Държавният секретар на САЩ Марко Рубио обсъжда сигурността с китайския външен министър Ван И

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио ще се срещне днес с китайския министър на външните работи Ван И в рамките на Мюнхенската конференция по сигурността, съобщава американски официален представител, предава БТА.

Това ще бъде поне вторият пряк контакт между двамата високопоставени дипломати. Срещата се осъществява, докато Вашингтон и Пекин обмислят възможността президентът Доналд Тръмп да посети Китай през април.

По-рано този месец Тръмп проведе телефонен разговор с китайския президент Си Цзинпин, който определи като „много положителен“.