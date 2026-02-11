Новини
Останки от руски дрон „Геран-2“ са открити на брега на Черно море в Турция

11 Февруари, 2026 11:52 699 6

Дронът, базиран на иранския Shahed-136, е втори случай на паднал безпилотен апарат в страната за седмица

Останки от руски дрон „Геран-2“ са открити на брега на Черно море в Турция - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Отломки от руски безпилотен летателен апарат бяха намерени на брега на Черно море в турската провинция Орду. Първоначалният анализ сочи, че става въпрос за дрон „Геран-2“, който е модификация на иранския Shahed-136, съобщава англоезичното издание „Тюркийе тудей“, цитирана от News.bg.

Инцидентът е станал на 10 февруари край крайбрежния държавен път в квартал „Февзи Чакмак“ в района Юние. Граждани забелязали фрагментиран обект на брега и подали сигнал на телефон 112. На място били изпратени полицейски екипи, които потвърдили, че останките принадлежат на безпилотен апарат.

Според първоначалните данни бойната глава на дрона е била премахната. „Геран-2“ е дрон-камикадзе, използван масово от Русия при атаки срещу украинска гражданска и военна инфраструктура от началото на пълномащабната инвазия през февруари 2022 г.

Откритието в Орду е втори подобен случай за седмица. На 5 февруари рибари съобщиха за вероятен безпилотен апарат, намерен в морето край Карабурун в истанбулския район Арнавуткьой.

Русия е изстреляла хиляди дронове от типа Shahed срещу Украйна, като някои преминават над акваторията на Черно море. При технически неизправности или пропуски част от тях са били откривани на територията на държави членки на НАТО, включително Румъния и Полша, което увеличава опасенията за разширяване на конфликта в региона.

Разследването по случая в Орду продължава.


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Еколог

    5 12 Отговор
    Руските орки са вредни за околната среда и водите.

    11:57 11.02.2026

  • 2 ФЕЙК - либераст

    12 3 Отговор
    Хей това се казва дрон, щом останките му са долетели до Турция, сега зеления пор да призове световната общественост за още помощ и санкции към Русия!

    Коментиран от #3

    12:00 11.02.2026

  • 3 Замърсяват

    2 10 Отговор

    До коментар #2 от "ФЕЙК - либераст":

    и нашите брегове.

    12:02 11.02.2026

  • 4 ООрана държава

    7 2 Отговор
    Сигурно утре и на петрохан ще намерите руски дрон....

    12:14 11.02.2026

  • 5 Ами кво да кажа,

    6 1 Отговор
    дрон с премахната бойна глава,вече не е дрон,а обект за правене на пропаганда,като тези паднали без да смачкат зайчарник в полша или паднали на етернитов покрив,който го чупи средно голяма градушка, а дрон 60-90 кг. му няма нищо.

    12:57 11.02.2026

  • 6 дядото

    1 0 Отговор
    защо няма български- нито произвеждаме,нито купуваме,само коментираме.

    14:14 11.02.2026

