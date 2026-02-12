Новини
Свят »
САЩ »
Тръмп настоял пред Нетаняху преговорите с Иран да продължат

Тръмп настоял пред Нетаняху преговорите с Иран да продължат

12 Февруари, 2026 05:36, обновена 12 Февруари, 2026 04:50 532 5

  • тръмп-
  • нетаняху-
  • иран-
  • сащ-
  • израел

Норвежкият Нобелов комитет призова Иран незабавно да освободи носителката на Нобелова награда за мир Наргес Мохамади

Тръмп настоял пред Нетаняху преговорите с Иран да продължат - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че по време на днешната си среща с израелския премиер Бенямин Нетаняху в Белия дом е настоял преговорите с Иран да продължат, тъй като САЩ се стремят към сключване на ядрено споразумение с Техеран, предаде Асошиейтед прес, цитирана от dariknews.bg​.

"Срещата беше много добра, отличните отношения между двете ни страни продължават", написа Тръмп в публикация в социалните мрежи.

"Не беше постигнато нищо конкретно, освен че аз настоях преговорите с Иран да продължат, за да се види дали може да бъде сключена сделка", съобщи Тръмп.

Визитата на Нетаняху и седмата му среща с Тръмп в рамките на втория мандат на президента републиканец идват в момент, когато както Техеран, така и Вашингтон проявяват предпазлив оптимизъм след провеждането на непреки разговори в Оман в петък относно това как още веднъж да се подходи към преговорите по ядрената програма на Иран, отбелязва АП.

От канцеларията на Нетаняху казаха преди срещата, че израелският премиер иска тези преговори да включват ограничения върху програмата на Иран за балистични ракети и подкрепата на Техеран за екстремистки групировки като "Хамас" и "Хизбула".

Норвежкият Нобелов комитет обяви, че е призовал Иран незабавно да освободи от затвора активистката и носителка на Нобелова награда за мир Наргес Мохамади, предаде БНР.

От средата на декември Мохамади е в център за задържане в Машхад, а миналата седмица получи нова присъда от 7 години и половина затвор.

53-годишната Мохамади, която е била многократно затваряна по време на тридесетгодишната си кампания за правата на жените, беше арестувана отново на 12 декември, след като осъди подозрителната смърт на правозащитника Хосроу Аликорди. От тогава е в център за задържане в Машхад.

След едноседмична гладна стачка, която е приключила в неделя и след седмици на изолация, е успяла да информира в телефонен разговор адвоката си за новата присъда. Тя включва шест години затвор за конспиративна и още година и половина за пропагандна дейност, посочи защитникът й. Освен това ще бъде изселена от град Хосф и й е наложена забрана да напуска Иран за срок от две години. Засега няма официално съобщение от иранските власти за присъдата.

Според адвоката на Мохамади - Мостафа Нили, предвид здравословното ѝ състояние се очаква тя да бъде пусната под гаранция.

Мохамади спечели Нобелова награда за мир през 2023 г., докато беше в затвора, за кампанията си за утвърждаване на правата на жените и премахване на смъртното наказание в Иран.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хехе

    4 1 Отговор
    последно кой от двамцата е шефа.

    Коментиран от #2

    04:40 12.02.2026

  • 2 Ами стопанинът не лае

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "хехе":

    Тръмпоча лае, Сатаняхуто мълчи. Сещай се кой е стопанина.

    05:03 12.02.2026

  • 3 Ъхъ

    3 0 Отговор
    С тоя купол дето е като брюкселска дантела, за какво друго да настоява!?😂

    05:12 12.02.2026

  • 4 Ново двайсет

    3 0 Отговор
    А Израел и НЕтаняху кво общо имат че да преговарят? Може така Тръмп и да настоява и пред дЖилезку преговорите с Иран да продължат..

    05:22 12.02.2026

  • 5 Егати

    1 0 Отговор
    Дементирал кукумицин...

    05:32 12.02.2026