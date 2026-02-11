Военната помощ за Украйна е на най-ниското си равнище, САЩ напълно прекратиха доставките

Военната помощ за Украйна е достигнала най-ниското си равнище през 2025 г. и е била осигурена почти изцяло от европейците, чиито усилия да компенсират оттеглянето на САЩ позволиха да се избегне пълно прекъсване, предаде Франс прес, като цитира изследване на германския Институт за световна икономика в Кил, предаде БТА.
През предишната година съюзниците на Киев са отпуснали 36 милиарда евро военна помощ, което е с 14% по-малко в сравнение с предходната година (41,1 милиарда през 2024 г.). Това се казва в последната актуализация на данните на института, който отчита военната, финансовата и хуманитарната помощ, обещана и предоставена на Украйна от руското нашествие, започнало на 24 февруари 2022 г.
Военната помощ за 2025 г. е дори по-малка от отпуснатата през 2022 г., която не обхващаше пълна година.
Но с пълното прекратяване на американската помощ в началото на 2025 г., след завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом, подкрепата за Украйна би могла да спадне още повече. Вашингтон предоставяше около половината от военната помощ от 2022 до 2024 г.
Европейските страни положиха значителни усилия, за да запълнят тази липса, като увеличиха бюджета си с 67% през 2025 г. спрямо средната стойност за 2022–2024 г. Институтът в Кил обаче отбелязва „нарастващи различия“ между различните европейски дарители, като страните от Северна и Западна Европа осигуряват около 95% от военната помощ.
Северна Европа, която представлява 8% от общия БВП на европейските страни, предоставящи помощ за Украйна, е осигурила 33% от европейската военна помощ през 2025 г., докато Южна Европа (19% от БВП) е допринесла само с 3%.
През 2025 г. част от военната помощ (3,7 млрд. евро) е била финансирана от европейците в рамките на създаден от НАТО механизъм за финансиране на закупуването на американско оръжие за Украйна. Институтът в Кил вижда в това "значително развитие" през изминалата година, което по-специално е позволило закупуването на противовъздушни батареи "Пейтриът" и ракетни системи ХАЙМАРС.
Европейските съюзници на Украйна също така правят все повече поръчки към украинската оръжейна промишленост, следвайки примера на Дания, която започна тази тенденция през 2024 г. Според Института в Кил производствените мощности на Украйна в областта на отбраната "са нараснали 35 пъти" от 2022 г. насам, но финансовите възможности на Киев са недостатъчни, за да поддържат украинските оръжейни заводи на пълни обороти. Поръчките от 11 европейски държави през 2025 г. са позволили да се запълни този недостиг.
През втората половина на 2025 г. рекордните 22% от покупките на оръжие за Украйна са били насочени към украински заводи.
10:48 11.02.2026
2 1945
10:49 11.02.2026
3 матю хари
Коментиран от #42
10:49 11.02.2026
4 ФЕЙК
10:50 11.02.2026
5 хехе
Коментиран от #19
10:50 11.02.2026
6 Будител
Трябва да спрат всички доставки за Украйна
10:50 11.02.2026
7 Украйна получава оръжие от НАТО ...
Уитакър също така отбеляза, че документите за гаранции за сигурността на Украйна са почти готови, но остава нерешен един въпрос преди подписването им. По думите му той е свързан с териториите.
Коментиран от #43
10:50 11.02.2026
8 Будител
Трябва да спрат всички доставки за Украйна
Коментиран от #16
10:51 11.02.2026
9 Дженджари
10:51 11.02.2026
10 Украйна край Крайна
На кой период от време ми напомня това?
Коментиран от #28
10:51 11.02.2026
11 трохи
10:51 11.02.2026
12 Естествено
10:51 11.02.2026
13 то ако само америка дава
10:52 11.02.2026
14 Червените Хълмове
10:52 11.02.2026
15 лика прилика
10:52 11.02.2026
16 ........
До коментар #8 от "Будител":Това не е решение, а предпоставка за по-голям бъдещ конфликт.
10:54 11.02.2026
17 Реалист
Коментиран от #20
10:54 11.02.2026
18 Джамбаза
10:55 11.02.2026
19 Ама
До коментар #5 от "хехе":и крадлоленче трябва да им изпратим ,да им врътка кафета ...
10:56 11.02.2026
20 Най-губещият
До коментар #17 от "Реалист":е Русия.
Коментиран от #22
10:56 11.02.2026
21 Мемо
10:57 11.02.2026
22 Реалист
До коментар #20 от "Най-губещият":Скрий се, поне да не разбираме колко си заблуден! ЕС не е никак губещ, нали?
Коментиран от #26
10:58 11.02.2026
23 Урсулите
11:06 11.02.2026
24 604
11:09 11.02.2026
25 Копейки,
11:10 11.02.2026
26 Оди у Русиа
До коментар #22 от "Реалист":Ще е забогатееш.На вторият ден си в окопа да превземаш Покровск.Нс третият ден украински дрон ти отнася празната кратуна.
Коментиран от #32, #44
11:11 11.02.2026
27 Украйна
11:16 11.02.2026
28 Йосиф Кобзон
До коментар #10 от "Украйна край Крайна":При мен сметката излиза един милион чувала.
Коментиран от #49
11:17 11.02.2026
29 За това,
11:18 11.02.2026
30 Анонимен
Коментиран от #34
11:19 11.02.2026
31 Берлин
11:19 11.02.2026
32 Добре бе, пич!!!
До коментар #26 от "Оди у Русиа":Да оди при Кобзонев, в Украйна дробове бол!!!!
11:19 11.02.2026
33 Хохо Бохо
11:21 11.02.2026
34 Вие-да!
До коментар #30 от "Анонимен":Вие-винаги! Русия ще разполага у наше село Ориешник, ко ши кайш!
11:21 11.02.2026
35 Ивелин Михайлов
11:21 11.02.2026
36 Военен
11:22 11.02.2026
37 Тома
11:23 11.02.2026
38 а ма..
Коментиран от #39
11:24 11.02.2026
39 Зърът е тикис
До коментар #38 от "а ма..":кат те и, смиим масуря на рускуту. Я съ виш у углидалуту, жуките ти савечи битер нъ жуки на Ъзис. Сикейм азъънъ
11:28 11.02.2026
40 Карго 200
Х видео (маймунско "а") GloOouD
11:29 11.02.2026
41 Линда
11:30 11.02.2026
42 Важното е Контранаступа
До коментар #3 от "матю хари":да върви.
11:37 11.02.2026
43 Боруна Лом
До коментар #7 от "Украйна получава оръжие от НАТО ...":.....И НЕ СА ПИТАЛИ ПУТИН!НАЛИ?
11:37 11.02.2026
44 Реалист
До коментар #26 от "Оди у Русиа":По добре стани на тор, поне да има някаква полза от теб!
11:38 11.02.2026
45 КОЛЬО ПАРЪМА
11:39 11.02.2026
47 Ба4ко
11:40 11.02.2026
48 Ами
11:43 11.02.2026
49 Хаха
До коментар #28 от "Йосиф Кобзон":Нали Кобзон си е УКРАИНЕЦ прибира си последователите. Но по моя сметка си е прибрал 2 милиона чувала.
11:47 11.02.2026
50 Някой
Коментиран от #53
11:50 11.02.2026
51 Трутх8485
Трябва да се мисли едновременно за безопасността на Европа и Русия, а не едностранно.
11:54 11.02.2026
52 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
1. СДС и ликвидационните съвети
2. Ликвидацията на ТКЗС и липсата на модерно родно селско стопанство. Изключенията потвърждават това.
3. Слабост на еврото, защото ЕС не произвежда, а лепи европейски етикети на китайските стоки.
4. ХРАНИМ УКРАИНСКИ ПИЯВИЦИ ПО КУРОРТИ И ХОТЕЛИ
5. Даваме си парите за производство на барут, вместо за производство и внос на селскостопанска техника
5. ВОЕННАТА ПОМОЩ ЗА УКРАЙНА.
Коментиран от #57, #63
11:58 11.02.2026
53 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
До коментар #50 от "Някой":Продават пушките в Африка и Латинска Америка а с парите си купуват ЗЛАТНИ ТОАЛЕТНИ.
12:01 11.02.2026
54 Карго 200
Руските Z-фашисти и техните армии от ботове, чрез десет различни VPN услуги, ще обясняват колко невероятно свободна е Русия и какъв тоталитарен кошмар е Западът — вече и в забранения Telegram
12:03 11.02.2026
55 мдааааааааааа
12:04 11.02.2026
56 Прекратили
12:11 11.02.2026
57 Карго 200
До коментар #52 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":Статистика за плачещите и днес по Тошовото време...
Средна заплата. 1984г. 2024г.
200.00 лв. 2 250.00 лв.
Литър бензин 0.35 лв. 2.65 лв.
Литри бензин с една заплата. 571 л. 850 л.
Хляб. 0.30 лв. 1.65 лв.
Хлябове с една заплата. 666 бр. 1250 бр.
Мляко. 0.50 лв. 1.80 лв.
Литри мляко с една заплата. 400 л. 750 л .
Свинско месо. 2.80 лв. 13 лв.
Килограми месо с една заплата. 72 кг. 173 кг.
Електроенергия за 1kWh. 0.03 лв. 0.25 лв
Електроенергия с една заплата. 6666. 9000
Коментиран от #62
12:24 11.02.2026
58 Ленче кремче
12:47 11.02.2026
59 Мдааа
12:57 11.02.2026
60 време е и ес
13:15 11.02.2026
61 АБВ
13:26 11.02.2026
62 АБВ
До коментар #57 от "Карго 200":Тази статистика със средни заплати я остави. През 1984 г. мнозинството от работещите е получавало заплати между 120 и 300 лв. Да допуснем, че средно претиглената е 200 лв. През 2024 г. обаче, преобладаващата част от работещите, особено в провинцията, получават заплата далеч под средната общо за страната. В София заплатите са много над средната над средната и това изкривява статистиката за размера и в повишение. Покупателната способност на преобладаващата част от работещите през 2024 г. не достига тази от 1984 г. Днес на минимална заплата са около 600 000 човека, а общо под двукратния и размер, които е под средния, са над 2 000 000 души от 2 300 000 човека.
13:41 11.02.2026
63 Разкрит!
До коментар #52 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":Руски фейк!
14:37 11.02.2026