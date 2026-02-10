Новини
Администрацията на Тръмп ще финансира усилия за защита на свободата на словото в Европа

САЩ се противопоставят на европейски онлайн правила и подкрепят западните съюзници чрез грантове

Администрацията на Тръмп ще финансира усилия за защита на свободата на словото в Европа - 1
Снимка: БГНЕС
Администрацията на Доналд Тръмп планира да финансира инициативи за насърчаване на свободата на словото в западните страни, съюзници на САЩ, съобщи високопоставен служител на Държавния департамент, по време на посещение в Европа, насочено към противодействие на европейски регулации, които американските власти определят като цензура, предава „Ройтерс“, цитирана от News.bg.

Американските власти остро критикуват онлайн правила като Закона за цифровите услуги на ЕС и Закона за онлайн безопасност на Великобритания, които според Вашингтон ограничават свободата на словото и натоварват американските технологични компании. Европейските защитници на тези закони твърдят, че те се борят срещу речта на омразата, дезинформацията и злоупотребата с информация онлайн.

Заместник-държавният секретар по публична дипломация Сара Роджърс, водеща фигура в инициативата, ще обсъди въпросите за свободата на словото и цифровата свобода с европейски официални лица по време на пътуването си до Дъблин, Будапеща, Варшава и Мюнхен. „Един от начините, по които моят офис ще работи, е да бъдем откровени и прозрачни за всичко, което правим. Искам да насърчавам свободата на словото в западните демокрации и това ще правим чрез грантове“, заяви Роджърс.

Според доклад на Financial Times, миналата седмица Роджърс е обсъдила с британската опозиционна партия Reform UK план за финансиране на мозъчни тръстове и благотворителни организации, съобразени с политиката на Тръмп „Да направим Америка отново велика“. Говорител на Държавния департамент не потвърди конкретно финансиране, но нарече инициативата „прозрачно и законно използване на ресурси за насърчаване на интересите и ценностите на САЩ в чужбина“.

В Стратегията за национална сигурност на администрацията от декември се отбелязва, че европейските лидери цензурират свободата на словото и потискат опозицията срещу имиграционните политики, което според САЩ рискува „цивилизационно заличаване“ за континента. В отговор Вашингтон издаде забрани за визи на бивш комисар на ЕС и четирима активисти срещу дезинформацията, за които твърди, че участват в цензурирането на американски социални медийни платформи.

Американски служители също така са се ангажирали с крайнодесни партии в Европа, които според тях са засегнати от онлайн правилата, твърдейки, че легитимните антиимиграционни възгледи са цензурирани в името на предотвратяване на речта на омразата.

„Правителството на Съединените щати се ангажира агресивно по въпроса за свободата на словото, защото няма демократично обсъждане без свобода на словото“, подчерта Роджърс, която се срещна и с висш помощник на унгарския премиер Виктор Орбан.


  • 1 Майна

    10 7 Отговор
    Браво, Тръмп!
    Цензура навсякъде не прилагат в сатанинска Европа
    Смачкай ги!

    13:54 10.02.2026

  • 2 Да му мислят триячите,

    13 2 Отговор
    церберите, цензурите на свободното слово! ;)

    Коментиран от #9

    13:55 10.02.2026

  • 3 защита на свободата на словото

    12 1 Отговор
    значи тук требе да получаваме бонуси когато хулиме тиква и шопар

    13:56 10.02.2026

  • 4 Тука

    13 0 Отговор
    трият през коментар!

    13:56 10.02.2026

  • 5 туман

    9 7 Отговор
    Името на тоя клоун се споменава 40 000 пъти във файловете, във връзка с канибализъм, педофилия, убийства и всякакви други актове станали синоним за евро атлантически ценности

    Коментиран от #10, #15

    13:57 10.02.2026

  • 6 Сезирам

    5 1 Отговор
    Бай Дони за Факти:))))

    13:57 10.02.2026

  • 7 Па я съм Димитричка.......

    2 0 Отговор
    Ми това е ....😆😆😆

    13:58 10.02.2026

  • 8 Браво на Тръмп

    8 13 Отговор
    А в Русия кога ще има свобода на словото и свобода на хората ?

    Коментиран от #13

    13:58 10.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Вовата

    5 9 Отговор

    До коментар #5 от "туман":

    е евнух....

    13:58 10.02.2026

  • 11 Гласност...

    4 7 Отговор
    Той и прасето Горби така започна...

    И завърши като рекламен агент на пици и бомбета...

    Жалко само за великата държава СССР, която успя да съсипе.

    13:59 10.02.2026

  • 12 Отец Дионисий

    6 8 Отговор
    Всяка сутрин милион хора по света се събуждат щастливи, че не са родили руснаци или северно корейци.

    Коментиран от #16

    14:00 10.02.2026

  • 13 Владимир Путин, президент

    7 6 Отговор

    До коментар #8 от "Браво на Тръмп":

    "....в Русия кога ще има свобода на словото и свобода на хората ?..."

    Когда......
    Ми никогда, спроси Навални 😁

    Коментиран от #22

    14:01 10.02.2026

  • 14 Анджо

    2 7 Отговор
    Тия стават смешни, май се опитват да имитират Путинката. 😂😂😂🧞

    14:01 10.02.2026

  • 15 Това отдавна се

    4 8 Отговор

    До коментар #5 от "туман":

    знае в Русия, че кремълския клоун е забъркан в много престъпления. Но руснаците си мълчат и се снишават, в противен случай ги заплашва затвор до 15 години.

    14:02 10.02.2026

  • 16 Допълнение

    2 2 Отговор

    До коментар #12 от "Отец Дионисий":

    Скоро и американци.

    14:03 10.02.2026

  • 17 малко истински факти

    3 2 Отговор
    Браво на Тръмп , явно времето на либерастите и тяхната изкривена диктатура в Европа ще приключи скоро .

    14:04 10.02.2026

  • 18 Хипотетично

    4 0 Отговор
    Сега внимателно да разгледаме кои са се подредили на опашката за средства в геройска защита на свободата на словото у нас, а може и повече да не са чак толкова против подписването на рижия Съвет за мир.

    Коментиран от #19, #24, #33

    14:04 10.02.2026

  • 19 Съвета за мир

    4 0 Отговор

    До коментар #18 от "Хипотетично":

    няма да просъществува дълго време. Ще възстановят Газа и ще го разпуснат.

    14:07 10.02.2026

  • 20 Какво унижение за ЕС

    3 1 Отговор
    "насърчаване на свободата на словото в западните страни, съюзници на САЩ," Това е фактическо приравняване на страните от ЕС с диктаторските режими от "третия свят". Урсула в една от речите си спомена, че щяла да утвърждава демокрацията в ЕС. Ако се вярва на американците, които преследват своите интереси, излиза, че вървим към авторитаризъм, което не странно, имайки предвид, колко от страните от източния блок са били такива. Тези страни вече имат еврокомисари, които просто прилагат в ЕС, това, което е било в СССР. Ако т.нар. утвърдени демокрации възприемат този подход безкритично, излиза, че идеите на соца не са толкова лоши. Докъде може да докара хората охолството?

    14:08 10.02.2026

  • 21 Тръмп ша ви упраи

    4 1 Отговор
    В Брюксел направихте СССР!

    14:09 10.02.2026

  • 22 Атина Палада

    3 2 Отговор

    До коментар #13 от "Владимир Путин, президент":

    Навални открито говореше,че Крим е руски и беше За СВО.. Украйна и тя била руска ,казваше Навални..

    Коментиран от #26, #28

    14:10 10.02.2026

  • 23 Анджо

    1 4 Отговор
    Защо не финансира Америката, А. Тръгнал из Европата. Американците го обявяват за диктатор , а тръгнал Европа да оправя. В русия не смеят защото ще гепят парите и ще правят бомбички . 👻

    Коментиран от #25

    14:10 10.02.2026

  • 24 Атина Палада

    4 1 Отговор

    До коментар #18 от "Хипотетично":

    У нас грантаджиите ще завъртят сега опашките..:))

    14:11 10.02.2026

  • 25 Атина Палада

    6 2 Отговор

    До коментар #23 от "Анджо":

    Защото той изгони либерастите от САЩ и те се окупираха в Европа! Там Обамовци,Клинтъновци...всичко се изнесе в Европа .Сега с финансирането на четвъртата власт в Европа цели разпада им.

    Коментиран от #30

    14:15 10.02.2026

  • 26 Анджо

    2 5 Отговор

    До коментар #22 от "Атина Палада":

    И затова руснаците го свитнаха защото не са съгласни с него , защото само Крим бил руски а не цялата Украйна.

    Коментиран от #34

    14:16 10.02.2026

  • 27 „Дмитрий Медведев заяви,

    4 4 Отговор
    че Русия трябва да приложи модела на севернокорейската икономика. В интервю за ТАСС той отбеляза „изключителните резултати“ на Северна Корея под строга блокада, като подчерта способността на страната да изгради отбранителна промишленост и да гарантира националната сигурност. Според вицепремиера Медведев, Северна Корея демонстрира ефективна мобилизация, строги икономии на средства и продоволствени ресурси. Макар Северна Корея да е в пълна изолация от света, тя продължава успешно да оцелява и да се развива от десетки години. Той определи сътрудничеството на Русия със Северна Корея като „съюзническо и братско“ по своята същност.„
    😆

    14:16 10.02.2026

  • 28 Владимир Путин, президент

    4 4 Отговор

    До коментар #22 от "Атина Палада":

     "...Крим е руски и Украйна и била руска ,казваше Навални..."

    Ми за това го утепах !!!
    Не приказва глупасти, ме излага.....

    14:18 10.02.2026

  • 29 Какво ще финансира администрацията на

    3 1 Отговор
    САЩ -нови НПО, на които ще се плаща.Дали от ЕС ще им позволят регистрация не е известно към момента.

    14:18 10.02.2026

  • 30 Анджо

    1 5 Отговор

    До коментар #25 от "Атина Палада":

    Да бе ,хората бягат от убавата Америка и отиват в гадната Европа. Тръмп се оказа по болен мозък от путин.

    Коментиран от #35

    14:20 10.02.2026

  • 31 Хахаха

    1 1 Отговор
    Той унищожи свободата на словото в САЩ и пусна националнатардия а сега и Европа ще оправя...

    14:20 10.02.2026

  • 32 Мнение

    2 1 Отговор
    на Стивън Фредерик Стар, американски академик, съветник на трима президенти на САЩ и експерт по развиващите се държави в Централна Азия, Кавказ, Русия и останалите развиващи се републики от бившия Съветски съюз.

    "Най-мрачният сценарий за Русия в момента е превръщането и в напълно изолирана държава, изцяло зависима от Китай, с бъдеще подобно на Северна Корея."

    14:25 10.02.2026

  • 33 Анджо

    1 2 Отговор

    До коментар #18 от "Хипотетично":

    Няма да посмеят нашите демократи да поискат и една стотинка защото ние сме най демократичните.😂👻 Нема да има опашка май, защото нашите ще си играят на тука има тука нема.

    14:27 10.02.2026

  • 34 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Анджо":

    На теб кой ти каза,че руснаците са го свирнали?

    14:33 10.02.2026

  • 35 Атина Палада

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Анджо":

    Анджи,ти дори не вдеваш за какво иде реч:))
    Нема нищо,жив и здрав:)

    14:34 10.02.2026

  • 36 ВЕСО

    2 0 Отговор
    ЧИЧО ДОНЧО ИДВАЙ ДА ИЗМЕТЕМЕ ПРАСЕТАТА

    Коментиран от #37

    14:35 10.02.2026

  • 37 Това и прави

    0 2 Отговор

    До коментар #36 от "ВЕСО":

    Такава санкционна бухалка думна на Русия, че още не могат да се свестят.😉

    14:55 10.02.2026

  • 38 Фест за душата

    1 1 Отговор
    Типично по американски. Ще финансира разделението на Европа.

    15:01 10.02.2026

  • 39 Перо

    1 0 Отговор
    БГ екипа на DW ще гризне дръвцето! Сателитите на чичко Шорош и световната неолиберастка, ционистка менажерия също отиват на кино!

    15:10 10.02.2026

  • 40 Историк

    1 0 Отговор
    В Тръмпландия първо да финансират свободата на словото там, защото агент Краснов откакто е на власт няма такава и всички,които казват истината биват наказани. Там се вихри болшевишка цензура и на всичкото отгоре наглите се месят и в Европа и се опитват да налагат болшевизма и там.

    15:18 10.02.2026