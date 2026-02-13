САЩ, Русия и Украйна подготвят нов кръг преговори следващата седмица

САЩ, Русия и Украйна планират да проведат трета тристранна среща следващата седмица, съобщава "Политико", позовавайки се на източник, запознат с дипломатическите преговори, предава News.bg.

Американската делегация очаква, че на предстоящата среща ще бъде постигнат напредък по въпросите, свързани с уреждането на конфликта. Все още няма официално потвърждение за мястото и датата на разговорите.

По данни на източника, срещата може да се проведе в Абу Даби - както и предишните две - или в Маями, щата Флорида. По-рано президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че новият кръг преговори може да се състои в САЩ.

Москва към момента не е потвърдила нито локацията, нито времето на евентуалната среща, а от американска страна също няма официално изявление.

Предишният тристранен формат се проведе в Абу Даби на 4 и 5 февруари. Тогава Киев и Москва договориха размяна на военнопленници по формулата "157 срещу 157". Участниците определиха разговорите като конструктивни, но конкретни договорености не бяха обявени публично.

Руски медии, цитирайки свои източници, съобщиха, че по време на срещата са обсъждани икономически аспекти на конфликта, териториалният въпрос, както и механизми за евентуално прекратяване на огъня.