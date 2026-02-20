Новини
Широки правомощия! Доналд Тръмп овласти службите да задържат легални бежанци безсрочно

20 Февруари, 2026 16:41 1 112 11

  • сащ-
  • мигранти-
  • доналд тръмп-
  • национална гвардия-
  • републиканска партия

Понастоящем законът в САЩ гласи, че бежанците трябва да кандидатстват за законно постоянно пребиваване една година след пристигането си в страната

Широки правомощия! Доналд Тръмп овласти службите да задържат легални бежанци безсрочно - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Администрацията на Доналд Тръмп предостави на служителите на Службата за имиграция и митнически контрол (ICE) широки правомощия да задържат легални бежанци, които все още не са получили право на постоянно пребиваване в САЩ. Това съобщава "Мидъл ийст ай", позовавайки се на нов правителствен меморандум.

Меморандумът, който е с дата 18 февруари и е подаден във федерален съд, дава на ICE широки нови правомощия да задържа легални бежанци за неопределено време за "повторна проверка".

В него се посочва, че бежанците, които са влезли в САЩ законно, трябва да се подложат на задържане за "инспекция и преглед" една година след приемането им в САЩ.

Министерството на вътрешната сигурност е инструктирало федералните имиграционни служители да арестуват всеки, който все още не е получил постоянно пребиваване или зелена карта, и да го подлагат на интервюта в ареста след една година.

Понастоящем законът на САЩ гласи, че бежанците трябва да кандидатстват за законно постоянно пребиваване една година след пристигането си в страната.

Меморандумът е отклонение от политиката на ICE при администрацията на Обама, съгласно която неполучаването на зелена карта от бежанци, законно допуснати в САЩ, не е "основание" за отстраняване от страната, нито "правилно основание" за задържане.

"Министерството на вътрешната сигурност трябва да третира срока от една година като задължителен момент за повторна проверка за всички бежанци, които не са придобили статут (на законно постоянно пребиваващ), като гарантира, че или е планирано "връщането" им в ареста за проверка, или, ако не се съобразят, ще бъдат "върнати" в ареста чрез действия за прилагане на закона", гласи меморандумът.

Посочва се, че бежанците могат да бъдат лишени от законния си статут и документите им да бъдат обработени за депортиране, ако покажат обезпокоителни признаци по време на проверките. Времето за обработка на зелена карта за легални бежанци може да отнеме от осем до 22 месеца.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 9 гласа.
  • 1 Гръм и мълнии

    15 2 Отговор
    Трябва и в България да "ловят" мигранти,куфарите и кой откъде,а на всички македонци,които имат български паспорти,да им се конфискуват.

    Коментиран от #3, #5

    16:44 20.02.2026

  • 2 А, нелегалните бежанци да

    5 5 Отговор
    не ги задържат.Смях ,ветропоказатела е не по-малко изтрещял от предшественика си Байглъм.

    16:54 20.02.2026

  • 3 Сатана Z

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гръм и мълнии":

    Македонците поне говорят на български,за разлика от турците,на които се полага Бг паспорт само с доказателство за роднинска връзка с родени на територията родители или прародители.В посолството в Лондон е пълно с такива,кото не зная български ,но са отишли там да издават БГ паспорти на децата си и служителките са се хванали за главата.

    16:55 20.02.2026

  • 4 Гост

    3 3 Отговор
    До тук с мантрата за свободно общество, ленд оф дъ фрии, и така нататък.

    17:02 20.02.2026

  • 5 Гост

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гръм и мълнии":

    И на всички анадолци също. Най-вече!

    17:02 20.02.2026

  • 6 Гост

    2 5 Отговор
    Най-добре да затворят краварника и никой да няма нищо общо с него.

    17:04 20.02.2026

  • 7 Красимир Петров

    3 2 Отговор
    Браво!

    17:09 20.02.2026

  • 8 Олееееее.....

    4 0 Отговор
    да задържат легални бежанци безсрочно. Педофили

    17:22 20.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 А тъй , само тъй

    3 1 Отговор
    бежанците, които са влезли в САЩ законно, трябва да се подложат на задържане за "инспекция и преглед" ааааанално. А тъй , точно тъй

    17:25 20.02.2026

  • 11 А тъй , само тъй

    2 2 Отговор
    И покажат ли обезпокоителни признаци по време на проверките още една проверка ааааанално

    17:27 20.02.2026