Лавров: Преговорите за Украйна продължват, но пред нас има дълъг път

Министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров заяви днес, че преговорите за Украйна продължават, но има да се извърви още много път, предадоха Ройтерс и ТАСС, пише БТА.
"Преговорите за Украйна продължват, но пред нас има дълъг път", заяви той.
"Действията на (американския президент Доналд) Тръмп не бива да се приемат възторжено, докато в Украйна не се установи мир. Не бива да изпадаме във възторг от това, че президентът Тръмп е "поставил на мястото им" европейците и (президента на Украйна Володимир) Зеленски. Всичко това е хубаво, ако искаме да се сдобием с мир в Украйна, но засега още не сме там", добави той, цитиран от ТАСС.
Руският външен министър Сергей Лавров вчера косвено обвини САЩ, че са нарушили думата си относно войната в Украйна. Той каза това в интервю за „ТВ БРИКС“, предаде ДПА.
„Руският президент Владимир Путин и президентът на САЩ Доналд Тръмп са се споразумели за принципите за разрешаване на конфликта на срещата си в Аляска през август“, каза Лавров. „САЩ вече са се отказали от това“, смята той. В интервюто Лавров заяви, че Русия е готова за пълно сътрудничество със САЩ във взаимна полза.
По-рано говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че „споразуменията, постигнати в Анкоридж, са единственият начин Русия да постигне пробив в преговорите за прекратяване на войната“.
„Преговорите ще продължат“, добави той. Русия настоява Украйна да изтегли всичките си сили от Луганска и Донецка област. Няма движение по този въпрос в текущите тристранни преговори между Украйна, Русия и САЩ.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Има има
И само 4-5 милиона Руски жертви
Коментиран от #2
08:29 10.02.2026
2 Руснак войник не става
До коментар #1 от "Има има":Това са нация която е изкуствено затъпявана в продължение на векове
Простият няма мнение тъпият е послушен
Тъпият е Русофил
Коментиран от #18
08:31 10.02.2026
3 На нож на Щит…….
Коментиран от #63
08:32 10.02.2026
4 Пич
Коментиран от #61, #64
08:33 10.02.2026
5 Най новата технология на Путин е
Коментиран от #6, #65
08:33 10.02.2026
6 Да тази технология е позната още
До коментар #5 от "Най новата технология на Путин е":От древните инки и е работила много добре до създаването на барута.
Купей да защитят новата тактика Незабавно!!
08:35 10.02.2026
7 Българин
Коментиран от #14
08:37 10.02.2026
8 Не им трябва мир на Украйна
Милиони Руснаци умряха още милиони ще умрът
Нека войната продължи до последният Руснак
08:38 10.02.2026
9 Слава Украйна
И целият не цивилизован свят
Амин
Коментиран от #22
08:40 10.02.2026
10 Киев за три дня
Кога?
Кога?
Накрая ще извадят Бункерният плъх и ще го пратят при мадуро
08:41 10.02.2026
11 Бога ми !!!
08:42 10.02.2026
12 си дзън
08:44 10.02.2026
13 Този кон
И ритан като кадафи
08:44 10.02.2026
14 болгарин..
До коментар #7 от "Българин":Как е бгбандерець..поне още една петилетка ще кушашь од жлътото във weцето на пеефтьски0
08:44 10.02.2026
15 Лавров
08:44 10.02.2026
17 Механик
08:46 10.02.2026
18 Тука за 45 години
До коментар #2 от "Руснак войник не става":Още има малоумни Купейки
А какво остава 500 години тъпеене на нацията
08:47 10.02.2026
19 Мерц
Всички пътища водят до Берлин!
08:48 10.02.2026
20 Кви преговори
08:48 10.02.2026
21 Тръндю
Коментиран от #24
08:49 10.02.2026
22 А укра е
До коментар #9 от "Слава Украйна":"цивилизована"? Светът е напълно побъркан... укра уби над 14 000 руснаци в Донбас и в Луганск още ПРЕДИ войната. Е, това нормално ли е?
Коментиран от #23
08:52 10.02.2026
23 пешо
До коментар #22 от "А укра е":Руската пропаганда има за цел глупаците.
Коментиран от #27
08:55 10.02.2026
24 Къде е
До коментар #21 от "Тръндю":"Белия свят"? Че нещо се губи? Да нямаш предвид "най-голямата", "тръмповата демокрация"? Ако те са "бял свят" немам думи!
08:56 10.02.2026
25 Владимир Путин, президент
Щот насреща няма нито американци, нито украинци.
Русия изпадна в пълен игнор и Щатите комай смятат да я свършат веднаж завинаги. Такова недоразумение и държава не трябва съществуват. Да утепат 2млн души, това влиза в Историята наравно с Хитлер.
Коментиран от #31
08:57 10.02.2026
26 Пръч с карабина
Коментиран от #29, #30
08:58 10.02.2026
27 Е, да виждаме
До коментар #23 от "пешо":Че си от тях. Сам не умееш да мислиш.
08:59 10.02.2026
28 Учуден
Също някое козяче ще ми каже ли кога "Русия ще фалира и ще се разпадне" че чакам вече 4 години а обещаваха до 3 месеца максимум.
И накрая някое козяче ще ми обясни ли колко "силно и сплотено" е станало НАТО
Коментиран от #32
09:01 10.02.2026
29 Помнещ
До коментар #26 от "Пръч с карабина":"Всички държави подложени на санкции изпадат на дъното!"
Нали Урсула щеше да налага санкции на Индия че купували петрол от Путин - какво стана - нещо не се получи ли? Нещо тези санкции не действат като хората - гледам ЕС изпадна на дъното пък Русия стана четвърта икономическа сила в света и първа в Европа.
Коментиран от #37
09:05 10.02.2026
30 Е, да виждаме
До коментар #26 от "Пръч с карабина":Много си "сериозен"! Да допуснем, че така стане. Русия се разпадне от усилията на "умните" и "демократични " западнали западняци и останалите помощници на бандера. А, как ке реагират, когато малките и големи кюнци от онези 6500 ядрени, бойни глави попаднат в ръцете на чеченци, дагестанци и обикновени, озверени руснаци? На тези ние, целият останал, "демократичен свят" сме им все едно. Ще ни нападнат с всичкото това и кел файла, че уж си победил Русия. На края всичките в тоя побъркан свят ще гризнете дръвцето. От много акъл.
09:06 10.02.2026
32 Владимир Путин, президент
До коментар #28 от "Учуден":"...някое козяче ще ми каже ли кога "Русия ще фалира и ще се разпадне..."
Какво има да ти казваме.
Помоли някой руснак да ти покаже телефона си модел 2022г и ще схванеш че Расийката фалира, народа обедня и погреба поне 500 000 свои сънародници. Да унищожиш 500 000 млади мъже, бъдещи бащи и трудозаети това е демографска и икономическа катастрофа. В Русия цари пълен идиотизъм както от страна на Путин, така и от народа.
Коментиран от #39
09:07 10.02.2026
33 Пръч с картечница
грохне мъртъв на земята някой воин поразен.
В миг уплашен спира коня, но наново той догоня
стъпките на ескадрона, в общий прилив устремен.
Това е руската действителност на фронта! Магaрешки ескадрони бегат в паника, тъпчейки ужасени cвиньoсaбаки!
09:08 10.02.2026
35 Унгария
Укрите веднага започнаха да обсъждат как да убият Орбан, но това ще им струва скъпо на просяците
09:11 10.02.2026
37 Пръч с карабина
До коментар #29 от "Помнещ":Не знаеш ли кво се случи? Индийците харчат американски петрол. А то затъването не става за три дня! Бавно но сигурно! Засега Индия се оттърва, играе по на Урсула и Тpъндю свирката.
09:13 10.02.2026
39 Учуден
До коментар #32 от "Владимир Путин, президент":А защо не ми казваш колко силно и сплотено е станало НАТО - тема табу ли е.
Колкото и да повтаряте опорките руснаците вървят напред и станаха четвърта икономическа сила в света и първа в Европа а пък Европа загива - да не говорим за нашата кочина че сме по зле и от Гана.
То с лъжи и пропаганда нищо няма да измените а Алис Вайдел ви диша във врата.
Коментиран от #42
09:14 10.02.2026
40 Збигнев Бжежински
09:16 10.02.2026
41 Санитаря от Карлуково
До коментар #34 от "Владимир Путин, президент":"Аз съм тоя Путин дето изби 2млн руснаци"
Аха значи си този от пета стая - другия вече е избил 5 милиона.
09:16 10.02.2026
42 Владимир Путин, президент
До коментар #39 от "Учуден":"...станаха четвърта икономическа сила в света и първа в Европа а пък Европа загива..."
Толкова сте нелепи и зомбирани комунягите, че няма никъв смисъл да се дискутира. Европа "фалира", ама си прибираш пенсията в Евра и нито копейка за фронта, за паБедата, нали ?
Коментиран от #53, #59
09:18 10.02.2026
45 Санитаря от Карлуково
До коментар #38 от "Владимир Путин, президент":Ти пък да не си другия от втора стая че той е по многото избити руснаци и многото проценти
Коментиран от #50
09:18 10.02.2026
48 Омазана ватенка
Коментиран от #54
09:20 10.02.2026
49 Мyле
09:21 10.02.2026
50 Ха ХаХа
До коментар #45 от "Санитаря от Карлуково":Путин направи
3 000 000 укри на оборска тор.
09:21 10.02.2026
52 Дано твоят път
09:23 10.02.2026
53 Учуден
До коментар #42 от "Владимир Путин, президент":"Толкова сте нелепи и зомбирани комунягите"
Е това го казаха господарите ти от МВФ и Световната банка - сигурно и те са зомбирани комуняги.
Иначе нашите евроатлантици и козячета те не са зомбирани комуняги нищо че всичките без изключения са бивши комуняги и ченгета от ДС - те вече са евроатлантици и плюят по Русия нищо че преди славеха СССР.
Пък и не говори добре за психичното здраве да се правиш на Наполеон Хитлер или пък Путин.
09:23 10.02.2026
54 А нашите козячета
До коментар #48 от "Омазана ватенка":не се хвалят как е в "клуба на богатите" - господарите им дават ли им да обират чиниите или първо хранят кучетата.
Коментиран от #69
09:27 10.02.2026
55 Мyле
Коментиран от #57
09:30 10.02.2026
57 Учуден
До коментар #55 от "Мyле":"Вие си го причинихте!"
Кое, това господарите им да се молят за мир ли - този кой по ред план за мир е. Нали нямаше да има никакви преговори за мир докато руснаците не се изтеглят от "всички временно окупирани територии".
Що такава амнезия е налегнала всички наведени евроатлантици и козячета.
Коментиран от #66, #68
09:37 10.02.2026
58 Зевзек
До коментар #56 от "Дълъг ли?":Какво стана ще освобождавате ли Крим или вече забравихте за него
Коментиран от #67
09:39 10.02.2026
60 Владимир Путин, президент
Дълъг път има пред младите, поне още Четири Года.
Лошад и аз може да не видим края на СВО.
09:45 10.02.2026
61 наблюдател
До коментар #4 от "Пич":до 4 продължавай да мислиш ама 30 000 орки всеки месец груз 200
09:48 10.02.2026
63 Руската кавалерия е най-добрата🐎
До коментар #3 от "На нож на Щит…….":Информацията,че руската армия използва коне и магарета, за да воюва в Украйна, неудържимо излезе на бял свят. От Кремъл успокояваха руското население, че именно с такъв превоз навремето са стигнали до Берлин - по време на Втората световна война. Но сега те не успяха да стигнат до Киев, каквато е целта на "специалната военна операция/ВИДЕО/".🐎🐎🐎🐎
Коментиран от #70
10:48 10.02.2026
64 Бууухахахаха
До коментар #4 от "Пич":Този бил мислил..........хи хи хи хи хи хи хи хи..........
11:19 10.02.2026
65 В 21-век
До коментар #5 от "Най новата технология на Путин е":Логистичен хангар на руската армия: жигули, Нива, мотори и коне.
11:32 10.02.2026
66 Копейката
До коментар #57 от "Учуден":била учудена???..........да се чуди човек...........Елементарни неща не може да възприеме.Не може да проумее,че МИР ПРИ УСЛОВИЯТА НА РУСИЯ НЯМА ДА ИМА!!!
11:48 10.02.2026
67 Пръдльооо
До коментар #58 от "Зевзек":Човек без чувство за хумор не може да е зевзек.Много си се надценил.За Одеса не се притеснявай,ще и дойде реда.Нищо руско няма да остане в Украйна!
12:16 10.02.2026
68 Пръцко
До коментар #57 от "Учуден":Никой не е молил за мир Русия.Войната се води за завладяване на територия и никой не си прави илюзии.че Русия ще се откаже от намеренията си.Още по вече,че някой улици в бивши руски територии вече са с китайски имена.Ще се случи това,което се случи със сесесерето-СГРОМОЛЯСВАНЕ!!
12:37 10.02.2026
69 Пръдльовчее
До коментар #54 от "А нашите козячета":Секнаха ли денгите?Ще има да ги сънуваш години напред!
12:41 10.02.2026
70 Хи хи хи хи
До коментар #63 от "Руската кавалерия е най-добрата🐎":Рашките чакат следващото котило от катъри и магарета за грандиозния пролетен щурм..........за кой ли път вече........
12:55 10.02.2026
72 Катъра Калантарян
14:06 10.02.2026