The Atlantic: Тръмп скоро може да се оттегли от мирния процес за Украйна и да обвини за провала воюващите страни
  Тема: Украйна

The Atlantic: Тръмп скоро може да се оттегли от мирния процес за Украйна и да обвини за провала воюващите страни

13 Февруари, 2026 06:25, обновена 13 Февруари, 2026 06:32

Причината са наближаващите избори за Конгрес и надвисналата заплахата от победа на демократите, пише изданието

The Atlantic: Тръмп скоро може да се оттегли от мирния процес за Украйна и да обвини за провала воюващите страни - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп може да оттегли участието на администрацията си в разрешаването на конфликта в Украйна през следващите седмици, с наближаването на междинните избори за Конгрес през 2026 г., съобщи The Atlantic.

„Украинците усещат, че времето изтича. През следващите седмици, тъй като кампанията все повече поглъща вниманието на Тръмп, той може да реши, че преговорите са били политически провал. Тогава той би могъл да се оттегли, обвинявайки за дипломатическия провал неотстъпчивостта на едната или и на двете страни“, пише изданието.

„В продължение на почти година, откакто Зеленски участва в телевизионен словесен спаринг с Тръмп и вицепрезидента Джей Ди Ванс в Овалния кабинет през февруари 2025 г., украинците се борят да демонстрират готовността си за компромис“, отбелязва списанието.

Междинните избори в САЩ ще се проведат на 3 ноември. Една трета от Сената и цялата Камара на представителите ще бъдат преизбрани. По време на тези избори Демократическата партия, която се противопоставя на Тръмп, се надява да си върне контрола над Конгреса.


  • 4 койдазнай

    2 6 Отговор
    Краснов работи изцяло за орките и не е в позицията "да се отказва". Каквото му наредят от Кремъл, това ще изпълнява.

    06:37 13.02.2026

  • 6 Всъщност

    5 1 Отговор
    Най-виновни за провала , разбира се, са евро.ейските атлантически ястреби. Това е ясно и за сляпо-глухия.

    06:39 13.02.2026

  • 7 Зеления път

    6 2 Отговор
    Тръмп иска своят пай от Украйна и няма да се откаже от това. А, Зеленото и желаещата го г.й дружинка, ще го д.хат и на боклука. Русия също ще постигне "целите на СВО" по един или друг начин.

    06:41 13.02.2026

  • 8 хехе

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Владимир Путин, президент":

    тази сутрин на какви субстанции си?

    Коментиран от #17

    06:41 13.02.2026

  • 9 Даскала

    2 3 Отговор
    По добре да се оттегля, отколкото да толерира русия! Санкциите вършат добра работа на Америка и Украйна.

    06:42 13.02.2026

  • 10 Айде стига

    2 2 Отговор
    ...сте ни занимавали с тази дръта деменция бре,който си заслужава импийчмънт...лечение или ...по-точен снайперист за да миряса...Светът!

    06:44 13.02.2026

  • 11 Чичо Дончо

    1 1 Отговор
    му пари под задника. 40 трилиона е дълга на САЩ. Няма от къде да гепи кинти. Също така Няма и време до първичните избори. Бърза и може да се хлъзне по пързалката.

    06:46 13.02.2026

  • 12 Фен

    3 2 Отговор
    Ами правилно. Тръмп да си гледа САЩ. А с Украйна, явно ще се оправят Урсула и Кая. Лошото е, че и децата ни ще плащат заради тях. Е, поне вече сме "богати"...

    Коментиран от #22

    06:46 13.02.2026

  • 13 Изключително

    2 1 Отговор
    Противна личност!
    Тромпетов, кво стаа на наш Петрохан?
    Я прасни едно мито от 100%, да им дойде цикъла.

    06:47 13.02.2026

  • 15 Бе да прай кво

    4 0 Отговор
    Иска. То па голямата помощ от него. Тоа дебел егоист. Изкарва пари за обора от смъртта на други по света. "Ние няма да даваме оръжие на покрайнините, НО можем да ви го продаваме, а вие им го давайте (ПОдарявайте)!!" Егати гадната схема. И за кво ние да ПЛАЩАМЕ тяхната война?

    Коментиран от #18

    06:50 13.02.2026

  • 16 Тръмп да дава оръжия

    1 0 Отговор
    За избиването на руснаци. Другото е без значение.

    06:52 13.02.2026

  • 17 Владимир Путин, президент

    3 2 Отговор

    До коментар #8 от "хехе":

    "...тази сутрин на какви субстанции си..."

    Не е никак забавна руската отчаяна ситуация.
    2026г Русия се оказа в много по-лоша ситуация от началото на войната. Ако 2023г Русия контролираше 27% украинска територия и Черно море, то сега контролира едвам 18% земя и абсолютно нищо в Черно море. Вчера пет ракети Фламинго отнесоха град Котлубан и един от най-големите руски военни складове с площ 12кв км. Да напомня че Фламинго са много стари ракети с външен реактивен двигател и дозвукова скорост. Въпреки това поразяват целта абсолютно необезпокоявани от рускато ПВО. Снощи дори са ударили обект в Коми, Сибир на 1300км в дълбочина.
    Наздоровья 🍌

    06:53 13.02.2026

  • 19 Пръч с карабина

    3 1 Отговор
    Демeнтният Тръмп си скъса нервите със демeнтното путин! Има нужда преди изборите от почивка на острова на Епстийн! Дай боже всекиму! И аз искам!

    Коментиран от #26

    06:54 13.02.2026

  • 20 Оръжие на Тръмп

    2 1 Отговор
    Трепе руснаци. Путин са ръкува с Тръмп, убиеца на руснаци.

    06:55 13.02.2026

  • 21 Мирен процес ?

    0 0 Отговор
    А война ! Тя носи пари...

    06:55 13.02.2026

  • 22 Ново пет

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "Фен":

    България шитка оръжие на Украйна. Трупа дебели пачки.

    Коментиран от #23

    06:57 13.02.2026

  • 23 Някой

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Ново пет":

    На българските снаряди за Украйна пише уйЗа Путин.

    Коментиран от #30

    07:00 13.02.2026

  • 24 Путине, Путине...

    2 0 Отговор
    Подписвай мир, че щатското оръжие ни избива като за последно.

    07:00 13.02.2026

  • 25 Рублевка

    0 1 Отговор
    В САЩ има милиони етнически латино и етнически руснаци. Те гласуваха на изборите за републиканската партия, но на следващите избори могат да гласуват за демократите, ако Тръмп подкрепя Украйна и заплашва Латинска Америка.

    07:01 13.02.2026

  • 26 Омазана ватенка

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "Пръч с карабина":

    Две руски агенции са доставяли малолетни рускинчета на Епщайн.

    07:01 13.02.2026

  • 27 Путин нападна вероломно Украйна.

    0 1 Отговор
    С агресор не са преговаря, той са трепе.

    07:02 13.02.2026

  • 28 Даскала

    0 0 Отговор
    Да назначи Байдън за военен министър и да са мафка! Соломоново решение!

    07:02 13.02.2026

  • 29 Пръчат

    0 0 Отговор
    За путину! Мяткам са! Мяткам са! Мяткам са!

    07:05 13.02.2026

  • 30 Рублевка

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Някой":

    Не знам какво пише на снарядите, но Жан Виденовата зима ни я докараха за $3 милиарда неплатени снаряди. Сега пак теглим заеми и клепаме снаряди и барут на вересия.

    07:05 13.02.2026