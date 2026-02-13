The Atlantic: Тръмп скоро може да се оттегли от мирния процес за Украйна и да обвини за провала воюващите страни

Президентът на САЩ Доналд Тръмп може да оттегли участието на администрацията си в разрешаването на конфликта в Украйна през следващите седмици, с наближаването на междинните избори за Конгрес през 2026 г., съобщи The Atlantic.

„Украинците усещат, че времето изтича. През следващите седмици, тъй като кампанията все повече поглъща вниманието на Тръмп, той може да реши, че преговорите са били политически провал. Тогава той би могъл да се оттегли, обвинявайки за дипломатическия провал неотстъпчивостта на едната или и на двете страни“, пише изданието.

„В продължение на почти година, откакто Зеленски участва в телевизионен словесен спаринг с Тръмп и вицепрезидента Джей Ди Ванс в Овалния кабинет през февруари 2025 г., украинците се борят да демонстрират готовността си за компромис“, отбелязва списанието.

Междинните избори в САЩ ще се проведат на 3 ноември. Една трета от Сената и цялата Камара на представителите ще бъдат преизбрани. По време на тези избори Демократическата партия, която се противопоставя на Тръмп, се надява да си върне контрола над Конгреса.