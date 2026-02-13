САЩ, Русия и Украйна подготвят нов кръг преговори следващата седмица

САЩ, Русия и Украйна планират да проведат трета тристранна среща следващата седмица, съобщава "Политико", позовавайки се на източник, запознат с дипломатическите преговори, предава News.bg.
Американската делегация очаква, че на предстоящата среща ще бъде постигнат напредък по въпросите, свързани с уреждането на конфликта. Все още няма официално потвърждение за мястото и датата на разговорите.
По данни на източника, срещата може да се проведе в Абу Даби - както и предишните две - или в Маями, щата Флорида. По-рано президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че новият кръг преговори може да се състои в САЩ.
Москва към момента не е потвърдила нито локацията, нито времето на евентуалната среща, а от американска страна също няма официално изявление.
Предишният тристранен формат се проведе в Абу Даби на 4 и 5 февруари. Тогава Киев и Москва договориха размяна на военнопленници по формулата "157 срещу 157". Участниците определиха разговорите като конструктивни, но конкретни договорености не бяха обявени публично.
Руски медии, цитирайки свои източници, съобщиха, че по време на срещата са обсъждани икономически аспекти на конфликта, териториалният въпрос, както и механизми за евентуално прекратяване на огъня.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Атина Палада
11:56 13.02.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 ЕВРОПА СЕ СЪБУДИ
Коментиран от #6
11:57 13.02.2026
4 Възpожденец 🇧🇬
Мирът в Украйна ще се състои, когато рашисткият Мордор бъде победен и пълчищата му от гнусни орки бъдат изринати от украинската земя - или останат там завинаги, да я наторяват.
Коментиран от #9
11:59 13.02.2026
5 Нюз бг
12:00 13.02.2026
6 Европеец
До коментар #3 от "ЕВРОПА СЕ СЪБУДИ":Не мислиш ли, че коментара ти е нелеп....
12:00 13.02.2026
7 Владимир Путин, президент
Нощес Фламинго отнесе половин Коми, завтра Владивосток 😆👍
12:06 13.02.2026
8 Шопо
12:07 13.02.2026
9 Град Козлодуй
До коментар #4 от "Възpожденец 🇧🇬":С помощ от Столипиново и Факултета Зеленски може да победи Русия.
12:09 13.02.2026
10 Резюме
Оня ден алкохолика Медведев го каза " за Русия е важна само пабедата".
Истината е, че Путлер организира и реализира най-масовото и брутално убиване на руснаци през последните 80 години... Неговата "СВО" претърпя пълен провал и не му остава друго освен да продължи войната до края на жалкия си животец.
12:09 13.02.2026
11 Асамблея "Знаме на мира "
12:21 13.02.2026
12 горски
12:23 13.02.2026
13 Трябва да е ясно
12:44 13.02.2026
14 Колкото и да
12:51 13.02.2026
15 Цвете
13:20 13.02.2026