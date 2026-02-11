Новини
Украинската противовъздушна отбрана ще бъде преструктурирана, обяви Зеленски
Украинската противовъздушна отбрана ще бъде преструктурирана, обяви Зеленски

11 Февруари, 2026 08:10

В някои области начинът, по който работят екипите, ще бъде напълно променен, заяви украинският президент

Украинската противовъздушна отбрана ще бъде преструктурирана, обяви Зеленски - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украинската противовъздушна отбрана ще бъде преструктурирана в отговор на продължаващите руски атаки, обяви президентът Володимир Зеленски, цитиран от ДПА, предаде БТА.

Зеленски каза снощи във вечерното си видеообръщение, че "в някои области начинът, по който работят екипите, ще бъде напълно" променен. Преструктурирането ще засегне прехващачите, мобилните огневи групи и целия състав на местната противовъздушна отбрана, уточни той.

Украйна понесе сериозни щети от руските атаки с дронове и ракети посред сурова зима, отбелязва ДПА. При температури, паднали доста под -10 градуса по Целзий, електроснабдяването и топлоподаването бяха прекъснати на много места в страната вследствие на тези удари. Милиони украинци са без електричество и отопление в продължение на часове всеки ден.

Зеленски спомена в обръщението си проблемите в енергетиката. Украинският президент благодари на аварийните служби за работата им и на международните партньори за оказаната помощ.

В същото време той разкритикува местни власти за това, че не са докладвали своевременно за проблеми, като по този начин са ги изострили. Освен столицата Киев, с чийто кмет Виталий Кличко влезе неведнъж в публични спорове, украинският президент спомена изрично Ахтирка в Сумска област и родния си град Кривой Рог, отбелязва ДПА.

Най-малко осем цивилни бяха убити при украински и руски атаки вчера, предаде по-рано Франс прес, като се позова на съответните власти.

Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна, от своя страна, съобщи, цитиран от Укринформ, за 108 сражения вчера.

Най-напрегната е била ситуацията на Покровското направление в източната Донецка област. Там са били регистрирани 30 руски атаки, пише в редовната вечерна сводка.

Превземането на град Покровск е сред основните военни цели на Русия на този етап.


  • 1 малоумник

    38 4 Отговор
    пълен

    08:12 11.02.2026

  • 2 Пич

    34 4 Отговор
    Преструктурирането - на украинците са им свършили ластиците , и поради този дефицит ще мятат дроновете на ръка, като прашкари !!!

    08:15 11.02.2026

  • 3 Сигурно ще

    32 3 Отговор
    им подарят 150 летящи чинии

    08:16 11.02.2026

  • 4 Хм...

    39 4 Отговор
    Единствения шанс за оживяване на зеле е да въсне в Русия, да си изпее всичко което знае за мръсотийките на запада и после да направи кариера в дърводобива в Сибир. В противен случай охраната му от ми6 ще му тегли куршума и ще го изпише геройски паднал срещу руснаците с по два пистолета във всяка ръка. Все пак е бил свидетел на прекалено много от гнусотийте на нато и ЕсеС и никой няма да рискува наркоманчето да се нашмърка в неподходящ момент и да издрънка нещо неподходящо пред неподходящи хора.

    08:19 11.02.2026

  • 5 8888

    36 4 Отговор
    Te руснаците от доста време я преструктурират, Зеления ходи от 2 години да се моли за пеитриэти и касети за него...
    не разбраха ли че хора вече няма за фронта, тия оръжия са за да се взима финансиране, от там какво става, вече целия свят знае.

    08:19 11.02.2026

  • 6 Фейк на часа

    37 3 Отговор
    Днес тъкмо се бях закахърил, че не бях чел нищо какво е казал Зеленски.
    Е, сега прочетох мъдрите му слова и ще мога да изкарам деня напълно щастлив.
    Тази статия заедно с интелигентните коментари на русофобите е държавна съкровищница на мъдрост.

    08:25 11.02.2026

  • 7 Вакуум помпа

    22 4 Отговор
    Сега и въздуха ли им пречи на глупавите крепостните цървули? Кокаински продължава с тъпизмите.

    08:25 11.02.2026

  • 8 Превземането на

    26 3 Отговор
    Покровск от руснаците от основните цели на руснаците..........., че те го превзеха преди месец и половина и вече се казва Красноармейск и съседния с него Мирноград вече е Димитров. Аман от тъпа пропаганда. Фронта се изнесе на около 10 км от тези градове и се приближава ежедневно до Краматорск, вчера бе на 15 км, което с дроновете е без проблем да се действа по него. В 00zeта крайна всичко се срива и руши, а тоя наркоман ша преструктурира нещо, което въобще не работи.

    Коментиран от #18

    08:31 11.02.2026

  • 9 МиСирски

    12 6 Отговор
    "Превземането на град Покровск е сред основните военни цели на Русия на този етап."

    Що ли се отказаха да превземат Бахмут? Да не би да е заради проблема със Старлинк? Или защото защитниците ни там са по-добри от тези при Покровск?

    Коментиран от #14

    08:31 11.02.2026

  • 10 Гориил

    26 3 Отговор
    Украйна няма система за противовъздушна отбрана. Пусковите установки са празни поради липса на ракети.Уверявам всички, че преструктурирането е поредната корупционна схема, при която част от парите се връщат в джобовете на европейските комисари и евродепутати чрез напълно законни вноски в европейските фондове и партийните каси.

    08:33 11.02.2026

  • 11 стоян георгиев

    18 4 Отговор
    Демек, поради липса на пво вече ще е в окопите! Месо требе все пак 😅

    Коментиран от #12

    08:35 11.02.2026

  • 12 име

    17 3 Отговор

    До коментар #11 от "стоян георгиев":

    Не точно, ще прихващат и свалят ракетите и дроновете със сгради, нещо което и сега правят, обаче от утре ще му викат ппеструктуриране и ще краднат още едни пари.

    08:38 11.02.2026

  • 13 Евродебил

    17 3 Отговор
    Защо така ще преструктуриране же кокайне?Нас тук ни облъчват от всякъде,че всичко ви е наред.Дадоха ви "патриоти" и ф16ки,спряха старлунка на Руснаците,та и пиле не може да прехвръкнр над Украйна,камо ли руски дрон или ракета.Сирски каза на майчиния си език,че всеки ден убивате по няколко десетки хиляди руснаци.И пералните скрихте,а вече сте пред Москва.Не питайте нищо,много сте си харни.Слава кокаине!

    08:40 11.02.2026

  • 14 Я да погледна

    9 2 Отговор

    До коментар #9 от "МиСирски":

    кой ги е пуснал тия факти от статията!?

    08:43 11.02.2026

  • 15 az СВО Победа 80

    12 2 Отговор
    "Превземането на град Покровск е сред основните военни цели на Русия на този етап."

    🤣🤣🤣🤣

    Казвах ли ви, че ВСУ ще продължат да "воюват" още дълго там, където отдавна всичко е приключило?
    За Покровск, който отдавна вече се казва Красноармейск ВСУ продължава да "воюва" вече втори месец след като там всичко приключи! 🤣🤣🤣

    08:50 11.02.2026

  • 16 Миндич

    12 2 Отговор
    Нищо не пипайте, всичко си ви е наред.Ние в ЕСССР сме амбицирани да ви купим още златни тоалетни,бентлита,имения и прочее. Баба Урсула планира да ви харижем едни милярди,вие само организирате ТЦКто да лови куцо и сакато и си харчете милярдите на воля.Кеф ви Дубай,Кеф ви Монако...а бе всевъзможни дестинации.Ние от богаташкия клуб ще оправим сметката.

    08:50 11.02.2026

  • 17 стоян георгиев- стъки

    13 2 Отговор
    Уудрий Вова ,да се пукат душите черни душмански ,а пък те нека си преструктурират каквото си поискат !

    08:51 11.02.2026

  • 18 Месец и половина от

    9 2 Отговор

    До коментар #8 от "Превземането на":

    превземането на Покровск и Мирноград нищо не е за медиите. И Зеленски го знае!
    Поне успя да си направи селфи край Покровск, но пред Гуляйполе и Сиверск не успя, че там стана много бързо.
    Да побърза за Лиман, че и там ще пропусне!

    08:55 11.02.2026

  • 19 Само питам

    7 2 Отговор
    Тази снимка от кога е ? От началото на войната ?
    Гледам пролетна тревичка има посред зима ....

    Коментиран от #21

    08:55 11.02.2026

  • 20 Лопата Орешник

    8 2 Отговор
    От подобни изказвания и новини става ясно,че там не се води война, а театър! Кой нормален главнокомандващ ще информира врага по новините, че ще преструктурира? Да издаваш информация за положението, състоянието и плановете за да действие на националната отбрана е ПРЕДАТЕЛСТВО!!! Или слабоумие!

    08:58 11.02.2026

  • 21 Ти мани снимката

    6 1 Отговор

    До коментар #19 от "Само питам":

    ами виж последното изречение:

    "Превземането на град Покровск е сред основните военни цели на Русия на този етап."

    08:59 11.02.2026

  • 22 гост

    6 0 Отговор
    Последните думи на наркомана ще бъдат като на неговия гуру: ВЕНК, КЪДЕ Е ГЕНЕРАЛ ВЕНК?

    09:00 11.02.2026

  • 23 Гeн. Apмaгeдoн ce вpъщa нa фpoнтa

    9 0 Отговор
    Пyтин e нapeдил тoтaлнa вoйнa дo пълнa пoбeдa .

    09:00 11.02.2026

  • 24 Путин

    7 0 Отговор
    Край на „жестовете на добра воля“ . Това предполага използването на по-голяма огнева мощ, безспирни атаки и използване на всякакви налични средства за дестабилизиране на украинската отбрана.

    09:03 11.02.2026

  • 25 баба Меца

    0 2 Отговор
    Пак с нашата ИНФЛАЦИЯ.

    09:16 11.02.2026

  • 26 МОЛЯ ВИ.........

    4 0 Отговор
    НЕ ПОБЛИКУВАЙТЕ СЪНИЩАТА НА ....ЗА ВИСИМ ЧОВЕК......

    09:25 11.02.2026

  • 27 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 2 Отговор
    Няма украинец който да мрази руснаците и да не лъже!!!
    Който украинец не мрази руснаците, обикновено става руснак.

    09:28 11.02.2026

  • 28 отивайте там да борите руснаци

    3 0 Отговор
    Всичкото хубаво ма няма хора за войска.ЕС да праща да не се ослушва.Руснаците нали са много слаби.Само с напечатани мангизи и желязо не стана трябва и хора.Изключвайте климатиците и заминавайте там!

    09:30 11.02.2026

  • 29 дончичо

    2 0 Отговор
    Аз съм мъж случайно минаващ от тук ,за да нагледам лятната си кошара през зимата!
    Ай наздраве!

    09:35 11.02.2026

  • 30 Тез още

    1 0 Отговор
    "бранят" Покровск.😂🤣😂

    09:47 11.02.2026

  • 31 КОЛЬО ПАРЪМА

    1 0 Отговор
    Наркомана държава няма той за армия говори

    10:20 11.02.2026

