Лавров: Преговорите за Украйна продължават, но пред нас има дълъг път
Лавров: Преговорите за Украйна продължват, но пред нас има дълъг път

10 Февруари, 2026 08:26 1 198 72

Действията на Тръмп не бива да се приемат възторжено, докато в Украйна не се установи мир, каза Лавров

Снимка: БГНЕС/ EPA
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров заяви днес, че преговорите за Украйна продължават, но има да се извърви още много път, предадоха Ройтерс и ТАСС, пише БТА.

"Преговорите за Украйна продължват, но пред нас има дълъг път", заяви той.

"Действията на (американския президент Доналд) Тръмп не бива да се приемат възторжено, докато в Украйна не се установи мир. Не бива да изпадаме във възторг от това, че президентът Тръмп е "поставил на мястото им" европейците и (президента на Украйна Володимир) Зеленски. Всичко това е хубаво, ако искаме да се сдобием с мир в Украйна, но засега още не сме там", добави той, цитиран от ТАСС.

Руският външен министър Сергей Лавров вчера косвено обвини САЩ, че са нарушили думата си относно войната в Украйна. Той каза това в интервю за „ТВ БРИКС“, предаде ДПА.

„Руският президент Владимир Путин и президентът на САЩ Доналд Тръмп са се споразумели за принципите за разрешаване на конфликта на срещата си в Аляска през август“, каза Лавров. „САЩ вече са се отказали от това“, смята той. В интервюто Лавров заяви, че Русия е готова за пълно сътрудничество със САЩ във взаимна полза.

По-рано говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че „споразуменията, постигнати в Анкоридж, са единственият начин Русия да постигне пробив в преговорите за прекратяване на войната“.

„Преговорите ще продължат“, добави той. Русия настоява Украйна да изтегли всичките си сили от Луганска и Донецка област. Няма движение по този въпрос в текущите тристранни преговори между Украйна, Русия и САЩ.


  • 1 Има има

    12 10 Отговор
    Още 4-5 години и домбас пада
    И само 4-5 милиона Руски жертви

    Коментиран от #2

    08:29 10.02.2026

  • 2 Руснак войник не става

    13 9 Отговор

    До коментар #1 от "Има има":

    Това са нация която е изкуствено затъпявана в продължение на векове
    Простият няма мнение тъпият е послушен
    Тъпият е Русофил

    Коментиран от #18

    08:31 10.02.2026

  • 3 На нож на Щит…….

    6 5 Отговор
    Атака Братушки с каменя и Дървя

    Коментиран от #63

    08:32 10.02.2026

  • 4 Пич

    8 9 Отговор
    Всъщност, започвам да мисля, че преговорите са само с цел да спрат, или поне забавят устрема на руската армия !!! Немощните ингилизи друго не могат да измислят, но мир не искат !!! Затова трябва Русия да ускори бъхтенето !!! Или Тръмп по бързо да навие гайките на Зелю !!!

    Коментиран от #61, #64

    08:33 10.02.2026

  • 5 Най новата технология на Путин е

    8 3 Отговор
    Кавалерията това са Умни коне които водят руснака точно до позицията на ВСУ

    Коментиран от #6, #65

    08:33 10.02.2026

  • 6 Да тази технология е позната още

    7 3 Отговор

    До коментар #5 от "Най новата технология на Путин е":

    От древните инки и е работила много добре до създаването на барута.

    Купей да защитят новата тактика Незабавно!!

    08:35 10.02.2026

  • 7 Българин

    10 5 Отговор
    50 000 денацифицирани руснаци на източният фронт всеки месеца.Това ви е пътя.

    Коментиран от #14

    08:37 10.02.2026

  • 8 Не им трябва мир на Украйна

    9 6 Отговор
    И без САЩ си Лупкат руската смехория наречена Армия
    Милиони Руснаци умряха още милиони ще умрът

    Нека войната продължи до последният Руснак

    08:38 10.02.2026

  • 9 Слава Украйна

    8 6 Отговор
    Попиляха Русия китай северна корея иран Либия африка
    И целият не цивилизован свят

    Амин

    Коментиран от #22

    08:40 10.02.2026

  • 10 Киев за три дня

    11 4 Отговор
    Кога?
    Кога?
    Кога?

    Накрая ще извадят Бункерният плъх и ще го пратят при мадуро

    08:41 10.02.2026

  • 11 Бога ми !!!

    9 5 Отговор
    Никой не е предполагал преди войната че Русия е толкова слаба никой

    08:42 10.02.2026

  • 12 си дзън

    8 5 Отговор
    Път към разпад на русията

    08:44 10.02.2026

  • 13 Този кон

    7 3 Отговор
    Трябва да бъде хвърлен на тълпата
    И ритан като кадафи

    08:44 10.02.2026

  • 14 болгарин..

    3 4 Отговор

    До коментар #7 от "Българин":

    Как е бгбандерець..поне още една петилетка ще кушашь од жлътото във weцето на пеефтьски0

    08:44 10.02.2026

  • 15 Лавров

    4 5 Отговор
    Всички пътища водят до Одеса!

    08:44 10.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Механик

    5 4 Отговор
    Удри копейката с фаража!!

    08:46 10.02.2026

  • 18 Тука за 45 години

    5 4 Отговор

    До коментар #2 от "Руснак войник не става":

    Още има малоумни Купейки
    А какво остава 500 години тъпеене на нацията

    08:47 10.02.2026

  • 19 Мерц

    2 3 Отговор
    Пак по-добре от:
    Всички пътища водят до Берлин!

    08:48 10.02.2026

  • 20 Кви преговори

    6 5 Отговор
    Чиста загуба на време е. Целият Запад и вече и джапанките, даже и Австралия "помагат" с пари, с оръжия, а от Британия вече обявиха, че и техни военни са в Укра и воюват срещу Русия. Първият убит британски войник в укра вече официално е обявен. Тия откачалки, всичките ще ни сервират ядрената катастрофа!

    08:48 10.02.2026

  • 21 Тръндю

    6 3 Отговор
    Ша видиш един мир, кат та тpясна с още неколко санкции, ша та праа Северна Корея! Трябва да сте изолирани от белия свят, като нея!

    Коментиран от #24

    08:49 10.02.2026

  • 22 А укра е

    7 6 Отговор

    До коментар #9 от "Слава Украйна":

    "цивилизована"? Светът е напълно побъркан... укра уби над 14 000 руснаци в Донбас и в Луганск още ПРЕДИ войната. Е, това нормално ли е?

    Коментиран от #23

    08:52 10.02.2026

  • 23 пешо

    3 6 Отговор

    До коментар #22 от "А укра е":

    Руската пропаганда има за цел глупаците.

    Коментиран от #27

    08:55 10.02.2026

  • 24 Къде е

    5 2 Отговор

    До коментар #21 от "Тръндю":

    "Белия свят"? Че нещо се губи? Да нямаш предвид "най-голямата", "тръмповата демокрация"? Ако те са "бял свят" немам думи!

    08:56 10.02.2026

  • 25 Владимир Путин, президент

    3 4 Отговор
    Лошад сам ли си говори и преговаря ?
    Щот насреща няма нито американци, нито украинци.
    Русия изпадна в пълен игнор и Щатите комай смятат да я свършат веднаж завинаги. Такова недоразумение и държава не трябва съществуват. Да утепат 2млн души, това влиза в Историята наравно с Хитлер.

    Коментиран от #31

    08:57 10.02.2026

  • 26 Пръч с карабина

    3 4 Отговор
    Всички държави подложени на санкции изпадат на дъното! Това е в процес в Русия! Следва заливане на Европа и България от руски черноработници и ще изместят с ниски надници африканците, азиатците и индийците в страната ни, което е добре, защото бонусът е много рускини! Сериозен съм!

    Коментиран от #29, #30

    08:58 10.02.2026

  • 27 Е, да виждаме

    4 2 Отговор

    До коментар #23 от "пешо":

    Че си от тях. Сам не умееш да мислиш.

    08:59 10.02.2026

  • 28 Учуден

    5 2 Отговор
    Някое козяче ще ми каже ли защо господарите им съставят план след план за мир а няма един от страна на руснаците. Нали зеления с указ забрани преговорите с руснаците а пък европуделите щяха да разговарят само от "позиция на силата" и то само след като руснаците се изтеглят от "всички окупирани територии".

    Също някое козяче ще ми каже ли кога "Русия ще фалира и ще се разпадне" че чакам вече 4 години а обещаваха до 3 месеца максимум.

    И накрая някое козяче ще ми обясни ли колко "силно и сплотено" е станало НАТО

    Коментиран от #32

    09:01 10.02.2026

  • 29 Помнещ

    5 2 Отговор

    До коментар #26 от "Пръч с карабина":

    "Всички държави подложени на санкции изпадат на дъното!"

    Нали Урсула щеше да налага санкции на Индия че купували петрол от Путин - какво стана - нещо не се получи ли? Нещо тези санкции не действат като хората - гледам ЕС изпадна на дъното пък Русия стана четвърта икономическа сила в света и първа в Европа.

    Коментиран от #37

    09:05 10.02.2026

  • 30 Е, да виждаме

    6 3 Отговор

    До коментар #26 от "Пръч с карабина":

    Много си "сериозен"! Да допуснем, че така стане. Русия се разпадне от усилията на "умните" и "демократични " западнали западняци и останалите помощници на бандера. А, как ке реагират, когато малките и големи кюнци от онези 6500 ядрени, бойни глави попаднат в ръцете на чеченци, дагестанци и обикновени, озверени руснаци? На тези ние, целият останал, "демократичен свят" сме им все едно. Ще ни нападнат с всичкото това и кел файла, че уж си победил Русия. На края всичките в тоя побъркан свят ще гризнете дръвцето. От много акъл.

    09:06 10.02.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Владимир Путин, президент

    2 3 Отговор

    До коментар #28 от "Учуден":

    "...някое козяче ще ми каже ли кога "Русия ще фалира и ще се разпадне..."

    Какво има да ти казваме.
    Помоли някой руснак да ти покаже телефона си модел 2022г и ще схванеш че Расийката фалира, народа обедня и погреба поне 500 000 свои сънародници. Да унищожиш 500 000 млади мъже, бъдещи бащи и трудозаети това е демографска и икономическа катастрофа. В Русия цари пълен идиотизъм както от страна на Путин, така и от народа.

    Коментиран от #39

    09:07 10.02.2026

  • 33 Пръч с картечница

    3 2 Отговор
    Кон изправя се, изцвили и отронил сетни сили,

    грохне мъртъв на земята някой воин поразен.

    В миг уплашен спира коня, но наново той догоня

    стъпките на ескадрона, в общий прилив устремен.

    Това е руската действителност на фронта! Магaрешки ескадрони бегат в паника, тъпчейки ужасени cвиньoсaбаки!

    09:08 10.02.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Унгария

    4 2 Отговор
    Подготвя петиция за забрана финансирането на Украйна.
    Укрите веднага започнаха да обсъждат как да убият Орбан, но това ще им струва скъпо на просяците

    09:11 10.02.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Пръч с карабина

    2 1 Отговор

    До коментар #29 от "Помнещ":

    Не знаеш ли кво се случи? Индийците харчат американски петрол. А то затъването не става за три дня! Бавно но сигурно! Засега Индия се оттърва, играе по на Урсула и Тpъндю свирката.

    09:13 10.02.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Учуден

    2 3 Отговор

    До коментар #32 от "Владимир Путин, президент":

    А защо не ми казваш колко силно и сплотено е станало НАТО - тема табу ли е.

    Колкото и да повтаряте опорките руснаците вървят напред и станаха четвърта икономическа сила в света и първа в Европа а пък Европа загива - да не говорим за нашата кочина че сме по зле и от Гана.

    То с лъжи и пропаганда нищо няма да измените а Алис Вайдел ви диша във врата.

    Коментиран от #42

    09:14 10.02.2026

  • 40 Збигнев Бжежински

    3 4 Отговор
    В борбата ни срещу Русия, ще ни помогне Украйна където липсват всякакъв морал и морални ценности.

    09:16 10.02.2026

  • 41 Санитаря от Карлуково

    3 2 Отговор

    До коментар #34 от "Владимир Путин, президент":

    "Аз съм тоя Путин дето изби 2млн руснаци"

    Аха значи си този от пета стая - другия вече е избил 5 милиона.

    09:16 10.02.2026

  • 42 Владимир Путин, президент

    4 3 Отговор

    До коментар #39 от "Учуден":

    "...станаха четвърта икономическа сила в света и първа в Европа а пък Европа загива..."

    Толкова сте нелепи и зомбирани комунягите, че няма никъв смисъл да се дискутира. Европа "фалира", ама си прибираш пенсията в Евра и нито копейка за фронта, за паБедата, нали ?

    Коментиран от #53, #59

    09:18 10.02.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Санитаря от Карлуково

    2 1 Отговор

    До коментар #38 от "Владимир Путин, президент":

    Ти пък да не си другия от втора стая че той е по многото избити руснаци и многото проценти

    Коментиран от #50

    09:18 10.02.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Омазана ватенка

    4 2 Отговор
    Абе копейките нали щяха да умиргат за лева? Гледам още мърдат.

    Коментиран от #54

    09:20 10.02.2026

  • 49 Мyле

    1 2 Отговор
    Кoна от ни са га мобилизирвали за ескадроня?

    09:21 10.02.2026

  • 50 Ха ХаХа

    4 2 Отговор

    До коментар #45 от "Санитаря от Карлуково":

    Путин направи
    3 000 000 укри на оборска тор.

    09:21 10.02.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Дано твоят път

    1 2 Отговор
    Не е толкова дълъг!

    09:23 10.02.2026

  • 53 Учуден

    3 2 Отговор

    До коментар #42 от "Владимир Путин, президент":

    "Толкова сте нелепи и зомбирани комунягите"

    Е това го казаха господарите ти от МВФ и Световната банка - сигурно и те са зомбирани комуняги.

    Иначе нашите евроатлантици и козячета те не са зомбирани комуняги нищо че всичките без изключения са бивши комуняги и ченгета от ДС - те вече са евроатлантици и плюят по Русия нищо че преди славеха СССР.

    Пък и не говори добре за психичното здраве да се правиш на Наполеон Хитлер или пък Путин.

    09:23 10.02.2026

  • 54 А нашите козячета

    2 2 Отговор

    До коментар #48 от "Омазана ватенка":

    не се хвалят как е в "клуба на богатите" - господарите им дават ли им да обират чиниите или първо хранят кучетата.

    Коментиран от #69

    09:27 10.02.2026

  • 55 Мyле

    3 2 Отговор
    "Преговорите за Украйна продължват, но пред нас има дълъг път", заяви той......Кoнь, ще теглиш талигата по дългия каменист път, дорде на путин му yври глaваъта, или до припадък! Вие си го причинихте!

    Коментиран от #57

    09:30 10.02.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Учуден

    2 4 Отговор

    До коментар #55 от "Мyле":

    "Вие си го причинихте!"

    Кое, това господарите им да се молят за мир ли - този кой по ред план за мир е. Нали нямаше да има никакви преговори за мир докато руснаците не се изтеглят от "всички временно окупирани територии".

    Що такава амнезия е налегнала всички наведени евроатлантици и козячета.

    Коментиран от #66, #68

    09:37 10.02.2026

  • 58 Зевзек

    3 1 Отговор

    До коментар #56 от "Дълъг ли?":

    Какво стана ще освобождавате ли Крим или вече забравихте за него

    Коментиран от #67

    09:39 10.02.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Владимир Путин, президент

    2 2 Отговор
    "...но пред нас има дълъг път..."

    Дълъг път има пред младите, поне още Четири Года.
    Лошад и аз може да не видим края на СВО.

    09:45 10.02.2026

  • 61 наблюдател

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    до 4 продължавай да мислиш ама 30 000 орки всеки месец груз 200

    09:48 10.02.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Руската кавалерия е най-добрата🐎

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "На нож на Щит…….":

    Информацията,че руската армия използва коне и магарета, за да воюва в Украйна, неудържимо излезе на бял свят. От Кремъл успокояваха руското население, че именно с такъв превоз навремето са стигнали до Берлин - по време на Втората световна война. Но сега те не успяха да стигнат до Киев, каквато е целта на "специалната военна операция/ВИДЕО/".🐎🐎🐎🐎

    Коментиран от #70

    10:48 10.02.2026

  • 64 Бууухахахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Този бил мислил..........хи хи хи хи хи хи хи хи..........

    11:19 10.02.2026

  • 65 В 21-век

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Най новата технология на Путин е":

    Логистичен хангар на руската армия: жигули, Нива, мотори и коне.

    11:32 10.02.2026

  • 66 Копейката

    1 1 Отговор

    До коментар #57 от "Учуден":

    била учудена???..........да се чуди човек...........Елементарни неща не може да възприеме.Не може да проумее,че МИР ПРИ УСЛОВИЯТА НА РУСИЯ НЯМА ДА ИМА!!!

    11:48 10.02.2026

  • 67 Пръдльооо

    1 0 Отговор

    До коментар #58 от "Зевзек":

    Човек без чувство за хумор не може да е зевзек.Много си се надценил.За Одеса не се притеснявай,ще и дойде реда.Нищо руско няма да остане в Украйна!

    12:16 10.02.2026

  • 68 Пръцко

    1 1 Отговор

    До коментар #57 от "Учуден":

    Никой не е молил за мир Русия.Войната се води за завладяване на територия и никой не си прави илюзии.че Русия ще се откаже от намеренията си.Още по вече,че някой улици в бивши руски територии вече са с китайски имена.Ще се случи това,което се случи със сесесерето-СГРОМОЛЯСВАНЕ!!

    12:37 10.02.2026

  • 69 Пръдльовчее

    0 0 Отговор

    До коментар #54 от "А нашите козячета":

    Секнаха ли денгите?Ще има да ги сънуваш години напред!

    12:41 10.02.2026

  • 70 Хи хи хи хи

    1 0 Отговор

    До коментар #63 от "Руската кавалерия е най-добрата🐎":

    Рашките чакат следващото котило от катъри и магарета за грандиозния пролетен щурм..........за кой ли път вече........

    12:55 10.02.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Катъра Калантарян

    0 0 Отговор
    Явно пак е прекалил със Зобенето.

    14:06 10.02.2026

