Широки правомощия! Доналд Тръмп овласти службите да задържат легални бежанци безсрочно

Администрацията на Доналд Тръмп предостави на служителите на Службата за имиграция и митнически контрол (ICE) широки правомощия да задържат легални бежанци, които все още не са получили право на постоянно пребиваване в САЩ. Това съобщава "Мидъл ийст ай", позовавайки се на нов правителствен меморандум.

Меморандумът, който е с дата 18 февруари и е подаден във федерален съд, дава на ICE широки нови правомощия да задържа легални бежанци за неопределено време за "повторна проверка".

В него се посочва, че бежанците, които са влезли в САЩ законно, трябва да се подложат на задържане за "инспекция и преглед" една година след приемането им в САЩ.

Министерството на вътрешната сигурност е инструктирало федералните имиграционни служители да арестуват всеки, който все още не е получил постоянно пребиваване или зелена карта, и да го подлагат на интервюта в ареста след една година.

Понастоящем законът на САЩ гласи, че бежанците трябва да кандидатстват за законно постоянно пребиваване една година след пристигането си в страната.

Меморандумът е отклонение от политиката на ICE при администрацията на Обама, съгласно която неполучаването на зелена карта от бежанци, законно допуснати в САЩ, не е "основание" за отстраняване от страната, нито "правилно основание" за задържане.

"Министерството на вътрешната сигурност трябва да третира срока от една година като задължителен момент за повторна проверка за всички бежанци, които не са придобили статут (на законно постоянно пребиваващ), като гарантира, че или е планирано "връщането" им в ареста за проверка, или, ако не се съобразят, ще бъдат "върнати" в ареста чрез действия за прилагане на закона", гласи меморандумът.

Посочва се, че бежанците могат да бъдат лишени от законния си статут и документите им да бъдат обработени за депортиране, ако покажат обезпокоителни признаци по време на проверките. Времето за обработка на зелена карта за легални бежанци може да отнеме от осем до 22 месеца.