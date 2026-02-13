Новини
Свят »
Украйна »
САЩ, Русия и Украйна подготвят нов кръг преговори следващата седмица
  Тема: Украйна

САЩ, Русия и Украйна подготвят нов кръг преговори следващата седмица

13 Февруари, 2026 11:52 595 15

  • украйна-
  • русия-
  • сащ-
  • преговори-
  • среща

Мястото и датата остават тайна, докато дипломатите търсят пробив по конфликта

САЩ, Русия и Украйна подготвят нов кръг преговори следващата седмица - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

САЩ, Русия и Украйна планират да проведат трета тристранна среща следващата седмица, съобщава "Политико", позовавайки се на източник, запознат с дипломатическите преговори, предава News.bg.

Американската делегация очаква, че на предстоящата среща ще бъде постигнат напредък по въпросите, свързани с уреждането на конфликта. Все още няма официално потвърждение за мястото и датата на разговорите.

По данни на източника, срещата може да се проведе в Абу Даби - както и предишните две - или в Маями, щата Флорида. По-рано президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че новият кръг преговори може да се състои в САЩ.

Москва към момента не е потвърдила нито локацията, нито времето на евентуалната среща, а от американска страна също няма официално изявление.

Предишният тристранен формат се проведе в Абу Даби на 4 и 5 февруари. Тогава Киев и Москва договориха размяна на военнопленници по формулата "157 срещу 157". Участниците определиха разговорите като конструктивни, но конкретни договорености не бяха обявени публично.

Руски медии, цитирайки свои източници, съобщиха, че по време на срещата са обсъждани икономически аспекти на конфликта, териториалният въпрос, както и механизми за евентуално прекратяване на огъня.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Атина Палада

    6 3 Отговор
    Ще се обсъжда капитулацията на Русия

    11:56 13.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ЕВРОПА СЕ СЪБУДИ

    9 5 Отговор
    Без Европа не могат да решат нищо. НИЩО !

    Коментиран от #6

    11:57 13.02.2026

  • 4 Възpожденец 🇧🇬

    10 4 Отговор
    Мирът в Украйна ще дойде тогава, когато благодарение на увеличената помощ от свободния свят Украйна се пребори за свободата си.
    Мирът в Украйна ще се състои, когато рашисткият Мордор бъде победен и пълчищата му от гнусни орки бъдат изринати от украинската земя - или останат там завинаги, да я наторяват.

    Коментиран от #9

    11:59 13.02.2026

  • 5 Нюз бг

    2 3 Отговор
    Вервате ли си?

    12:00 13.02.2026

  • 6 Европеец

    6 5 Отговор

    До коментар #3 от "ЕВРОПА СЕ СЪБУДИ":

    Не мислиш ли, че коментара ти е нелеп....

    12:00 13.02.2026

  • 7 Владимир Путин, президент

    2 1 Отговор
    Аре нема нужда.
    Нощес Фламинго отнесе половин Коми, завтра Владивосток 😆👍

    12:06 13.02.2026

  • 8 Шопо

    2 1 Отговор
    Мирен план има само една точка, капитулация.

    12:07 13.02.2026

  • 9 Град Козлодуй

    1 5 Отговор

    До коментар #4 от "Възpожденец 🇧🇬":

    С помощ от Столипиново и Факултета Зеленски може да победи Русия.

    12:09 13.02.2026

  • 10 Резюме

    7 2 Отговор
    Безсмислени срещи.
    Оня ден алкохолика Медведев го каза " за Русия е важна само пабедата".
    Истината е, че Путлер организира и реализира най-масовото и брутално убиване на руснаци през последните 80 години... Неговата "СВО" претърпя пълен провал и не му остава друго освен да продължи войната до края на жалкия си животец.

    12:09 13.02.2026

  • 11 Асамблея "Знаме на мира "

    1 0 Отговор
    Белият байряк.

    12:21 13.02.2026

  • 12 горски

    0 0 Отговор
    Чудя се на Путин,защо се занимава с подобни срещи в присъствието на САЩ.Американците раздаваха бисквитки и 5 млрд долара за Майдана и това е в основата на този конфликт...Това че се сменил американския президент и бил еди какъв си.Това има значение за някакви днешни ситуации,но не занулява интересите на тези които водят голямата политика на Америка и точно тези промотират президентите.Ако Русия беше обявила война ,беше мобилизирала 2млн войска и за 6 месеца беше превзела Украйна,щеше да има много по малко жертви и щеше да може да преговаря за нов световен ред на равна нога с другите.Сегашното е някаква каша граничеща с интелектуален дефицит от всички страни....

    12:23 13.02.2026

  • 13 Трябва да е ясно

    2 0 Отговор
    До последният Руснак

    12:44 13.02.2026

  • 14 Колкото и да

    0 0 Отговор
    преговарят, нищо няма да се промени. В тази война най-много го отнесе Русия, направо катастрофира. Освен, че претърпя тежки репутационни загуби и унижения, загуби доверието на партньорите си, беше позорно изгонена от Сирия, предаде съюзниците Иран и Венецуела. Цялото руско влияние беше бързо отнето от САЩ и Турция. Русия не успя да постигне целта се, но пък реализира огромни финансови загуби и колосални загуби на жива сила. Безспорно най-лошото последствие за Русия от войната беше тоталната загуба на влияние навсякъде, дори и това в Близкия Изток и Кавказ. Това, заедно с факта, че НАТО разшири значително границите си, на практика е стратегическа геополитическа катастрофа за Русия.

    12:51 13.02.2026

  • 15 Цвете

    0 0 Отговор
    ДОГОВОРКИ, УГОВОРКИ ,ШЛЯЕНЕ ПО СВЕТА, БЕЗ РЕЗУЛТАТ.4 ГОДИНИ?! КОЙ ГО ТЪРПИ ТОЗИ ДРЕБЕН, ВРЕДЕН И ЖАЛЪК ЧОВЕЧЕЦ В КРЕМЪЛ?

    13:20 13.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания