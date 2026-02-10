Лавров: Преговорите за Украйна продължват, но пред нас има дълъг път

Министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров заяви днес, че преговорите за Украйна продължават, но има да се извърви още много път, предадоха Ройтерс и ТАСС, пише БТА.

"Преговорите за Украйна продължват, но пред нас има дълъг път", заяви той.

Още новини от Украйна

"Действията на (американския президент Доналд) Тръмп не бива да се приемат възторжено, докато в Украйна не се установи мир. Не бива да изпадаме във възторг от това, че президентът Тръмп е "поставил на мястото им" европейците и (президента на Украйна Володимир) Зеленски. Всичко това е хубаво, ако искаме да се сдобием с мир в Украйна, но засега още не сме там", добави той, цитиран от ТАСС.

Руският външен министър Сергей Лавров вчера косвено обвини САЩ, че са нарушили думата си относно войната в Украйна. Той каза това в интервю за „ТВ БРИКС“, предаде ДПА.

„Руският президент Владимир Путин и президентът на САЩ Доналд Тръмп са се споразумели за принципите за разрешаване на конфликта на срещата си в Аляска през август“, каза Лавров. „САЩ вече са се отказали от това“, смята той. В интервюто Лавров заяви, че Русия е готова за пълно сътрудничество със САЩ във взаимна полза.

По-рано говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че „споразуменията, постигнати в Анкоридж, са единственият начин Русия да постигне пробив в преговорите за прекратяване на войната“.

„Преговорите ще продължат“, добави той. Русия настоява Украйна да изтегли всичките си сили от Луганска и Донецка област. Няма движение по този въпрос в текущите тристранни преговори между Украйна, Русия и САЩ.