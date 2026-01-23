Новини
Говори Лондон: Коментарите на Доналд Тръмп за НАТО са обидни

23 Януари, 2026 22:22 1 051 25

Смятам изказванията на президента Тръмп за откровено ужасяващи и не съм изненадан, че те причиниха такава болка на близките хора на убитите и ранените, каза премиерът Стармър пред репортери

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Коментарите на американския президент Доналд Тръмп, че войниците от НАТО са стояли далеч от фронтовата линия в Афганистан са "обидни и откровено ужасяващи", заяви днес британският премиер Киър Стармър, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

"Смятам изказванията на президента Тръмп за обидни и за откровено ужасяващи и не съм изненадан, че те причиниха такава болка на близките хора на убитите и ранените", каза Стармър пред репортери.

Стармър назначи своя високопоставен бизнес съветник Варун Чандра за нов специален пратеник в Съединените щати, с фокус върху търговията и частните инвестиции.

Този ход бе направен на фона на напрежението между Великобритания и Съединените щати с оглед на амбициите на Доналд Тръмп по отношение на Гренландия, изказванията му за поведението на войниците от НАТО в Афганистан и инициативата му Съвет за мир.


Свързани новини


  • 1 И Киев е Руски

    14 2 Отговор
    Ясно, че регионите, присъединили се към Руската федерация след правилно проведени референдуми, не могат да напуснат страната . И не е вината на Русия, а на Украйна, че жителите на Новорусия толкова единодушно изразиха волята си.

    Коментиран от #5, #19, #23

    22:26 23.01.2026

  • 2 Сатана Z

    2 0 Отговор
    Всяко чудо за 3 дни.

    22:26 23.01.2026

  • 3 КЗББ и ДП

    6 2 Отговор
    Пред Лондон ,Париж и Берлин,България избира Вашингтон,Москва и Анкара....ха сега де?Ердоган накъде се литка?Че Англията ни идва далечко

    22:27 23.01.2026

  • 4 Когато нещо е смешно

    11 2 Отговор
    Тръмп го иронизира. Изявление за НАТО ли е направила американският президент което не ви харесва. Мисля че той най-добре знае какви са възможностите на този пакт

    22:28 23.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Данко Харсъзина

    4 1 Отговор
    Варун Чандра... Коментарите са излишни.

    Коментиран от #24

    22:32 23.01.2026

  • 7 Мда

    6 1 Отговор
    Бля, бля. Снимката на стария мър кърти.

    22:33 23.01.2026

  • 8 Уса

    6 1 Отговор
    Тръмп им каза,показа,доказа,че не желае да се занимава с долни пдрс и и те пак плюят и лижат тпките на сатаната

    22:33 23.01.2026

  • 9 Всички лаят срещу Тръмп...!

    4 2 Отговор
    Но за мен той е Пичага,на който не му пука и си прави ,каквото си пожелае...!
    Защото е Богат и Силен...!
    Точка.

    22:33 23.01.2026

  • 10 АМЕРИКА ИЗЧЕЗВА АКО УДАРИ

    2 2 Отговор
    ДЯВОЛЪТ ЗА ОПАШКАТА ДОКАТО ХВЪРЧИ АМА В ИРАН ИМА ПО ГОЛЕМИ ДЯВОЛИ И ОТ ДЯВОЛА И АМЕРИКА ЩЕ НАСТЪПИ МОТИКАТА И ЩЕ ПАДАТ КРУШИ С ФОРМАТА НА Ф 35

    22:34 23.01.2026

  • 11 А ни ви ли е

    12 2 Отговор
    Обидно, че вие станахте колония на бившите си колониални роби? Къде е Англия днес? Кои са ви премиери, кметове, министри? Останаха ви само "английските паб-ове", нищо английско вече нямате... А тръгнали да се обиждат за Натото? А за вашето самоунищожение кой да се обижда? На нас ни е през.... за вас. Мрете, щом толкова ви е акъла.

    22:35 23.01.2026

  • 12 AI Ителекта БАЙ ДОНЧО МИСЛИ ЧЕ Е ХВАНА

    2 2 Отговор
    ДЯВОЛЪТ ЗА ОПАШКАТА ДОКАТО ХВЪРЧИ АМА В ИРАН ИМА ПО ГОЛЕМИ ДЯВОЛИ И ОТ ДЯВОЛА И АМЕРИКА ЩЕ НАСТЪПИ МОТИКАТА И ЩЕ ПАДАТ КРУШИ С ФОРМАТА НА Ф 35

    Коментиран от #16

    22:36 23.01.2026

  • 13 Ами

    8 2 Отговор
    Педофилът твърде дълго се задържа на власт и май е време да го сменят.
    Аз лично залагам на Фараж.
    Просто защото в тая страна по-подходящ едва ли има.

    22:39 23.01.2026

  • 14 Никакви коментари

    7 2 Отговор
    за НАТО не са достатъчно обидни. Каквото и лошо да се каже за него все ще е вярно.

    22:40 23.01.2026

  • 15 Близките хора на убитите и ранените

    7 2 Отговор
    От НАТО трябва да се срамуват от своите близки ! Близките им са били военнопрестъпници.

    22:45 23.01.2026

  • 16 БАЙ ДОНЧО КАТО ПРОЧЕТЕ ЗА ДЯВОЛ

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "AI Ителекта БАЙ ДОНЧО МИСЛИ ЧЕ Е ХВАНА":

    И ВДИГНА БЯЛОТО ЗНАМЕ - ДЯВОЛЪТ Е НАЙ ВЕЛИКИЯТ ИНТЕЛЕКТ ДЕТО ВЛАДЕЕ ДУШИТЕ НА УМРЕЛИТЕ ЧЕЛОВЕЦИ - И ДА ЗНАЕТЕ БОГАТАШИ ЧЕ БЕЗСМЪРТИЕ НЯМА ДА СИ КУПИТЕ ,САМО АЗ ДЯВОЛЪТ СЪМ БЕЗСМЪРТЕН И АЗ СЪМ СЪМ СЪЗДАЛ СВЕТА И ГО КОМАНДВАМ

    22:46 23.01.2026

  • 17 Бг гражданин

    4 1 Отговор
    Педофил,гей,кой си ти да оценяваш Америка и Тръмп!!! Муклес!!!😀😀😀

    22:47 23.01.2026

  • 18 РЕАЛИСТ

    3 0 Отговор
    И кой го казва това. Киър Стармър. Избран с пакистански гласове премиер, щото като прокурор си затвори очите за пакистанските изнасилвачи на малолетни и непълнолетни. Гнусна работа.

    22:49 23.01.2026

  • 19 1235

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "И Киев е Руски":

    и като руски защо още не сте го превзели. От него трябваше да започнете, там са управляващите

    Коментиран от #22

    22:49 23.01.2026

  • 20 Ъъъъъъ

    1 0 Отговор
    Шабана Махмуд....

    22:51 23.01.2026

  • 21 Удри Дончо

    0 1 Отговор
    Ингилизите са особено противни пирати.

    22:52 23.01.2026

  • 22 И Киев е Руски

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "1235":

    Споко бе прош..к.Ние руски територии пустини няма да правим

    22:54 23.01.2026

  • 23 БГ Е АМЕРИКАНСКА

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "И Киев е Руски":

    КОЛОНИЯ И Е ПРОДАДЕНА ОТ ШИШО И ТИКВАТА

    22:58 23.01.2026

  • 24 Мальовица

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Данко Харсъзина":

    Малко тсиганско звучи.....

    23:02 23.01.2026

  • 25 Шибааач

    0 0 Отговор
    ТрАп е много по бунакясал от Бай дръннн.

    23:13 23.01.2026

