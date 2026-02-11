Украинската противовъздушна отбрана ще бъде преструктурирана, обяви Зеленски

Украинската противовъздушна отбрана ще бъде преструктурирана в отговор на продължаващите руски атаки, обяви президентът Володимир Зеленски, цитиран от ДПА, предаде БТА.

Зеленски каза снощи във вечерното си видеообръщение, че "в някои области начинът, по който работят екипите, ще бъде напълно" променен. Преструктурирането ще засегне прехващачите, мобилните огневи групи и целия състав на местната противовъздушна отбрана, уточни той.

Украйна понесе сериозни щети от руските атаки с дронове и ракети посред сурова зима, отбелязва ДПА. При температури, паднали доста под -10 градуса по Целзий, електроснабдяването и топлоподаването бяха прекъснати на много места в страната вследствие на тези удари. Милиони украинци са без електричество и отопление в продължение на часове всеки ден.

Зеленски спомена в обръщението си проблемите в енергетиката. Украинският президент благодари на аварийните служби за работата им и на международните партньори за оказаната помощ.

В същото време той разкритикува местни власти за това, че не са докладвали своевременно за проблеми, като по този начин са ги изострили. Освен столицата Киев, с чийто кмет Виталий Кличко влезе неведнъж в публични спорове, украинският президент спомена изрично Ахтирка в Сумска област и родния си град Кривой Рог, отбелязва ДПА.

Най-малко осем цивилни бяха убити при украински и руски атаки вчера, предаде по-рано Франс прес, като се позова на съответните власти.

Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна, от своя страна, съобщи, цитиран от Укринформ, за 108 сражения вчера.

Най-напрегната е била ситуацията на Покровското направление в източната Донецка област. Там са били регистрирани 30 руски атаки, пише в редовната вечерна сводка.

Превземането на град Покровск е сред основните военни цели на Русия на този етап.