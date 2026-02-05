Престъпна група е карала румънци да просят за пари в Гърция

Гръцката полиция е разбила престъпна организация, която се е занимавала с експлоатация на мъже от Румъния, предаде телевизия Скай, съобщи БТА.

По данни на властите участниците в групата набелязвали румънски граждани, търсещи работа, като им обещавали заетост в строителството и осигурено настаняване.

След пристигането им в Гърция обаче жертвите били поставяни в условия на трудова и финансова експлоатация. Членовете на групата им отнемали личните документи и ги принуждавали да просят с часове на оживени места в градовете.

При проведената полицейска операция са задържани седем души, сред които трима, за които се смята, че са имали водеща роля в престъпната схема.

В сътрудничество с неправителствени организации е предоставена защита и подкрепа на 12 румънски граждани, а в сътрудничество с румънските власти се издирват и други евентуални жертви на престъпната група.

Операцията е осъществена с подкрепата на Службата за вътрешна сигурност на САЩ.