Костадин Костадинов: България може да бъде хвърлена във военна авантюра

5 Март, 2026 19:44 1 221

Снимка: Възраждане
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

„Изключително съм притеснен за националната сигурност, защото виждам в нашия кабинет желание да заблуждава не само гражданите, но включително и нас, които сме доста по-запознати от останалите със случващото се в страната и по света.“ - това заяви председателят на „Възраждане“ Костадин Костадинов по време на брифинг в Министерския съвет след заседание на Съвета по сигурността. По думите му той няма очаквания от проведеното заседание и остава силно обезпокоен от начина, по който българските институции подхождат към въпросите на националната сигурност.

Костадинов посочи, че по време на заседанието са се появили тревожни признаци за липса на подготовка и компетентност в управлението на сектор „Сигурност“. Той даде пример с изказване на министъра на отбраната, което според него е породило сериозни съмнения относно нивото на информираност в ръководството на страната.

„Имаше особено един интересен, да не кажа леко комичен елемент, в който министърът на отбраната обърка Азербайджан с Армения. Това са неща, които наистина създават много сериозни опасения за това, че в момента националната сигурност е поверена в ръцете на хора, които не могат да я гарантират по никакъв начин.“, коментира той.

Председателят на „Възраждане“ подчерта, че най-сериозната опасност според него е възможността България да бъде въвлечена във военен конфликт: „Уви, аз нямам никаква гаранция, че при евентуална ескалация на военните действия българското държавно ръководство няма да ни хвърли в една военна авантюра.“

Костадин Костадинов обясни, че тревогите му са свързани и с информацията за увеличено присъствие на военна техника и самолети на територията на страната: „В момента на летище София има американски военни самолети, които даже се увеличиха като бройки. Министър Запрянов казва, че това е учение. Няма такова учение. Системите на НАТО не са спирали да работят, защото те работят 24 часа постоянно. Те не се включват само единствено когато има военни действия.“

Според него на опозицията не се предоставя пълната информация за реалната ситуация, а решенията се вземат при ограничен достъп до данни.

„Естествено, няма как дори на такъв съвет по национална сигурност на нас, които сме така да се каже основната опозиционна сила, пък и на всички останали, които са там, да се даде информация, която те не биха искали да излезе. Разбира се, ние разполагаме с наши източници, които ни дават доста по-тревожни сведения.“

Костадинов припомни и противоречивите действия на правителството през последните дни, които според него показват липса на ясна и последователна позиция.

„С оглед на последните шест дни, в които правителството смени четири пъти позицията си, ще ви припомня, че първо на изслушването обясняваха, че даже няма от какво да се притесняваме, няма военни действия. След това се оказа изведнъж, че има военни действия. Веднага свикаха Съвет по национална сигурност. След това в един момент се оказва, че трябва да дойдат още военни самолети, транспортно-зареждащи. И накрая, шест дни по-късно, свикват втори Съвет по национална сигурност.“

Пред журналисти каза още, че вчера е било заявено, че няма нови искания за самолети, но впоследствие са пристигнали още два транспортни военни самолета.

В заключение председателят на „Възраждане“ заяви, че според него националната сигурност на страната е под заплаха и отправи политическо послание към управляващите: „Нашите опасения и допълнителната ни информация са, че националната сигурност на България е застрашена. И това, което мога да ви кажа в момента много ясно и категорично, искам да го отчетете и да го отбележите-– единствените, които можем да гарантираме в момента както националната сигурност, така и сигурността, здравето и живота на българските граждани, сме ние от „Възраждане“.“


