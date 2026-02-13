Новини
Държавният секретар на САЩ Марко Рубио обсъжда сигурността с китайския външен министър Ван И

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио обсъжда сигурността с китайския външен министър Ван И

13 Февруари, 2026 14:40

Срещата се провежда на фона на планирано посещение на Доналд Тръмп в Пекин

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио обсъжда сигурността с китайския външен министър Ван И - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио ще се срещне днес с китайския министър на външните работи Ван И в рамките на Мюнхенската конференция по сигурността, съобщава американски официален представител, предава БТА.

Това ще бъде поне вторият пряк контакт между двамата високопоставени дипломати. Срещата се осъществява, докато Вашингтон и Пекин обмислят възможността президентът Доналд Тръмп да посети Китай през април.

По-рано този месец Тръмп проведе телефонен разговор с китайския президент Си Цзинпин, който определи като „много положителен“.


Китай
