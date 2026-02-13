Държавният секретар на САЩ Марко Рубио обсъжда сигурността с китайския външен министър Ван И

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио ще се срещне днес с китайския министър на външните работи Ван И в рамките на Мюнхенската конференция по сигурността, съобщава американски официален представител, предава БТА.
Това ще бъде поне вторият пряк контакт между двамата високопоставени дипломати. Срещата се осъществява, докато Вашингтон и Пекин обмислят възможността президентът Доналд Тръмп да посети Китай през април.
По-рано този месец Тръмп проведе телефонен разговор с китайския президент Си Цзинпин, който определи като „много положителен“.
Поставете оценка:
Оценка 3 от 3 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ха-ха
14:42 13.02.2026
2 си дзън
Коментиран от #4
14:45 13.02.2026
3 Кривоверен алкаш
14:49 13.02.2026
4 Учуден
До коментар #2 от "си дзън":Защо ли тогава европуделите се надпреварват кой да говорел с Путин първи.
14:52 13.02.2026