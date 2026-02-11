Останки от руски дрон „Геран-2“ са открити на брега на Черно море в Турция

Отломки от руски безпилотен летателен апарат бяха намерени на брега на Черно море в турската провинция Орду. Първоначалният анализ сочи, че става въпрос за дрон „Геран-2“, който е модификация на иранския Shahed-136, съобщава англоезичното издание „Тюркийе тудей“, цитирана от News.bg.

Инцидентът е станал на 10 февруари край крайбрежния държавен път в квартал „Февзи Чакмак“ в района Юние. Граждани забелязали фрагментиран обект на брега и подали сигнал на телефон 112. На място били изпратени полицейски екипи, които потвърдили, че останките принадлежат на безпилотен апарат.

Според първоначалните данни бойната глава на дрона е била премахната. „Геран-2“ е дрон-камикадзе, използван масово от Русия при атаки срещу украинска гражданска и военна инфраструктура от началото на пълномащабната инвазия през февруари 2022 г.

Откритието в Орду е втори подобен случай за седмица. На 5 февруари рибари съобщиха за вероятен безпилотен апарат, намерен в морето край Карабурун в истанбулския район Арнавуткьой.

Русия е изстреляла хиляди дронове от типа Shahed срещу Украйна, като някои преминават над акваторията на Черно море. При технически неизправности или пропуски част от тях са били откривани на територията на държави членки на НАТО, включително Румъния и Полша, което увеличава опасенията за разширяване на конфликта в региона.

Разследването по случая в Орду продължава.

