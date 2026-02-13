The Atlantic: Тръмп скоро може да се оттегли от мирния процес за Украйна и да обвини за провала воюващите страни

Президентът на САЩ Доналд Тръмп може да оттегли участието на администрацията си в разрешаването на конфликта в Украйна през следващите седмици, с наближаването на междинните избори за Конгрес през 2026 г., съобщи The Atlantic.
„Украинците усещат, че времето изтича. През следващите седмици, тъй като кампанията все повече поглъща вниманието на Тръмп, той може да реши, че преговорите са били политически провал. Тогава той би могъл да се оттегли, обвинявайки за дипломатическия провал неотстъпчивостта на едната или и на двете страни“, пише изданието.
„В продължение на почти година, откакто Зеленски участва в телевизионен словесен спаринг с Тръмп и вицепрезидента Джей Ди Ванс в Овалния кабинет през февруари 2025 г., украинците се борят да демонстрират готовността си за компромис“, отбелязва списанието.
Междинните избори в САЩ ще се проведат на 3 ноември. Една трета от Сената и цялата Камара на представителите ще бъдат преизбрани. По време на тези избори Демократическата партия, която се противопоставя на Тръмп, се надява да си върне контрола над Конгреса.
4 койдазнай
06:37 13.02.2026
6 Всъщност
06:39 13.02.2026
7 Зеления път
06:41 13.02.2026
8 хехе
До коментар #5 от "Владимир Путин, президент":тази сутрин на какви субстанции си?
06:41 13.02.2026
9 Даскала
06:42 13.02.2026
10 Айде стига
06:44 13.02.2026
11 Чичо Дончо
06:46 13.02.2026
12 Фен
06:46 13.02.2026
13 Изключително
Тромпетов, кво стаа на наш Петрохан?
Я прасни едно мито от 100%, да им дойде цикъла.
06:47 13.02.2026
15 Бе да прай кво
06:50 13.02.2026
16 Тръмп да дава оръжия
06:52 13.02.2026
17 Владимир Путин, президент
До коментар #8 от "хехе":"...тази сутрин на какви субстанции си..."
Не е никак забавна руската отчаяна ситуация.
2026г Русия се оказа в много по-лоша ситуация от началото на войната. Ако 2023г Русия контролираше 27% украинска територия и Черно море, то сега контролира едвам 18% земя и абсолютно нищо в Черно море. Вчера пет ракети Фламинго отнесоха град Котлубан и един от най-големите руски военни складове с площ 12кв км. Да напомня че Фламинго са много стари ракети с външен реактивен двигател и дозвукова скорост. Въпреки това поразяват целта абсолютно необезпокоявани от рускато ПВО. Снощи дори са ударили обект в Коми, Сибир на 1300км в дълбочина.
Наздоровья 🍌
06:53 13.02.2026
19 Пръч с карабина
06:54 13.02.2026
20 Оръжие на Тръмп
06:55 13.02.2026
21 Мирен процес ?
06:55 13.02.2026
22 Ново пет
До коментар #12 от "Фен":България шитка оръжие на Украйна. Трупа дебели пачки.
06:57 13.02.2026
23 Някой
До коментар #22 от "Ново пет":На българските снаряди за Украйна пише уйЗа Путин.
07:00 13.02.2026
24 Путине, Путине...
07:00 13.02.2026
25 Рублевка
07:01 13.02.2026
26 Омазана ватенка
До коментар #19 от "Пръч с карабина":Две руски агенции са доставяли малолетни рускинчета на Епщайн.
07:01 13.02.2026
27 Путин нападна вероломно Украйна.
07:02 13.02.2026
28 Даскала
07:02 13.02.2026
29 Пръчат
07:05 13.02.2026
30 Рублевка
До коментар #23 от "Някой":Не знам какво пише на снарядите, но Жан Виденовата зима ни я докараха за $3 милиарда неплатени снаряди. Сега пак теглим заеми и клепаме снаряди и барут на вересия.
07:05 13.02.2026