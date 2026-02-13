Новини
Жителите на западните страни са все по-убедени, че предстои да избухне световна война
  Тема: Украйна

Жителите на западните страни са все по-убедени, че предстои да избухне световна война

13 Февруари, 2026 16:10 497 18

  • трета световна война-
  • доналд тръмп-
  • сащ-
  • нато-
  • война-
  • русия

Русия е смятана за най-голямата заплаха за мира в Европа, а канадците смятат, че Америка на президента Доналд Тръмп е най-голямата заплаха за тяхната сигурност

Жителите на западните страни са все по-убедени, че предстои да избухне световна война - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Жителите на западните страни са все по-убедени, че предстои да избухне световна война, според социологическо проучване на сп. „Политико“, обхванало САЩ, Канада, Великобритания и Германия, предаде БТА.

По-голямата част от анкетираните в петте страни смятат, че светът става все по-опасно място. Според проучването американците, канадците, французите и британците смятат, че в рамките на следващите пет години е по-вероятно отколкото не да избухне Трета световна война.

Още новини от Украйна

Най-високият дял на анкетираните, които смятат, че глобалният конфликт по-скоро ще се случи е в САЩ – 46% срещу 25%, които смятат, че това е малко вероятно. Това представлява значително увеличение в сравнение с аналогично проучване през 2025 г., когато 38% от анкетираните в САЩ са смятали избухването на Трета световна война за по-скоро възможно. Най-много е нараснал делът на песимистично настроените респонденти във Великобритания – от 30% на 43%.

За разлика от трите ядрени сили в Германия настроенията са по-оптимистични - 40% от анкетираните смятат, че избухването на световна война е малко вероятно (34% са споделяли това мнение през 2025 г.).

Делът на анкетираните, които предричат избухването на нов световен ядрен конфликт рязко се е увеличил в сравнение с нивото от първото такова социологическо проучване на „Политико“ от март 2025 година, отбелязва изданието.

„Промяната в настроенията на западната общественост в рамките на по-малко от година отразява драматичната промяна в посока един по-несигурен свят, в който войната е смятана за вероятна, а съюзите – за нестабилни“, казва ръководителят на социологическите проучвания Себ Райд от изследователската компания „Пъблик Фърст“.

Русия е смятана за най-голямата заплаха за мира в Европа, а канадците смятат, че Америка на президента Доналд Тръмп е най-голямата заплаха за тяхната сигурност. Във Франция, Германия и Великобритания САЩ са смятани за втората по големина заплаха и значително изпреварват Китай.

Проучването обаче разкрива и липсата на готовност на западната общественост да прави жертви в името на повече финансиране за военни разходи, коментира „Политико“. Въпреки че анкетираните във Великобритания, Франция, Германия и Канада силно подкрепят увеличаването на бюджетите за отбрана по принцип, тази подкрепа рязко спада, когато те научават, че това би могло да означава увеличаване на правителствения дълг, орязване на услуги или увеличаване на данъци.

„Проучването ни показва, че засилването на опасенията относно избухването на война не дава на лидерите картбланш да увеличат значително разходите за отбрана“, посочва Райд. „Всъщност би могло да се каже, че гласоподавателите са по-малко склонни да приемат компромиси в името на засилване на военната сигурност. Европейските лидери са изправени пред дилема – не могат да разчитат на САЩ, не могат да използват това като причина да инвестират в собствените си страни, и са подложени на все по-силен натиск спешно да намерят изход от тази дилема в един свят, в който конфликтът изглежда по-близо от всякога“, добавя той.

Проучването е проведено от 6 до 9 февруари. В него са участвали по 2000 жители от всяка от петте страни. Допустимата грешка е 2 процентни пункта.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 На източните също

    0 0 Отговор
    са убедени.

    Коментиран от #2

    16:13 13.02.2026

  • 2 честен ционист

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "На източните също":

    Има една разлика, източните са убедени, че ще победят, докато при западните такива нагласи липсват.

    Коментиран от #15

    16:14 13.02.2026

  • 3 Карл Маркс

    4 1 Отговор
    Войната е единственият изход на капитализма.

    16:14 13.02.2026

  • 4 Чакай малко, бре?

    5 1 Отговор
    Нали руснаците свършиха армия, бензин,перални,чипове ,няма храна и пазаруват порции с купони и воюват с лопати и тостери? Как така ще е заплаха, като нямат нищо?🤔🧐🤣

    Коментиран от #13

    16:14 13.02.2026

  • 5 Значи

    1 1 Отговор
    щом са убедени, да избухва викаш, а?

    16:15 13.02.2026

  • 6 Некой

    5 0 Отговор
    Нали усилено втълпяват страха у хората, да оправдаят безхаберието на управниците!

    16:15 13.02.2026

  • 7 Ха-ха

    3 4 Отговор
    Русийката е под вода, без шнорхел.!

    Коментиран от #16

    16:15 13.02.2026

  • 8 Сатана Z

    0 0 Отговор
    На българете им е все едно.Благодарение на Аспарух територията им се намира на изток където е докарал катуна.

    16:15 13.02.2026

  • 9 Урсула фон Лайън, желязната фрау

    3 3 Отговор
    "...Русия е смятана за най-голямата заплаха.."

    Точно затова трябва да доведем Стратегическото поражение на Русия докрай !!! За Четири Года Русия загуби Нагорни Карабах, Сирия, Венецуела, Куба, Иран, Вагнер, загуби всякакво влияние, авторитет и може само блее кат изпущена овца в ООН 😆
    Силна Украйна, слаба Русия, Мир в Европа !!!
    Продължаваме промяната 👍

    16:16 13.02.2026

  • 10 ясно е

    0 0 Отговор
    Е как няма да са убедени, след като знаят че те - Западът ще предизвикат 3та световна?

    16:17 13.02.2026

  • 11 ООрана държава

    0 0 Отговор
    Глави празни, памперси пълни. Докато продължават да подхранват тая война, ше си треперят от страх

    16:17 13.02.2026

  • 12 Шпек

    1 0 Отговор
    Маро,бегай да биеш катерицата ,че като почне данданията ще стоиш на пост и молитва.

    16:17 13.02.2026

  • 13 Не им обръщай внимание

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Чакай малко, бре?":

    Никаква заплаха не е Русия, тя и да иска не може да бъде заплаха за Алианса, няма такива възможности. Това е обикновена пропаганда на европейските лидери, за да оправдават милиардите, които дават за оръжия.

    16:19 13.02.2026

  • 14 И те са лъгали като българското стадо

    0 0 Отговор
    А на излъгани и гризнали курабията си остават украинските граждани които гният в окопите а корумпираната върхушка си пълни банковите сметки в швейцарски сейфове

    16:19 13.02.2026

  • 15 Сатана Z

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Владимир Путин им казА "право куме в Очи":
    "Ние ще идем в рая ,а ония просто ще пукнат"

    16:19 13.02.2026

  • 16 Старец

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Ха-ха":

    Тогава, защо ЕС е толкова уплашен? Защо спря социалните си разходи, за да произвежда оръжие? Защо фалират преддприятиятя и ? Защо задлъжнява до побъркване? Отговора е един. ЕС се управлява от ид.то като теб.

    16:23 13.02.2026

  • 17 Рублевка

    0 0 Отговор
    Западните сатанисти искат да намалят населението на Земята до 800 милиона.

    16:23 13.02.2026

  • 18 Сатана Z

    1 0 Отговор
    Радио София поздравява ПП : Позитивните Педофили с песента :
    "Ние сме на жълтите павета,от тук до края на света"

    16:24 13.02.2026