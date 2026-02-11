Новини
Гърция ще модернизира танковете си Leopard

11 Февруари, 2026

Генералният щаб на армията реши да замени системата за управление на огъня на танковете с модерна версия

Гърция ще модернизира танковете си Leopard - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Гръцката армия планира да модернизира около 170 от своите основни бойни танкове „Леопард 2А4“ (Leopard 2A4), въведени в експлоатация през 2005 г., съобщава в. „Катимерини“. цитиран от БТА.

Генералният щаб на армията реши да замени системата за управление на огъня на танковете с модерна версия и да добави системи за укрепване на активната защита, допълвайки съществуващите мерки, адаптирани от поуките от войната в Украйна, посочва вестникът.

Модернизацията ще бъде извършена от гръцката компания METKA. Това се планираше от няколко години, тъй като настоящата система за управление на огъня е по-лоша не само от по-новите танкове „Леопард 2А6 ХЕЛ“ (Leopard 2A6 HEL), но и от моделите „Леопард 1А5“ (Leopard 1A5), които са въведени в експлоатация през 1993 г. след модернизация, отбелязва „Катимерини“.

„Леопард 2А4“ (Leopard 2A4) са от централно значение за присъствието на армията по границата при река Еврос (р. Марица). Гърция експлоатира общо над 850 танка „Леопард“, както и около 1200 други модели, включително варианти M48, произведени в САЩ. Гърция разполага с най-големия танков флот в Европа, формиран от миналите напрежения с Турция, която модернизира своите танкове „Леопард“ чрез местната военна промишленост, посочва вестникът.


Гърция
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 15 гласа.
  • 1 Като след ВСВ

    14 3 Отговор
    След войната руснаците пак ще правят УАЗки и Буханки от Леопарди, Абрамси, Страйкъри, Брадлита и прочие. И ще ги продават на онези с консервите в мазето

    Коментиран от #4

    14:53 11.02.2026

  • 2 да питам

    5 13 Отговор
    верно ли Русия няма нито един самолетоносач, имала един ама бил дефектен и го нарязали на скрап ?

    Коментиран от #7

    14:54 11.02.2026

  • 3 Фрау фон SS – Урсуланка

    16 2 Отговор
    Руснаците вече не вадили чипове от перални и да ги поставят на ракетите си, а вадили платките от унищожениете из териториалния термин уКраИна Леопарди и ги инсталирали на пералните си 😁

    Коментиран от #6

    14:54 11.02.2026

  • 4 Механик

    8 10 Отговор

    До коментар #1 от "Като след ВСВ":

    Абе, прав си руснака не може да направи два еднакви пирона.

    14:55 11.02.2026

  • 5 Д-р Марин Белчев

    11 5 Отговор
    Значи Гърция има 8 пъти повече танкове от нашего брата: бай Ганя Балкански. Ние имаме около 100 Т-72, половината модернизирани. Ако правим танкови сражения с гърците сме чао. Но защо да се бием вместо да си пием узото? Би било глупаво.
    Между другото Леопард 2 е много по-добър от Т-72. Т-72 има някакъв шанс срещу Леопарда само от засада, много-много скрит.

    15:01 11.02.2026

  • 6 Град Козлодуй

    5 10 Отговор

    До коментар #3 от "Фрау фон SS – Урсуланка":

    Така е приятел. От руснак войник не става, в това е проблема.

    Коментиран от #10, #11, #13, #14

    15:01 11.02.2026

  • 7 Д-р Марин Белчев

    8 6 Отговор

    До коментар #2 от "да питам":

    Имат един, който не плава. Засега го държат, но вероятно ще го бракуват. Ако стане така, няма да имат нито един.
    Самолетоносачите са скъпи кораби.

    Коментиран от #12

    15:02 11.02.2026

  • 8 да питам

    6 8 Отговор
    защо на последния парад в Мацква го нямаше дори и картонения макет на Армата ?

    15:02 11.02.2026

  • 9 Висящият от колесник

    10 4 Отговор
    а ние не можем да намерим един камион(кемпер) зад съседния баир

    15:03 11.02.2026

  • 10 Радиоактивен,

    9 2 Отговор

    До коментар #6 от "Град Козлодуй":

    пожелавам ти да им попаднеш в ръцете.
    Дано Господ ме чуе.
    Дай Боже!
    АМИН!!!!

    Коментиран от #15

    15:03 11.02.2026

  • 11 €вр⭕минΔиΛ

    5 2 Отговор

    До коментар #6 от "Град Козлодуй":

    Дюстабанлиите и .....ζΤΝτΕ много ги разбирате
    теЯ неща !

    15:04 11.02.2026

  • 12 Афганистанец със сандали

    10 3 Отговор

    До коментар #7 от "Д-р Марин Белчев":

    те тези самолетоносачи са само за афганистанци и там подобни дето пак ги набиха с по едни сандали и пижами
    както каза един умен военен
    на никого не му трябва толкова голяма мишена

    15:07 11.02.2026

  • 13 само питам

    5 2 Отговор

    До коментар #6 от "Град Козлодуй":

    кои ви е приятел бе кукориго?

    15:07 11.02.2026

  • 14 От Козлодуй и Лом

    7 2 Отговор

    До коментар #6 от "Град Козлодуй":

    Не ползвайте ника както бе известен тук форумец с този ник в сайта! От месеци е покойник! Имаше няколко заболявания и получи втори инсулт и угасна! В Лом и Козлодуй се говори че тук в сайта е бил нападан и обиждан което е изострило заболяванията му.

    Коментиран от #27

    15:08 11.02.2026

  • 15 голям смях

    1 5 Отговор

    До коментар #10 от "Радиоактивен,":

    ми тои умрял бе

    15:10 11.02.2026

  • 16 до Д-р Марин Белчев

    7 0 Отговор
    """""Ние имаме около 100 Т-72""""" ----------- Мечтай си..., останахме с 24 танка Т-72! -)))

    Коментиран от #28

    15:14 11.02.2026

  • 17 Гърция ще

    4 2 Отговор
    ни напада ли ? Защо го прави?

    Коментиран от #22

    15:16 11.02.2026

  • 18 Миндич

    5 2 Отговор
    Да им не е уроки,ама то остана ли нещо от абрахамсите и леопардите в Украйна?Струва ми се че в момента руснаците имат повече от германските и американски трофей,отколкото Украйнците.Ако се съди по самите украйнци,те самите изпадат в ужас от тези "гейм ченджъри" и се молят за танкове от съветската епоха.Тия леопарди се превърнаха буквално в железни ковчези до степен в която украинците ги зарязват непокътнати,а руснаците ги прибират за експонати.Съчувствам и на двата(ако искат да се делят на украйнци и руснаци) славянски народа който са ляли кръв за да ни има нас на картата и които са хвърлени в тази безумна месомелачка от шайка кръвожадни евреи в Киев,Москва,Лондон,ЕСССР и САЩ,но истината е ,че гърците има много да патят с тия боклуци,а турците сигорно доволно покриват ръце.

    15:24 11.02.2026

  • 19 Американските данни

    1 5 Отговор
    Загуби на руската армия от 24.02.2022 -31.01.2026

    персонал – около 1 249 380 (+820) души;
    резервоари – 11 661 (+5) единици;
    бронирани бойни машини – 24 020 (+2) единици;
    артилерийски системи – 37 148 (+59) единици;
    МЛРС – 1 638 (+1) единици;
    противовъздушна отбрана – 1 298 (+1) единици;
    въздухоплавателни средства – 435 единици;
    хеликоптери – 347 единици;
    Оператор на оперативно-тактическо ниво – 130 711 (+1551) единици;
    крилати ракети – 4 270 единици;
    кораби/лодки – 28 единици;
    подводници – 2 единици;
    автомобилна техника и танкови камиони – 77 969 (+235) единици;
    специално оборудване – 4 070 единици.

    15:41 11.02.2026

  • 20 Теслатъ

    7 0 Отговор
    Уф...., успокоих съ!!! Южната ни граница е защитена от Турция и Гърция!!! Северната - от Румъния, Източната от Турския и Румънския флот, а Западната от.... Велика Македония!!!! А, в Бг нъ пази Полицията на Шиши!!!

    15:41 11.02.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 име

    7 0 Отговор

    До коментар #17 от "Гърция ще":

    Ще ги пращат на бандерите, но не знам що си правят труда, руснаците и без модернизирана система за управление на огъня ще ги претопят в пещите на Мариупол.

    15:50 11.02.2026

  • 23 Урсула от брюксел

    5 0 Отговор
    Ти сигурен ли си,че след оня рев на шмъкан зеленски за съветска техника,все още имаме дори един Т72 ?По някакви неясни и за самите евроатлантици причини,въпросния "Леопард" отказва да се движи на украйнска територия,пък на руска(атакаката на Курск) хич.Храбрите бандеровци обикалят около "леопарда",блъскат си главите в него молят му се,прелистват документацията старателно подготвена на немски език,та да разберат по добре украйнските танкисти ,но не ще барутника да мръдне.И така както си стой като неподвижна мишена, или някой дрон се появи и сложи край на мъките им,или севорокореец с РПГ го порази,или пък руснаците дойдат и си го вдигнат на буксир.Даже имаше случай в който украйнските бойци направо го продадоха на руснаците само да се оттърват от него.

    Коментиран от #24

    15:51 11.02.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Киро

    1 0 Отговор
    А бе има логика в това което казваш.Леопарда и Абрхамса може би ще отворят проблем на руснаците,но трябва да пристигнат напълно окомплейтовани, съответно с немски екипаж и механици за "Леопарда" и американци за Абрахамса.И боеприпаси разбира се,че там май е най големия проблем.Танк има,снаряди няма.

    Коментиран от #26

    16:03 11.02.2026

  • 26 Майор Мишев

    3 1 Отговор

    До коментар #25 от "Киро":

    Да си чул че ПТРС Корнет пробива и Леопард и Ибрахим от край до край на доста голямо разстояние ?

    16:28 11.02.2026

  • 27 Отец Сатанаил

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "От Козлодуй и Лом":

    На Мартин Блица Фли Горната със лихвите тъпкано ще му се връща .Кармата е ку4 каа ,когато най малко очаква тогава ще го клъвне .

    16:32 11.02.2026

  • 28 Д-р Марин Белчев

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "до Д-р Марин Белчев":

    Ти ме шокира и покърти. Ако е така значи сме не с напълно свалени гащи, ами направо бягаме без гащи в посока назад. Браво на нашите политици.

    16:51 11.02.2026

