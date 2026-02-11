Новини
Президентът на Колумбия: Опитаха да убият мен и децата ми!

11 Февруари, 2026

Хеликоптерът, с който пътувал Густаво Петро, е бил принуден да се отклони поради опит за покушение

Колумбийският президент Густаво Петро заяви, че хеликоптерът, с който е пътувал, е бил принуден да се отклони поради опит за покушение.

„Не кацнах там, където трябваше, защото имаше опасения, че хеликоптерът, в който бяха и децата ми, ще бъде обстрелян“, каза той на правителствено заседание, излъчено по YouTube канала на президентската администрация.

Според Петро той е „избегнал да бъде убит“.

„Летяхме четири часа над открито море и пристигнахме там, където не бяхме планирали“, каза той.


