнодесни партии в Европа, които според тях са засегнати от онлайн правилата, твърдейки, че легитимните антиимиграционни възгледи са цензурирани в името на предотвратяване на речта на омразата.
„Правителството на Съединените щати се ангажира агресивно по въпроса за свободата на словото, защото няма демократично обсъждане без свобода на словото“, подчерта Роджърс, която се срещна и с висш помощник на унгарския премиер Виктор Орбан.
