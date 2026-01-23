Говори Лондон: Коментарите на Доналд Тръмп за НАТО са обидни

Коментарите на американския президент Доналд Тръмп, че войниците от НАТО са стояли далеч от фронтовата линия в Афганистан са "обидни и откровено ужасяващи", заяви днес британският премиер Киър Стармър, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

"Смятам изказванията на президента Тръмп за обидни и за откровено ужасяващи и не съм изненадан, че те причиниха такава болка на близките хора на убитите и ранените", каза Стармър пред репортери.

Стармър назначи своя високопоставен бизнес съветник Варун Чандра за нов специален пратеник в Съединените щати, с фокус върху търговията и частните инвестиции.

Този ход бе направен на фона на напрежението между Великобритания и Съединените щати с оглед на амбициите на Доналд Тръмп по отношение на Гренландия, изказванията му за поведението на войниците от НАТО в Афганистан и инициативата му Съвет за мир.