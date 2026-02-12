Тръмп настоял пред Нетаняху преговорите с Иран да продължат

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че по време на днешната си среща с израелския премиер Бенямин Нетаняху в Белия дом е настоял преговорите с Иран да продължат, тъй като САЩ се стремят към сключване на ядрено споразумение с Техеран, предаде Асошиейтед прес, цитирана от dariknews.bg​.

"Срещата беше много добра, отличните отношения между двете ни страни продължават", написа Тръмп в публикация в социалните мрежи.

"Не беше постигнато нищо конкретно, освен че аз настоях преговорите с Иран да продължат, за да се види дали може да бъде сключена сделка", съобщи Тръмп.

Визитата на Нетаняху и седмата му среща с Тръмп в рамките на втория мандат на президента републиканец идват в момент, когато както Техеран, така и Вашингтон проявяват предпазлив оптимизъм след провеждането на непреки разговори в Оман в петък относно това как още веднъж да се подходи към преговорите по ядрената програма на Иран, отбелязва АП.

От канцеларията на Нетаняху казаха преди срещата, че израелският премиер иска тези преговори да включват ограничения върху програмата на Иран за балистични ракети и подкрепата на Техеран за екстремистки групировки като "Хамас" и "Хизбула".

Норвежкият Нобелов комитет обяви, че е призовал Иран незабавно да освободи от затвора активистката и носителка на Нобелова награда за мир Наргес Мохамади, предаде БНР.

От средата на декември Мохамади е в център за задържане в Машхад, а миналата седмица получи нова присъда от 7 години и половина затвор.



53-годишната Мохамади, която е била многократно затваряна по време на тридесетгодишната си кампания за правата на жените, беше арестувана отново на 12 декември, след като осъди подозрителната смърт на правозащитника Хосроу Аликорди. От тогава е в център за задържане в Машхад.



След едноседмична гладна стачка, която е приключила в неделя и след седмици на изолация, е успяла да информира в телефонен разговор адвоката си за новата присъда. Тя включва шест години затвор за конспиративна и още година и половина за пропагандна дейност, посочи защитникът й. Освен това ще бъде изселена от град Хосф и й е наложена забрана да напуска Иран за срок от две години. Засега няма официално съобщение от иранските власти за присъдата.



Според адвоката на Мохамади - Мостафа Нили, предвид здравословното ѝ състояние се очаква тя да бъде пусната под гаранция.



Мохамади спечели Нобелова награда за мир през 2023 г., докато беше в затвора, за кампанията си за утвърждаване на правата на жените и премахване на смъртното наказание в Иран.