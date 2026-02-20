Новини
Икономическите последици от изтичането на мозъци в Гърция стават все по-сериозни

20 Февруари, 2026 10:54 1 258 10

Според официалната статистика населението на Гърция спада от 11,2 милиона души през 2005 г. до 10,4 милиона през 2020 г.

Икономическите последици от изтичането на мозъци в Гърция стават все по-сериозни - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Изтичането на мозъци и сериозната демографска криза предизвикват сериозни негативни ефекти за икономиката на Гърция, които се задълбочават все повече, предупреждават експерти и официални лица от страната, пише електронното издание на в. „Катимерини“, предаде БТА.

Наскоро по време на специална конференция в гръцкия парламент, посветена на демографските предизвикателства, пред които е изправена Гърция, директорът по изследванията в гръцката статистическа агенция „Дианеосис“ (Dianeosis) г-жа Фай Макандаси описа подробно негативния икономически ефект от изтичането на мозъци от Гърция – процес, който по думите ѝ се е задълбочил значително по време на финансовата криза в Гърция през предходното десетилетие. По данни на агенцията, цитирани от Макандаси, по време на тежката финансова криза повече от 420 000 млади хора са напуснали страната, което е причинило двойни разходи за Гърция – пропуснати ползи от труд и данъци в размер на над 63 милиарда евро и над 8 милиарда евро безвъзвратно изгубено финансиране в образование.

Данните и прогнозите за демографското състояние на страната също потвърждават негативните тенденции, отбелязва „Катимерини“. Според официалната статистика населението на Гърция спада от 11,2 милиона души през 2005 г. до 10,4 милиона през 2020 г. За сравнение през 2025 г. в страната са регистрирани общо 68 309 раждания и 125 873 смъртни случая. Прогнозите сочат, че населението на страната може да достигне 9,03 милиона през 2050 г. и да спадне до 6,3 милиона до края на века.

В скорошно изказване председателят на гръцкия парламент Никитас Какламанис предупреди, че ако сегашните тенденции продължат, „историците на бъдещето ще опишат общество и държава, които извършват постепенно демографско самоубийство“.

Според гръцки изследователи, занимаващи се с проблема, основните проблеми пред гръцките семейства са скъпото отглеждане на деца и липсата на политики, които да подкрепят семействата. „Гърция е една от страните, в които отглеждането на дете е изключително скъпо. Това може да се промени със специфични политики“, споделя професорът по демография Байрон Кодзаманис, посочвайки, че въвеждането на подобни мерки едва ли би възстановило нивата на раждаемост напълно, но поне може да увеличи броя на новородените с няколко хиляди.

Демографските проучвания в Гърция сочат, че гърците искат средно по 2,3 деца, но имат по 1,3, ограничени основно от сериозната икономическа тежест за семействата.


Гърция
  • 1 Реалист

    18 1 Отговор
    Мозъка на БеГе-то още преди години изтече на запад. Останаха само полу-човеци и орки.

    10:58 20.02.2026

  • 2 да ползват бг мозъци дето идват

    9 1 Отговор
    в халкидики да ядат голяма порция двама човека

    11:01 20.02.2026

  • 3 Ама там още

    2 3 Отговор
    ли има некакви?
    Колко пъти съм бил там и нищо такова не видях?

    11:12 20.02.2026

  • 4 Е! И ? Какво ?

    6 1 Отговор
    Е! И ? Какво ?

    Същото Което става !

    И ТУК !

    Никой не иска да продава !

    Стоката си !

    На Безценица !

    11:16 20.02.2026

  • 5 Гориил

    9 1 Отговор
    За първи път поколението на Zoom доказа, че е по-глупаво от родителите си. Само вижте безизразните им лица с телефони в ръце. Те са неспособни рационално да организират живота си. След като завършват колеж и университет, те прекарват десетилетия в невъзможност да си намерят работа по специалността и се връщат в домовете, където са израснали, изолирани от външния свят. Светът на борбата за оцеляване, жестоката конкуренция, властта и смисъла на живота е неразбираем и чужд за тях.

    Коментиран от #10

    11:31 20.02.2026

  • 6 Перо

    7 1 Отговор
    Ние намаляхме с 4 милиона от мутренската демокрация /чума/, а от редакцията загрижени за Гърция!

    12:03 20.02.2026

  • 7 Ние сме по-зле

    5 0 Отговор
    При нас положението е дори по-зле, отколкото в Гърция. Няма достатъчно добри лекари, зъболекари, учители и служители. Управниците не вдъхват уважение, а депутатите често се държат недостойно в парламента. Много хора напуснаха страната – около една трета от населението го няма. Това е сериозен проблем, но трудно ще се реши, защото много от способните хора вече заминаха.

    13:31 20.02.2026

  • 8 Много се смях

    1 2 Отговор
    Какво изтичане на мозъци от Гърция🤣 🤣 🤣 🤣 🤣

    14:06 20.02.2026

  • 9 Нема се бойте

    1 0 Отговор
    Дръжте се за юрото и ще се самозатрием за има няма 10 години !Всички приказки на хората които според ТЕМЕНУГА пръдлата бяха спекула, е оказаха се истина ние обедняваме от ден на ден с юрото не с лева,поне да бяхме си останали с лева,а не да изхвърлим камара пари за напечатването му и да си дарим валутният борд на ЕСЕС КОЙТО ВЕЧЕ ОТИДЕ В УКРАЙНА,ЖИВИ ДА ГОРЯТ!

    17:25 20.02.2026

  • 10 Това

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Гориил":

    Беше целта на Глобалистите!Колкото по деградирал народ излиза от поколенията,толкова по лесно се манипулира и управлява ФАКТ НЕУСПОРИМ!!! ТОВА КОЕТО ГО ПИШЕШЕ В КОНСПИРАЦИИТЕ ТО СЕ ЗБЪДНА!

    17:53 20.02.2026

