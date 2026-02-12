Главният прокурор на САЩ отказа да се извини на жертвите на Епстийн - демократите трябвало да се извинят на Тръмп

Главният прокурор на САЩ Пам Бонди, която прекара четири часа в отговор на въпроси на изслушване в Конгреса по случая с Джефри Епстийн, отказа да се извини на жертвите на финансиста, присъстващи в залата, и вместо това поиска демократите да се извинят на президента Доналд Тръмп, съобщава The New York Times.

Демократът Джейми Раскин критикува действията на Бонди по отношение на публикуването на досиетата на Епстийн.

„Вие заставате на страната на престъпниците и игнорирате жертвите“, каза той. „Това ще бъде вашето наследство, ако бързо не промените курса. Вие ръководите мащабно прикриване на случая с Епстийн, директно от Министерството на правосъдието“, добави демократът.

Демократката Прамила Джаяпал заяви, че в някои случаи е била разкрита самоличността на жертвите, които е трябвало да бъдат скрити. Тя поиска от главния прокурор да се извини на жертвите за начина, по който Министерството на правосъдието е обработило публикуването на документите. Бонди нарече критиките на Джаяпал „театрални“.

След това тя нападна няколко демократи, включително Раскин и Джеролд Надлър, за това, че са ръководили разследването за импийчмънт срещу Тръмп.

„Извинихте ли се на президента Тръмп?“, попита прокурорката. „Седите тук и атакувате президента, а аз няма да толерирам това“, подчерта тя, наричайки Раскин „безполезен адвокат“.

Публикуваните досиета на Епстийн споменават Тръмп поне 4 500 пъти, както и личния му курорт Мар-а-Лаго в Палм Бийч.

Епстийн познавал Тръмп от много години. През 2002 г. Тръмп заяви, че познава Епщайн от 15 години, а през 1992 г. NBC излъчи репортаж за парти в резиденцията му Мар-а-Лаго, на което Епстийн присъства.

Според настоящия президент на САЩ, той е забранил на Епстийн да посещава резиденцията му Мар-а-Лаго в средата на 2000-те години, защото е „крал“ млади жени, които са работили в спа центъра с басейна.

През 2004 г. бизнесмените се скараха заради разногласия относно сделка с недвижими имоти в Палм Бийч. Тръмп сега отрича да е възстановявал връзката си с Епщайн след спора.