Жителите на западните страни са все по-убедени, че предстои да избухне световна война, според социологическо проучване на сп. „Политико“, обхванало САЩ, Канада, Великобритания и Германия, предаде БТА.

По-голямата част от анкетираните в петте страни смятат, че светът става все по-опасно място. Според проучването американците, канадците, французите и британците смятат, че в рамките на следващите пет години е по-вероятно отколкото не да избухне Трета световна война.

Най-високият дял на анкетираните, които смятат, че глобалният конфликт по-скоро ще се случи е в САЩ – 46% срещу 25%, които смятат, че това е малко вероятно. Това представлява значително увеличение в сравнение с аналогично проучване през 2025 г., когато 38% от анкетираните в САЩ са смятали избухването на Трета световна война за по-скоро възможно. Най-много е нараснал делът на песимистично настроените респонденти във Великобритания – от 30% на 43%.

За разлика от трите ядрени сили в Германия настроенията са по-оптимистични - 40% от анкетираните смятат, че избухването на световна война е малко вероятно (34% са споделяли това мнение през 2025 г.).

Делът на анкетираните, които предричат избухването на нов световен ядрен конфликт рязко се е увеличил в сравнение с нивото от първото такова социологическо проучване на „Политико“ от март 2025 година, отбелязва изданието.

„Промяната в настроенията на западната общественост в рамките на по-малко от година отразява драматичната промяна в посока един по-несигурен свят, в който войната е смятана за вероятна, а съюзите – за нестабилни“, казва ръководителят на социологическите проучвания Себ Райд от изследователската компания „Пъблик Фърст“.

Русия е смятана за най-голямата заплаха за мира в Европа, а канадците смятат, че Америка на президента Доналд Тръмп е най-голямата заплаха за тяхната сигурност. Във Франция, Германия и Великобритания САЩ са смятани за втората по големина заплаха и значително изпреварват Китай.

Проучването обаче разкрива и липсата на готовност на западната общественост да прави жертви в името на повече финансиране за военни разходи, коментира „Политико“. Въпреки че анкетираните във Великобритания, Франция, Германия и Канада силно подкрепят увеличаването на бюджетите за отбрана по принцип, тази подкрепа рязко спада, когато те научават, че това би могло да означава увеличаване на правителствения дълг, орязване на услуги или увеличаване на данъци.

„Проучването ни показва, че засилването на опасенията относно избухването на война не дава на лидерите картбланш да увеличат значително разходите за отбрана“, посочва Райд. „Всъщност би могло да се каже, че гласоподавателите са по-малко склонни да приемат компромиси в името на засилване на военната сигурност. Европейските лидери са изправени пред дилема – не могат да разчитат на САЩ, не могат да използват това като причина да инвестират в собствените си страни, и са подложени на все по-силен натиск спешно да намерят изход от тази дилема в един свят, в който конфликтът изглежда по-близо от всякога“, добавя той.

Проучването е проведено от 6 до 9 февруари. В него са участвали по 2000 жители от всяка от петте страни. Допустимата грешка е 2 процентни пункта.