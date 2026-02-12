Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Германия »
Стачка в „Луфтханза”: къде са отменени полети

Стачка в „Луфтханза”: къде са отменени полети

12 Февруари, 2026 15:47 533 1

  • lufthansa-
  • луфтханза-
  • стачка-
  • полети-
  • германия

Пилотите и кабинните екипажи на авиокомпанията днес няма да работят. Полетите от кои летища са засегнати?

Стачка в „Луфтханза”: къде са отменени полети - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Пилотите и стюардите на германската авиокомпания "Луфтханза” стачкуват - това предизвиква сериозни закъснения и проблеми за пътуващите. Кои полети са отменени, защо стачкуват служителите на авиолинията и какви са алтернативите за онези, които трябва да пътуват?

Кой стачкува, кога и къде

Пилотите на "Луфтханза” стачкуват, както и работниците в "Луфтханза Карго”. Синдикатът на кабинните екипажи поиска стачката - тя засяга както основната компания - "Луфтханза”, така и дъщерната ѝ местна авиолиния CityLine. Силно засегнати от тази стачка са летищата във Франкфурт, Мюнхен, Хамбург, Бремен, Щутгарт, Кьолн, Дюселдорф, Берлин и Хановер. Очаква се стачката да продължи до полунощ днес.

Кои полети са отменени и какви са алтернативите

"Луфтханза” не е конкретизирала броя на отменените полети, но обяви, че ще са голямо количество. Засегнатите пасажери ще получат известие автоматично. Всички излитащи от Германия самолети на авиокомпанията ще бъдат засегнати по някакъв начин. Компаниите Eurowings и Discover обаче няма да стачкуват.

От авиолинията заявиха, че ако полетът е отменен, пътниците могат да резервират място на друг, който не е засегнат от стачката и няма да бъдат таксувани. Вътрешните полети в Германия пък ще бъдат заменяни с билети за влакове.

Какви са правата на пасажерите

Ако полетите бъдат отменени или значително забавени поради стачка, авиокомпаниите трябва да компенсират пътниците си. Размерът на компенсацията може да варира от 250 до 600 евро. Освен това авиокомпаниите трябва да организират алтернативни варианти за пътуване възможно най-бързо – чрез други авиокомпании или свързващи полети.

Пътниците, които решат да не летят с алтернативните опции, могат да поискат възстановяване на сумата за билета. На летището засегнатите пътници имат право на храна, напитки и два безплатни телефонни разговора. При по-дълго чакане авиокомпанията ще възстанови и разходите за хотел.

Защо стачкуват от "Луфтханза”?

Пилотите изискват по-високи пенсионни вноски от работодателя си за приблизително 4800 служители. Синдикатът на кабинния персонал призовава за преговори по задължителни колективни трудови договори, включително социален план, за служителите на "Луфтханза” и нейното регионално дъщерно дружество Cityline, тъй като около 800 работни места са изложени на риск.

Под мотото "продуктивност” и "гъвкавост” "Луфтханза” изисква по-нататъшно влошаване на колективните трудови договори, което би се отразило пряко на натовареността и и без това силно ограничената предвидимост на личния живот, критикува експертът по колективни трудови договори от синдиката на кабинния персонал Хари Ягер.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    0 2 Отговор
    Отменени са полети само до Масква и Ленинград. Не се знае защо.

    15:49 12.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания