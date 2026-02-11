Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Военната помощ за Украйна е на най-ниското си равнище, САЩ напълно прекратиха доставките
  Тема: Украйна

Военната помощ за Украйна е на най-ниското си равнище, САЩ напълно прекратиха доставките

11 Февруари, 2026 10:45 2 921 63

Европейските страни положиха значителни усилия, за да запълнят тази липса. Вашингтон предоставяше около половината от военната помощ.

Военната помощ за Украйна е на най-ниското си равнище, САЩ напълно прекратиха доставките - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Военната помощ за Украйна е достигнала най-ниското си равнище през 2025 г. и е била осигурена почти изцяло от европейците, чиито усилия да компенсират оттеглянето на САЩ позволиха да се избегне пълно прекъсване, предаде Франс прес, като цитира изследване на германския Институт за световна икономика в Кил, предаде БТА.

През предишната година съюзниците на Киев са отпуснали 36 милиарда евро военна помощ, което е с 14% по-малко в сравнение с предходната година (41,1 милиарда през 2024 г.). Това се казва в последната актуализация на данните на института, който отчита военната, финансовата и хуманитарната помощ, обещана и предоставена на Украйна от руското нашествие, започнало на 24 февруари 2022 г.

Военната помощ за 2025 г. е дори по-малка от отпуснатата през 2022 г., която не обхващаше пълна година.

Но с пълното прекратяване на американската помощ в началото на 2025 г., след завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом, подкрепата за Украйна би могла да спадне още повече. Вашингтон предоставяше около половината от военната помощ от 2022 до 2024 г.

Европейските страни положиха значителни усилия, за да запълнят тази липса, като увеличиха бюджета си с 67% през 2025 г. спрямо средната стойност за 2022–2024 г. Институтът в Кил обаче отбелязва „нарастващи различия“ между различните европейски дарители, като страните от Северна и Западна Европа осигуряват около 95% от военната помощ.

Северна Европа, която представлява 8% от общия БВП на европейските страни, предоставящи помощ за Украйна, е осигурила 33% от европейската военна помощ през 2025 г., докато Южна Европа (19% от БВП) е допринесла само с 3%.

През 2025 г. част от военната помощ (3,7 млрд. евро) е била финансирана от европейците в рамките на създаден от НАТО механизъм за финансиране на закупуването на американско оръжие за Украйна. Институтът в Кил вижда в това "значително развитие" през изминалата година, което по-специално е позволило закупуването на противовъздушни батареи "Пейтриът" и ракетни системи ХАЙМАРС.

Европейските съюзници на Украйна също така правят все повече поръчки към украинската оръжейна промишленост, следвайки примера на Дания, която започна тази тенденция през 2024 г. Според Института в Кил производствените мощности на Украйна в областта на отбраната "са нараснали 35 пъти" от 2022 г. насам, но финансовите възможности на Киев са недостатъчни, за да поддържат украинските оръжейни заводи на пълни обороти. Поръчките от 11 европейски държави през 2025 г. са позволили да се запълни този недостиг.

През втората половина на 2025 г. рекордните 22% от покупките на оръжие за Украйна са били насочени към украински заводи.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Вашето мнение

    34 3 Отговор
    Време е ние европейците да се докажем, нали така.

    10:48 11.02.2026

  • 2 1945

    9 39 Отговор
    ако беше на ниво, отдавна да сме забравили за войната

    10:49 11.02.2026

  • 3 матю хари

    10 66 Отговор
    Това го четем от една година. САЩ прекратили доставките, ама Русийката така и нищо не може да направи, освен да тероризира мирното население.

    Коментиран от #42

    10:49 11.02.2026

  • 4 ФЕЙК

    57 8 Отговор
    Чичо Дони поздравява любимото си чедо в КиИв с прекрасната българска песен: "Последен валс, сбогом любима"!

    10:50 11.02.2026

  • 5 хехе

    70 5 Отговор
    споко ще им пратим Пасито с трабанчето с екипаж от плевела и тагаренко да разбият руснаците.

    Коментиран от #19

    10:50 11.02.2026

  • 6 Будител

    59 7 Отговор
    Добра новина
    Трябва да спрат всички доставки за Украйна

    10:50 11.02.2026

  • 7 Украйна получава оръжие от НАТО ...

    36 26 Отговор
    Постоянният представител на САЩ в НАТО Матю Уитакър е заяви, че Съединените щати ще продължат да изпращат оръжие в Украйна чрез НАТО, докато не бъде подписано мирно споразумение. По думите му ще става въпрос както за оръжия за самозащита, така и за.. настъпателни оръжия. Той допълни, че тези доставки ще позволят на Украйна „да продължи борбата, да се защитава и да гарантира, че страната ѝ няма да бъде завзета“.

    Уитакър също така отбеляза, че документите за гаранции за сигурността на Украйна са почти готови, но остава нерешен един въпрос преди подписването им. По думите му той е свързан с териториите.

    Коментиран от #43

    10:50 11.02.2026

  • 8 Будител

    38 8 Отговор
    Добра новина
    Трябва да спрат всички доставки за Украйна

    Коментиран от #16

    10:51 11.02.2026

  • 9 Дженджари

    49 4 Отговор
    Да платим ли сега!Че Американските кравари,не им дават вече оръжия без пари,а НАТО тоест ние с нашите пари ,ще трябва да го купуваме! Ганьо с скъсания цървул първи с пъни,и слуша дебелият шопар дебелата тиква,национални предатели!Левски бе предаден от българин,така и шопарът прави сега!

    10:51 11.02.2026

  • 10 Украйна край Крайна

    44 7 Отговор
    Излиза, че последната година Евро-войнолюбците са водили война срещу Русия!
    На кой период от време ми напомня това?

    Коментиран от #28

    10:51 11.02.2026

  • 11 трохи

    18 5 Отговор
    36 милиарда евро е нищо

    10:51 11.02.2026

  • 12 Естествено

    38 4 Отговор
    Ако не получаваш заплащане срещу доставки значи твоят Труд граничи с нулата. Само розовите понита са готови за тази нула и се придвижват към нея

    10:51 11.02.2026

  • 13 то ако само америка дава

    24 3 Отговор
    тука арсенал работи двойно . но не всичко е в оръжието . и акълец е нужен . фабрики за барут . хора дето нямат какво да правят има бол . киев примъква какви ли не в окопите . а градовете са милитализирани . никой не ходи там .

    10:52 11.02.2026

  • 14 Червените Хълмове

    1 9 Отговор
    Ще се къпя чисто гола в врящата вана напълнена с топла вода дълбоко в дълбините на Ада

    10:52 11.02.2026

  • 15 лика прилика

    8 25 Отговор
    бай дончо и путлер са от маята на бандюгите, други въпроси?

    10:52 11.02.2026

  • 16 ........

    23 0 Отговор

    До коментар #8 от "Будител":

    Това не е решение, а предпоставка за по-голям бъдещ конфликт.

    10:54 11.02.2026

  • 17 Реалист

    34 4 Отговор
    Американците разбутаха кошера и се отдръпнаха, европейците да се оправят сами, каквото и да се случи, САЩ няма да са губещите.

    Коментиран от #20

    10:54 11.02.2026

  • 18 Джамбаза

    29 2 Отговор
    Естония да не се ослушва, а да дава милиардите!

    10:55 11.02.2026

  • 19 Ама

    22 2 Отговор

    До коментар #5 от "хехе":

    и крадлоленче трябва да им изпратим ,да им врътка кафета ...

    10:56 11.02.2026

  • 20 Най-губещият

    7 25 Отговор

    До коментар #17 от "Реалист":

    е Русия.

    Коментиран от #22

    10:56 11.02.2026

  • 21 Мемо

    38 3 Отговор
    Опитват се да ни внушат, че едва ли не сме длъжни да даваме пари на зеления клоун. Икономиката на целия ЕС закъсва отвсякъде и вместо с тези пари да се стимулира бизнеса, те се наливат в една бездънна яма, от която имат сметка само оръжейната промишленост.

    10:57 11.02.2026

  • 22 Реалист

    20 6 Отговор

    До коментар #20 от "Най-губещият":

    Скрий се, поне да не разбираме колко си заблуден! ЕС не е никак губещ, нали?

    Коментиран от #26

    10:58 11.02.2026

  • 23 Урсулите

    28 3 Отговор
    Нямат кинти а сащ продават а не подаряват

    11:06 11.02.2026

  • 24 604

    18 3 Отговор
    Я вчеръ друго преписвахте..последно? Паник майнъ..кой квот дробил ще сиго сърбъ до дънце! Ще разширим белене ще има място зъ всички шороши!

    11:09 11.02.2026

  • 25 Копейки,

    4 19 Отговор
    РАБОТАТА ЩЕ ВИ НАПРАВИ СВОБОДНИ

    11:10 11.02.2026

  • 26 Оди у Русиа

    5 18 Отговор

    До коментар #22 от "Реалист":

    Ще е забогатееш.На вторият ден си в окопа да превземаш Покровск.Нс третият ден украински дрон ти отнася празната кратуна.

    Коментиран от #32, #44

    11:11 11.02.2026

  • 27 Украйна

    25 3 Отговор
    гълта вода и бялото знаме начело с Урсула и джендърите от ЕС е единственият изход !!!

    11:16 11.02.2026

  • 28 Йосиф Кобзон

    4 14 Отговор

    До коментар #10 от "Украйна край Крайна":

    При мен сметката излиза един милион чувала.

    Коментиран от #49

    11:17 11.02.2026

  • 29 За това,

    4 10 Отговор
    останалите увеличиха финансовата и материална помощ. Украина не я мислете.

    11:18 11.02.2026

  • 30 Анонимен

    23 3 Отговор
    Накрая Европа ще го отнесе - вече го отнасяме де.

    Коментиран от #34

    11:19 11.02.2026

  • 31 Берлин

    18 4 Отговор
    Не мога да разбера, щом окрабандерите искате война, ето ви,Защо всички трябва да им помагат, щом си силен и храбър давай, обаче окра е слаба и хитра ,Хиена.

    11:19 11.02.2026

  • 32 Добре бе, пич!!!

    3 3 Отговор

    До коментар #26 от "Оди у Русиа":

    Да оди при Кобзонев, в Украйна дробове бол!!!!

    11:19 11.02.2026

  • 33 Хохо Бохо

    12 3 Отговор
    По-горе има статия за руското производство на снаряди. Могат да купят от руснаците, единственото условие е да обърнат посоката. Полша е една добра цел

    11:21 11.02.2026

  • 34 Вие-да!

    1 3 Отговор

    До коментар #30 от "Анонимен":

    Вие-винаги! Русия ще разполага у наше село Ориешник, ко ши кайш!

    11:21 11.02.2026

  • 35 Ивелин Михайлов

    14 1 Отговор
    Складовете са празни!

    11:21 11.02.2026

  • 36 Военен

    14 5 Отговор
    Заради украйна нямаме танкове, бтри и боеприпаси!

    11:22 11.02.2026

  • 37 Тома

    15 2 Отговор
    Нищо не са прекратили краварите.Те продават оръжие на ЕС а те даряват на бандеровци

    11:23 11.02.2026

  • 38 а ма..

    9 3 Отговор
    Марче..дайму на бандерецо оти изкрейзва,ни олена зелена ни пък дъртио джендър урсуль одът вече при него,ти със цайсите си му надеждата

    Коментиран от #39

    11:24 11.02.2026

  • 39 Зърът е тикис

    0 3 Отговор

    До коментар #38 от "а ма..":

    кат те и, смиим масуря на рускуту. Я съ виш у углидалуту, жуките ти савечи битер нъ жуки на Ъзис. Сикейм азъънъ

    11:28 11.02.2026

  • 40 Карго 200

    4 13 Отговор
    🔥Унищожаването на цяла руска пехотна група за няколко секунди с четири десанта от тежък бомбардировач в Сумска област

    Х видео (маймунско "а") GloOouD

    11:29 11.02.2026

  • 41 Линда

    4 10 Отговор
    Значи , че руската армия е по смешна от колкото си мислихне

    11:30 11.02.2026

  • 42 Важното е Контранаступа

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "матю хари":

    да върви.

    11:37 11.02.2026

  • 43 Боруна Лом

    4 3 Отговор

    До коментар #7 от "Украйна получава оръжие от НАТО ...":

    .....И НЕ СА ПИТАЛИ ПУТИН!НАЛИ?

    11:37 11.02.2026

  • 44 Реалист

    5 1 Отговор

    До коментар #26 от "Оди у Русиа":

    По добре стани на тор, поне да има някаква полза от теб!

    11:38 11.02.2026

  • 45 КОЛЬО ПАРЪМА

    8 2 Отговор
    Хайде клоуна наркоман се на игра

    11:39 11.02.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Ба4ко

    5 1 Отговор
    Мар0,да го вееш.

    11:40 11.02.2026

  • 48 Ами

    5 2 Отговор
    Напишете във ютуб "Зеленский изменился в лице когда ето увидел! Сенсация Рада пошла против президента! Что дальше?

    11:43 11.02.2026

  • 49 Хаха

    5 2 Отговор

    До коментар #28 от "Йосиф Кобзон":

    Нали Кобзон си е УКРАИНЕЦ прибира си последователите. Но по моя сметка си е прибрал 2 милиона чувала.

    11:47 11.02.2026

  • 50 Някой

    6 2 Отговор
    Ами кат нема ора що са им пушки.

    Коментиран от #53

    11:50 11.02.2026

  • 51 Трутх8485

    10 3 Отговор
    финансовата и военната помощ за страна извън НАТО и ЕС трябва да е нула.

    Трябва да се мисли едновременно за безопасността на Европа и Русия, а не едностранно.

    11:54 11.02.2026

  • 52 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    7 3 Отговор
    Кои са причините вътре в страната за неспиращия и неконтролируем растеж на цените?

    1. СДС и ликвидационните съвети
    2. Ликвидацията на ТКЗС и липсата на модерно родно селско стопанство. Изключенията потвърждават това.
    3. Слабост на еврото, защото ЕС не произвежда, а лепи европейски етикети на китайските стоки.
    4. ХРАНИМ УКРАИНСКИ ПИЯВИЦИ ПО КУРОРТИ И ХОТЕЛИ
    5. Даваме си парите за производство на барут, вместо за производство и внос на селскостопанска техника
    5. ВОЕННАТА ПОМОЩ ЗА УКРАЙНА.

    Коментиран от #57, #63

    11:58 11.02.2026

  • 53 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    6 2 Отговор

    До коментар #50 от "Някой":

    Продават пушките в Африка и Латинска Америка а с парите си купуват ЗЛАТНИ ТОАЛЕТНИ.

    12:01 11.02.2026

  • 54 Карго 200

    3 9 Отговор
    Е, това е всичко.

    Руските Z-фашисти и техните армии от ботове, чрез десет различни VPN услуги, ще обясняват колко невероятно свободна е Русия и какъв тоталитарен кошмар е Западът — вече и в забранения Telegram

    12:03 11.02.2026

  • 55 мдааааааааааа

    5 0 Отговор
    Нито украинците са останали без въоръжение, нито руснаците разглобяват перални. До края на тази война ще умрат още много хора.

    12:04 11.02.2026

  • 56 Прекратили

    1 1 Отговор
    дръг път , оня ден ейбрамсите (9-10) минаха посока русе през ришкия …

    12:11 11.02.2026

  • 57 Карго 200

    2 3 Отговор

    До коментар #52 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":

    Статистика за плачещите и днес по Тошовото време...

    Средна заплата. 1984г. 2024г.

    200.00 лв. 2 250.00 лв.

    Литър бензин 0.35 лв. 2.65 лв.
    Литри бензин с една заплата. 571 л. 850 л.

    Хляб. 0.30 лв. 1.65 лв.
    Хлябове с една заплата. 666 бр. 1250 бр.

    Мляко. 0.50 лв. 1.80 лв.
    Литри мляко с една заплата. 400 л. 750 л .

    Свинско месо. 2.80 лв. 13 лв.
    Килограми месо с една заплата. 72 кг. 173 кг.

    Електроенергия за 1kWh. 0.03 лв. 0.25 лв
    Електроенергия с една заплата. 6666. 9000

    Коментиран от #62

    12:24 11.02.2026

  • 58 Ленче кремче

    0 0 Отговор
    Голяма работа! Важното е пушечно месо да има...

    12:47 11.02.2026

  • 59 Мдааа

    1 2 Отговор
    САЩ винаги са били предатели. Правят войната и после бягат. За тях целта е да си продават оръжията или да заграбват суровини. Къде имат спечелена война?

    12:57 11.02.2026

  • 60 време е и ес

    1 1 Отговор
    да направи същото

    13:15 11.02.2026

  • 61 АБВ

    0 0 Отговор
    За обогатяване на общата култура: През Втората световна по ленд-лийза САЩ предоставиха помощи на обща стойност 55 милиарда тогавашни долара. На Англия около 30 милиарда, на СССР около 11 милиарда, останалите на други държави. Помощта за СССР се оценява на около 160-170 милиарда сегашни долара. Всеки интелигентен човек може да прецени, че Украйна е получила много повече сега, отколкото СССР тогава. Но СССР тогава победи, а Украйна сега губи. Умните могат да си направят изводите доколко помощите помагат за победата, или забавят поражението.

    13:26 11.02.2026

  • 62 АБВ

    0 0 Отговор

    До коментар #57 от "Карго 200":

    Тази статистика със средни заплати я остави. През 1984 г. мнозинството от работещите е получавало заплати между 120 и 300 лв. Да допуснем, че средно претиглената е 200 лв. През 2024 г. обаче, преобладаващата част от работещите, особено в провинцията, получават заплата далеч под средната общо за страната. В София заплатите са много над средната над средната и това изкривява статистиката за размера и в повишение. Покупателната способност на преобладаващата част от работещите през 2024 г. не достига тази от 1984 г. Днес на минимална заплата са около 600 000 човека, а общо под двукратния и размер, които е под средния, са над 2 000 000 души от 2 300 000 човека.

    13:41 11.02.2026

  • 63 Разкрит!

    0 0 Отговор

    До коментар #52 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":

    Руски фейк!

    14:37 11.02.2026

