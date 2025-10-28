Новини
Полет за Франкфурт е бил пренасочен, след като пътник намушкал двама тийнейджъри

28 Октомври, 2025 22:07

Инцидентът е станал по време на полет на германската авиокомпания "Луфтханза"

Полет за Франкфурт е бил пренасочен, след като пътник намушкал двама тийнейджъри - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пътник от Индия намушка двама тийнейджъри с вилица, удари пътничка и член на екипажа, като след това имитира, че се самоубива с огнестрелно оръжие по време на международен полет от американския град Чикаго за Франкфурт в Германия, съобщиха днес властите в САЩ, цитирани от Асошиейтед прес, предаде БТА.

Инцидентът станал по време на полет на германската авиокомпания "Луфтханза" в събота и самолетът е бил отклонен и кацнал в град Бостън в щата Масачузетс, където 28-годишният мъж е бил арестуван и са му били повдигнати обвинения за нападение с опасно оръжие.

Според американската прокуратура 17-годишен пътник в самолета се събудил и видял мъжа да стои изправен над него. Мъжът намушкал тийнейджъра в ключицата с вилица, а след това намушкал друго 17-годишно момче в областта на главата, нанасяйки му прободна рана.

Мъжът, който е влязъл в САЩ от Индия със студентска виза, няма законен имиграционен статут, уточниха американските власти.

Не се събщават други подробности по случая, включително дали мъжът има адвокат, а прокуратурата в САЩ не отговори на запитване за коментар във връзка със случилото се, отбелязва АП.


САЩ


