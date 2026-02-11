Гърция ще модернизира танковете си Leopard

Гръцката армия планира да модернизира около 170 от своите основни бойни танкове „Леопард 2А4“ (Leopard 2A4), въведени в експлоатация през 2005 г., съобщава в. „Катимерини“. цитиран от БТА.
Генералният щаб на армията реши да замени системата за управление на огъня на танковете с модерна версия и да добави системи за укрепване на активната защита, допълвайки съществуващите мерки, адаптирани от поуките от войната в Украйна, посочва вестникът.
Модернизацията ще бъде извършена от гръцката компания METKA. Това се планираше от няколко години, тъй като настоящата система за управление на огъня е по-лоша не само от по-новите танкове „Леопард 2А6 ХЕЛ“ (Leopard 2A6 HEL), но и от моделите „Леопард 1А5“ (Leopard 1A5), които са въведени в експлоатация през 1993 г. след модернизация, отбелязва „Катимерини“.
„Леопард 2А4“ (Leopard 2A4) са от централно значение за присъствието на армията по границата при река Еврос (р. Марица). Гърция експлоатира общо над 850 танка „Леопард“, както и около 1200 други модели, включително варианти M48, произведени в САЩ. Гърция разполага с най-големия танков флот в Европа, формиран от миналите напрежения с Турция, която модернизира своите танкове „Леопард“ чрез местната военна промишленост, посочва вестникът.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Като след ВСВ
Коментиран от #4
14:53 11.02.2026
2 да питам
Коментиран от #7
14:54 11.02.2026
3 Фрау фон SS – Урсуланка
Коментиран от #6
14:54 11.02.2026
4 Механик
До коментар #1 от "Като след ВСВ":Абе, прав си руснака не може да направи два еднакви пирона.
14:55 11.02.2026
5 Д-р Марин Белчев
Между другото Леопард 2 е много по-добър от Т-72. Т-72 има някакъв шанс срещу Леопарда само от засада, много-много скрит.
15:01 11.02.2026
6 Град Козлодуй
До коментар #3 от "Фрау фон SS – Урсуланка":Така е приятел. От руснак войник не става, в това е проблема.
Коментиран от #10, #11, #13, #14
15:01 11.02.2026
7 Д-р Марин Белчев
До коментар #2 от "да питам":Имат един, който не плава. Засега го държат, но вероятно ще го бракуват. Ако стане така, няма да имат нито един.
Самолетоносачите са скъпи кораби.
Коментиран от #12
15:02 11.02.2026
8 да питам
15:02 11.02.2026
9 Висящият от колесник
15:03 11.02.2026
10 Радиоактивен,
До коментар #6 от "Град Козлодуй":пожелавам ти да им попаднеш в ръцете.
Дано Господ ме чуе.
Дай Боже!
АМИН!!!!
Коментиран от #15
15:03 11.02.2026
11 €вр⭕минΔиΛ
До коментар #6 от "Град Козлодуй":Дюстабанлиите и .....ζΤΝτΕ много ги разбирате
теЯ неща !
15:04 11.02.2026
12 Афганистанец със сандали
До коментар #7 от "Д-р Марин Белчев":те тези самолетоносачи са само за афганистанци и там подобни дето пак ги набиха с по едни сандали и пижами
както каза един умен военен
на никого не му трябва толкова голяма мишена
15:07 11.02.2026
13 само питам
До коментар #6 от "Град Козлодуй":кои ви е приятел бе кукориго?
15:07 11.02.2026
14 От Козлодуй и Лом
До коментар #6 от "Град Козлодуй":Не ползвайте ника както бе известен тук форумец с този ник в сайта! От месеци е покойник! Имаше няколко заболявания и получи втори инсулт и угасна! В Лом и Козлодуй се говори че тук в сайта е бил нападан и обиждан което е изострило заболяванията му.
Коментиран от #27
15:08 11.02.2026
15 голям смях
До коментар #10 от "Радиоактивен,":ми тои умрял бе
15:10 11.02.2026
16 до Д-р Марин Белчев
Коментиран от #28
15:14 11.02.2026
17 Гърция ще
Коментиран от #22
15:16 11.02.2026
18 Миндич
15:24 11.02.2026
19 Американските данни
персонал – около 1 249 380 (+820) души;
резервоари – 11 661 (+5) единици;
бронирани бойни машини – 24 020 (+2) единици;
артилерийски системи – 37 148 (+59) единици;
МЛРС – 1 638 (+1) единици;
противовъздушна отбрана – 1 298 (+1) единици;
въздухоплавателни средства – 435 единици;
хеликоптери – 347 единици;
Оператор на оперативно-тактическо ниво – 130 711 (+1551) единици;
крилати ракети – 4 270 единици;
кораби/лодки – 28 единици;
подводници – 2 единици;
автомобилна техника и танкови камиони – 77 969 (+235) единици;
специално оборудване – 4 070 единици.
15:41 11.02.2026
20 Теслатъ
15:41 11.02.2026
22 име
До коментар #17 от "Гърция ще":Ще ги пращат на бандерите, но не знам що си правят труда, руснаците и без модернизирана система за управление на огъня ще ги претопят в пещите на Мариупол.
15:50 11.02.2026
23 Урсула от брюксел
Коментиран от #24
15:51 11.02.2026
25 Киро
Коментиран от #26
16:03 11.02.2026
26 Майор Мишев
До коментар #25 от "Киро":Да си чул че ПТРС Корнет пробива и Леопард и Ибрахим от край до край на доста голямо разстояние ?
16:28 11.02.2026
27 Отец Сатанаил
До коментар #14 от "От Козлодуй и Лом":На Мартин Блица Фли Горната със лихвите тъпкано ще му се връща .Кармата е ку4 каа ,когато най малко очаква тогава ще го клъвне .
16:32 11.02.2026
28 Д-р Марин Белчев
До коментар #16 от "до Д-р Марин Белчев":Ти ме шокира и покърти. Ако е така значи сме не с напълно свалени гащи, ами направо бягаме без гащи в посока назад. Браво на нашите политици.
16:51 11.02.2026