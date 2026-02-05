Престъпна група е карала румънци да просят за пари в Гърция

Гръцката полиция е разбила престъпна организация, която се е занимавала с експлоатация на мъже от Румъния, предаде телевизия Скай, съобщи БТА.
По данни на властите участниците в групата набелязвали румънски граждани, търсещи работа, като им обещавали заетост в строителството и осигурено настаняване.
След пристигането им в Гърция обаче жертвите били поставяни в условия на трудова и финансова експлоатация. Членовете на групата им отнемали личните документи и ги принуждавали да просят с часове на оживени места в градовете.
При проведената полицейска операция са задържани седем души, сред които трима, за които се смята, че са имали водеща роля в престъпната схема.
В сътрудничество с неправителствени организации е предоставена защита и подкрепа на 12 румънски граждани, а в сътрудничество с румънските власти се издирват и други евентуални жертви на престъпната група.
Операцията е осъществена с подкрепата на Службата за вътрешна сигурност на САЩ.
1 Запознат
Е нашите козячета не се оплакват че ги експлоатират - на тях даже им е хубаво.
Коментиран от #8
14:43 05.02.2026
2 123456
Коментиран от #10
14:49 05.02.2026
3 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
Коментиран от #5
14:53 05.02.2026
5 ДЕТЕ
До коментар #3 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Чичо Вальо, пак те пере съчмата.
15:02 05.02.2026
8 Европеец
До коментар #1 от "Запознат":Пак гледаме в чуждото канче..... В Гърция, Франция и скандинавските страни има много българи просяци-знам го лично от тях, като са ми обяснявали какво и как изкарват.... А да не говоря колко много българки работят като проститутки в Европа, а след разкритията епштейн и в САЩ...
15:04 05.02.2026
9 Новината на олифрена
15:05 05.02.2026
10 Марфуца
До коментар #2 от "123456":Отвърна «Цъ»!
Аз съм завършила в столицата на Блухарейн!
15:07 05.02.2026
11 ПРЕСТЪПНИТЕ УПРАВЛЯВАЩИ ГРУПИ
15:34 05.02.2026
12 Фен на Европейската интеграция
Румънците вечИ ви задминават и по просия
еее знаЧи
22:09 05.02.2026