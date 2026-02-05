Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Престъпна група е карала румънци да просят за пари в Гърция

Престъпна група е карала румънци да просят за пари в Гърция

5 Февруари, 2026 14:32 796 12

По данни на властите участниците в групата набелязвали румънски граждани, търсещи работа

Престъпна група е карала румънци да просят за пари в Гърция - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Гръцката полиция е разбила престъпна организация, която се е занимавала с експлоатация на мъже от Румъния, предаде телевизия Скай, съобщи БТА.

По данни на властите участниците в групата набелязвали румънски граждани, търсещи работа, като им обещавали заетост в строителството и осигурено настаняване.

След пристигането им в Гърция обаче жертвите били поставяни в условия на трудова и финансова експлоатация. Членовете на групата им отнемали личните документи и ги принуждавали да просят с часове на оживени места в градовете.

При проведената полицейска операция са задържани седем души, сред които трима, за които се смята, че са имали водеща роля в престъпната схема.

В сътрудничество с неправителствени организации е предоставена защита и подкрепа на 12 румънски граждани, а в сътрудничество с румънските власти се издирват и други евентуални жертви на престъпната група.

Операцията е осъществена с подкрепата на Службата за вътрешна сигурност на САЩ.


Гърция
  • 1 Запознат

    5 1 Отговор
    "Гръцката полиция е разбила престъпна организация, която се е занимавала с експлоатация на мъже от Румъния"

    Е нашите козячета не се оплакват че ги експлоатират - на тях даже им е хубаво.

    Коментиран от #8

    14:43 05.02.2026

  • 2 123456

    7 0 Отговор
    да просиш ЗА пари и да просиш пари Е различно , Марийоо ! Ферщен зеле?

    Коментиран от #10

    14:49 05.02.2026

  • 3 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    2 0 Отговор
    Тези са от нашите от Хумата -Лом .

    Коментиран от #5

    14:53 05.02.2026

  • 5 ДЕТЕ

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Чичо Вальо, пак те пере съчмата.

    15:02 05.02.2026

  • 8 Европеец

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Запознат":

    Пак гледаме в чуждото канче..... В Гърция, Франция и скандинавските страни има много българи просяци-знам го лично от тях, като са ми обяснявали какво и как изкарват.... А да не говоря колко много българки работят като проститутки в Европа, а след разкритията епштейн и в САЩ...

    15:04 05.02.2026

  • 9 Новината на олифрена

    4 0 Отговор
    Че нашите специалистки джиткат из цяла Европа, марозавъра се загрижил за румънските джебчии!

    15:05 05.02.2026

  • 10 Марфуца

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "123456":

    Отвърна «Цъ»!
    Аз съм завършила в столицата на Блухарейн!

    15:07 05.02.2026

  • 11 ПРЕСТЪПНИТЕ УПРАВЛЯВАЩИ ГРУПИ

    3 0 Отговор
    В СОФИЯ ПЪК НИ КАРАТ ДА ПРОСИМ В БЪЛГАРИЯ !

    15:34 05.02.2026

  • 12 Фен на Европейската интеграция

    1 0 Отговор
    Ето виждате ли
    Румънците вечИ ви задминават и по просия
    еее знаЧи

    22:09 05.02.2026

