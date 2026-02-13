Жителите на западните страни са все по-убедени, че предстои да избухне световна война, според социологическо проучване на сп. „Политико“, обхванало САЩ, Канада, Великобритания и Германия, предаде БТА.
По-голямата част от анкетираните в петте страни смятат, че светът става все по-опасно място. Според проучването американците, канадците, французите и британците смятат, че в рамките на следващите пет години е по-вероятно отколкото не да избухне Трета световна война.
Най-високият дял на анкетираните, които смятат, че глобалният конфликт по-скоро ще се случи е в САЩ – 46% срещу 25%, които смятат, че това е малко вероятно. Това представлява значително увеличение в сравнение с аналогично проучване през 2025 г., когато 38% от анкетираните в САЩ са смятали избухването на Трета световна война за по-скоро възможно. Най-много е нараснал делът на песимистично настроените респонденти във Великобритания – от 30% на 43%.
За разлика от трите ядрени сили в Германия настроенията са по-оптимистични - 40% от анкетираните смятат, че избухването на световна война е малко вероятно (34% са споделяли това мнение през 2025 г.).
Делът на анкетираните, които предричат избухването на нов световен ядрен конфликт рязко се е увеличил в сравнение с нивото от първото такова социологическо проучване на „Политико“ от март 2025 година, отбелязва изданието.
„Промяната в настроенията на западната общественост в рамките на по-малко от година отразява драматичната промяна в посока един по-несигурен свят, в който войната е смятана за вероятна, а съюзите – за нестабилни“, казва ръководителят на социологическите проучвания Себ Райд от изследователската компания „Пъблик Фърст“.
Русия е смятана за най-голямата заплаха за мира в Европа, а канадците смятат, че Америка на президента Доналд Тръмп е най-голямата заплаха за тяхната сигурност. Във Франция, Германия и Великобритания САЩ са смятани за втората по големина заплаха и значително изпреварват Китай.
Проучването обаче разкрива и липсата на готовност на западната общественост да прави жертви в името на повече финансиране за военни разходи, коментира „Политико“. Въпреки че анкетираните във Великобритания, Франция, Германия и Канада силно подкрепят увеличаването на бюджетите за отбрана по принцип, тази подкрепа рязко спада, когато те научават, че това би могло да означава увеличаване на правителствения дълг, орязване на услуги или увеличаване на данъци.
„Проучването ни показва, че засилването на опасенията относно избухването на война не дава на лидерите картбланш да увеличат значително разходите за отбрана“, посочва Райд. „Всъщност би могло да се каже, че гласоподавателите са по-малко склонни да приемат компромиси в името на засилване на военната сигурност. Европейските лидери са изправени пред дилема – не могат да разчитат на САЩ, не могат да използват това като причина да инвестират в собствените си страни, и са подложени на все по-силен натиск спешно да намерят изход от тази дилема в един свят, в който конфликтът изглежда по-близо от всякога“, добавя той.
Проучването е проведено от 6 до 9 февруари. В него са участвали по 2000 жители от всяка от петте страни. Допустимата грешка е 2 процентни пункта.
1 На източните също
Коментиран от #2
16:13 13.02.2026
2 честен ционист
До коментар #1 от "На източните също":Има една разлика, източните са убедени, че ще победят, докато при западните такива нагласи липсват.
Коментиран от #15
16:14 13.02.2026
3 Карл Маркс
16:14 13.02.2026
4 Чакай малко, бре?
Коментиран от #13
16:14 13.02.2026
5 Значи
16:15 13.02.2026
6 Некой
16:15 13.02.2026
7 Ха-ха
Коментиран от #16
16:15 13.02.2026
8 Сатана Z
16:15 13.02.2026
9 Урсула фон Лайън, желязната фрау
Точно затова трябва да доведем Стратегическото поражение на Русия докрай !!! За Четири Года Русия загуби Нагорни Карабах, Сирия, Венецуела, Куба, Иран, Вагнер, загуби всякакво влияние, авторитет и може само блее кат изпущена овца в ООН 😆
Силна Украйна, слаба Русия, Мир в Европа !!!
Продължаваме промяната 👍
16:16 13.02.2026
10 ясно е
16:17 13.02.2026
11 ООрана държава
16:17 13.02.2026
12 Шпек
16:17 13.02.2026
13 Не им обръщай внимание
До коментар #4 от "Чакай малко, бре?":Никаква заплаха не е Русия, тя и да иска не може да бъде заплаха за Алианса, няма такива възможности. Това е обикновена пропаганда на европейските лидери, за да оправдават милиардите, които дават за оръжия.
16:19 13.02.2026
14 И те са лъгали като българското стадо
16:19 13.02.2026
15 Сатана Z
До коментар #2 от "честен ционист":Владимир Путин им казА "право куме в Очи":
"Ние ще идем в рая ,а ония просто ще пукнат"
16:19 13.02.2026
16 Старец
До коментар #7 от "Ха-ха":Тогава, защо ЕС е толкова уплашен? Защо спря социалните си разходи, за да произвежда оръжие? Защо фалират преддприятиятя и ? Защо задлъжнява до побъркване? Отговора е един. ЕС се управлява от ид.то като теб.
16:23 13.02.2026
17 Рублевка
16:23 13.02.2026
18 Сатана Z
"Ние сме на жълтите павета,от тук до края на света"
16:24 13.02.2026