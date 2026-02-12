Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Главният прокурор на САЩ отказа да се извини на жертвите на Епстийн - демократите трябвало да се извинят на Тръмп

12 Февруари, 2026 06:19, обновена 12 Февруари, 2026 06:27 1 287 13

Пам Бонди отговаря четири часа на въпроси при изслушване в Конгреса по случая на скандалния финансист

Главният прокурор на САЩ отказа да се извини на жертвите на Епстийн - демократите трябвало да се извинят на Тръмп - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Главният прокурор на САЩ Пам Бонди, която прекара четири часа в отговор на въпроси на изслушване в Конгреса по случая с Джефри Епстийн, отказа да се извини на жертвите на финансиста, присъстващи в залата, и вместо това поиска демократите да се извинят на президента Доналд Тръмп, съобщава The New York Times.

Демократът Джейми Раскин критикува действията на Бонди по отношение на публикуването на досиетата на Епстийн.

„Вие заставате на страната на престъпниците и игнорирате жертвите“, каза той. „Това ще бъде вашето наследство, ако бързо не промените курса. Вие ръководите мащабно прикриване на случая с Епстийн, директно от Министерството на правосъдието“, добави демократът.

Демократката Прамила Джаяпал заяви, че в някои случаи е била разкрита самоличността на жертвите, които е трябвало да бъдат скрити. Тя поиска от главния прокурор да се извини на жертвите за начина, по който Министерството на правосъдието е обработило публикуването на документите. Бонди нарече критиките на Джаяпал „театрални“.

След това тя нападна няколко демократи, включително Раскин и Джеролд Надлър, за това, че са ръководили разследването за импийчмънт срещу Тръмп.

„Извинихте ли се на президента Тръмп?“, попита прокурорката. „Седите тук и атакувате президента, а аз няма да толерирам това“, подчерта тя, наричайки Раскин „безполезен адвокат“.

Публикуваните досиета на Епстийн споменават Тръмп поне 4 500 пъти, както и личния му курорт Мар-а-Лаго в Палм Бийч.

Епстийн познавал Тръмп от много години. През 2002 г. Тръмп заяви, че познава Епщайн от 15 години, а през 1992 г. NBC излъчи репортаж за парти в резиденцията му Мар-а-Лаго, на което Епстийн присъства.

Според настоящия президент на САЩ, той е забранил на Епстийн да посещава резиденцията му Мар-а-Лаго в средата на 2000-те години, защото е „крал“ млади жени, които са работили в спа центъра с басейна.

През 2004 г. бизнесмените се скараха заради разногласия относно сделка с недвижими имоти в Палм Бийч. Тръмп сега отрича да е възстановявал връзката си с Епщайн след спора.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 иван костов

    7 5 Отговор
    Откъде накъде главният прокурор ще се извинява на жертвите, на когото и да било!!! Жертвите на Епстийн да не са нещо повечето от всички останали жертви на престъпността! Няма да му стигне работното време за извинения.

    Коментиран от #4, #12

    06:36 12.02.2026

  • 2 Иван

    13 4 Отговор
    Ако боклука Доналд Тръмп се беше скарал с евреина педофил Джефри Епщайн, сега нямаше да се усмихва в компанията на сатанинския нацистки хазар Бенямин Нетаняху.

    06:37 12.02.2026

  • 3 ма ДУРО

    5 1 Отговор
    Е това е прокурор. Не да споменаваш родителската и, а направо да се захващаш с нея !

    06:39 12.02.2026

  • 5 хехе

    10 1 Отговор
    всеки бяга от горещия картоф Епщайн.

    06:40 12.02.2026

  • 6 Иван

    3 3 Отговор
    Ман.гал, а плачете за гнусния евреин Магницки.

    06:40 12.02.2026

  • 7 Фридер

    7 2 Отговор
    Репутацията на САЩ в Европа е по-лоша от всякога през последните години

    06:48 12.02.2026

  • 8 Джефри Епстийн

    2 1 Отговор
    Тази мома и тя ще бъде съдена .

    Колкото и да се мъчи да пази .

    Рижавия ПЕДОС

    Ще бъде подведена под отговорност.

    07:22 12.02.2026

  • 9 ха ха

    3 0 Отговор
    е нали тия ви пишат "законите" , що се тогава чудите че планетата иска да ви затрие

    07:29 12.02.2026

  • 10 Тити

    2 1 Отговор
    Явно защитава рижавото куку

    07:32 12.02.2026

  • 11 Е гати демокрацията !

    3 0 Отговор
    Президента да назначава главния прокурор.Това го има само в Северна Корея и т.н.

    07:32 12.02.2026

  • 13 си пън

    0 0 Отговор
    мангиащо някой требе се извинява на лудия перчем,щот радка пиратка го казва и друса косата руса

    08:08 12.02.2026