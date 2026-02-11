Bloomberg: Готвят сина на Ердоган за президентския пост, вариант е и зетят на лидера ВИДЕО

Турция обсъжда възможността синът на настоящия президент Реджеп Тайип Ердоган да го наследи, съобщиха източници на Bloomberg.

Темата за прехода на властта в Турция става все по-често обсъждана при закрити врати сред членовете на управляващата Партия на справедливостта и развитието, съобщиха запознати.

Според турското законодателство Реджеп Тайип Ердоган е длъжен да напусне поста си през 2028 г. Ердоган би имал право да се кандидатира отново, ако парламентът свика предсрочни избори преди края на настоящия му мандат или ако конституцията бъде изменена, за да му позволи да се кандидатира отново след малко повече от две години.

Семейството му и ръководството на партията обаче са заинтересовани Ердоган да остане на власт още пет години след края на мандата му, съобщиха източници, за да се проправи пътят за постепенно прехвърляне на властта на сина му.

Bloomberg описва вътрешнополитическата и международната среда като „благоприятна“ за такъв преход на властта, въпреки че той не е гарантиран.

Ердоган ръководи страната от 2014 г., като преди това е бе министър-председател от 2003 г. Той спечели изборите през 2023 г. с 52,18% от гласовете на втория тур.

Президентският мандат в Турция е пет години, а държавният глава може да заема поста не повече от два последователни мандата. Предсрочните избори са изключение. През 2018 г. Ердоган спечели такива избори, което му позволи да се кандидатира за преизбиране през 2023 г.

Следващите президентски избори в Турция са насрочени за 2028 г.

Селчук Байрактар, съсобственик, председател и главен технически директор на производителя на дронове Baykar и зет на турския президент, беше споменаван преди това като друг възможен наследник на Ердоган. Wall Street Journal го определи като една от най-популярните обществени личности в Турция през 2024 г., а експертите го смятат за претендент за президентския пост.

The Economist, от своя страна, посочи четирима кандидати за наследник на Ердоган. Освен Билал Ердоган и Селчук Байрактар, посочени бяха и външният министър Хакан Фидан и бившият външен министър Сюлейман Сойлу.

Основният политически съперник на Ердоган, кметът на Истанбул Екрем Имамоглу, беше осъден през лятото на 2025 г. на една година и осем месеца затвор за „публична обида на длъжностно лице във връзка с изпълнението на служебните му задължения“. Той беше задържан през март, което доведе до масови протести в цялата страна. Самият Имамоглу смяташе преследването за политически арест.