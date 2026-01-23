Говори Лондон: Коментарите на Доналд Тръмп за НАТО са обидни

Коментарите на американския президент Доналд Тръмп, че войниците от НАТО са стояли далеч от фронтовата линия в Афганистан са "обидни и откровено ужасяващи", заяви днес британският премиер Киър Стармър, цитиран от Ройтерс, пише БТА.
"Смятам изказванията на президента Тръмп за обидни и за откровено ужасяващи и не съм изненадан, че те причиниха такава болка на близките хора на убитите и ранените", каза Стармър пред репортери.
Стармър назначи своя високопоставен бизнес съветник Варун Чандра за нов специален пратеник в Съединените щати, с фокус върху търговията и частните инвестиции.
Този ход бе направен на фона на напрежението между Великобритания и Съединените щати с оглед на амбициите на Доналд Тръмп по отношение на Гренландия, изказванията му за поведението на войниците от НАТО в Афганистан и инициативата му Съвет за мир.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И Киев е Руски
Коментиран от #5, #19, #23
22:26 23.01.2026
2 Сатана Z
22:26 23.01.2026
3 КЗББ и ДП
22:27 23.01.2026
4 Когато нещо е смешно
22:28 23.01.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Данко Харсъзина
Коментиран от #24
22:32 23.01.2026
7 Мда
22:33 23.01.2026
8 Уса
22:33 23.01.2026
9 Всички лаят срещу Тръмп...!
Защото е Богат и Силен...!
Точка.
22:33 23.01.2026
10 АМЕРИКА ИЗЧЕЗВА АКО УДАРИ
22:34 23.01.2026
11 А ни ви ли е
22:35 23.01.2026
12 AI Ителекта БАЙ ДОНЧО МИСЛИ ЧЕ Е ХВАНА
Коментиран от #16
22:36 23.01.2026
13 Ами
Аз лично залагам на Фараж.
Просто защото в тая страна по-подходящ едва ли има.
22:39 23.01.2026
14 Никакви коментари
22:40 23.01.2026
15 Близките хора на убитите и ранените
22:45 23.01.2026
16 БАЙ ДОНЧО КАТО ПРОЧЕТЕ ЗА ДЯВОЛ
До коментар #12 от "AI Ителекта БАЙ ДОНЧО МИСЛИ ЧЕ Е ХВАНА":И ВДИГНА БЯЛОТО ЗНАМЕ - ДЯВОЛЪТ Е НАЙ ВЕЛИКИЯТ ИНТЕЛЕКТ ДЕТО ВЛАДЕЕ ДУШИТЕ НА УМРЕЛИТЕ ЧЕЛОВЕЦИ - И ДА ЗНАЕТЕ БОГАТАШИ ЧЕ БЕЗСМЪРТИЕ НЯМА ДА СИ КУПИТЕ ,САМО АЗ ДЯВОЛЪТ СЪМ БЕЗСМЪРТЕН И АЗ СЪМ СЪМ СЪЗДАЛ СВЕТА И ГО КОМАНДВАМ
22:46 23.01.2026
17 Бг гражданин
22:47 23.01.2026
18 РЕАЛИСТ
22:49 23.01.2026
19 1235
До коментар #1 от "И Киев е Руски":и като руски защо още не сте го превзели. От него трябваше да започнете, там са управляващите
Коментиран от #22
22:49 23.01.2026
20 Ъъъъъъ
22:51 23.01.2026
21 Удри Дончо
22:52 23.01.2026
22 И Киев е Руски
До коментар #19 от "1235":Споко бе прош..к.Ние руски територии пустини няма да правим
22:54 23.01.2026
23 БГ Е АМЕРИКАНСКА
До коментар #1 от "И Киев е Руски":КОЛОНИЯ И Е ПРОДАДЕНА ОТ ШИШО И ТИКВАТА
22:58 23.01.2026
24 Мальовица
До коментар #6 от "Данко Харсъзина":Малко тсиганско звучи.....
23:02 23.01.2026
25 Шибааач
23:13 23.01.2026