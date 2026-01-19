Новини
Свят »
Великобритания »
Британският премиер: Не вярвам, че Доналд Тръмп ще атакува Гренландия

Британският премиер: Не вярвам, че Доналд Тръмп ще атакува Гренландия

19 Януари, 2026 13:45 521 19

  • доналд тръмп-
  • киър стармър-
  • арктика-
  • гренландия-
  • нато-
  • дания

Киър Стармър призова за спокоен диалог по въпроса за Гренландия след заплахите на Белия дом за мита

Британският премиер: Не вярвам, че Доналд Тръмп ще атакува Гренландия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Британският премиер Киър Стармър заяви днес, че е нужно да се проведе спокойна дискусия по отношение на Гренландия, чрез която да бъде гарантирано, че историческите съюзи могат да издържат на изпитанията и предизвикателствата, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Стармър каза това, след като американският президент Доналд Тръмп отправи заплахи към съюзнически страни за налагане на мита в рамките на усилията му да си осигури контрол над острова, който сега е датска територия.

Стармър заяви, че според него Тръмп не обмисля да предприема военни действия в Гренландия.

Британският премиер добави, че съюзът на Великобритания със САЩ е гарантирал сигурност и просперитет в продължение на десетилетия и подчерта, че е решен да запази тези връзки. Той обаче каза, че заплахите на Тръмп да наложи мита на Великобритания и на европейски съюзници, в случай че САЩ не получат възможност да купят Гренландия, са погрешни. Стармър заяви, че бъдещето на Гренландия трябва да бъде решено единствено от Дания.

"Съюзите устояват, защото са изградени на уважение и партньорство, а не на натиск", каза Стармър. "Затова съм заявявал, че използването на мита срещу съюзници е напълно погрешно. Това не е правилният начин за разрешаване на разногласия в един съюз", допълни той.

"Правилният подход по този толкова сложен въпрос е чрез спокоен диалог между съюзници", добави той.

По отношение на ситуацията в Близкия изток британският премиер заяви, че Великобритания е дала знак, че има готовност да участва във втората фаза от примирието в Газа. Той уточни, че в момента се водят дискусии по този въпрос със съюзници на Лондон.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Атина Палада

    4 9 Отговор
    Тръмп се оказа по-голям смешник и от Путин

    13:47 19.01.2026

  • 2 Швейк

    6 6 Отговор
    В САЩ един отива в полицията с молба , да си смени името и инспекторът го пита :
    -Добре , как се казвате ?
    -Donald Shit (Доналд Лайнаров)
    Ах , да , ясно , ами как искате да се казвате ?
    -Ами както и да е - Джон , Хари , Майкъл , Питър само да не е Доналд , моля Ви се !

    Коментиран от #7

    13:50 19.01.2026

  • 3 гост

    7 0 Отговор
    ВЯРА - МЕЧТА, ЧИЕТО СБЪДВАНЕ КЛОНИ КЪМ НУЛА /зеро/ !

    13:50 19.01.2026

  • 4 Европеец

    8 2 Отговор
    Ако не се съгласят да му е продадат или по някакъв друг начин бай Дончо от оБора да се сдобие с Гренландия може да си я вземе като прати един кораб с десанчици и ще гледаме как евро пуделите ще му се противопоставят..... Аз не гледам телевизия и не ям пуканки, ама като наближи Гренландия да стане краварска, ще гледам телевизия ,ще пием червеното и ще замествам с свинското....

    Коментиран от #12

    13:51 19.01.2026

  • 5 000

    6 2 Отговор
    Възможно ли е еврозоната да продължи своето съществуване, с оглед на краха на либерален лондон и разпада на ес?

    Коментиран от #9

    13:51 19.01.2026

  • 6 Дългият

    1 6 Отговор
    Той и Мадуро не вярваше....

    13:53 19.01.2026

  • 7 Швейк

    5 2 Отговор

    До коментар #2 от "Швейк":

    - А Владимир искате ли?
    - Така исках от дете. Избирам го. - Вече сте Владимир, императора на света.

    13:53 19.01.2026

  • 8 Гай Турий

    6 0 Отговор
    На дъртия мърлю не трябва да му се вярва и на една сричка! Тоя продажник има интереси с лудото дони.

    13:53 19.01.2026

  • 9 Не копей. Не може.

    3 6 Отговор

    До коментар #5 от "000":

    Тук са парите на света.

    Коментиран от #11

    13:53 19.01.2026

  • 10 Закон

    6 1 Отговор
    На ингилизин вера да нямаш. Ингилизите са най-долната, най-продажната и най-крадливата нация в света." Англия няма врагове, няма приятели, тя има само интереси" . Това е техният закон.

    13:54 19.01.2026

  • 11 000

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Не копей. Не може.":

    Благодаря за отговора!

    13:54 19.01.2026

  • 12 Ха ХаХа

    3 5 Отговор

    До коментар #4 от "Европеец":

    Кой го интересува па ти дали ядеш пуканки 🤣🤪🤣

    13:54 19.01.2026

  • 13 Я пък тоя

    3 1 Отговор
    Вярвам, не вярвам, може би, едва ли не, евентуално и куп такива безсмислици.
    Европа е слаба, управлявана от некадърници.
    Европа умира бавно, но сигурно, управлявана от глупави страхливци.
    Да спират всички санкции, да се хващат с Русия и Тръмп ще заквичи като скопен свинчок.
    Като се оправят с Тръмп, може да помислят и за Русия.

    13:55 19.01.2026

  • 14 Лудия козел

    4 1 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    13:56 19.01.2026

  • 15 Лудия козел

    4 1 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    13:56 19.01.2026

  • 16 Лудия козел

    5 0 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    13:56 19.01.2026

  • 17 Трол

    2 1 Отговор
    Няма да я атакува, защото 24 часа преди атаката всичките защитници на Гренландия ще се разбягат.

    13:57 19.01.2026

  • 18 Жбръц

    1 0 Отговор
    Няма да е " удари" баце Стърми! Просто ще е купи на килограм.Без пушка да пукне.След това ще се настани там спокойно,когато местните ,в чиито сметки са паднали от небето по 100-200 К зелени пари,ще гласуват и с четири крайника ,на Референдум,за присъединяване към щатите.Няма да са прецедент за Щатите..Не посочвам ,но вече има такива от десетки години

    13:59 19.01.2026

  • 19 И ся кво?

    0 0 Отговор
    Кой е истинския враг - Краснов или Путин?
    Време е да се събудите и да спрете със сляпата омраза.
    Урсулите на кладата и ще бъде мир...

    14:01 19.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания