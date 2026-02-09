Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Призиви за оставка в Лондон! Министър-председателят Стармър: Няма да напусна

Призиви за оставка в Лондон! Министър-председателят Стармър: Няма да напусна

9 Февруари, 2026 20:03 1 781 19

Натискът върху Киър Стармър се засилва, след като документите, публикувани от американското Министерство на правосъдието разкриха близките отношения на Манделсън с покойния финансист и сексуален престъпник Джефри Епстийн

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Вицепремиерът на Великобритания Дейвид Лами и министърът на жилищното строителство Стив Рийд обявиха публично подкрепата си за министър-председателя Киър Стармър, след като лидерът на Шотландската лейбъристка партия Анас Саруар го призова да подаде оставка, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Натискът върху британския премиер Стармър се засилва, след като документите, публикувани от американското Министерство на правосъдието разкриха близките отношения на Манделсън с покойния финансист и сексуален престъпник Джефри Епстийн. Така Анас Саруар се превърна в най-високопоставения политик от Лейбъристката партия, който се противопостави на Стармър.

Лами и Рийд посочиха обаче, че Стармър трябва да остане на власт. "Не трябва да позволяваме нищо да ни разсейва от нашата мисия да променим Великобритания и ние подкрепяме министър-председателя в осъществяването на тази цел", написа Дейвид Лами в социалната мрежа "Екс".

Рийд подчерта, от своя страна, че Стармър е извел партията до победа по време на изборите през 2024 г., като допълни, че "партията трябва да остане на същия път".

Тим Алън, директорът по комуникациите в кабинета на британския премиер Киър Стармър, подаде оставка. Той изкара на поста само 5 месеца, съобщава "Гардиън".

Оттеглянето му идва ден след като началника на кабинета на премиера Морган Максуини подаде оставка. Алън посочва, че е решил да се оттегли, за да даде шанс за изграждането на нов екип на Даунинг стрийт 10.

Алън, бивш заместник-прессекретар на Тони Блеър, се завърна на Даунинг стрийт през септември като част от последната рокада в екипа на Стармър. Той замени Джеймс Лайънс, който беше директор на стратегическите комуникации в продължение една година.

Оставката е пореден удар по позицията на Стармър на фона на ожесточения спор относно решението Питър Манделсън да бъде назначен за посланик във Вашингтон, въпреки близките му отношения с осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн.

Говорител на Даунинг стрийт поясни, че Стармър няма намерение да подава оставка, а ще се концентрира върху работата, която му предстои.


