Британският премиер: Не вярвам, че Доналд Тръмп ще атакува Гренландия

Британският премиер Киър Стармър заяви днес, че е нужно да се проведе спокойна дискусия по отношение на Гренландия, чрез която да бъде гарантирано, че историческите съюзи могат да издържат на изпитанията и предизвикателствата, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Стармър каза това, след като американският президент Доналд Тръмп отправи заплахи към съюзнически страни за налагане на мита в рамките на усилията му да си осигури контрол над острова, който сега е датска територия.
Стармър заяви, че според него Тръмп не обмисля да предприема военни действия в Гренландия.
Британският премиер добави, че съюзът на Великобритания със САЩ е гарантирал сигурност и просперитет в продължение на десетилетия и подчерта, че е решен да запази тези връзки. Той обаче каза, че заплахите на Тръмп да наложи мита на Великобритания и на европейски съюзници, в случай че САЩ не получат възможност да купят Гренландия, са погрешни. Стармър заяви, че бъдещето на Гренландия трябва да бъде решено единствено от Дания.
"Съюзите устояват, защото са изградени на уважение и партньорство, а не на натиск", каза Стармър. "Затова съм заявявал, че използването на мита срещу съюзници е напълно погрешно. Това не е правилният начин за разрешаване на разногласия в един съюз", допълни той.
"Правилният подход по този толкова сложен въпрос е чрез спокоен диалог между съюзници", добави той.
По отношение на ситуацията в Близкия изток британският премиер заяви, че Великобритания е дала знак, че има готовност да участва във втората фаза от примирието в Газа. Той уточни, че в момента се водят дискусии по този въпрос със съюзници на Лондон.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Атина Палада
13:47 19.01.2026
2 Швейк
-Добре , как се казвате ?
-Donald Shit (Доналд Лайнаров)
Ах , да , ясно , ами как искате да се казвате ?
-Ами както и да е - Джон , Хари , Майкъл , Питър само да не е Доналд , моля Ви се !
Коментиран от #7
13:50 19.01.2026
3 гост
13:50 19.01.2026
4 Европеец
Коментиран от #12
13:51 19.01.2026
5 000
Коментиран от #9
13:51 19.01.2026
6 Дългият
13:53 19.01.2026
7 Швейк
До коментар #2 от "Швейк":- А Владимир искате ли?
- Така исках от дете. Избирам го. - Вече сте Владимир, императора на света.
13:53 19.01.2026
8 Гай Турий
13:53 19.01.2026
9 Не копей. Не може.
До коментар #5 от "000":Тук са парите на света.
Коментиран от #11
13:53 19.01.2026
10 Закон
13:54 19.01.2026
11 000
До коментар #9 от "Не копей. Не може.":Благодаря за отговора!
13:54 19.01.2026
12 Ха ХаХа
До коментар #4 от "Европеец":Кой го интересува па ти дали ядеш пуканки 🤣🤪🤣
13:54 19.01.2026
13 Я пък тоя
Европа е слаба, управлявана от некадърници.
Европа умира бавно, но сигурно, управлявана от глупави страхливци.
Да спират всички санкции, да се хващат с Русия и Тръмп ще заквичи като скопен свинчок.
Като се оправят с Тръмп, може да помислят и за Русия.
13:55 19.01.2026
14 Лудия козел
Фидел Кастро 1992 г.
13:56 19.01.2026
15 Лудия козел
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
13:56 19.01.2026
16 Лудия козел
13:56 19.01.2026
17 Трол
13:57 19.01.2026
18 Жбръц
13:59 19.01.2026
19 И ся кво?
Време е да се събудите и да спрете със сляпата омраза.
Урсулите на кладата и ще бъде мир...
14:01 19.01.2026