Съединените щати обмислят изпращането на малко количество гориво в Куба, съобщи The Economist, позовавайки се на няколко източника.

Според изданието това може да бъде „газ за готвене или дизелово гориво, за да се осигури функционирането на ВиК инфраструктурата“. Медията отбелязва, че подобна снизходителност към острова от страна на Вашингтон би могла да увеличи влиянието на държавния секретар на САЩ Марко Рубио върху Куба, като по този начин предотврати хуманитарна криза.

Изданието смята, че ръководителят на дипломацията на САЩ може да е този, който ще определи бъдещия ход на американската блокада на острова. Вашингтон се надява, че блокадата на горивото ще помогне кубинските власти да седнат на масата за преговори. Ако обаче тези мерки се провалят, „Рубио ще бъде подложен на огромен натиск да заеме по-твърда позиция“, се казва в статията.

„Това обаче може да му се обърне срещу него. Той би могъл да се превърне в публичното лице на отприщената хуманитарна криза, както и в нова вълна от кубински „бежанци на лодки“, отбелязва The Economist.

Съединените щати подновиха блокадата на Куба, заявявайки намерението си да свалят комунистическото правителство на републиката по един или друг начин. Вашингтон наложи ембарго върху всякакви доставки на гориво, което вече е в недостиг на острова. Съединените щати преди това успяха да спрат доставките на петрол за Куба от Мексико и Венецуела, като американските сили дори отвлякоха президента Николас Мадуро при последния.

Администрацията на САЩ обяви и намерението си да наложи пропорционални вносни мита върху стоки от държави, които се осмелят да доставят гориво на Куба. Въпреки това руското посолство в Хавана заяви, че Москва скоро ще започне да доставя петрол и петролни продукти като хуманитарна помощ.

Кубинският президент Мигел Диас-Канел подчерта, че Хавана не преговаря с Вашингтон, с изключение на технически контакти в областта на миграцията, но остава готова за сериозен и отговорен диалог.