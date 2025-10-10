Защо "Луфтханза" е в тежко състояние

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

"Луфтханза" (Lufthansa) планира да закрие 4 000 работни места в следващите пет години. Германският концерн прие този план като отговор на трудностите, пред които е изправен, пише АРД.

Амортизиращата се флота, сложната икономическа ситуация в Германия и високите разходи за персонал са само част от причините. След пандемията авиокомпанията така и не успя да достигне същото ниво на печалба и пасажери, на каквито се радваше преди кризата.

2025 година е по-добра за "Луфтханза", но далеч не оптимална

Въпреки това тази година "Луфтханза" отбелязва по-успешна година от предишната. Печалбата от 1,4 милиарда евро обаче е далеч под възможностите на концерна. За сравнение: през 2018 година тя е била 2,2 милиарда евро.

Надеждите на компанията сега са свързани най-вече с дъщерните компании като "Юроуингс" (Eurowings) или "Суис Еърлайнс" (Swiss Airlines). През първата половина на 2025 г. концернът отчете печалба от 127 милиона евро, докато през същия период на 2024 г. загубите възлизаха на 265 милиона евро. Ако тази тенденция се запази и през третото тримесечие, което е с най-висок оборот и обхваща ваканционния сезон, "Луфтханза" вероятно ще отчете значителен ръст и в годишните си резултати.

Според оценката на Ивон Циглер от Франкфуртския университет за приложни науки обаче особен повод за радост няма. По-добрите резултати не се дължат на програмата за икономии, а най-вече на ниската цена на керосина, която е спаднала с 14 процента в сравнение с 2024-а.

По отношение на персонала и материалите икономии не са реализирани, дори напротив - в двете области разходите са се увеличили с около 10%. „Това означава, че ако цената на керосина отново се повиши, то в средносрочен и дългосрочен план перспективите са лоши", казва експертката по въздухоплаване пред АРД.

Според финансовата експертка Камелия Каноли обаче положението е по-оптимистично. В рамките на програмата за икономии в момента се обединяват структури в областта на информационните технологии, които преди това са били поемани отделно от всяка авиокомпания. „Това, разбира се, ще допринесе за подобряването на финансовите резултати", казва експертката пред изданието.

Стари самолети, високи разходи

Емблемата на концерна "Луфтханза Еърлайнс" (Lufthansa Airlines) продължава да създава тревоги на акционерите - през първата половина на тази година тя е на загуба от 300 милиона евро. Флотилията е остаряла, а колкото по-стари са самолетите, толкова по-големи са разходите за тях, обяснява Каноли. "Луфтханза" би искала да ограничи тези разходи с нови самолети. Те биха предложили и значително повече места за пътници, така че да могат да се превозват повече хора.

Но големите производители "Боинг" (Boeing) и "Ербъс" (Airbus) също имат проблеми. Поръчаните самолети рядко пристигат в срок, а двете компании все още се борят със закъсненията от пандемията, уточнява Ивон Циглер. В случая с "Боинг" към това се добавиха и сериозни технически недостатъци, които забавят още повече производството.

Друг проблем е използването на различни самолети. За разлика от други авиокомпании, концернът не се ограничава до използването на няколко типа, а наличието на повече модели изисква по-скъпа поддръжка. Това прави и полетите по-негъвкави, тъй като пилотите не могат да летят с всеки тип самолет.

Състоянието на германската икономика не е цветущо

Сложната икономическа ситуация в Германия също се отразява на "Луфтханза". Броят на бизнес пътниците намалява, а те са изключително важен и лоялен клиент на компанията. За това от концерна разчитат на политиците в Берлин. „Но въпреки заявките управляващата коалиция все още не е отменила увеличението на таксата за въздушен транспорт", казва Циглер.

Междувременно летищните такси и таксите за въздушна безопасност също са се повишили и „това, разбира се, не улеснява живота на авиокомпанията."

Проблеми и на международните пазари

Международната ситуация също създава грижи на компанията. Азия и Северна Америка - традиционно най-силните нейни пазари - отбелязват спад. Според Ивон Циглер в Северна Америка това се дължи на хаотичната политика на Доналд Тръмп. Много туристи са отблъснати от факта, че срещат толкова много проблеми при влизането в страната.

На маршрутите към Азия проблемът е съвсем друг: „Там "Луфтханза" е в неравностойно положение, защото за разлика от много конкуренти като "Търкиш" (Turkish) и авиокомпаниите от Персийския залив, тя не може да лети през Русия." Който иска да лети възможно най-кратко, избира друга авиокомпания. Поради това "Луфтханза" вече е орязала част от полетите си.

"Луфтханза" разчита на дъщерните си компании

Заради трудностите в пътническия транспорт авиационната експертка Циглер смята за разумна стратегия да се продължи укрепването на успешните подразделения в концерна като "Луфтханза Техник" (Lufthansa Technik). Наскоро компанията обяви, че иска да засили още повече дейността си на пазара на оръжия.

„В миналото винаги се е оказвало коз за "Луфтханза", че има дъщерни дружества", казва Циглер. Карго бизнесът е бил голяма опора по време на Ковид например, точно както и технологичният сектор.

Двете експертки подчертават, че сега за компанията е важно да се модернизира. Тя ще трябва да предприеме съкращения на персонала - въпреки съпротивата на служителите, това е ясно. Наскоро пилотите гласуваха с голямо мнозинство за стачни действия. Те искат компанията да допринася повече за пенсиите на служителите си. Но най-основно за концерна е да успее да овладее сложната си структура и многобройните дъщерни дружества.

Автор: Паула Протцен (АРД)