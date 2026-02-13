Новини
The Economist: САЩ се смилиха, обмислят изпращането на малко гориво в Куба

13 Февруари, 2026 06:02, обновена 13 Февруари, 2026 06:11 687 8

Медията отбелязва, че подобна снизходителност към острова от Вашингтон би могла да увеличи влиянието на държавния секретар Марко Рубио върху страната

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Съединените щати обмислят изпращането на малко количество гориво в Куба, съобщи The Economist, позовавайки се на няколко източника.

Според изданието това може да бъде „газ за готвене или дизелово гориво, за да се осигури функционирането на ВиК инфраструктурата“. Медията отбелязва, че подобна снизходителност към острова от страна на Вашингтон би могла да увеличи влиянието на държавния секретар на САЩ Марко Рубио върху Куба, като по този начин предотврати хуманитарна криза.

Изданието смята, че ръководителят на дипломацията на САЩ може да е този, който ще определи бъдещия ход на американската блокада на острова. Вашингтон се надява, че блокадата на горивото ще помогне кубинските власти да седнат на масата за преговори. Ако обаче тези мерки се провалят, „Рубио ще бъде подложен на огромен натиск да заеме по-твърда позиция“, се казва в статията.

„Това обаче може да му се обърне срещу него. Той би могъл да се превърне в публичното лице на отприщената хуманитарна криза, както и в нова вълна от кубински „бежанци на лодки“, отбелязва The Economist.

Съединените щати подновиха блокадата на Куба, заявявайки намерението си да свалят комунистическото правителство на републиката по един или друг начин. Вашингтон наложи ембарго върху всякакви доставки на гориво, което вече е в недостиг на острова. Съединените щати преди това успяха да спрат доставките на петрол за Куба от Мексико и Венецуела, като американските сили дори отвлякоха президента Николас Мадуро при последния.

Администрацията на САЩ обяви и намерението си да наложи пропорционални вносни мита върху стоки от държави, които се осмелят да доставят гориво на Куба. Въпреки това руското посолство в Хавана заяви, че Москва скоро ще започне да доставя петрол и петролни продукти като хуманитарна помощ.

Кубинският президент Мигел Диас-Канел подчерта, че Хавана не преговаря с Вашингтон, с изключение на технически контакти в областта на миграцията, но остава готова за сериозен и отговорен диалог.


  • 1 Боруна Лом

    4 5 Отговор
    АЛЧЕН ОБОР!ДА СЕ ЗАДАВИТЕ ДАНО!

    06:19 13.02.2026

  • 2 Пак

    7 7 Отговор
    лошият запад спасява комунистическата и светлото им бъдеще. Как така комунистът винаги разчита на някой друг да го изхранва? Някой друг който има петрол по възможност

    06:19 13.02.2026

  • 3 Гошо

    7 4 Отговор
    Нещо от Москва вчера им подшушнаха вчера, че са се поувлекли в "борбата с наркотрафика "

    06:21 13.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Всъщност

    5 3 Отговор
    Кубинският народ е закален в неравната борба и обича независимостта и социализма си, повече отколкото несгодите, които е принуден да изтърпи от безспорно силният Империализъм

    06:35 13.02.2026

  • 6 Ами сега

    4 2 Отговор

    До коментар #4 от "А ПУСЯ":

    А ти откъде знаеш, че Русия нищо не прави ?

    Както има различни хора с различен морал, така и при държавите.

    Има хора, които ще направят нещо незначително и тръбя на всичките колко са добри и постоянно натякват за това.

    А има хора, които почти мълчешком помагат и не се бият в гърдите, защото скромността краси човека, даже и в тоя сбъркан свят.
    Написах "почти мълчешком", защото имаше изявление на Русия, че ще продължат да карат нефт в Куба, въпреки заплахите на САЩ със санкциите. И съм сигурен, че ще го направят, защото по определени въпроси Русия има свое мнение и държи на обещанията, за разлика от други политици, които могат да си променят мнението пет пъти на ден.

    Не е необходимо да се самоизтъкваш.

    Коментиран от #7

    06:37 13.02.2026

  • 7 Англосаксонците !

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Ами сега":

    индия - великобритания- глад

    Не променяща се политика от векове !


    Връзката между Индия и Обединеното кралство по отношение на глада е исторически въпрос, съсредоточен върху катастрофалните гладове по време на британското колониално управление (Британският Радж), особено този в Бенгалия през 1943 г.. Тези събития са широко смятани от историците за "създадени от човека" и изострени от британските политики.

    Основни факти и причини
    Многократни гладове: По време на 89-годишното британско управление в Индия са регистрирани приблизително 25 големи глада, довели до смъртта на десетки милиони индийци. Преди британското управление не са записани случаи на смърт от глад в такъв мащаб.
    Бенгалският глад от 1943 г.: Това е един от най-тежките случаи, при който загиват между 2,1 и 3 милиона души от глад, малария и болести, изострени от недохранване.

    Колониални политики: Историците обвиняват британските военновременни политики за създаването и влошаването на кризата. Те включват:
    Приоритет на военните усилия: Изнасяне на хранителни запаси, за да се подкрепят британските войски в Близкия изток, въпреки недостига на местно ниво.

    06:47 13.02.2026

  • 8 Гражданин.

    1 0 Отговор
    Ако това не е тероризъм какво е .

    07:02 13.02.2026