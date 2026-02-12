Стачка в „Луфтханза”: къде са отменени полети

Пилотите и стюардите на германската авиокомпания "Луфтханза” стачкуват - това предизвиква сериозни закъснения и проблеми за пътуващите. Кои полети са отменени, защо стачкуват служителите на авиолинията и какви са алтернативите за онези, които трябва да пътуват?

Кой стачкува, кога и къде

Пилотите на "Луфтханза” стачкуват, както и работниците в "Луфтханза Карго”. Синдикатът на кабинните екипажи поиска стачката - тя засяга както основната компания - "Луфтханза”, така и дъщерната ѝ местна авиолиния CityLine. Силно засегнати от тази стачка са летищата във Франкфурт, Мюнхен, Хамбург, Бремен, Щутгарт, Кьолн, Дюселдорф, Берлин и Хановер. Очаква се стачката да продължи до полунощ днес.

Кои полети са отменени и какви са алтернативите

"Луфтханза” не е конкретизирала броя на отменените полети, но обяви, че ще са голямо количество. Засегнатите пасажери ще получат известие автоматично. Всички излитащи от Германия самолети на авиокомпанията ще бъдат засегнати по някакъв начин. Компаниите Eurowings и Discover обаче няма да стачкуват.

От авиолинията заявиха, че ако полетът е отменен, пътниците могат да резервират място на друг, който не е засегнат от стачката и няма да бъдат таксувани. Вътрешните полети в Германия пък ще бъдат заменяни с билети за влакове.

Какви са правата на пасажерите

Ако полетите бъдат отменени или значително забавени поради стачка, авиокомпаниите трябва да компенсират пътниците си. Размерът на компенсацията може да варира от 250 до 600 евро. Освен това авиокомпаниите трябва да организират алтернативни варианти за пътуване възможно най-бързо – чрез други авиокомпании или свързващи полети.

Пътниците, които решат да не летят с алтернативните опции, могат да поискат възстановяване на сумата за билета. На летището засегнатите пътници имат право на храна, напитки и два безплатни телефонни разговора. При по-дълго чакане авиокомпанията ще възстанови и разходите за хотел.

Защо стачкуват от "Луфтханза”?

Пилотите изискват по-високи пенсионни вноски от работодателя си за приблизително 4800 служители. Синдикатът на кабинния персонал призовава за преговори по задължителни колективни трудови договори, включително социален план, за служителите на "Луфтханза” и нейното регионално дъщерно дружество Cityline, тъй като около 800 работни места са изложени на риск.

Под мотото "продуктивност” и "гъвкавост” "Луфтханза” изисква по-нататъшно влошаване на колективните трудови договори, което би се отразило пряко на натовареността и и без това силно ограничената предвидимост на личния живот, критикува експертът по колективни трудови договори от синдиката на кабинния персонал Хари Ягер.